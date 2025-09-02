Новини
Втора катастрофа с трамваи за деня в София ВИДЕО+СНИМКИ
  Тема: Войната на пътя

Втора катастрофа с трамваи за деня в София ВИДЕО+СНИМКИ

2 Септември, 2025 14:47, обновена 2 Септември, 2025 14:58 2 528 41

  • катастрофа-
  • подуене-
  • трамвай

Тя е станала на кръстовището на "Подуяне" и булевард "Ситняково"

Втора катастрофа с трамваи за деня в София ВИДЕО+СНИМКИ - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Втора катастрофа с трамваи за деня. Тя е станала на кръстовището на "Подуяне" и булевард "Ситняково".

На място са екипи на КАТ, полицията, Столичната община и ЦГМ.

Припомняме, че по-рано през деня, на около 1 км по-нагоре по същия булевард „Ситняково“, трамвай дерайлира. В резултат на инцидента бяха пометени седем автомобила и трамваят се удари в подлез.

Очаквайте подробности...

Втора катастрофа с трамваи за деня в София ВИДЕО+СНИМКИ
Снимка: Фейсбук

Втора катастрофа с трамваи за деня в София ВИДЕО+СНИМКИ
Снимка: Фейсбук

Втора катастрофа с трамваи за деня в София ВИДЕО+СНИМКИ
Снимка: Фейсбук


  • 1 честен ционист

    17 2 Отговор
    Това не е катастрофа а размяна на кафе и махорки от ватманите в движение.

    14:49 02.09.2025

  • 2 бай Ставри

    37 3 Отговор
    Путин ще да е ! Вторични ефекти от заглушаването на GPS сигнала на Урсула. Питайте Гнома, ако не вярвяте.

    14:50 02.09.2025

  • 3 Реалност

    21 3 Отговор
    Министъра на транспорта и кмета веднага трябва да подадат оставки...министъра даже трябва да е в затвора!

    Коментиран от #33

    14:53 02.09.2025

  • 4 незнайко

    16 0 Отговор
    Може би това са ватмани с ВИСШЕ космическо образование и по тъмен цвят на кожата ! Да не прецениш, че опашката на десния трамвай още не се е изнесла от линиите ти е безумие !!!

    14:54 02.09.2025

  • 5 Трол

    16 1 Отговор
    Два на нула в края на първото полувреме.

    14:54 02.09.2025

  • 6 Тити

    19 1 Отговор
    Ама нали им вдигнаха заплатите на градският а какво се оказа че са отбор леваци които даже половината заплата не заслужават. Сега щетите ще са за сметка на данъкоплатеца а защо самите шофьори не се бръкнат за да ги платят.

    14:55 02.09.2025

  • 7 Пич

    10 2 Отговор
    Нормално забавление за София , но сигурно е някакъв малък празник ! На големи празници софиянци се забавляват с водене на престрелки !

    14:58 02.09.2025

  • 8 дядото

    12 0 Отговор
    през ден влакове,трамваи,за автомобилните катастрофи- край нямат.май наближаваме към пълната катастрофа на остатъка от държавата.

    14:58 02.09.2025

  • 9 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Вече прилича на хакерска атака.

    Коментиран от #13, #15

    14:59 02.09.2025

  • 10 Как Гинка

    19 0 Отговор
    Моля руснаците да се спрът да правят такива атаки, че някой ще си помисли, че държавното ръководство е само от некъдърници!

    14:59 02.09.2025

  • 11 объркващ движението транспорт

    4 0 Отговор
    е трамвая, става за дълги прави отсечки

    14:59 02.09.2025

  • 12 Кандидат депутат

    5 0 Отговор
    Баце закривай кочината

    15:00 02.09.2025

  • 13 честен ционист

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Трамовете са аналогови, руски. Просто ватманите Васко ги е наслагал от Башкортостан.

    15:03 02.09.2025

  • 14 пак ли руснаците бе....

    6 1 Отговор
    Спокойно!Има още 2 трамвая в движение.

    15:03 02.09.2025

  • 15 запад нюз облъчвейшън

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Лично Путин я водил от Китай.

    15:05 02.09.2025

  • 16 ген Атанасов

    8 3 Отговор
    Лично Путин и Лавров са карали трамваите Службите ще им сложим наши директори и ще ги хванем и двамата.Чакам пресни доноси къде се крият....

    Коментиран от #18

    15:08 02.09.2025

  • 17 Постер

    2 0 Отговор
    Реклама на Градски транспорт София -
    "Пътувайте с нашите превозни средства, които ви гарантират пряк път за рая /който го е заслужил, а другите - за .... към рогатия ! /

    15:12 02.09.2025

  • 18 Значи!!

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "ген Атанасов":

    Крият се про майка ти и двамата, получихме сателитна снимка как и правят кара-ми-ньол

    15:12 02.09.2025

  • 19 Атракцион ЕС еврозона

    5 0 Отговор
    Колко струва билетчето блъскане с трамвай?

    15:13 02.09.2025

  • 20 Ветеран от Протеста

    2 1 Отговор
    От Възраждане са и нструктурани в Русия за Саботаж и Диверсия на всичко в Родината ни - палят горите ,трошат трамваи и квото се сетиш...Що спите бе ??!

    15:15 02.09.2025

  • 21 Въй

    4 1 Отговор
    Бънаха gps сигналите на трамваите и поеха управлението им, друго обяснение няма, чакаме изявления от микро генерала и говорителката на урсуланците!

    15:16 02.09.2025

  • 22 Последния Шоп

    2 0 Отговор
    Колоната днес беше от Румънско до Сточна гара...

    15:17 02.09.2025

  • 23 Манчо

    1 1 Отговор
    Не е преместил стрелката, и е хванал към Враждебна

    15:17 02.09.2025

  • 24 Карлос Друсар

    2 0 Отговор
    До края на деня Васко Ушето розовата фашага ще е останал без никакви трамваи, както е тръгнал. Ще трябва да раздава тротинетки и гей знаменца на желаещите да се придвижват от точка до точка.

    15:18 02.09.2025

  • 25 Студопор

    2 0 Отговор
    Няма как да не се изхиля на това.

    15:18 02.09.2025

  • 26 затруднен в ЕС

    4 0 Отговор
    Имам важно пътувате като еврозонист в БГ .Пътуване с кое е по-безопасно самолет със заглушен ГПС,ежедневна БДЖейка катастрофа или изгюмтявате с трамвай?С кола неща ,че е най-опасно с тия асфалти.Моля за предложения!

    15:18 02.09.2025

  • 27 Тъпо соросоидче

    2 0 Отговор
    Путин отвлича трамвайте и ги блъска в подлеза. Така каза Урсула.

    15:19 02.09.2025

  • 28 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    1 0 Отговор
  • 29 Женд ри

    0 0 Отговор
    Любовна афера, сутринта пйсивния от ревност размаза мотрисата на активния, сега цялият прайд е в шок

    15:21 02.09.2025

  • 31 Г €Йрал атaнa(то)$ атана(то)$OFF

    1 0 Отговор
    а$ НАЛИ ВИ КАЗВАМ,ЧЕ ПУТИН НИ НАПАДА...!?!?!
    ПОМОООООЩ, нато ПОМОГН€€€€Т€(ДАЙТ€ НЯКО€ €вроооо НА БЛИЗАЧА)!

    15:23 02.09.2025

  • 33 Оставки трябват

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Реалност":

    Но за цялото управление.

    15:24 02.09.2025

  • 40 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    2 0 Отговор
    хиляди богаташaци , бизнесмени ,жалкитте и урродливви чааветта и целите и шиббaaнни cceмейccтваа ще претърпят каттастроффи. Ще станат xxppaнна за черрвеиттee, ще се разввоннят на ppaзлложено и на никой няма му дppeмме! Даже ще се keффим ще и снимаме paaзллагащите и се пъплещи от чeppвеи телца и ще ги качваме по сайтовете! Гавратa ще е пълна.!.

    15:28 02.09.2025

  • 41 Фен

    0 0 Отговор
    Е Путин вече прекали....

    15:30 02.09.2025

