Ивайло Мирчев: В следващите дни ще внесем вота на недоверие с подписите на АПС и МЕЧ

3 Септември, 2025 08:14 424 7

ПП-ДБ ще търсят подкрепа от всички и всеки е свободен да ги подкрепи в пленарна зала, коментира още Мирчев

Ивайло Мирчев: В следващите дни ще внесем вота на недоверие с подписите на АПС и МЕЧ - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В следващите дни ще внесем вота на недоверие с подписите на АПС и МЕЧ. Това заяви на влизане в парламента съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев, цитиран от БНТ.

Той посочи, че ПП-ДБ ще търсят подкрепа от всички и "всеки е свободен да ги подкрепи в пленарна зала".

Темата на петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" ще е завладяната държава.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Някой

    7 1 Отговор
    Боли ме тая работа,че ще внесете вот на недоверие.
    Вече сте сдухана партия и за нищо не ставате.

    08:20 03.09.2025

  • 2 А огромните депутатски заплати?!

    6 0 Отговор
    Всички, без разлика на цвят, които претендират че са опозиция на това престъпно управление, трябва да напуснат този нелегитимен парламент. Да, ама не. Имитация. Опозиционна имитация и нищо друго. Вкопчили са се в огромните депутатски заплати и привилегии и няма пускане.

    08:21 03.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дефицит майка

    6 2 Отговор
    Непрекъснато го показват тоя, това ли е новият Киру? И само като вожд на партията ли ще отмени Киру, или и на парапета също? Тя ЕугЛената не е честна, със сигурност и даже втора ръка не е, ама сигурно кът за тоя ще става. Правете сметка, колко са се прецакали пепейцидебейци, с неадекватни действия, че тоя да им остава единствената налична опция, да го показват пред хората

    08:25 03.09.2025

  • 5 Пенчо

    5 2 Отговор
    Айде, цирка почна!

    08:25 03.09.2025

  • 6 На тия Момчета !

    2 1 Отговор
    На тия Момчета !

    Не им ли увря Акъла !

    Как и кога стават !

    Тия Работи !

    08:34 03.09.2025

  • 7 Питам само?!

    1 0 Отговор
    А Възраждане и Величие Пеевски купи ли ги вече?!

    08:37 03.09.2025

