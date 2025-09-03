Ивайло Мирчев: В следващите дни ще внесем вота на недоверие с подписите на АПС и МЕЧ

В следващите дни ще внесем вота на недоверие с подписите на АПС и МЕЧ. Това заяви на влизане в парламента съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев, цитиран от БНТ.
Той посочи, че ПП-ДБ ще търсят подкрепа от всички и "всеки е свободен да ги подкрепи в пленарна зала".
Темата на петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" ще е завладяната държава.
1 Някой
Вече сте сдухана партия и за нищо не ставате.
08:20 03.09.2025
2 А огромните депутатски заплати?!
08:21 03.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дефицит майка
08:25 03.09.2025
5 Пенчо
08:25 03.09.2025
6 На тия Момчета !
Не им ли увря Акъла !
Как и кога стават !
Тия Работи !
08:34 03.09.2025
7 Питам само?!
08:37 03.09.2025