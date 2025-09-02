Втора катастрофа с трамваи за деня в София ВИДЕО+СНИМКИ

Втора катастрофа с трамваи за деня. Тя е станала на кръстовището на "Подуяне" и булевард "Ситняково".
Катастрофа в София pic.twitter.com/aZ9hRfV9Xz— ФАКТИ (@FAKTI18) September 2, 2025
На място са екипи на КАТ, полицията, Столичната община и ЦГМ.
Припомняме, че по-рано през деня, на около 1 км по-нагоре по същия булевард „Ситняково“, трамвай дерайлира. В резултат на инцидента бяха пометени седем автомобила и трамваят се удари в подлез.
Очаквайте подробности...
Снимка: Фейсбук
Снимка: Фейсбук
Снимка: Фейсбук
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
14:49 02.09.2025
2 бай Ставри
14:50 02.09.2025
3 Реалност
Коментиран от #33
14:53 02.09.2025
4 незнайко
14:54 02.09.2025
5 Трол
14:54 02.09.2025
6 Тити
14:55 02.09.2025
7 Пич
14:58 02.09.2025
8 дядото
14:58 02.09.2025
9 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #15
14:59 02.09.2025
10 Как Гинка
14:59 02.09.2025
11 объркващ движението транспорт
14:59 02.09.2025
12 Кандидат депутат
15:00 02.09.2025
13 честен ционист
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Трамовете са аналогови, руски. Просто ватманите Васко ги е наслагал от Башкортостан.
15:03 02.09.2025
14 пак ли руснаците бе....
15:03 02.09.2025
15 запад нюз облъчвейшън
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Лично Путин я водил от Китай.
15:05 02.09.2025
16 ген Атанасов
Коментиран от #18
15:08 02.09.2025
17 Постер
"Пътувайте с нашите превозни средства, които ви гарантират пряк път за рая /който го е заслужил, а другите - за .... към рогатия ! /
15:12 02.09.2025
18 Значи!!
До коментар #16 от "ген Атанасов":Крият се про майка ти и двамата, получихме сателитна снимка как и правят кара-ми-ньол
15:12 02.09.2025
19 Атракцион ЕС еврозона
15:13 02.09.2025
20 Ветеран от Протеста
15:15 02.09.2025
21 Въй
15:16 02.09.2025
22 Последния Шоп
15:17 02.09.2025
23 Манчо
15:17 02.09.2025
24 Карлос Друсар
15:18 02.09.2025
25 Студопор
15:18 02.09.2025
26 затруднен в ЕС
15:18 02.09.2025
27 Тъпо соросоидче
15:19 02.09.2025
28 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР
15:21 02.09.2025
29 Женд ри
15:21 02.09.2025
30 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР
15:23 02.09.2025
31 Г €Йрал атaнa(то)$ атана(то)$OFF
ПОМОООООЩ, нато ПОМОГН€€€€Т€(ДАЙТ€ НЯКО€ €вроооо НА БЛИЗАЧА)!
15:23 02.09.2025
32 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР
15:23 02.09.2025
33 Оставки трябват
До коментар #3 от "Реалност":Но за цялото управление.
15:24 02.09.2025
34 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР
15:24 02.09.2025
35 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР
15:25 02.09.2025
36 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР
15:26 02.09.2025
37 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР
15:26 02.09.2025
38 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР
15:27 02.09.2025
39 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР
15:27 02.09.2025
40 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР
15:28 02.09.2025
41 Фен
15:30 02.09.2025