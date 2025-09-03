Ивайло Мирчев: В следващите дни ще внесем вота на недоверие с подписите на АПС и МЕЧ

В следващите дни ще внесем вота на недоверие с подписите на АПС и МЕЧ. Това заяви на влизане в парламента съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев, цитиран от БНТ.

Той посочи, че ПП-ДБ ще търсят подкрепа от всички и "всеки е свободен да ги подкрепи в пленарна зала".

Темата на петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" ще е завладяната държава.