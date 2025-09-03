Костадинов: Присъствието ни сред народа ще е хиляди пъти по-полезно, отколкото в НС

"Ние, българите от групата на "Възраждане" ще отделим още един месец, за да бъдем сред нашия народ, там, където ни е мястото. Ще се запознаем на място с реалните проблеми на хората, ще ги защитаваме с всички сили и средства пред местните дерибеи" - това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, който прочете декларация от името на парламентарната група в началото на днешното първо заседание от есенната сесия на 51-ото Народно събрание.
"Присъствието на "Възраждане" сред народа ще е хиляди пъти по-полезно, отколкото сред народните представители", каза Костадинов.
В парламента ще бъдем за вотове на недоверие, както и ще защитаваме нашите законопроекти, ако по някакво чудо те бъдат внесени в дневния ред на нелегитимния парламент, посочи още лидерът на партията.
1 Костадин Костадинов
Коментиран от #41, #68
11:02 03.09.2025
2 а бе
Коментиран от #31
11:02 03.09.2025
3 1488
ще видите как ще горят кауфланд и лидл задето 3 лв олио го правят 1.59 при курс 1.95
Коментиран от #10, #39
11:03 03.09.2025
6 Бригадирско движение "Възраждане"
Полезна работа има за всички възрожденци. Стига ЛГБТ шментшкапели в парламента и протести по жълтите павета. Направете нещо полезно зо народа - започнете да работите полезен труд.
Коментиран от #19
11:07 03.09.2025
7 бг родина
11:07 03.09.2025
8 си дзън
руски слуги и шпиони: президент, патриарх, Възраждане, БСП, Величие, ИТН, Меч
шефове на съда, прокуратурата, МНО, МВР, БНТ, БНР и мноого други.
Коментиран от #17, #20, #22, #23
11:07 03.09.2025
9 бг родина
11:08 03.09.2025
10 10ти ноември
До коментар #3 от "1488":Пазари от селските магазини - там е още по-скъпо.
11:08 03.09.2025
12 бг родина
11:08 03.09.2025
13 К.К.
11:08 03.09.2025
14 АМАH OT ИДИOTИ
😡
АКО ГРАЖДАНИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА БЛEЯT,
ЗАСЛУЖАВАТ СЪДБАТА СИ
🤬
11:09 03.09.2025
16 Много
11:10 03.09.2025
17 БГ да
До коментар #8 от "си дзън":Да се чудиш при толкоз съветофили, защо не ни приеха нито в СССР, нито в РФ. Май руснаците не ни смятат и за пета категория хора.
11:10 03.09.2025
18 бг родина
11:10 03.09.2025
19 Кой?
До коментар #6 от "Бригадирско движение "Възраждане"":Кой сложи минуса? Някой лентяй грантаджия? Офисен трол? Патриотизмът се явява като дела за родината, а не тролене за друга държава срещу рубли!
11:11 03.09.2025
20 Мдаа
До коментар #8 от "си дзън":Пропусна най-големите такива ГРОБ с руския паток и новото старо начало с БТ.
11:12 03.09.2025
21 Хмм
11:14 03.09.2025
22 Някой
До коментар #8 от "си дзън":Тези с одобрени от посолството за службите, да не говорят за национални предатели, а да влизат в затвора където им е мястото.
11:15 03.09.2025
23 Проверяваш ли
До коментар #8 от "си дзън":всяка нощ дали на се е скрил някой руснак под леглото на което спиш?? Тежък случай Си, и медицината е безсилна.
11:15 03.09.2025
24 Ддд
От ПП-ДБ няма нужда да ходят и сред хората, и те не искат да го виждат сред тях.
11:16 03.09.2025
25 българин
11:19 03.09.2025
27 Данко Харсъзина
11:23 03.09.2025
28 БББ
11:25 03.09.2025
29 Най полезно ще е...
11:26 03.09.2025
30 Рашка Федерашка
11:27 03.09.2025
31 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #2 от "а бе":КОЙ СИ ТИ ДАКАЗВАШ КОЙ КЪДЕ ДА ХОДИ.ПОНЕ 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ СА ПРОТИВ НАТО И ЕС И ПРОТИВ ЕВРОТО И ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА.НЕ МОЖЕ ОКОЛО 20 ПРОЦЕНТА ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКИ ПОДЛОГИ ИЗБРАНИ СЪС КУПЕНИ ИКОНТРОЛИРАНИ ВОТОВЕ ДА ОПРЕДЕЛЯТ БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ.ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО И МНОЗИНСТВО ВЪВ ПАРЛАМЕНТА Е НЕЛИГИТИМНО ПРИ 30-35 ПРОЦЕНТА ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ.КОЙ ПРЕСТАВЛЯВА ВЪВ ПАРЛАМЕНТА ТЕЗИ 65-70 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ОТВРАТЕНИ ОТ ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКАТА КОЧИНА КОИТО ЗО 36 ГОДИНИ СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА УНИЩОЖИХА БЪЛГАРИЯ И ОТКАЗВАТ ДА ГЛАСУВАТ
Коментиран от #34, #38, #54
11:27 03.09.2025
32 аман от пророци и мечтатели
11:31 03.09.2025
34 Аре ве, като обичате братската си Русия.
До коментар #31 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Заминавайте там, при братята си, омръзнахте на всички с вашето робско преклонение и овча благодарност, ай измитайте се за Русия, руски гув.....
11:32 03.09.2025
35 Иван
11:32 03.09.2025
36 А нак-полезни ще сте на гарата!
11:33 03.09.2025
37 МИТРОФАНА
11:33 03.09.2025
38 И с още по-големи букви
До коментар #31 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":да тролиш, все си оставаш дребна копейка!
11:35 03.09.2025
39 хАХА
До коментар #3 от "1488":ЯСНО ! ПОТОМЪК НА " ШУМКАР- МАНДРАДЖИЯ !! НАДАЙ СЕ !
11:36 03.09.2025
40 E такива
За тия...въ-- Жетата и по...дърветата
11:37 03.09.2025
41 Волгин
До коментар #1 от "Костадин Костадинов":Абе ти си Мечтай, А пък аз взимам яко евро в европарламента :)
Коментиран от #71
11:38 03.09.2025
42 Тошко
11:38 03.09.2025
43 ккк
11:38 03.09.2025
44 Възраждане
11:40 03.09.2025
45 Коментар
11:40 03.09.2025
46 Цвете
11:40 03.09.2025
47 Цвете
Коментиран от #49
11:42 03.09.2025
48 Хахахаха
11:44 03.09.2025
49 Ветеран от Протеста
До коментар #47 от "Цвете":Сред Народа разбирай да вършат Саботаж ,Диверсия и палежи в Републиката ни ,депутатите от Възраждане,братската партия на Путлеровата руска партия Нова Русия ,виновни за смъртта на два милиона и половина невинни руснаци и украинци в 21 век .
Коментиран от #67
11:45 03.09.2025
50 Митрофанова
Коментиран от #66
11:46 03.09.2025
51 зле
11:47 03.09.2025
52 смях в залата
11:49 03.09.2025
53 Николай Бареков бивш евродепутат
Човекът на Бойко Борисов е в лятна отпуска при Си Дзинпин на червения килим.
“Премиерът” Росен Желязков хал хабер си няма къде му е вицепремиерът, но КОЙто трябва - той е дал разрешение.
Нали нямате съмнение, че коалиционният партньор на ГЕРБ (ЕНП) Атанас Зафиров от БСП - Ново начало е получил разрешение за визитата при Путин, Си и Ким Чен Ун от премиера в сянка Делян Пеевски⁉️
Не е важно КОЙ плаща разходката до Пекин, а КОЙ е “разписал” разрешителното, защото той управлява държавата.
И това добре се знае от всички Посолства в София - и източни, и западни!
Коментиран от #60, #61
11:50 03.09.2025
54 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #31 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Питах го и Путин отговори: "Това не е поговорка, не е притча, а старо правило - където стъпи кракът на руски войник, там е наше."
А И МИ ПЛАЩАТ ДА ПИША РУСКА ПРОПАГАНДА ...ТРЯБВА ДА СЕ ЖИВЕЕ ОТ НЕЩО !!!!
11:51 03.09.2025
55 Никой
11:51 03.09.2025
56 Правилно
Коментиран от #58
11:56 03.09.2025
58 гост
До коментар #56 от "Правилно":ааа бъркаш...половината и повече са руШки....
12:00 03.09.2025
61 УжАсен
До коментар #53 от "Николай Бареков бивш евродепутат":Това е потресаващо!!! Борисов или да гони червените бoклyци плoндера зафиров, гуцанов и останальная свoлоч и да отива на нови избори в които тези бoклyци изпадат от парламента или си заминава с тях и влиза в затвора!
Коментиран от #64
12:03 03.09.2025
63 гост
12:03 03.09.2025
64 Как да ги изгони?
До коментар #61 от "УжАсен":Като тиквата и свинята са от същата фекална руска яма.
12:05 03.09.2025
65 Чудесно
12:06 03.09.2025
66 Цонка тясната
До коментар #50 от "Митрофанова":Костя ти опърдя и оср..... свещените ти червени кюлоти и ми ги нахлузва на главата да ги душа.
12:09 03.09.2025
67 Тц...
До коментар #49 от "Ветеран от Протеста":Няма невинни руснаци....
12:10 03.09.2025
68 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Костадин Костадинов":Костадинов, сащо нямаш мнозинство , в Общинският съвет на Варна?
Защото ти са венците сини ли?
12:11 03.09.2025
69 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
12:12 03.09.2025
70 Връщай
12:14 03.09.2025
71 Рада Балалайкова
До коментар #41 от "Волгин":Волгич, и аз се давя в евро, и гледам голите шаранчета как подскачат в такт🤣🤣🤣🤣👍.
12:14 03.09.2025
72 Цвете
12:15 03.09.2025
73 Тъжни факти
12:19 03.09.2025