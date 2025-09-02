Премиерът: Не се разследва инцидента със самолета на Фон дер Лайен, смущенията не са нито хибридни, нито кеберзаплахи

Не се води разследване на инцидента със заглушаването на сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен - тези смущения не се водят нито хибридни, нито киберзаплахи. Това съобщи премиерът Росен Желязков пред журналисти в Бургас, цитиран от БНТ.
"Част от начините за водене на съвременните войни включват т. нар. радиоелектронна борба, която представлява смущения в радиочестотния спектър и това се наблюдава в последните години в зоните на водене на война. Интервенциите са от Хелзинки, през Черно море, Ереван, Тбилиси, Кипър, Сирия, та до Триполи. Всичко това е интерференция, защото се въздейства върху радиочестотния спектър на GPS сигнала от сателити на близо 20 км над земята. Тази интерференция не е таргетирана по отношение на един или друг въздухоплавателен обект. Такива неща се случват ежедневно".
Няма нещо, което ръководството на въздушното движение в България да не е изпълнило по протокол, заяви още той.
Желязков определи като "доста метафорично изказване" коментара на президента, че в ДАНС се извършва "брутална чистка".
"Нямам данни за каквото и да е, което да навява на някакви сталинистки методи. Законът казва, че в едномесечен срок трябва да се направи предложението. Ние запазваме все още добрия тон и не предпоставяме на президента поведение, което би го поставило в неизпълнение".
Не е вярно, че някой разпродава държавни имоти, води се злостна кампания, коментира още Росен Желязков. Той обясни, че се е срещнал с кмета на София Васил Терзиев, "без да бием тъпани и фанфари", за се установи кои имоти са необходими на Столична община.
Премиерът обясни, че целта на промените в Закона за държавната собственост е тези имоти да се систематизират и не са за продажба.
"На първо място да се види дали може да бъде предоставен на община, второ - да бъде предвидена възможността за обезщетение заради отчуждаване, на трето място да се търси възможност при концесиониране за предоставяне на публична услуга, този имот също да послужи. Чак когато това нещо не отговаря на очакванията - възможност да бъде продаван".
Имотите са много повече от 4400, а правителството е изпратило до Народното събрание предложение да разгледа програмата за управлението им и да се произнесе.
Попитан относно визитата на вицепремиера Атанас Зафиров и регионалния министър Иван Иванов в Китай, Желязков каза, че двамата са в годишен отпуск.
"От медиите видях, че са в Китай на официално партийно посещение, предполагам, че като сродни социалистически партии, вероятно обменят партиен опит. Нито са командировани от мен, нито от Министерския съвет. Правителството няма отношение към партийните инициативи на един от коалиционните партньори".
