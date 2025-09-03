Задържаха 22-годишен, причинил дерайлирането на трамвая, той: Бях много пиян

Столичната полиция е задържала 22-годишен младеж, който е направил пълни самопризнания, че именно той е пуснал трамвай №22 да се движи по релсите, който впоследствие дерайлира. Това оповести на брифинг пред медиите директорът на СДВР Любомир Николов.

Той обясни, че от камерите в района били установени две лица, които се опитвали да се качат в трамвайната мотриса. След като не успяват да се качат, минават от лявата му страна и през отворения прозорец пускат трамвая в движение.

Николов посочи, че веднага след това са започнали издирвателни мероприятия, в резулта на което първо бил задържан 29-годишен мъж. След разпит в полицията той е признал, че е бил едно от лицата на камерите и е разкрил, че неговият 22-годишен приятел е бил този, който на практика е задействал задвижването на трамвая. След това той показал пред разследващите и комуникацията помежду им в чат приложение, което доказало твърдението му.

В чата извършителят написал, че съжалява за случая и че го е направил под въздействието на доста голямо количество изпит алкохол.

Николов допълни, че след това полицията е започнала издирване на 22-годишния младеж, като за целта посетила 11 адреса, на които той можел да бъде.

В късните часове на вчерашния ден установихме лицето и го задържахме. Той призна за извършеното престъпление, мотивът му е пиянски подбуди, ако мога така да се изразя. Изпил е доста голямо количество алкохол, разясни пред медиите началникът на столичната полиция.

От думите му стана ясно още, че задържаното лице е криминално проявено и е от София.