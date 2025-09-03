Новини
България »
Задържаха 22-годишен, причинил дерайлирането на трамвая, той: Бях много пиян

Задържаха 22-годишен, причинил дерайлирането на трамвая, той: Бях много пиян

3 Септември, 2025 12:42 2 743 56

  • задържан-
  • дерайлирал-
  • трамвай

Първо бил задържан 29-годишен мъж. След разпит в полицията той е признал, че е бил едно от лицата на камерите и е разкрил, че неговият 22-годишен приятел е бил този, който на практика е задействал задвижването на трамвая

Задържаха 22-годишен, причинил дерайлирането на трамвая, той: Бях много пиян - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столичната полиция е задържала 22-годишен младеж, който е направил пълни самопризнания, че именно той е пуснал трамвай №22 да се движи по релсите, който впоследствие дерайлира. Това оповести на брифинг пред медиите директорът на СДВР Любомир Николов.

Той обясни, че от камерите в района били установени две лица, които се опитвали да се качат в трамвайната мотриса. След като не успяват да се качат, минават от лявата му страна и през отворения прозорец пускат трамвая в движение.

Николов посочи, че веднага след това са започнали издирвателни мероприятия, в резулта на което първо бил задържан 29-годишен мъж. След разпит в полицията той е признал, че е бил едно от лицата на камерите и е разкрил, че неговият 22-годишен приятел е бил този, който на практика е задействал задвижването на трамвая. След това той показал пред разследващите и комуникацията помежду им в чат приложение, което доказало твърдението му.

В чата извършителят написал, че съжалява за случая и че го е направил под въздействието на доста голямо количество изпит алкохол.

Николов допълни, че след това полицията е започнала издирване на 22-годишния младеж, като за целта посетила 11 адреса, на които той можел да бъде.

В късните часове на вчерашния ден установихме лицето и го задържахме. Той призна за извършеното престъпление, мотивът му е пиянски подбуди, ако мога така да се изразя. Изпил е доста голямо количество алкохол, разясни пред медиите началникът на столичната полиция.

От думите му стана ясно още, че задържаното лице е криминално проявено и е от София.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делю Хайдутин

    51 1 Отговор
    Да го вържат на релсите

    Коментиран от #42

    12:43 03.09.2025

  • 2 казах

    60 1 Отговор
    плод на все по модерните образователни програми, нищо добро не ни очаква

    12:44 03.09.2025

  • 3 Селянин

    78 3 Отговор
    Криминално проявен, под въздействие на алкохол извършва особено опасен терористичен акт. Сега 20 години в панделата по бързата процедура и следващият такъв ще мисли какво прави.

    Коментиран от #8

    12:45 03.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Данко Харсъзина

    25 0 Отговор
    Пиян човек, съдран чувал. Аз самият съм страдал от това. Що кръчми съм изпотрошил, а в Северозапада дори няколко пъти ме биха.

    Коментиран от #38

    12:46 03.09.2025

  • 6 Опорка

    42 1 Отговор
    бъдещето на бyлгapистaн

    12:46 03.09.2025

  • 7 Пиян а

    35 2 Отговор
    А как знае коя ръчка да дръпнеш или кое копче да натисне пълни глупост и. Крими контингента на тикви и прасета са активирани

    12:47 03.09.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    46 0 Отговор

    До коментар #3 от "Селянин":

    Цял живот ли да го храним и издържаме в панделата? Да ходи да бачка и да изкарва пари с които да плати щетите от поразията.

    Коментиран от #45

    12:48 03.09.2025

  • 9 Феникс

    41 1 Отговор
    Надежда всяка тука оставете! Със такова идно поколение ни е спукана работата!

    12:48 03.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 неграмотните

    34 1 Отговор
    и д е б и л н и деца на България превземат държавата...

    12:49 03.09.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    36 0 Отговор
    Михлюзинът трябва да работи много и усърдно за да изплати щетите. Цял трамвай трябва да купува и подлез да възстановява.

    Коментиран от #18

    12:50 03.09.2025

  • 13 Дудов

    19 1 Отговор
    Неса то съдят за опит за непредумишлено убийство или тероризъм

    12:50 03.09.2025

  • 14 Чудесно

    20 0 Отговор
    22 годишен , Трамвай номер 22 и останалото е МАРМАЛАД батка .

    12:50 03.09.2025

  • 15 За тероризъм

    27 3 Отговор
    Да бъде съден за тероризъм.

    12:51 03.09.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    28 0 Отговор
    Алкохолът не е смекчаващ вината мотив❗

    12:52 03.09.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    23 0 Отговор
    Този млад пиеница, за да купи цял трамвай или трябва да започне да се занимава с наркотрафик, или да стане политик и да краде от държавата.

    Коментиран от #20

    12:53 03.09.2025

  • 18 Опорка

    13 3 Отговор

    До коментар #12 от "Данко Харсъзина":

    Ааа, не може, БГ е евроатлантическа демокрация, трудови лагери има само в изостаналите азиатски кoчини

    Коментиран от #36

    12:53 03.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Стамат

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Данко Харсъзина":

    Или да си остане просссс като тебе, монтански недоучен циганин

    12:57 03.09.2025

  • 21 Данко Харсъзина

    0 4 Отговор
    Аз в Монтето в Монтана веднъж така се напих, че метнах цяла маса в езерото, заедно с двете кифли дето кибичеха на нея.

    Коментиран от #31, #43

    12:57 03.09.2025

  • 22 изгубените деца на прехода

    16 0 Отговор
    си отгледаха безотговорно поколение по свой образ и подобие.

    12:58 03.09.2025

  • 23 айдеде

    16 1 Отговор
    Криминално проявен, под въздействие на алкохол извършва особено опасен терористичен акт. Сега 20 години в панделата по бързата процедура и следващият такъв ще мисли какво прави .Ето това е бъдещето на бyлгapистaнъ.Надежда всяка тука оставете! Със такова идно поколение ни е спукана работата!

    13:02 03.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 80%

    14 0 Отговор
    шанс да е от мургавото бъдеще на България. 20% да е бял алкохолизиран, наркоманизиран бъдещ рецидивист-социален паразит. Щетите ги дадоха за над 50К лева, чист късмет, че е нямало жертви. Ако е изпил толкова - много силно се съмнявам, че е решил да бърка през прозореца на трамвай и да дърпа спирачката. Щеше да се подпира по стълбовете и да лази по паважа.

    13:04 03.09.2025

  • 26 Сега да бачка,

    14 0 Отговор
    докато изплати всички щети!
    Тройно!

    13:04 03.09.2025

  • 27 Ттт

    16 0 Отговор
    E, щом съжалявало говедото, няма проблем.
    Ние, будалите, ще плащаме........ животното да продължава да се напива.

    13:05 03.09.2025

  • 28 ДДТ

    10 1 Отговор
    100 % лилав кюнец от циганската махала,значи на много условна

    13:07 03.09.2025

  • 29 Кво става в тая София

    18 1 Отговор
    Един кара с 200км/ч и убива човек , друг пуска трамвая без ватман - чист терористичен акт ! Полицията трябва с АК-47 да се движи и .... направо да разстрелва , че НЕкорумпираните съдии ще пуснат престъпниците срещу $$$ ! Тия адвокати ще кажеш , че учат не ПРАВО , а ИКОНОМИКА !

    13:08 03.09.2025

  • 30 Какви са тези ватмани оставили цял

    3 8 Отговор
    Трамвай без надзор за да пият едно кафе за 2 лева
    Нямат ли термоси с кафе и суха храна за из път по време на смяната

    13:08 03.09.2025

  • 31 Стамат

    8 0 Отговор

    До коментар #21 от "Данко Харсъзина":

    Абе циганска работа

    13:08 03.09.2025

  • 32 Кит

    10 2 Отговор
    Бил "много пиян", ама не само успял да засили трамвай на максимална скорост към опасен завой на натоварено кръстовище, но и да скочи от машината в движение, барабар с литър алкохол из вените си, а после и да си чати философски с дружката върху тегобите на несправедливата съдба?
    И очаква някой да му повярва?

    13:08 03.09.2025

  • 33 Тежък физически труд

    11 0 Отговор
    до края на нещастния ми живот.
    Иначе, пак блъснати трамваи и подлези до безкрай…

    13:08 03.09.2025

  • 34 Лост

    11 1 Отговор
    Хората един адрес имат и не могат да ги открият,а този цели 11адреса на които може да бъде.

    Коментиран от #40

    13:08 03.09.2025

  • 35 ако не е бил подлеза ,

    10 0 Отговор
    блока е щял да понесе 60 тона удар.
    Буквално - демолюшън
    + поне 10 спящи жертви

    13:12 03.09.2025

  • 36 зле

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "Опорка":

    в разграбената пос соц шуробаджанашка и корумпирана българия чиято администрация е все още под съветски тип да в европа си има закони и се спазват от хората

    Коментиран от #47

    13:13 03.09.2025

  • 37 Учител

    13 0 Отговор
    Функционално неграмотните завършват вече 12 клас и налазват градовете!

    13:14 03.09.2025

  • 38 Боруна Лом

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    А ЗА НАНЕСЕНИЯТ ТИ СЕКС, НЕЩО ДА КАЖЕШ ИЛИ ТЕ Е СРАМ?

    13:16 03.09.2025

  • 39 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Преди години една моя позната ученичка така се ядоса на приятеля си в една пивница в Монтана, че скришом му задигна ключовете от колата и куките цяла нощ я гониха из улиците на Монтана, мислейки си, че гонят мастит софийски бандит, тъй като колата беше със софийски номера. На края с 10 полицейски коли я затиснаха на площад Славейков от всякъде и я хванаха. Изумлението им е било огромно когато установили, че цяла нощ са гонили 16 годишна ученичка. Поне така твърди девойката.
    Много яка мацка, с яка спортна кола е огън, дим и пожар. Особено в Монтана.

    13:16 03.09.2025

  • 40 Боруна Лом

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "Лост":

    АДРЕСИТЕ СА НА БРАТЯ И СЕСТРИ

    13:18 03.09.2025

  • 41 Този ватман

    1 3 Отговор
    му е съучастник.
    Има си протоколи за безопасност, които просто са погазени.
    Ако някой беше загинал и това беше неговото дете?
    Къде го има това да оставиш мотриса на пътя и да ходиш за кафе?
    На запад когато съм бил, пък и не само, водачът се заключва отвътре. Защото той е също и касиер.

    13:18 03.09.2025

  • 42 По-добре инженера,дето вчера обясняваше

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Делю Хайдутин":

    Нали

    13:20 03.09.2025

  • 43 Ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Данко Харсъзина":

    Завиждаш ,че статия за теб е нямало за теб на времето?Индианските любовни проблеми не ни интересуват.

    13:21 03.09.2025

  • 44 Направо

    9 0 Отговор
    да ти настръхне косата.
    Не знаеш вече откъде ще ти дойде.
    Всеки ден става все по-страшно.

    13:22 03.09.2025

  • 45 Забрави!

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Сега е демокрация. Едно време бачкаха по строежи, каменоломни, тухларни и урановите мини.Сега затвора е пансион!

    Коментиран от #48

    13:23 03.09.2025

  • 46 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор
    Този трамвай е правен в трамвайния завод в София. Яка работа. 5мм ламарина, танк не ти трябва. Ако беше чешки боклук да е станал на хармоника. Само Ролс Ройс и трамвайте в Трамвайния завод в София се изработват изцяло на ръка.

    13:25 03.09.2025

  • 47 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "зле":

    и що при мавъра от дсб-то не ямахнахте тая администрация

    Коментиран от #56

    13:25 03.09.2025

  • 48 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Забрави!":

    Пандизчиите в Монтана бачкаха в птицекланницата. Събота и неделя ги пускаха у дома. От заплатите им удържаха за храна и издръжка, а останалото на влог в ДСК. Натрупаните пари им ги даваха когато си излежат присъдите, при напускането на затвора. Едно аверче от Монтана лежа няколко пъти в това Богоугодно заведение за дребни пакости.

    13:33 03.09.2025

  • 49 Евро джендъри с панделки и токчета

    3 1 Отговор
    Сингапур нулева престъпност и брутални закони това и трябва на бг. овцата.
    Всичко е отворено по улиците можете да видите всякви предмети които никой не пипа на практика можете да си оставите чанта с пари на пейка и на другият ден пак ще е там.За над 14гр. дрога смъртна присъда за причинена смърт също обесване и още куп строги закони.Това келешче що не отиди да Сингапур аз ще му платя и да се прави там на безсмъртен.В Исландия,Швеция и Япония е подобно в Япония също процента на престъпност е адски малък никой няма да ви открадне нещо всички карат бавно с дистанция в Токио за 1 месец чух само веднъж клаксон на кола сигурно е бил някъв евро играч.

    Коментиран от #51

    13:36 03.09.2025

  • 50 Баш Балък

    2 0 Отговор
    Адвоката на делото съветва подсъдимия - айде сега мойто момче, кажи на чичко прокурор, бил съм бил пиян

    13:45 03.09.2025

  • 51 Така

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Евро джендъри с панделки и токчета":

    е -- Сингапур, Япония, Дубай са много безопасни страни защото законът е строг и е спазва. Няма такова нещо "условна присъда". За тежко криминално престъпление има дори и смъртно наказание -- и се прилага. Затова и престъпността е ниска и има ред.

    13:46 03.09.2025

  • 52 Правосъдие

    0 0 Отговор
    Ампутация на мръсните му ръчички ,това е истинското правосъдие. Защото такива боклуци няма как да се поправят,те са родени боклуци от други боклуци разпространяващи си непотребния материал. Освен генетично и в главата е необратимо увреден и отново ще извърши друго престъпление независимо колко дълго ще лежи зад решетките. Такива действия трябва да се предприемат и срещу всеки крадец и убиец,а за дребни кражби по няколко пръста,но най-добре двата палеца. Колко бързо и лесно ще изчезне престъпността,ама.... Но това е само една утопична идея,дори най-гнусните сегашни диктатори не правят това,камо ли в Гейропа :(

    13:49 03.09.2025

  • 53 Прекалено късо име

    2 0 Отговор
    11 адреса на който може да бъде ?! Нарко пласьор, пимп, автокрадец.... Нещо от този сорт . Обикновено тези са закриляни от полицията. Нищо чудно , че вчера цял ден се пишеха противоречиви твърдения какво е станало ....

    13:53 03.09.2025

  • 54 аБе,

    2 0 Отговор
    След като 22-годишеният е направил пълни самопризнания защо няма негова снимка.Пълнолетен е.Да го види цяла България този терорист.

    13:57 03.09.2025

  • 55 ИВАН

    0 0 Отговор
    Като знае много да пие, значи знае и много да работи - докато възстанови всички щети.

    13:58 03.09.2025

  • 56 зле

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "миме":

    щото мнозинството в опозицията не беше с тях ва тикво затуй, ся ти е много убаво като шиши вурна мутренските времена, българия заприлича на 1995 година

    13:59 03.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове