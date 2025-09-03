Новини
България »
Радостин Василев: В държавата на калинките всичко може да се случи

3 Септември, 2025 09:13 1 408 24

  • радостин василев-
  • вот-
  • недоверие

По думите му вотът на недоверие е почти готов, остава да се уточни кога ще бъде депозиран

Мария Атанасова

Вотът на недоверие е на МЕЧ и е на тема вътрешен ред и сигурност, предстои да се уточни дали в него ще се включи темата за правосъдието. Това каза пред журналисти лидерът на МЕЧ Радостин Василев преди началото на първото заседание от есенната сесия на Народното събрание.

Ние сме инициатори на този вот, а „Продължаваме промяната“ бяха поканени на среща, така че те ще го подкрепят и заедно ще подготвяме този вот, добави Василев.

По думите му вотът на недоверие е почти готов, остава да се уточни кога ще бъде депозиран.

В сектор вътрешен ред и сигурност се оказа, че има много материали за несправянето на това правителство, допълни той. В темата завладяна държава част от нещата, които готвят „Продължаваме промяната – Демократична България“ са на тема правосъдие. Ще преценяваме дали ще е само вътрешен ред и сигурност или ще развием темата в сектор правосъдие, допълни Василев.

На въпрос как би коментирал, че Никола Николов - Паскал е на свобода, а кметът на Варна Благомир Коцев е в ареста, Радостин Василев каза, че „в държавата на калинките всичко може да се случи, така че как да го коментирам, нещо ще го използват този Паскал – измислен герой“, предава БТА.


България
Оценка 4.2 от 11 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    17 3 Отговор
    Окопали се яко в Партийният дом на бай Тошо.

    09:14 03.09.2025

  • 2 Промяна

    8 19 Отговор
    ЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕ ТОВА НЕЩО Е В ПАРЛАМЕНТА И СЕ СЪЮЗИХА С ШАРЛАТАНИТЕ ЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕ ДА СВАЛЯТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗАЩО БЕ ПОПУЛИСТИИИИИИ ЕДНИТЕ НАЗНАЧЕНИ С АЛА БАЛАТА А ДРУГИТЕ С БОЖКОВИТЕ ПАРИ ЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕ

    Коментиран от #4

    09:17 03.09.2025

  • 3 И Киев е Руски

    6 9 Отговор
    Урсула се справя добре със задачата, поставена ѝ от Билдербергския клуб, да обезмасли евро-овните до състояние на годност за военна служба. Има обаче и странични ефекти - значителна част от населението не само е започнала да се храни по-малко, но и да спи по-зле - пречи въображаемата перспектива за бедност. И като лек, все повече жители на евро-колхозното стопанство обмислят преместване в Русия, като панацея за интригите на стария клептоман от Германия

    Коментиран от #11

    09:24 03.09.2025

  • 4 Кво

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "Промяна":

    Само лелечиш, като некоя селска тетка! Излез и оправи нещата в БГ. Интернет герои , като тебе си заслужават мизерията в , която живеят.

    Коментиран от #6

    09:25 03.09.2025

  • 5 защо

    6 7 Отговор
    всяка статия за тоя (не че го знам какъв е ) е със снимка на кварталната батка имат ли нещо общо?

    09:27 03.09.2025

  • 6 Промяна

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Кво":

    И какво да направя да направя Този Божков му подреди влизането в парламента НОВИ правила за влизане в парламента. 10 %праг и гласуване за личности НО тези никога не биха гласували

    Коментиран от #19

    09:28 03.09.2025

  • 7 Само че

    5 5 Отговор
    Доколкото знам, изразът е "калинките", а това "павлинките" не знам какво е. Нещо заглавието ви, Факти, не е много ОК. Или журналистът ви спи още, или е тотално некомпетентен.

    Коментиран от #12, #13

    09:29 03.09.2025

  • 8 Мдааа...

    6 5 Отговор
    Прав си Руди, всичко е възможно в тая държава включително и това един гелосан популист като теб да е бил министър.

    09:31 03.09.2025

  • 9 Благой от СОФстрой

    5 6 Отговор
    Това 3игане от гетата в плевенско оправя териториятаBG, ама от горе на долу та под земята!

    09:32 03.09.2025

  • 10 Ко каза, ко?

    4 7 Отговор
    Абе, каква е тая държава на павлинките? Някой, нещо знае ли по въпроса. Щото аз сефте чувам. Сигурно докато съм бил по морето, се е появила държава на павлинките, ама не знам какво означава

    09:32 03.09.2025

  • 11 Те си мислят че ни гонят към Русия

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    Но скоро и те може да поискат да се преместят там

    09:33 03.09.2025

  • 12 Боруна Лом

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Само че":

    ТОВА Е ПАВЛИНКА ОТ ГЕБ ВАРНА, КЪДЕТО ВКАРА КОЦЕВ В АРЕСТА

    Коментиран от #14, #17

    09:34 03.09.2025

  • 13 Ами...

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Само че":

    Такова им е нивото на журналистите днес -ниско. Чул-недочул, разбрал-неразбрал, пише там нещо, ама дали е така, какво му пука! Паднах от смях. Държавата на павлинките! Голям бисер е това.

    09:36 03.09.2025

  • 14 А, не, не

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Боруна Лом":

    Не е Павлинка. Пламенка е тази, дето го вкара в кауша. Така че, ако е имал предвид това, щеше да каже държавата на пламенките, а не на павлинките. Калинките е нарицателното.

    09:38 03.09.2025

  • 15 Калинките

    7 0 Отговор
    Иска да каже но все тая. Пълно е с такива. Репортерите чули не дочули дращят.

    09:41 03.09.2025

  • 16 мъкаааа

    3 0 Отговор
    „Продължаваме подмяната – Демоспастрична България“

    09:43 03.09.2025

  • 17 тъпкано се връща

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Боруна Лом":

    зъб за зъб око за око

    09:44 03.09.2025

  • 18 дяавс

    8 1 Отговор
    Радо заедно с Величие е време да ги почвате тези мръсници от ГЕРБ и другарчета дето искат да крадат заедно с ГЕРБ. Почваите ги и всеки ден им вадете жълтите гащи та цяла България да ги види какви са негодници и как само гледат как да ограбят парите на всеки българин. Този лъжлив циганин от ГЕРБ банкя, е време да влезе в съд и след това да напълнят затворите с групичката си национал предатели.

    09:45 03.09.2025

  • 19 Те фалшифицират всичко медиите го показа

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Промяна":

    Трябва промяна на системата.

    09:47 03.09.2025

  • 20 Нищо не започва от днес

    2 0 Отговор
    Има натрупани много неща. Повечето лоши. Трябва смяна на системата. Последната смяна на системата беше когато дойде Герб. Трябва рестарт защото не просто тъпчем на едно място а затъваме. Обаче трябва да се оправим и с неконституционните обекти и субекти. Как точно ще стане още не знаем , но трябва да минем през и този ад.

    10:00 03.09.2025

  • 21 Казуар

    3 0 Отговор
    И на Пламенките.

    10:30 03.09.2025

  • 22 жжжжжж

    2 0 Отговор
    а ти си по слагане на "бръмбари".

    10:33 03.09.2025

  • 23 Еееее, най-сетне

    5 0 Отговор
    Все пак съм бил прав. След като си променихте заглавието от "павлинките" на "калинките", значи се налага изводът, че е хубаво да проверявате какво пишат кореспондентите ви, преди да го публикувате. Защото иначе няма как да изплувате от ниското журналистическо ниво. А такова ниво е недопустимо! Сега може да ме блокирате, нямам против. Знам, че истината много боли.

    10:46 03.09.2025

  • 24 С частични Доводи !

    2 0 Отговор
    С частични Доводи !

    Няма да направите Нищо !

    Това е цял Комплекс !

    Който трябва да се Срути !

    11:28 03.09.2025

