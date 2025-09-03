Новини
България »
Всички градове »
Станислав Балабанов: Предишните четири вота на недоверие показаха колко е некомпетентна и разединена опозицията

Станислав Балабанов: Предишните четири вота на недоверие показаха колко е некомпетентна и разединена опозицията

3 Септември, 2025 09:37 493 20

  • станислав балабанов-
  • вотове на недоверие-
  • опозиция-
  • разединена

Всичките опити до момента показаха само едно - че има нужда от стабилно правителство, допълни зам.- председателят на ПГ на ИТН

Станислав Балабанов: Предишните четири вота на недоверие показаха колко е некомпетентна и разединена опозицията - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Предишните четири вота на недоверие показаха колко е некомпетентна и разединена опозицията с техните несъстоятелни тези. Всичките опити до момента показаха само едно - че има нужда от стабилно правителство. Това каза пред медиите зам.-председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ Станислав Балабанов преди да влезе в сградата на парламента за предстоящото заседание, цитиран от БТА.

По-рано днес съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев каза, че следващите дни, заедно с "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и "Алианс за права и свободи" (АПС), ще внесат вот на недоверие на тема противодействие на завладяната държава.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 бг родина

    14 1 Отговор
    РАЗКАРАЙТЕ ГО ТОЗИ БОКЛУК

    09:48 03.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мануил

    8 1 Отговор
    Не само опозицията е некомпетентна.

    09:48 03.09.2025

  • 6 Баце от Банкя

    11 1 Отговор
    Захлебваш ли, захлебваш ли, а така, Баце е щедър кога поръчва леки жени.

    09:48 03.09.2025

  • 7 бг родина

    8 1 Отговор
    Т ИСИ ПРИКЛЮЧИЛ БЕ КРАДЕЦО

    09:49 03.09.2025

  • 8 бг родина

    9 1 Отговор
    ТОЗИ С СЛАВИТО СА МИНДИЛИТЕ

    09:49 03.09.2025

  • 9 А тоя

    11 1 Отговор
    някакъв си никой , можещ само да хули , колко е излишен , досаден и вреден в Парламента ! Както и чалгарската трупа и Боюва патерица !

    09:50 03.09.2025

  • 10 С прасешка

    7 1 Отговор
    мутра , но дори и те са по умни , верни и интелигентни !

    09:51 03.09.2025

  • 11 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    6 1 Отговор
    Наяла се въшката и излязла на чело.....

    09:52 03.09.2025

  • 12 Като ти резнат главата

    6 1 Отговор
    Ще ти увисне патката!

    09:52 03.09.2025

  • 13 Смешник

    6 1 Отговор
    Тия чалгари патерица на Тиквата и Шиши нямат право да се обаждат Трябва да се срамуват от избирателите си

    09:53 03.09.2025

  • 14 бг родина

    6 1 Отговор
    ТВОЯТ ШЕФ ШИШИ Е НИКОЙ САМО ТУК С ЕПРАВИ МУЛТИГРУП

    09:54 03.09.2025

  • 15 Ирония

    7 1 Отговор
    "Стабилно" правителство за стабилно крадене!
    Шайката крадци ГЕРБ-ДПС НН-ИТН-БСП ограбват България и я загробват с милиарди дълг!!!

    09:55 03.09.2025

  • 16 Един

    6 0 Отговор
    Много е страшно, когато глупаците получат власт.
    Това просто момченце е абсолютно самозабравил се такъв!

    09:55 03.09.2025

  • 17 ИТН селяндурите

    3 0 Отговор
    Този баланбов е толкова отвратителен, като учителя си слави.

    10:06 03.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол