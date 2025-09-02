Втора катастрофа с трамваи за деня в София ВИДЕО+СНИМКИ

Втора катастрофа с трамваи за деня. Тя е станала на кръстовището на "Подуяне" и булевард "Ситняково".

На място са екипи на КАТ, полицията, Столичната община и ЦГМ.

Припомняме, че по-рано през деня, на около 1 км по-нагоре по същия булевард „Ситняково“, трамвай дерайлира. В резултат на инцидента бяха пометени седем автомобила и трамваят се удари в подлез.

Очаквайте подробности...

Снимка: Фейсбук

Снимка: Фейсбук

Снимка: Фейсбук