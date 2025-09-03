Новини
България »
Костадинов: Присъствието ни сред народа ще е хиляди пъти по-полезно, отколкото в НС

Костадинов: Присъствието ни сред народа ще е хиляди пъти по-полезно, отколкото в НС

3 Септември, 2025 11:00 1 135 73

  • костадин костадинов-
  • народно събрание

Ние, българите от групата на "Възраждане" ще отделим още един месец, за да бъдем сред нашия народ, там, където ни е мястото. Ще се запознаем на място с реалните проблеми на хората, ще ги защитаваме с всички сили и средства пред местните дерибеи

Костадинов: Присъствието ни сред народа ще е хиляди пъти по-полезно, отколкото в НС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Ние, българите от групата на "Възраждане" ще отделим още един месец, за да бъдем сред нашия народ, там, където ни е мястото. Ще се запознаем на място с реалните проблеми на хората, ще ги защитаваме с всички сили и средства пред местните дерибеи" - това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, който прочете декларация от името на парламентарната група в началото на днешното първо заседание от есенната сесия на 51-ото Народно събрание.

"Присъствието на "Възраждане" сред народа ще е хиляди пъти по-полезно, отколкото сред народните представители", каза Костадинов.

В парламента ще бъдем за вотове на недоверие, както и ще защитаваме нашите законопроекти, ако по някакво чудо те бъдат внесени в дневния ред на нелегитимния парламент, посочи още лидерът на партията.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Костадин Костадинов

    24 31 Отговор
    Мечтата ми е простичка. Първо да стана сам местен дерибей. После национален. Русия ще ми помогне и финансово и физически.

    Коментиран от #41, #68

    11:02 03.09.2025

  • 2 а бе

    27 31 Отговор
    ПУТИНОФИЛ ЩОМ Е ТАКА НАПУСКАИ ПАРЛАМЕНТА И ОТШВАИ ПРИ РУСОФИЛИТЕ ТИ СИ ИМ ЛЮБИМЕЦ А

    Коментиран от #31

    11:02 03.09.2025

  • 3 1488

    24 18 Отговор
    9ти септември идва
    ще видите как ще горят кауфланд и лидл задето 3 лв олио го правят 1.59 при курс 1.95

    Коментиран от #10, #39

    11:03 03.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бригадирско движение "Възраждане"

    20 17 Отговор
    Напуснете парламента и отивайте в провинцията да почиствате корита на реки. Незаконни сметища. Да запушвате дупки по пътищата. Да ремонтирате мантинели. Да косите трева. Да гасите пожари.
    Полезна работа има за всички възрожденци. Стига ЛГБТ шментшкапели в парламента и протести по жълтите павета. Направете нещо полезно зо народа - започнете да работите полезен труд.

    Коментиран от #19

    11:07 03.09.2025

  • 7 бг родина

    24 4 Отговор
    ИЗЛИЗАЙТЕ ОТ ПАРЛАМЕНТА ВСИЧКИ ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ

    11:07 03.09.2025

  • 8 си дзън

    18 22 Отговор
    Националната сигурност на България е спукана защото е бъкано навсякъде от
    руски слуги и шпиони: президент, патриарх, Възраждане, БСП, Величие, ИТН, Меч
    шефове на съда, прокуратурата, МНО, МВР, БНТ, БНР и мноого други.

    Коментиран от #17, #20, #22, #23

    11:07 03.09.2025

  • 9 бг родина

    6 9 Отговор
    ТИКВА ИЗЧЕЗВА Й ВЕДНАГА

    11:08 03.09.2025

  • 10 10ти ноември

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Пазари от селските магазини - там е още по-скъпо.

    11:08 03.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 бг родина

    1 2 Отговор
    ПО ЕДИНИЧНО ЩЕ ИМА БУМ КОЙ ТО СВАРИ

    11:08 03.09.2025

  • 13 К.К.

    2 3 Отговор
    Оправям ли бе расти безплатно в името на народа....

    11:08 03.09.2025

  • 14 АМАH OT ИДИOTИ

    16 0 Отговор
    ВСИЧКО Е В РЪЦЕТЕ НА НАРОДА
    😡
    АКО ГРАЖДАНИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА БЛEЯT,
    ЗАСЛУЖАВАТ СЪДБАТА СИ
    🤬

    11:09 03.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Много

    12 6 Отговор
    правилно! Да се върне модела на Тодор Живков - депутатите да се събират само на сесии когато се гласуват закони! Така всеки месец ще се спестяват най малко по 5 милиона лева давани Им без да са свършили работа за 1 стотинка!

    11:10 03.09.2025

  • 17 БГ да

    8 10 Отговор

    До коментар #8 от "си дзън":

    Да се чудиш при толкоз съветофили, защо не ни приеха нито в СССР, нито в РФ. Май руснаците не ни смятат и за пета категория хора.

    11:10 03.09.2025

  • 18 бг родина

    7 1 Отговор
    ТИКВАТА 200 МИЛЯРДА СТЕ ОТКРАДНАЛИ ПАРИТЕ СА НИЩО РАЗБЕРИ

    11:10 03.09.2025

  • 19 Кой?

    6 15 Отговор

    До коментар #6 от "Бригадирско движение "Възраждане"":

    Кой сложи минуса? Някой лентяй грантаджия? Офисен трол? Патриотизмът се явява като дела за родината, а не тролене за друга държава срещу рубли!

    11:11 03.09.2025

  • 20 Мдаа

    11 1 Отговор

    До коментар #8 от "си дзън":

    Пропусна най-големите такива ГРОБ с руския паток и новото старо начало с БТ.

    11:12 03.09.2025

  • 21 Хмм

    7 5 Отговор
    трябваше миналия месец да бъдете сред народа, а не когато трябва да сте в НС, така ще мине всичко което иска ГЕРБ, Борисов вече ви благодари че гласувате с тях (или излизате, да не гласувате и да мине), но не можел нищо да направи за вас, защото не ви одобряват в Брюксел, а и това ви устройва, депутатски заплати без никаква отговорност за нищо, какво ще прави Костадинов извън парламента - учител по история, знае ли английски - разпускаха цял месец по света и у нас, сега се загрижили

    11:14 03.09.2025

  • 22 Някой

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "си дзън":

    Тези с одобрени от посолството за службите, да не говорят за национални предатели, а да влизат в затвора където им е мястото.

    11:15 03.09.2025

  • 23 Проверяваш ли

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "си дзън":

    всяка нощ дали на се е скрил някой руснак под леглото на което спиш?? Тежък случай Си, и медицината е безсилна.

    11:15 03.09.2025

  • 24 Ддд

    9 5 Отговор
    Освен опитите за протести, не виждам полза от Възраждане сред народа. А и Костадинов, И.Михайлов или Р.Василев, спокойно могат да не ходят в НС и да ходят сред хората. Дано свършат някаква полезна работа за народа.
    От ПП-ДБ няма нужда да ходят и сред хората, и те не искат да го виждат сред тях.

    11:16 03.09.2025

  • 25 българин

    14 6 Отговор
    Присъствието ви в затвора е най-доброто за народа, путински боклуци.

    11:19 03.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Данко Харсъзина

    13 5 Отговор
    Копейките са безполезни и ненужни. Вече сме на Евро.

    11:23 03.09.2025

  • 28 БББ

    12 3 Отговор
    Отсъствието ви ще бъде най добре за народа.🤮

    11:25 03.09.2025

  • 29 Най полезно ще е...

    6 3 Отговор
    Присъствието ти в ЦСЗ.

    11:26 03.09.2025

  • 30 Рашка Федерашка

    9 3 Отговор
    КОСТЯ НИ Е НУЖЕН КАТО ЦИРЕЙ НА ЗАДНИКА !

    11:27 03.09.2025

  • 31 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    7 11 Отговор

    До коментар #2 от "а бе":

    КОЙ СИ ТИ ДАКАЗВАШ КОЙ КЪДЕ ДА ХОДИ.ПОНЕ 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ СА ПРОТИВ НАТО И ЕС И ПРОТИВ ЕВРОТО И ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА.НЕ МОЖЕ ОКОЛО 20 ПРОЦЕНТА ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКИ ПОДЛОГИ ИЗБРАНИ СЪС КУПЕНИ ИКОНТРОЛИРАНИ ВОТОВЕ ДА ОПРЕДЕЛЯТ БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ.ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО И МНОЗИНСТВО ВЪВ ПАРЛАМЕНТА Е НЕЛИГИТИМНО ПРИ 30-35 ПРОЦЕНТА ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ.КОЙ ПРЕСТАВЛЯВА ВЪВ ПАРЛАМЕНТА ТЕЗИ 65-70 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ОТВРАТЕНИ ОТ ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКАТА КОЧИНА КОИТО ЗО 36 ГОДИНИ СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА УНИЩОЖИХА БЪЛГАРИЯ И ОТКАЗВАТ ДА ГЛАСУВАТ

    Коментиран от #34, #38, #54

    11:27 03.09.2025

  • 32 аман от пророци и мечтатели

    6 1 Отговор
    Българския парламент отдавна вече се е превърнал в детска градина. След определен брой отсъствия заради демонстративно напускане на парламента от група депутати или цели парламентарни групи трябва да губят право на парламентарна група и депутатски места. Народа ги е изпратил там за да работят за общите ни интереси, а не непрекъснато да демострират егоизъм, егоцентризъм, безпогрешност и създаване на умишлени препятствия на останалите да си вършат работата.

    11:31 03.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Аре ве, като обичате братската си Русия.

    11 4 Отговор

    До коментар #31 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Заминавайте там, при братята си, омръзнахте на всички с вашето робско преклонение и овча благодарност, ай измитайте се за Русия, руски гув.....

    11:32 03.09.2025

  • 35 Иван

    11 5 Отговор
    Вие от Възраждане не сте българи, а продажни копейки !

    11:32 03.09.2025

  • 36 А нак-полезни ще сте на гарата!

    11 4 Отговор
    Чемодан, поезд,Москва!

    11:33 03.09.2025

  • 37 МИТРОФАНА

    8 3 Отговор
    КОСТЯ МИ ОБИЧА " МАТРОШКА " !!

    11:33 03.09.2025

  • 38 И с още по-големи букви

    7 2 Отговор

    До коментар #31 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    да тролиш, все си оставаш дребна копейка!

    11:35 03.09.2025

  • 39 хАХА

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    ЯСНО ! ПОТОМЪК НА " ШУМКАР- МАНДРАДЖИЯ !! НАДАЙ СЕ !

    11:36 03.09.2025

  • 40 E такива

    7 1 Отговор
    "Българи" кат тоа из-- мекяр първи надеваха Чал мите и..подаряваха БАЩАТА БЪЛГАРИЯ на алкохолизирани кремльовски монголяци за...16 Република на СССР!
    За тия...въ-- Жетата и по...дърветата

    11:37 03.09.2025

  • 41 Волгин

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Костадин Костадинов":

    Абе ти си Мечтай, А пък аз взимам яко евро в европарламента :)

    Коментиран от #71

    11:38 03.09.2025

  • 42 Тошко

    7 1 Отговор
    Само дето народът ви се подсмива.

    11:38 03.09.2025

  • 43 ккк

    7 3 Отговор
    В нормална държава тоя щеше да виси на уличен стълб !

    11:38 03.09.2025

  • 44 Възраждане

    4 0 Отговор
    Руско-герберски плъхове и калинки, опитомени от мутрите на прехода.

    11:40 03.09.2025

  • 45 Коментар

    3 1 Отговор
    Слонът в хола се казва Борисов Пеевски. Всички трябва да се опълчат срещу този карцином и неговите метастази преди България да умре. Те са вредни и смъртоносни за България. "Избрани" са от починали и от "държавната" администрация.

    11:40 03.09.2025

  • 46 Цвете

    4 2 Отговор
    Време е да се подготвиш за следващата визита в Москва. Могат да те поканят за 7 МИ Ноември. Къде потънаха снимките ти от 9 Май????? Жалък си. Смешник. 😂

    11:40 03.09.2025

  • 47 Цвете

    4 1 Отговор
    Време е да се подготвиш за следващата визита в Москва. Могат да те поканят за 7 МИ Ноември. Къде потънаха снимките ти от 9 Май????? Жалък си. Смешник. 😂

    Коментиран от #49

    11:42 03.09.2025

  • 48 Хахахаха

    4 1 Отговор
    Присъствието ти в Белене ще е хиляди пъти по-добро за цялата държава. Връщай парите кремълски еничар!

    11:44 03.09.2025

  • 49 Ветеран от Протеста

    4 1 Отговор

    До коментар #47 от "Цвете":

    Сред Народа разбирай да вършат Саботаж ,Диверсия и палежи в Републиката ни ,депутатите от Възраждане,братската партия на Путлеровата руска партия Нова Русия ,виновни за смъртта на два милиона и половина невинни руснаци и украинци в 21 век .

    Коментиран от #67

    11:45 03.09.2025

  • 50 Митрофанова

    4 1 Отговор
    Костя върни ми кюлотите. Дадох ти ги да ги поносиш за ден -два, не да ги душиш с месеци!

    Коментиран от #66

    11:46 03.09.2025

  • 51 зле

    6 2 Отговор
    вие не сте българи вие сте руски агенти с български паспорти. един истински българин никога не би боядисал пейка в руския цвят и развял чуждо знаме на връх шипка

    11:47 03.09.2025

  • 52 смях в залата

    4 3 Отговор
    Копейката трябва да бъде накаран пред Народното събрание да целува портретите на Левски ,Ботев, Бенковски,,Раковски, Захари .......и другите възрожденци борили се да бъдем равни с Европейските народи.

    11:49 03.09.2025

  • 53 Николай Бареков бивш евродепутат

    5 1 Отговор
    Добро утро, мили хора! Снимката на годината!

    Човекът на Бойко Борисов е в лятна отпуска при Си Дзинпин на червения килим.
    “Премиерът” Росен Желязков хал хабер си няма къде му е вицепремиерът, но КОЙто трябва - той е дал разрешение.
    Нали нямате съмнение, че коалиционният партньор на ГЕРБ (ЕНП) Атанас Зафиров от БСП - Ново начало е получил разрешение за визитата при Путин, Си и Ким Чен Ун от премиера в сянка Делян Пеевски⁉️

    Не е важно КОЙ плаща разходката до Пекин, а КОЙ е “разписал” разрешителното, защото той управлява държавата.
    И това добре се знае от всички Посолства в София - и източни, и западни!

    Коментиран от #60, #61

    11:50 03.09.2025

  • 54 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Питах го и Путин отговори: "Това не е поговорка, не е притча, а старо правило - където стъпи кракът на руски войник, там е наше."
    А И МИ ПЛАЩАТ ДА ПИША РУСКА ПРОПАГАНДА ...ТРЯБВА ДА СЕ ЖИВЕЕ ОТ НЕЩО !!!!

    11:51 03.09.2025

  • 55 Никой

    5 2 Отговор
    Дано не са пристрастни - но ГЕРБ просто - издишат - при това - обилно.Не е лошо да видим нова Партия - но да е ефективна. ГЕРБ просто си проспаха годините - то се работи - не е само - дедовизми.

    11:51 03.09.2025

  • 56 Правилно

    2 6 Отговор
    В НС са само ycpaински подлоги и отпадъци.

    Коментиран от #58

    11:56 03.09.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 гост

    6 0 Отговор

    До коментар #56 от "Правилно":

    ааа бъркаш...половината и повече са руШки....

    12:00 03.09.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 УжАсен

    5 0 Отговор

    До коментар #53 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    Това е потресаващо!!! Борисов или да гони червените бoклyци плoндера зафиров, гуцанов и останальная свoлоч и да отива на нови избори в които тези бoклyци изпадат от парламента или си заминава с тях и влиза в затвора!

    Коментиран от #64

    12:03 03.09.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 гост

    3 0 Отговор
    Ставаш смешен,не се ли усещаш...

    12:03 03.09.2025

  • 64 Как да ги изгони?

    4 1 Отговор

    До коментар #61 от "УжАсен":

    Като тиквата и свинята са от същата фекална руска яма.

    12:05 03.09.2025

  • 65 Чудесно

    8 0 Отговор
    Незабавно напуснете Парламента и заминавайте в римската махала.

    12:06 03.09.2025

  • 66 Цонка тясната

    5 2 Отговор

    До коментар #50 от "Митрофанова":

    Костя ти опърдя и оср..... свещените ти червени кюлоти и ми ги нахлузва на главата да ги душа.

    12:09 03.09.2025

  • 67 Тц...

    7 1 Отговор

    До коментар #49 от "Ветеран от Протеста":

    Няма невинни руснаци....

    12:10 03.09.2025

  • 68 ИСТИНАТА

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Костадин Костадинов":

    Костадинов, сащо нямаш мнозинство , в Общинският съвет на Варна?
    Защото ти са венците сини ли?

    12:11 03.09.2025

  • 69 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    1 4 Отговор
    ПРЕДИ МАЛКО ПО НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ СЪОБЩИХА ЗА ПРОТЕСТА ЧЕ СА СЕ СЪБРАЛИ ОТ ВЕЛИЧИЕ И ВЪЗРАЖДАНЕ..ГЛЕДАХ ПО КАНАЛ ТРИ ПРОТЕСТА НО НЕ ВИДЯХ НИКОЙ ОТ ДЕПУТАТИТЕ НА ВЪЗРАЖДАНЕ ,НИТО ВИДЯХ ЗНАМЕНА НА ВЪЗРАЖДАНЕ.А ОТ ВЕЛИЧИЕ БЯХА ИЗЛЕЗНАЛИ СЛЕД ГЛАСУВАНЕ ЗА РЕФЕРНДУМИТЕ ПОВЕЧЕТО ОТ ДЕПУТАТИТЕ И ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ И НАПАДНАХА ВЪЗРАЖДАНЕ.ТА ТЕЗИ ПРОДАЖНИ МЕДИИ САМО ВЪЗРАЖДАНЕ ИМ Е ВЪВ УСТАТА.

    12:12 03.09.2025

  • 70 Връщай

    4 0 Отговор
    Парите бе!

    12:14 03.09.2025

  • 71 Рада Балалайкова

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Волгин":

    Волгич, и аз се давя в евро, и гледам голите шаранчета как подскачат в такт🤣🤣🤣🤣👍.

    12:14 03.09.2025

  • 72 Цвете

    3 0 Отговор
    Време е да се подготвиш за следващата визита в Москва. Могат да те поканят за 7 МИ Ноември. Къде потънаха снимките ти от 9 Май????? Жалък си. Смешник. 😂

    12:15 03.09.2025

  • 73 Тъжни факти

    0 0 Отговор
    Половината тука русифили, другата половина -русофоби. И всички джафкат възбудено под статията, докато чакат дядо Иван или баба Урсула да ги освободи. Навремето младежта запали парламента и ги измете, сега обаче е по-модерно (а и доста по лесно) да ръсите мозък в нета

    12:19 03.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове