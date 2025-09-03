Новини
Почина жената, пометена от АТВ в Слънчев бряг
  Тема: Войната на пътя

Почина жената, пометена от АТВ в Слънчев бряг

3 Септември, 2025 15:09 1 851 36

През последните две седмици животът на младата жена беше поддържан изкуствено

Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

35-годишната Христина, която беше най-тежко пострадалата при инцидента с АТВ в Слънчев бряг, е починала. Трагичната новина беше потвърдена от УМБАЛ-Бургас, където жената беше в мозъчна смърт през последните две седмици.

"Христина бе убита… вече не е между нас! Бог да я прости! Молете се за Марти!", написа в социалните мрежи Николай Попов – бащата на Сияна, който от дни следи състоянието на пострадалите и поддържа контакт със семейството им.

През последните две седмици животът на младата жена беше поддържан изкуствено, след като мозъкът ѝ отказа да функционира. Въпреки усилията на лекарите, нейното състояние беше определено като "необратимо" още в първите дни след инцидента.

Добра новина идва за състоянието на 4-годишния Марти. По данни от вуйчо му Светослав Соколов, детето вече е извън опасност за живота.

"Имаше 4 счупени ребра, които са почнали да зарастват. Малкият кръвоизлив в мозъка вече се е абсорбирал. Това е лъч надежда за нас. Все още не е контактен. Докторите в Пирогов правят всичко възможно, за да стабилизират изцяло състоянието му", споделя вуйчото.

Междувременно резултатите от химико-токсикологичната експертиза на Никола Бургазлиев потвърдиха наличието на марихуана в кръвта и урината на 18-годишния шофьор. Според окръжния прокурор на Бургас Георги Чинев и следовател Мариан Маринов, експертизата е категорична относно наличието на наркотичното вещество.

След получените резултати има основания за преквалификация на обвинението срещу Бургазлиев от неумишлено престъпление в умишлено, съобщиха от прокуратурата.

Инцидентът с АТВ-то стана на 14 август, когато Никола Бургазлиев помете петима души, сред които три деца, на тротоар в Слънчев бряг. При инцидента пострадаха още две деца, племенници на съпруга на Христина, както и служител на близък хотел. По-големият син на Христина е станал очевидец на инцидента, но е невредим.


  • 1 ....

    40 0 Отговор
    Да се умъртви с камъни

    Коментиран от #6

    15:15 03.09.2025

  • 2 Цвете

    48 0 Отговор
    А АЗ ИСКАМ ТОВА СЪЩЕСТВО, КОЕТО ПРЕДИЗВИКА ИНЦИДЕНТА, ДА НЕ ИЗЛЕЗЕ ОТ ЗАТВОРА. ОСТАВИ ЕДНО СЕМЕЙСТВО БЕЗ МАЙКАТА НА ПОСТРАДАЛОТО Й ДЕТЕ, КОЕТО СЪЩО СЕ БОРИ ЗА ЖИВОТА СИ. 😙😚🥲

    15:17 03.09.2025

  • 3 Калпазан

    42 0 Отговор
    Да я прощава господ и да почива в мир.

    15:17 03.09.2025

  • 4 Цвете

    20 1 Отговор
    А АЗ ИСКАМ ТОВА СЪЩЕСТВО, КОЕТО ПРЕДИЗВИКА ИНЦИДЕНТА, ДА НЕ ИЗЛЕЗЕ ОТ ЗАТВОРА. ОСТАВИ ЕДНО СЕМЕЙСТВО БЕЗ МАЙКАТА НА ПОСТРАДАЛОТО Й ДЕТЕ, КОЕТО СЪЩО СЕ БОРИ ЗА ЖИВОТА СИ. 😙😚🥲

    15:17 03.09.2025

  • 5 Милиционерското отроче

    43 1 Отговор
    вече е убиец! А с марихуаната става умишлен! Най тежкото наказание.

    Коментиран от #31

    15:18 03.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    36 2 Отговор
    Този дрогиран младеж караше електрически минихамър надул чалга а патрулките на всяка пресечка се правеха че не го виждат.

    15:18 03.09.2025

  • 8 Със- или без

    36 0 Отговор
    марихуана, няма никакво значение, когато отнемеш живот, тогава вече е късно.
    А че е умишлено, много ясно.
    Той съвсем съзнателно се е качил на машината, не е бил невменяем и е могъл и може да отговаря за действията си.
    Това е безотговорност, която уби няколко души.

    Коментиран от #16

    15:18 03.09.2025

  • 9 Нелепо

    29 0 Отговор
    Дано е на по - добро място , мир на душата ѝ . Сила на семейството и близките ѝ .

    15:18 03.09.2025

  • 10 Господ

    20 0 Отговор
    дава сили на семейството на починалата и на детето й да се оправи!

    15:19 03.09.2025

  • 11 Деций

    16 2 Отговор
    Може и с тъп нож да бъде одр н жив,а родителите полицай да бъдат насилствено заставени да гледат как изр да който са създали и вазпитали отива при банс си в адски мъки.

    15:19 03.09.2025

  • 12 Кристин Рeтaрд ЕЦБ

    1 43 Отговор
    Жалко за жената, но и на момчето, на което му лепнаха убийство му се събра много. Майка му получи инсулт, негови роднини ги диагностицираха с тежки заболявания, всичко това в рамките на няколко дни. А момчето просто си е карало, реално спирачката е отказала. Де факто той е невинен. На всеки може да се случи. Най-добре да го пуснат да си доучи образованието, там нещо условно да му дадат. Така виждам аз нещата.

    Коментиран от #21, #26, #30

    15:20 03.09.2025

  • 13 Ива

    22 0 Отговор
    Да почива в мир невинната жена!
    Това е животът в България.
    Свински черва и далавери-сметката я плащат невинните!

    15:20 03.09.2025

  • 14 ИВАН

    19 0 Отговор
    Убиеца, полицейското разглезено синче да получи поне 20 години тежка физическа работа, белким му дойде акъла, а и другите хубавци да се замислят.

    15:20 03.09.2025

  • 15 В такива моменти

    14 0 Отговор
    човек едва се сдържа в кожата си.
    Наказанията за такива престъпления трябва да са в пъти по-тежки и дълги, а не да се разминават с условни!
    Тогава ще види този къде зимуват раците!

    15:21 03.09.2025

  • 16 Кристин Рeтaрд ЕЦБ

    0 21 Отговор

    До коментар #8 от "Със- или без":

    Не е бил дрогиран, момчето и адвокатите изказаха мнение, че няма такова нещо. Реално момчето си е невинно, собственикът на атв-тата да си носи отговорността.

    15:22 03.09.2025

  • 17 истината

    11 2 Отговор
    за какво разигравате тези постановки.тя преди седмица е в мозъчна смърт та сега го обявявате...нещо като брежнев навремето!изкарайте количката виновна ,а младежа затрил цяло фамилно гнездо -невинен -нали това ви е целта!

    15:24 03.09.2025

  • 18 Дедо

    6 3 Отговор
    Айде без тоя алчен Гербаджия от Плевен ,ако обоъ

    15:24 03.09.2025

  • 19 Дедо

    4 1 Отговор
    Ако е бил дрогиран трябва да плати обезщетение побе един милион

    15:26 03.09.2025

  • 20 Свободата

    10 0 Отговор
    която получихме след 89-та се превърна в слободия и отгледа чудовища.
    Вече не знам кое е по-лошо.

    15:30 03.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 технически питам

    7 1 Отговор
    Какъв е шанса едновременно педала на газта да заклини до ламарината , а спирачката пък да е отказала

    Страшното е за бащата - защото остава сам с две деца

    15:31 03.09.2025

  • 23 Кит

    6 0 Отговор
    Нека почива в мир тази жена!
    Кураж на близките й, здраве на детенцето!

    15:31 03.09.2025

  • 24 Порно

    9 0 Отговор
    И що премахнахте отговора на Коментар 12? Внимавах какво пиша, и попитах - искаме да ходим по тротоарите без да ни газят, много ли искаме ?

    15:31 03.09.2025

  • 25 бай Митко

    8 0 Отговор
    Вечна и памет на Христина!!!
    Съболезнования към семейството!!!
    Дано Марти да има късмет и се възстанови напълно!!! Късмет мъниче!!!

    15:35 03.09.2025

  • 26 Само да питам

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Кристин Рeтaрд ЕЦБ":

    Данко Гербаджиев, пак ли не си си пил хаповете?

    15:35 03.09.2025

  • 27 банкянско късокосместо говедо

    5 0 Отговор
    Герп убива.

    15:36 03.09.2025

  • 28 Безнаказаността

    2 0 Отговор
    ни докара до това дередже.
    Този екземпляр няма капчица емпатия към човешкия живот до него.
    Просто звяр в човешко тяло.
    Не ми стигат думите да опиша моралното му разложение. Такива с много пари изгубиха всичко човешко в себе си.
    Не знам докъде още ще стигнем и колко ще продължава това, но едно е ясно.
    Това е грешния път.

    15:38 03.09.2025

  • 29 Беро

    1 0 Отговор
    ЧЕСТИТО ГОСПОДА УПРАВЛЯВАЩИ, ПАК ЛИ НЯМА ВИНОВНИ ПОЛИТИЦИ, ДАЖЕ И ВАТМАНИ!? БЕЗ ВАС, МАЙ ЩЕ Е ПО-ДОБРЕ!
    ЖАЛКИ СТЕ, А ЩЕ ОТНЕМАМЕ КНИЖКИ!!!

    15:38 03.09.2025

  • 30 Бъдеще

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Кристин Рeтaрд ЕЦБ":

    Не ти го пожелавам, но си помисли така ли ще разсъждаваш, ако изпаднеш в ситуацията на пострадалото семейство... Дрогиран нещастник, мислещ се за недосегаем предвид родителите му, разби едно здраво българско семейство завинаги. А АКО Е ТВОЕТО СЕМЕЙСТВО????

    15:38 03.09.2025

  • 31 Съдия

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Милиционерското отроче":

    Най-много да му дадем условна и след месец ще ви трепе пак и после ще вдига купони за да го отпразнува.

    Коментиран от #33

    15:39 03.09.2025

  • 32 Тъпото, животно

    1 0 Отговор
    Бащата на онова лигава дете, да спре да ни се прави на отец.

    15:39 03.09.2025

  • 33 Съдия на ГЕРП

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Съдия":

    Да му се случи н на боко!

    15:41 03.09.2025

  • 34 Жалко, много жалко

    1 0 Отговор
    Животът е несправедлив.
    За убиеца живот, а за невинните гроб.
    Щом тук на земята няма правосъдие, дано поне Бог бъде справедлив.

    15:43 03.09.2025

  • 35 Територията

    0 0 Отговор
    Жалко и тъжно, че е пълно с дебили които убиват хора!

    15:44 03.09.2025

  • 36 Даката

    0 0 Отговор
    В затвора с присъда за назидание на останалите.

    15:44 03.09.2025

