Инж. Александър Дашев: Трамваят не е бил обезопасен от ватмана и е потеглил сам. Щетите по мотрисите са около 50 000 лв.

След получения рано сутринта сигнал за дерайлирал трамвай, на място е установено, че трамваят не е бил обезопасен от ватмана и съответно е потеглил сам. Това съобщи на брифинг инж. Александър Дашев - "Столичен електротранспорт", цитиран от БНТ.
"Дръпнал е спирачката и е затворил вратите. Текат проверки от наша страна, за да уточним точно какъв е пропуска. Ще вземем съответните мерки, ще се съберем на дисциплинарна комисия, ще решим по вътрешния ред и съответно ватманът ще бъде санкциониран по реда", поясни Дашев.
По думите му, трамваят не може да потегли на собствен ход. Записите от камерите са предадени на полицията.
"Камерите са в салона на трамвайната мотриса и във ватманската кабина. Има и т. нар. дивиар-и, които колегите още сутринта ги свалиха и са предадени на органите на реда", каза още Александър Дашев.
Щетите по дерайлиралите мотриси са на стойност около 50 000 лева. Ватманът е със стаж от над 20 години - опитен, не е имал сериозни нарушения и провинения. Трамваят е бил напълно изправен, на 29 август е минал технически преглед.
