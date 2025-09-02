Новини
България »
Издирват 43-годишен мъж, изчезнал в началото на август

Издирват 43-годишен мъж, изчезнал в началото на август

2 Септември, 2025 17:16 1 049 9

  • станислав василев юмерски-
  • издирван

Автомобилът му е бил засечен от тол камера на магистрала „Тракия“

Издирват 43-годишен мъж, изчезнал в началото на август - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По молба на близките СДВР издирва 43-годишен мъж, изчезнал в началото на август от жилището си в жк "Овча купел", съобщиха от МВР.

По информация на близките Станислав Василев Юмерски е тръгнал с личния си автомобил, който на 20 август е бил засечен от тол камера на АМ "Тракия" в района на пътен възел Памукчии с посока на движение към Бургас.

Станислав Юмерски е висок към 180 см, с нормално телосложение, кафяви очи, прошарена коса, няма данни за облеклото му.

Полицията се обръща към хората, които имат информация къде може да бъде открит, да позвънят на тел. 112, 02 9821760, 02 0921755 или в най-близкото поделение на МВР.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    5 1 Отговор
    Какви са тия фалшиви камери като не дават данни за облеклото на водача?

    17:18 02.09.2025

  • 3 ГЕШЕВ

    1 1 Отговор
    И АЗ СЪ ИЗГУБИХ В ДУБАЙ АМА НИКОЙ НЕ МЪ ТЪРСИ.....

    17:22 02.09.2025

  • 4 Битието определя съзнанието

    0 2 Отговор
    Едно време циганчето Янко и леля му травестит гласуваха само за Бойко. С техните гласове Бойко владееше територията близо 20 години. След изборите ходиха при кварталната фризорка Боряна да клюкарстват за хора ,на които завиждат. Те си бяха взаимно изгодни ,защото Боряна постригваше за 4левчета , иот мъка ,че е бедна имаше нужда от съучастници в мисията си да одумна съседите по време на работа , за да си докара поне 20 лева на ден. За съжаление нейният съпруг Краси също беше “скъсан“ и не можеше да я издържа ,а а пък иамха и две дебилни момчета, който трябваше да изхранват. Янко не стига ,че беше цигане , ами съдбата го наказа с тшърде нисък ръст за мъж. Направо си беше джудже. Освен това живееше с чичо си ,който беше травестит и препечелваше на Централна гара в Пловдив. Така тежкия провинциален недоимък събра една чистокръвна българка с един циганин. Беднотията ги сплоти и те си паснаха по простотия и жажда за клюки.

    17:25 02.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хорейшо

    1 0 Отговор
    Изчезнал в началото на август. На 20-ти го снимала камера. До към края на септември, началото на октомври, сигурно ще се нашматка, и ще се прибере.

    17:58 02.09.2025

  • 7 Ами

    1 0 Отговор
    Прокурорският син САМ СЕ СНИМА преди месец...качи видео излъчено по ТВ-тата и ...ОЩЕ НЕ МОГАТ ДА ГО...ОТКРИЯТ...

    18:25 02.09.2025

  • 8 Внимавайтее

    0 0 Отговор
    Украйнците събират хора за фронта, вече и от тук ги отвличат. Ако се напиете на морето, почти сигурно ще се събудите в Одеса.

    18:33 02.09.2025

  • 9 Този

    0 0 Отговор
    Ми прилича на Последния Софиянец

    18:33 02.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове