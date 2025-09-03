Задържаха 22-годишен, причинил дерайлирането на трамвая, той: Бях много пиян

Столичната полиция е задържала 22-годишен младеж, който е направил пълни самопризнания, че именно той е пуснал трамвай №22 да се движи по релсите, който впоследствие дерайлира. Това оповести на брифинг пред медиите директорът на СДВР Любомир Николов.
Той обясни, че от камерите в района били установени две лица, които се опитвали да се качат в трамвайната мотриса. След като не успяват да се качат, минават от лявата му страна и през отворения прозорец пускат трамвая в движение.
Николов посочи, че веднага след това са започнали издирвателни мероприятия, в резулта на което първо бил задържан 29-годишен мъж. След разпит в полицията той е признал, че е бил едно от лицата на камерите и е разкрил, че неговият 22-годишен приятел е бил този, който на практика е задействал задвижването на трамвая. След това той показал пред разследващите и комуникацията помежду им в чат приложение, което доказало твърдението му.
В чата извършителят написал, че съжалява за случая и че го е направил под въздействието на доста голямо количество изпит алкохол.
Николов допълни, че след това полицията е започнала издирване на 22-годишния младеж, като за целта посетила 11 адреса, на които той можел да бъде.
В късните часове на вчерашния ден установихме лицето и го задържахме. Той призна за извършеното престъпление, мотивът му е пиянски подбуди, ако мога така да се изразя. Изпил е доста голямо количество алкохол, разясни пред медиите началникът на столичната полиция.
От думите му стана ясно още, че задържаното лице е криминално проявено и е от София.
1 Делю Хайдутин
Коментиран от #42
12:43 03.09.2025
2 казах
12:44 03.09.2025
3 Селянин
Коментиран от #8
12:45 03.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Данко Харсъзина
Коментиран от #38
12:46 03.09.2025
6 Опорка
12:46 03.09.2025
7 Пиян а
12:47 03.09.2025
8 Данко Харсъзина
До коментар #3 от "Селянин":Цял живот ли да го храним и издържаме в панделата? Да ходи да бачка и да изкарва пари с които да плати щетите от поразията.
Коментиран от #45
12:48 03.09.2025
9 Феникс
12:48 03.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 неграмотните
12:49 03.09.2025
12 Данко Харсъзина
Коментиран от #18
12:50 03.09.2025
13 Дудов
12:50 03.09.2025
14 Чудесно
12:50 03.09.2025
15 За тероризъм
12:51 03.09.2025
16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
12:52 03.09.2025
17 Данко Харсъзина
Коментиран от #20
12:53 03.09.2025
18 Опорка
До коментар #12 от "Данко Харсъзина":Ааа, не може, БГ е евроатлантическа демокрация, трудови лагери има само в изостаналите азиатски кoчини
Коментиран от #36
12:53 03.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Стамат
До коментар #17 от "Данко Харсъзина":Или да си остане просссс като тебе, монтански недоучен циганин
12:57 03.09.2025
21 Данко Харсъзина
Коментиран от #31, #43
12:57 03.09.2025
22 изгубените деца на прехода
12:58 03.09.2025
23 айдеде
13:02 03.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 80%
13:04 03.09.2025
26 Сега да бачка,
Тройно!
13:04 03.09.2025
27 Ттт
Ние, будалите, ще плащаме........ животното да продължава да се напива.
13:05 03.09.2025
28 ДДТ
13:07 03.09.2025
29 Кво става в тая София
13:08 03.09.2025
30 Какви са тези ватмани оставили цял
Нямат ли термоси с кафе и суха храна за из път по време на смяната
13:08 03.09.2025
31 Стамат
До коментар #21 от "Данко Харсъзина":Абе циганска работа
13:08 03.09.2025
32 Кит
И очаква някой да му повярва?
13:08 03.09.2025
33 Тежък физически труд
Иначе, пак блъснати трамваи и подлези до безкрай…
13:08 03.09.2025
34 Лост
Коментиран от #40
13:08 03.09.2025
35 ако не е бил подлеза ,
Буквално - демолюшън
+ поне 10 спящи жертви
13:12 03.09.2025
36 зле
До коментар #18 от "Опорка":в разграбената пос соц шуробаджанашка и корумпирана българия чиято администрация е все още под съветски тип да в европа си има закони и се спазват от хората
Коментиран от #47
13:13 03.09.2025
37 Учител
13:14 03.09.2025
38 Боруна Лом
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":А ЗА НАНЕСЕНИЯТ ТИ СЕКС, НЕЩО ДА КАЖЕШ ИЛИ ТЕ Е СРАМ?
13:16 03.09.2025
39 Данко Харсъзина
Много яка мацка, с яка спортна кола е огън, дим и пожар. Особено в Монтана.
13:16 03.09.2025
40 Боруна Лом
До коментар #34 от "Лост":АДРЕСИТЕ СА НА БРАТЯ И СЕСТРИ
13:18 03.09.2025
41 Този ватман
Има си протоколи за безопасност, които просто са погазени.
Ако някой беше загинал и това беше неговото дете?
Къде го има това да оставиш мотриса на пътя и да ходиш за кафе?
На запад когато съм бил, пък и не само, водачът се заключва отвътре. Защото той е също и касиер.
13:18 03.09.2025
42 По-добре инженера,дето вчера обясняваше
До коментар #1 от "Делю Хайдутин":Нали
13:20 03.09.2025
43 Ха ха
До коментар #21 от "Данко Харсъзина":Завиждаш ,че статия за теб е нямало за теб на времето?Индианските любовни проблеми не ни интересуват.
13:21 03.09.2025
44 Направо
Не знаеш вече откъде ще ти дойде.
Всеки ден става все по-страшно.
13:22 03.09.2025
45 Забрави!
До коментар #8 от "Данко Харсъзина":Сега е демокрация. Едно време бачкаха по строежи, каменоломни, тухларни и урановите мини.Сега затвора е пансион!
Коментиран от #48
13:23 03.09.2025
46 Данко Харсъзина
13:25 03.09.2025
47 миме
До коментар #36 от "зле":и що при мавъра от дсб-то не ямахнахте тая администрация
Коментиран от #56
13:25 03.09.2025
48 Данко Харсъзина
До коментар #45 от "Забрави!":Пандизчиите в Монтана бачкаха в птицекланницата. Събота и неделя ги пускаха у дома. От заплатите им удържаха за храна и издръжка, а останалото на влог в ДСК. Натрупаните пари им ги даваха когато си излежат присъдите, при напускането на затвора. Едно аверче от Монтана лежа няколко пъти в това Богоугодно заведение за дребни пакости.
13:33 03.09.2025
49 Евро джендъри с панделки и токчета
Всичко е отворено по улиците можете да видите всякви предмети които никой не пипа на практика можете да си оставите чанта с пари на пейка и на другият ден пак ще е там.За над 14гр. дрога смъртна присъда за причинена смърт също обесване и още куп строги закони.Това келешче що не отиди да Сингапур аз ще му платя и да се прави там на безсмъртен.В Исландия,Швеция и Япония е подобно в Япония също процента на престъпност е адски малък никой няма да ви открадне нещо всички карат бавно с дистанция в Токио за 1 месец чух само веднъж клаксон на кола сигурно е бил някъв евро играч.
Коментиран от #51
13:36 03.09.2025
50 Баш Балък
13:45 03.09.2025
51 Така
До коментар #49 от "Евро джендъри с панделки и токчета":е -- Сингапур, Япония, Дубай са много безопасни страни защото законът е строг и е спазва. Няма такова нещо "условна присъда". За тежко криминално престъпление има дори и смъртно наказание -- и се прилага. Затова и престъпността е ниска и има ред.
13:46 03.09.2025
52 Правосъдие
13:49 03.09.2025
53 Прекалено късо име
13:53 03.09.2025
54 аБе,
13:57 03.09.2025
55 ИВАН
13:58 03.09.2025
56 зле
До коментар #47 от "миме":щото мнозинството в опозицията не беше с тях ва тикво затуй, ся ти е много убаво като шиши вурна мутренските времена, българия заприлича на 1995 година
13:59 03.09.2025