Премиерът: Не се разследва инцидента със самолета на Фон дер Лайен, смущенията не са нито хибридни, нито кеберзаплахи

2 Септември, 2025 13:25

  • росен желязков-
  • разследване-
  • инцидент-
  • урсула фон дер лaйен-
  • смущения

Не е вярно, че някой разпродава държавни имоти, води се злостна кампания, коментира още Росен Желязков. Той обясни, че се е срещнал с кмета на София Васил Терзиев, "без да бием тъпани и фанфари", за се установи кои имоти са необходими на Столична община.

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Не се води разследване на инцидента със заглушаването на сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен - тези смущения не се водят нито хибридни, нито киберзаплахи. Това съобщи премиерът Росен Желязков пред журналисти в Бургас, цитиран от БНТ.

"Част от начините за водене на съвременните войни включват т. нар. радиоелектронна борба, която представлява смущения в радиочестотния спектър и това се наблюдава в последните години в зоните на водене на война. Интервенциите са от Хелзинки, през Черно море, Ереван, Тбилиси, Кипър, Сирия, та до Триполи. Всичко това е интерференция, защото се въздейства върху радиочестотния спектър на GPS сигнала от сателити на близо 20 км над земята. Тази интерференция не е таргетирана по отношение на един или друг въздухоплавателен обект. Такива неща се случват ежедневно".

Няма нещо, което ръководството на въздушното движение в България да не е изпълнило по протокол, заяви още той.

Желязков определи като "доста метафорично изказване" коментара на президента, че в ДАНС се извършва "брутална чистка".

"Нямам данни за каквото и да е, което да навява на някакви сталинистки методи. Законът казва, че в едномесечен срок трябва да се направи предложението. Ние запазваме все още добрия тон и не предпоставяме на президента поведение, което би го поставило в неизпълнение".

Не е вярно, че някой разпродава държавни имоти, води се злостна кампания, коментира още Росен Желязков. Той обясни, че се е срещнал с кмета на София Васил Терзиев, "без да бием тъпани и фанфари", за се установи кои имоти са необходими на Столична община.

Премиерът обясни, че целта на промените в Закона за държавната собственост е тези имоти да се систематизират и не са за продажба.

"На първо място да се види дали може да бъде предоставен на община, второ - да бъде предвидена възможността за обезщетение заради отчуждаване, на трето място да се търси възможност при концесиониране за предоставяне на публична услуга, този имот също да послужи. Чак когато това нещо не отговаря на очакванията - възможност да бъде продаван".

Имотите са много повече от 4400, а правителството е изпратило до Народното събрание предложение да разгледа програмата за управлението им и да се произнесе.

Попитан относно визитата на вицепремиера Атанас Зафиров и регионалния министър Иван Иванов в Китай, Желязков каза, че двамата са в годишен отпуск.

"От медиите видях, че са в Китай на официално партийно посещение, предполагам, че като сродни социалистически партии, вероятно обменят партиен опит. Нито са командировани от мен, нито от Министерския съвет. Правителството няма отношение към партийните инициативи на един от коалиционните партньори".


  • 1 Сталин

    35 1 Отговор
    Абе стига ни занимахвате с тая кранта Мурсула Фондерлайно всеки ден

    13:32 02.09.2025

  • 2 Трол

    17 1 Отговор
    Смущенията са предизвикани от кебапзаплахи.

    13:33 02.09.2025

  • 3 Един

    35 0 Отговор
    Хората от флайтрегистратор излязоха с офоциално становище, че не е имало никакво прекъсване на сигнала .
    Жълтопаветниците и така наречените управляващи РАЗБИРАЙТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ продължават да размахват вонящия и препълнен русофобски памперс, който в безумието си сами спретнаха...
    ДО КОГА ЩЕ ГИ ТЪРПИМ ТИЯ?!!! Кога ще се събудиш... НАРОДЕ?!!!

    13:33 02.09.2025

  • 4 Анонимен

    31 1 Отговор
    Няма я, то според компютъра на самолета не е имало никаква загуба на връзка с GPS изобщо. Нито самолетите наоколо са имали проблеми. Всичко се оказа една голяма ЛЪЖА.

    13:33 02.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Но в

    19 1 Отговор
    международен мащаб много авторитетни медии го отразиха , докато в България още се мълчеше най - безсрамно ! Както много пъти !

    13:34 02.09.2025

  • 7 Гей Веган

    26 1 Отговор
    Ма, как тъй!? Още малко и "Файненшъл таймс" лъже? И ний що врякахме ? Роско, Наско и и Сашко, особено! Сашко даже освободи на метеното няколко килограма от тези, с които е пълен. Не,не и не! Това е удар по всички евроатлантически ценности! От Русия, разбира се. Впрочем, какви бяха ценностите?

    13:34 02.09.2025

  • 8 Сталин

    20 1 Отговор
    Русия са тествали на ядрения полигон Нова Земя най новата ракета Буревестник която е с ядрен двигател и може да стои в орбита около земята с дни и може да пусне ядрено оръжие на всяка точка по земята

    13:35 02.09.2025

  • 9 педерасатанасов

    16 3 Отговор
    Путин ни нападна вероломно, обявявам му война !

    13:35 02.09.2025

  • 10 Кебер -хахах

    17 1 Отговор
    Съпругата на Росен притежава огромен хотел в столицата. Явно добре му плащат на Росен за разни Костинбродски афери и т.н корупция и злоупотреби,

    13:35 02.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 123

    16 0 Отговор
    Срам ме е от този БЪЛ ХАР

    13:36 02.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гулям майтап

    22 1 Отговор
    Питайте онази торба Ал Йо и дребосъкът Атанасов. Те ще посочат точното място до летището където бил залегнал Путин с gps-а. Той лично, защото в Китай естествено е негов двойник.

    13:37 02.09.2025

  • 15 Желязков нищо не разбира

    17 0 Отговор
    Ген.Атанасов каза, че проблемите с GPS е руска хибридна атака и точка, добре, че пилотите са имали под ръка хартиени карти, както ни казаха от FT и DW та са успяли макак си да намерят летището, защото всичките му наземни системи са били тотално блокирани.

    Коментиран от #32, #40

    13:38 02.09.2025

  • 16 Хубаво Де !

    13 0 Отговор
    Хубаво Де !

    Но защо Самолета ?

    Не падна !

    13:38 02.09.2025

  • 17 Ехааааааа

    7 0 Отговор
    Абе Джелезков станал голям спец бееее , да не фърчи със самолет и да го управлява ??????

    Коментиран от #21

    13:39 02.09.2025

  • 18 az СВО Победа80

    18 0 Отговор
    Накратко:

    Историята със "заглушаването" е антикризисен PR на правителството. Спуснаха мантрата и всички мисирки по света и у нас се впуснаха да го обсъждат. Така беше изместен фокуса от начина, по който гинеколога беше доставен във ВМЗ, заради масовото й топло посрещане от българите...

    Мутрата беше бесен на пресконференцията от протеста и не можеше да го скрие...

    13:41 02.09.2025

  • 19 Хи хи хи

    13 0 Отговор
    Железаря бил се срещнал със кмета на София и обсъдили кои постройки не са нужни на общината !!!!! Разбирайте кои постройки и имоти ще се крадат !!!!!!

    13:41 02.09.2025

  • 20 България 🇧🇬

    14 0 Отговор
    ЖЕЛЯЗКОВ ПРЕДАТЕЛ ПРОДАЖНИК БОКЛУК.

    13:41 02.09.2025

  • 21 Тренира тайно

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ехааааааа":

    На сухо на Ефките! Щял да прави каскади, прелитайки под водопада!

    13:42 02.09.2025

  • 22 Другия път урсулата директно в МОСКВА

    9 0 Отговор
    На среща със ПУТИН !!!

    13:44 02.09.2025

  • 23 Българин

    9 1 Отговор
    Премиер като новоизлюпенаПроститутка като Денкофф

    Коментиран от #34

    13:45 02.09.2025

  • 24 Край

    6 0 Отговор
    Е как така бе Ал. Дебелия каза че са злите сили от блатата. Желязков /сталин демек/ да не им е таен поклонник.

    13:45 02.09.2025

  • 25 Ано , моме,

    6 0 Отговор
    Какво е това « кЕберзаплаха»?

    13:45 02.09.2025

  • 26 Истината:

    7 0 Отговор
    Росен Костинбродски и министри отговарят на всички въпроси за еврото в
    Конгресният център на Морска гара в Бургас,
    пред удобни за тях хора, гербери, като предварително
    бургаската общественост Не знаеше за този форум,
    който е определен за най-важното събитие в годината !

    13:45 02.09.2025

  • 27 Така ли?

    9 0 Отговор
    Я питай танас -Путин е виновен , а вие го прикривате ! танас тъй рече !!!

    13:46 02.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ЖелязкоФ

    9 0 Отговор
    Радев, пак те изигра. Защо мислиш, че се качи на Черни връх?
    Хахаха….ей, че голям майтап.

    13:47 02.09.2025

  • 30 Ха ха ха

    11 0 Отговор
    Припари ти на косматия задник май. Толкова дълбоко сте затънали в лъжи и инсинуации, че щом Файненшъл Таймс пръдне вие веднага се намирате. Да не мислите че някой нормален е повярвал че да се нуждае от опровержение, бе нещастници.

    13:47 02.09.2025

  • 31 Роско костинбродския виден мафиот, шарла

    7 0 Отговор
    Шарлатанин и крадец разказва небивалици

    13:47 02.09.2025

  • 32 Ми........

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Желязков нищо не разбира":

    Гнома е служител и вербован от руснаците , ще разтури тая сбирщина коалиция пп- дб със ритник в най скоро време нали все хвърля къчове !!

    13:48 02.09.2025

  • 33 гост

    9 0 Отговор
    Файнейшъл тайм ни го набута както навремето Клиърг Стърлинг! Дори Желязков казва: НЯМА ИНЦИДЕНТ! ЗА ТОВА МИСИРИ И МИСИРКИ СПРЕТЕ ДА РАЗПАЛВАТЕ ПОЖАР, А ВИЕ МИЛИ ХОРА СИ ЗАДАЙТЕ ВЪПРОСА КОМУ Е ИЗГОДЕН Т.Н. "ИНЦИДЕНТ"?????????

    13:49 02.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Тома

    7 0 Отговор
    Едно е да печаташ фалшиви бюлетини друго е да ни разправяш за кибератаки роско

    13:50 02.09.2025

  • 36 ЛОШИ РУСНАЦИ

    8 0 Отговор
    УРСУЛА Е ЖИВА МАЛКО СЕ Е ПОНААКАЛА НО ПОНЕ Е ЖИВА

    13:51 02.09.2025

  • 37 Психо

    3 0 Отговор
    ПодвижнаКурва

    13:51 02.09.2025

  • 38 Карлос Друсар

    0 0 Отговор
    Някой да го върже този за врата за един теглич, и да го "разходи" из София, докато остане само въжето да се влачи от теглича.

    13:51 02.09.2025

  • 39 Железар кажи когато вдигнете ДДС на 22%

    2 0 Отговор
    С колко ще скочат цените и със колко .....заплатите , че май ще играе тоягата , преди да въведете еврото !!!!!?

    13:52 02.09.2025

  • 40 КОСТИНБРОДСКА ЛЪЖА ЖЕЛЯЗКОВА

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Желязков нищо не разбира":

    НАГЛАТА ЛЪЖА ЗА УМИШЛЕНО ОБЛЪЧВАНЕ НА ДЖИПИЕСА НА САМОЛЕТА НА МЪРСУЛА ИДВА ОТ НАЙ ВИСОКО, ОТРОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ. ДНЕС ОПРОВЕРГА ЛЪЖАТА СИ И КАЗА ЧЕ НЯМА ДА ИМА РАЗСЛЕДВАНЕ ПОРАДИ ЛИПСА НА ОБЛЪЧВАНЕ И ВЪНШНА НАМЕСА. ОСТАВКА НА КОСТИБРОДСКИЯ ЛЪЖЕЦ.

    13:55 02.09.2025

  • 41 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    2 0 Отговор
    ВИЦЕ ПРЕМИЕРЪТ АТАНАС ЗАФИРОВ БИЛ НА ПЛОЩАДА ВЪВ ПЕКИН КИТАЙ ЗАЕДНО СЪС ПУТИН,ЛУКАШЕНКО И КИМ ЧЕН УН.МАРТИН ДИМИТРОВ ПРОТЕСТИРА ЧЕ ТОВА БИЛО НЕДОПУСТИМО И ЖЕЛЯЗКОВ ДА СЕ РАЗГРАНИЧИ.МАЙ ТРУСОВЕ И ВЪ ПРАВИТЕЛСТВОТО ЩЕ ИМА .КАК ТАКА ЕВРОАНТЛАНТИЦИТЕ СА ПРОТИВ ПУТИН А ЗАФИРОВ БИЛ НА ЕДНИ ПЛАЩАД СЪС ТЯХ.ДАДОХА ГО ПО КАНАЛ ТРИ.А НЕ ЗНАЯТ ОТ ДБ ЧЕ 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА.

    13:55 02.09.2025

  • 42 Като видя на тоя мазната физиономия

    2 0 Отговор
    Ми се повръща !

    13:55 02.09.2025

  • 43 ЛИЛИ

    3 0 Отговор
    СОРОСИТЕ ЗА КОИ ЛИ ПЪТ СЕ ИЗЛОЖИХА КАТО КИФЛАДЖИИ

    13:57 02.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Помните лафа:
    " Веенъж да кажат по btv ,че сестра ти е Q-рва, иди доказвай цял живот, че нямаш сестра!"
    А тази сутрин ВСИЧКИ медии напоително се изреждат да нинобясняват как щял да падне самолета и как пилота с хартиена карта в ръка успял да кацне❗
    И естествено кой е виновен - ПутЕн❗

    14:00 02.09.2025

