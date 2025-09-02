Новини
Инж. Александър Дашев: Трамваят не е бил обезопасен от ватмана и е потеглил сам. Щетите по мотрисите са около 50 000 лв.

2 Септември, 2025 17:04 1 454 23

Ватманът ще бъде санкциониран, каза още представителят на  "Столичен електротранспорт"

Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След получения рано сутринта сигнал за дерайлирал трамвай, на място е установено, че трамваят не е бил обезопасен от ватмана и съответно е потеглил сам. Това съобщи на брифинг инж. Александър Дашев - "Столичен електротранспорт", цитиран от БНТ.

"Дръпнал е спирачката и е затворил вратите. Текат проверки от наша страна, за да уточним точно какъв е пропуска. Ще вземем съответните мерки, ще се съберем на дисциплинарна комисия, ще решим по вътрешния ред и съответно ватманът ще бъде санкциониран по реда", поясни Дашев.

По думите му, трамваят не може да потегли на собствен ход. Записите от камерите са предадени на полицията.

"Камерите са в салона на трамвайната мотриса и във ватманската кабина. Има и т. нар. дивиар-и, които колегите още сутринта ги свалиха и са предадени на органите на реда", каза още Александър Дашев.
Щетите по дерайлиралите мотриси са на стойност около 50 000 лева. Ватманът е със стаж от над 20 години - опитен, не е имал сериозни нарушения и провинения. Трамваят е бил напълно изправен, на 29 август е минал технически преглед.


  • 1 Последния Софиянец

    25 1 Отговор
    Нали на записа ръка бута лоста?

    Коментиран от #4

    17:05 02.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Г €Йрал атaнa(то)$ атана(то)$OFF

    10 2 Отговор
    КОГО ЗАБЛУЖДАВАТ€, РУ$КИ АГ€НТИ...?!?!?!
    ТОВА € ВОЙНА, ПУТИН НИ НАПАДНА!
    ПОМОООООООЩ, нато , НАПАДНАХА НИ(МОЖ€ ЛИ НЯКАКВО €ВРО ЗА БЛИ ЗА ЧА?)!

    Коментиран от #10

    17:09 02.09.2025

  • 4 Мда-даааааа

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тези тотално са взели народонаселението на бъзик.

    17:09 02.09.2025

  • 5 Кит

    13 3 Отговор
    Вината на ватмана е безспорна, но се пита в задачката каква ли е причината този инж.- експерт / който със сигурност е видял записа от кабината/ да твърди, че машинката е потеглила сам-саминка...
    Аз лично се сещам за около 10 000 причини, като за първа ръка!

    17:10 02.09.2025

  • 6 Това, което

    9 1 Отговор
    ме притеснява е, че големите кутсузлъци стават все с превозни средства, които съвсем скоро са минали технически преглед...

    17:11 02.09.2025

  • 7 Кой лъже????

    6 2 Отговор
    Какво се оказа...........не е 200 ,а 199км/ч....Не са младежи,а ватмана.....Като ви казах за шамареее,а сега проверете колко е взел....и тези подпалвачите и те се облажават.....А ние плащаме масрафа....интересно ми е какви пари е взел ватмана..........

    17:12 02.09.2025

  • 8 писарке а що е тоз кьор фишек

    11 1 Отговор
    дето сте го писали сутринта!?
    спите ли или научна фантастика

    Трамвай, управляван безконтролно от младежи, се удари в подлез в София. По информация на bTV става въпрос за трамвай от линия 22.

    17:12 02.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    14 5 Отговор

    До коментар #3 от "Г €Йрал атaнa(то)$ атана(то)$OFF":

    ДАЙ БОЖЕ ПУТИН ДА НИ ОСВОБОДИ ОТ ТАЗИ ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКА КОЧИНА СМЪРДЕЛА.

    17:14 02.09.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    2 6 Отговор
    Преди години веднъж като се насмуках юнашки в "Старата къща" в този подлез се сношавах с една дама, на която бях попаднал в пивницата. Защо го правихме в подлеза, като от другата страна на булеварда има хотели, не зная. Нито помня името на дамата, нито я зная каква беше. Може би някаква спонтанна забежка. На другия ден ме болеше глава.

    17:14 02.09.2025

  • 12 Деций

    8 1 Отговор
    Сутринта дрънкахте ,че тези мотриси не можели да тръгнат сами сега обратното,единственото верно е това ,че сте правени без желание и с обратното на Х я.

    17:14 02.09.2025

  • 13 димитър дончев

    2 1 Отговор
    това е саботаж!ватманът трябва да бъде арестуван и принуден да признае!Ако имахте закон за защита на територията ........Сега само трамвай , а после да не ви вкарат нещо и на ...дондуков2....като ви гледат не моженето сал един петров без баширов ще ви ....

    17:19 02.09.2025

  • 14 Тоя ватман няма ли термос със кафе и

    3 1 Отговор
    Суха храна за из път които да са му дадени в депото преди започване на смяната

    17:20 02.09.2025

  • 15 Данко Харсъзина

    5 3 Отговор
    От този булевард, нагоре по баира започва Слатински редут. Там са се водили най свирепите и кръвопролини боеве за освобождението на София. Духовете на загиналите руски и турски войници витаят там и за това когато отседна в някоя пивница там винаги или ще се напия, или ще се сбия, или и двете. Веднъж дори ме биха много яко, а когато се освестих, с изненада установих, че съм в атеста. Болеше ме глава.

    17:22 02.09.2025

  • 16 Авеее

    11 2 Отговор
    Според мен из небето и по релсите, щъкат някакви руснаци с шапки невидимки и режат сигнали, бутат лостове и управляват държавата на Шиши и Бойко за ужас на малки генерали и понита!

    17:22 02.09.2025

  • 17 дядото

    8 2 Отговор
    какво нещо е демокрацията.стане нещо и медиите започват да пишат на коя мисирка каквото й дойде.самозвани "експерти" осветляват" истината от всякъде докато обезсмислят всичко.пълни глупости,но има и положителна страна- читателите им писва,напрежението в обществото нараства.

    17:36 02.09.2025

  • 18 Антон

    4 2 Отговор
    Причините са ясни: вина на СКГТ, персонална на ватмана или проявил се технически дефект. Първо бяха деца, после, двама възрастни, които се виждали на видеото, после се виждало само ръка, после ватмана не бил обезопасил мотрисата, пък имало видео, пък не било ясно. Очевидно някой се опита да прикрие вината на СКГТ, но не успя. Вероятно са заловили някой клошар или пияница, имала късмета да е в района. В деуга медия пише че имало задържан според Иван Таков. Бъдете сигурни че ще го освободят, защото задържания няма нищо общо.

    17:44 02.09.2025

  • 19 МОН

    2 1 Отговор
    Няма да стъпна на родителска среща с нагласени учителки , съседки на кмета.

    17:50 02.09.2025

  • 20 Лост

    1 1 Отговор
    Да покажат записа от техническия преглед.

    17:58 02.09.2025

  • 21 мечо

    1 1 Отговор
    батманат се заблеиял ниякаде после младежите муса виновни

    18:03 02.09.2025

  • 22 Моля?

    1 1 Отговор
    Само ремонта на подлеза ще излезе за 100хил.лв.Едната мотриса е пълна щета.А ремонта на пострадалите коли?Почистване на релсовия път,престоя?Всичко е пари.И това е в резултат,че един ватман отишъл за кафе.Този е направо терорист.

    18:13 02.09.2025

  • 23 свидетел

    0 0 Отговор
    изяШ си виШата диплома !

    18:28 02.09.2025

