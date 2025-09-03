Станислав Балабанов: Предишните четири вота на недоверие показаха колко е некомпетентна и разединена опозицията

Предишните четири вота на недоверие показаха колко е некомпетентна и разединена опозицията с техните несъстоятелни тези. Всичките опити до момента показаха само едно - че има нужда от стабилно правителство. Това каза пред медиите зам.-председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ Станислав Балабанов преди да влезе в сградата на парламента за предстоящото заседание, цитиран от БТА.
По-рано днес съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев каза, че следващите дни, заедно с "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и "Алианс за права и свободи" (АПС), ще внесат вот на недоверие на тема противодействие на завладяната държава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 бг родина
09:48 03.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мануил
09:48 03.09.2025
6 Баце от Банкя
09:48 03.09.2025
7 бг родина
09:49 03.09.2025
8 бг родина
09:49 03.09.2025
9 А тоя
09:50 03.09.2025
10 С прасешка
09:51 03.09.2025
11 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
09:52 03.09.2025
12 Като ти резнат главата
09:52 03.09.2025
13 Смешник
09:53 03.09.2025
14 бг родина
09:54 03.09.2025
15 Ирония
Шайката крадци ГЕРБ-ДПС НН-ИТН-БСП ограбват България и я загробват с милиарди дълг!!!
09:55 03.09.2025
16 Един
Това просто момченце е абсолютно самозабравил се такъв!
09:55 03.09.2025
17 ИТН селяндурите
10:06 03.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.