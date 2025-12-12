Новини
България »
Станислав Балабанов: Чухме хората, Пеевски не е бил част от управлението

12 Декември, 2025 22:38 1 029 38

  • станислав балабанов-
  • итн-
  • правителство-
  • оставка-
  • пеевски-
  • делян пеевски

Разбира се, че и ние допуснахме грешки по пътя

Станислав Балабанов: Чухме хората, Пеевски не е бил част от управлението - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заместник-председателят на „Има такъв народ“ Станислав Балабанов заяви, че партията е „чулa хората“ и отрече Делян Пеевски да е бил част от управлението.

В предаването „Панорама“ Станислав Балабанов подчерта, че уважава протестиращите.

„Уважение на първо място за всички хора, които изразиха позицията си на площадата, защото това е прекрасно в една развита демокрация и това трябва да е знак към всички управляващи“, каза Станислав Балабанов от ИТН.

Той добави, че според него управляващите трябва „да признаят грешките си и да намерят възможност да ги поправят“, за да дадат „стимул и посока на този народ да върви напред“.

Запитан кое е свалило правителството, Балабанов заяви,ч е са чули ясно хората:

„Чухме хората. Чухме хората, чухме много ясно какво поискаха.“

Той обясни, че преди 11 месеца е станало ясно, че трябва да има „правителство на всяка цена“ и че ИТН са имали два избора – да хвърлят държавата на избори или „да платим необходимата политическа цена в името на стабилността“. Според него ИТН са избрали второто.

„Правителството се беше създало от три политически формации. ГЕРБ, „ Има такъв народ“ и БСП. Въпреки всички различия помежду ни. С един подкрепящ елемент - АПС. Когато АПС разбрахме всички на масата, че искат единствено постове и власт в държавата, ние не приехме подхода държавните институции да пазят хора следствени от прокуратурата. Затова спряхме да приемаме тяхната подкрепа и те напуснаха, защото видяха, че нямат политически чадър. Тогава правителството остана три политически формации. Така нареченото правителство на малцинството. И за да изпълни всичките тези необходими неща, влизането на България в еврозоната, в Шенген, политиката по законодателство, търсихме необходимата подкрепа в зала.

По много закони, в интерес на истината и по законите по ПВУ, получавахме подкрепа и от ПП-ДБ. И от останали политически формации. Ясно е, че „ ДПС - Ново начало“ подкрепяше редите законопроекти, но разликата между нас и тях е, че господин Пеевски не беше по никакъв начин част от управлението на държавата. Нито в изпълнителната власт, нито в законодателната. И в онези прословути, 10 дни преди да падне това правителство, когато имаше спекулации по темата, защо ИТН мълчи и какво се случва, има ли желание "ДПС - Ново начало" да бъде ясно във властта, благодарение на усилията ни и на разговорите между партньорите, направихме, така че ДПС, когато преценява да подкрепя добро законодателство за България, може да го прави единствено в зала. Те не получиха, както знаете, нито председатели на комисии, нито министри. Те не бяха официална част от това управление"

Балабанов показа снимки и направи сравнение с поведението на ПП–ДБ, когато са част от управление с ДПС.

„Разноликата е, че когато „ Продължаваме промяната“, искат да са на власт, искат да са част от тази власт, за тях ДПС не е проблем, а господин Пеевски се е променил за добро. Когато са в опозиция и когато нямат власт, за тях, разбира се, е огромен проблем, използвайки енергията в момента на всички от площада, да измият срама си“, коментира Балабанов.

Запитан за арогантността и случая с младите лекари, той призна:

„Разбира се, че и ние допуснахме грешки по пътя. Говоря в емоционален план… Емоционалният подход го тълкувам като грешки.“


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пате в калчища

    33 0 Отговор
    Все едно да кажеш, че стената зад теб не е била стена а жив плет, а ти си опирал гръб през цялото време в нея.

    22:40 12.12.2025

  • 2 Да да да

    39 0 Отговор
    Колкото повече говорите толкова по жалки изглеждате.

    22:41 12.12.2025

  • 3 СВИНЯТА НЕГРАМОТНА

    21 1 Отговор
    Е НИКОЙ!
    НЕ СМЕ СВИНСКА ДЪРЖАВА!

    22:42 12.12.2025

  • 4 123456

    48 0 Отговор
    Станиславе , с каква съвест спиш бе , предател !

    22:44 12.12.2025

  • 5 Джо

    33 1 Отговор
    Безродник! Като. Лъже барем да се сети ,че има предци или поколение. Къде е късата чеки. Тошко ямболски? Да раздаде на медиците акъл или както обеща да внесе....

    22:46 12.12.2025

  • 6 Японеца

    30 2 Отговор
    Итн значи, И Тъй Нататък! Измамата на дпс!
    Чалгата имала 9 живота!
    Тея са политическо минало!

    22:46 12.12.2025

  • 7 Дориана

    27 2 Отговор
    Нагла безочлива лъжа, която е типична за пишман депутатите от ИТН. Цяла България знае , че Пеевски командва коалиция Магнитски - Мафия той тръгнал да сипе лъжи в ефир. ИТН излизат от парламента падат под чертата. Смачкано е голямото предателско его на Слави Трифонов.Коалиционно споразумение не означава да предадеш идеите на собствените си избиратели в името на политическото си оцеляване. Арогантността , наглостта , да управляваш на инат без да се съобразяваш какво иска народа се наказва с Революция и Оставка.

    Коментиран от #13

    22:48 12.12.2025

  • 8 Дориана

    28 1 Отговор
    ИТН -това е партията, която проваля правителства, консумира властта и скандализира обществото. Неин водещ е Слави Трифонов, който си въобрази, че може да управлява България от дивана, да не говорим за неприятните и не знаещи за какво са в Парламента депутати от ИТН , които решиха, че могат да погребат демокрацията с един техен закон и да установят в България Диктатура, но се провалиха .Сега излизат от Парламента , такива като тях нямат място там. На песните на Слави Трифонов учениците играят кючек, защото той е един от най- големите разпространители на поп фолк музиката- съчетание на български интонации с ориенталски ритми. Пълен провал е отвсякъде.също като пишман депутатите му.

    Коментиран от #12

    22:50 12.12.2025

  • 9 Тоя наглец мисли хората за прости!

    29 0 Отговор
    Голямото "Д" от какъв зор прави контра-протести в защита на властта, кажи бе?

    22:50 12.12.2025

  • 10 Бъдеще

    31 0 Отговор
    Отвратително парвеню с екстремно ограничен умствен багаж!!!

    22:51 12.12.2025

  • 11 Грешката ви е

    16 2 Отговор
    че влезнахте в коалиция. Да България имаше нужда от правителство, но можеше да подкрепяте политики които отговарят на вашите възгледи, а не да сте в коалиция. Иначе си прав за ПП и ДБ. Те бяха в скута на пеевски и подписваха заедно закони, подиграха се с конституцията и тогава пеевски не бе лош.

    22:52 12.12.2025

  • 12 симптоматично

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Тоя е злетак, ама оня е ВИП пациент! Вече се е изфантазирал за безсмъртен!😄😄😄

    22:53 12.12.2025

  • 13 Цяла България знае

    7 14 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    лъжите на ПП и ДБ.

    22:53 12.12.2025

  • 14 ШЕФА

    20 2 Отговор
    Този плъх е по долен,гнусен и мръсен и от Тошка и Славка взети заедно.Барабанов,следващата ти професия ще е таксиметров шофьор и много ще ти отива на тъпата физиономия.

    Коментиран от #24

    22:54 12.12.2025

  • 15 анонимен

    19 0 Отговор
    Този предател за малоумни ли ни има! Колко е нагъл!

    22:55 12.12.2025

  • 16 ООрана държава

    14 0 Отговор
    Тоя като го вида и ми се повдига, а като заприказва, директно връщам поръчката

    22:57 12.12.2025

  • 17 Герп боклуци

    14 2 Отговор
    Итн 2% аре лека нощ

    22:57 12.12.2025

  • 20 ИТН-Чалгарче

    12 0 Отговор
    Пенделчето Балабанов продължава да наглее и да отрича очевидното!
    Дебелян използваше правителството, както му беше изгодно, а мутрагена-Бойко, Насо-Фритюрника и Слави-Мумията му бяха подложките

    Коментиран от #21

    23:03 12.12.2025

  • 21 Фактите показват

    1 5 Отговор

    До коментар #20 от "ИТН-Чалгарче":

    че ДПС нямаше нищо във властта.

    23:05 12.12.2025

  • 22 Цървул

    10 0 Отговор
    Я чиба . Там на колене , на килимчето .

    23:06 12.12.2025

  • 23 Браво

    10 0 Отговор
    Все едно обясняваш пред Народния съд ,че ти никога не си бил депутат

    23:07 12.12.2025

  • 24 Дориана

    9 0 Отговор

    До коментар #14 от "ШЕФА":

    Искаш да кажеш наглата физиономия , която отвращава. Балабанов и Тошко Йорданов освен да бъдат патерици на Борисов и Пеевски , да чупят и рушат в Парламента визирам поведението им в миналия Парламент, да се конфронтират с опозицията нищо друго не са направили до сега. Народа няма никаква полза от тях и не е видял нито едно изпълнено предизборно обещание да не говорим , за програмата им , която сигурно е боклука.

    23:10 12.12.2025

  • 25 Забранено за чалгажии

    6 0 Отговор
    Шиши беше не само част от управлението ами и всички ви оправяше .Много бързо искаш да се разграничите и разкачите с Шишко като се правите на много принципни ама не ви се получава . Но хубавото е че вече няма да гледаме лъжливите ви и нагли физиономии в Парламента

    23:10 12.12.2025

  • 26 Гост

    7 0 Отговор
    Жалка слуга

    23:10 12.12.2025

  • 27 Фен

    4 0 Отговор
    Вярно е, той не беше част от управлението, той беше цялото управление.

    23:11 12.12.2025

  • 29 Име

    3 0 Отговор
    Много ме кефят подобни измекяри като започнат да дрънкат, сякаш не са част от народа!

    23:16 12.12.2025

  • 31 Има Такива Негодници!

    4 0 Отговор
    Като тази торба с …

    23:17 12.12.2025

  • 32 Хе!

    4 0 Отговор
    Грухчо Грухчев - Грухестия и Тошер Африканския! Два дуета, два капацитета! Знаят всичко, акъл дават и не искат власт да сдават!

    23:17 12.12.2025

  • 33 ГОШО

    6 0 Отговор
    Не е част от управлението но ви нарежда и си назначава кадри където си поиска, така че не се обаждайте ПАЛЯЧОВЦИ.

    Коментиран от #34

    23:18 12.12.2025

  • 34 Къде са тези кадри

    1 4 Отговор

    До коментар #33 от "ГОШО":

    Никъде няма кадри на ДПС.

    Коментиран от #37

    23:19 12.12.2025

  • 35 Интересно

    2 0 Отговор
    Как цяла България видя, че ДП е в уравнението, дирижира оркестъра еднолично, само от ИТН се правят, че не знаят, не било така! Освен това, Тошко и Балабанов да вземат да го сменят този арогантен назидателен тон, че ми писнА да ги слушам

    23:25 12.12.2025

  • 36 Чупката

    1 0 Отговор
    Тоя е пълен дебил. Шопара всеки ден говореше-Аз това, Аз онова, Аз решавам и прочее, ама Свинята не ходи по студията на тв.

    23:28 12.12.2025

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Къде са тези кадри":

    "Каквото ми каже Пеевски, аз го изпълнявам."
    /Бойко Борисов/

    23:31 12.12.2025

  • 38 Домашен любимец

    0 0 Отговор
    Асен Василев, на когото този и другия умник постоянно се присмиват и подиграват, направи дармадан цялата ви престъпна управленска сбирка! Народа има нужда от пример и Асен Василев е този пример със своята непримиримост! Не участвал Беевски в управлението!? А кой изключваше микрофоните на Василев, когато го гонехте от залата, за да не ви пречи да крадете!? Не беше ли един красавец от тайфата на Пеевски!? Мюмюн Мюмюн ли, Сергюн Сергюн ли се казваше, името му красно, поведението опасно и разбойническо! И Спешна помощ му викахте да го приберат, хората се възмутиха и ви изгониха най позорно! Айде, прибирайте се в шоуто и там ръсете глупост с червена точака, само за пълнолетни! Не разврашавайте и поколението Y!

    23:33 12.12.2025

