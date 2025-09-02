Новини
Ремонт може да наруши електрозахранването в общините Сандански, Петрич и Струмяни на 5 септември

2 Септември, 2025 11:11, обновена 2 Септември, 2025 11:16 399

Ще се работи в подстанция на ЕСО

Ремонт може да наруши електрозахранването в общините Сандански, Петрич и Струмяни на 5 септември - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЕРМ Запад, че извършва ремонтни дейности в своята подстанция „Сандански“, което налага промяна в схемата на електрозахранване на потребителите на електроенергия в населени места на територията на общините Сандански, Петрич и Струмяни, област Благоевград.

Поради дейностите по съоръжението на ЕСО и промяната в схемата на електрозахранване, на 05 септември 2025 г. за периода от 04:30 ч. до 05:00 ч. са възможни смущения на електрозахранването в следните населени места:

- на територията на община Сандански: гр. Сандански, с. Белевехчево, с. Бельово, с. Бождово, с. Виногради, с. Вихрен, с. Враня, с. Вълково, с. Голем Цалим, с. Голешово, с. Горна Сушица, с. Горно Спанчево, с. Дамяница, с. Дебрене, с. Джигурово, с. Долени, с. Златолист, с. Зорница, с. Калиманци, с. Катунци, с. Кашина, с. Ковачево, с. Кръстилици, с. Кърналово, с. Ладарево, с. Ласкарево, с. Лебница, с. Левуново, с. Лехово, с. Лешница, с. Лиляново, с. Лозеница, с. Любовище, с. Любовка, с. Малки Цалим, гр. Мелник, с. Ново Делчево, с. Ново Ходжово, с. Петрово, с. Пиперица, с. Пирин, с. Плоски, с. Поленица, с. Рожен, с. Склаве, с. Спатово, с. Стожа, с. Струма, с. Сугарево, с. Хотово, с. Храсна, с. Хърсово, с. Черешница и с. Яново;

- на територията на община Петрич: с. Крънджилица, с. Ново Кономлади, с. Капатово и с. Кромидово;

- на територията на община Струмяни: с. Игралище, с. Никудин, с. Седелец, с. Махалата и с. Велюшец.

Като оператор на електроразпределителната мрежа ЕРМ Запад има задължение да осигури безопасни условия за работа по съоръжението на ЕСО. ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.


България
