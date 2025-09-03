Почина жената, пометена от АТВ в Слънчев бряг

35-годишната Христина, която беше най-тежко пострадалата при инцидента с АТВ в Слънчев бряг, е починала. Трагичната новина беше потвърдена от УМБАЛ-Бургас, където жената беше в мозъчна смърт през последните две седмици.

"Христина бе убита… вече не е между нас! Бог да я прости! Молете се за Марти!", написа в социалните мрежи Николай Попов – бащата на Сияна, който от дни следи състоянието на пострадалите и поддържа контакт със семейството им.

През последните две седмици животът на младата жена беше поддържан изкуствено, след като мозъкът ѝ отказа да функционира. Въпреки усилията на лекарите, нейното състояние беше определено като "необратимо" още в първите дни след инцидента.

Добра новина идва за състоянието на 4-годишния Марти. По данни от вуйчо му Светослав Соколов, детето вече е извън опасност за живота.

"Имаше 4 счупени ребра, които са почнали да зарастват. Малкият кръвоизлив в мозъка вече се е абсорбирал. Това е лъч надежда за нас. Все още не е контактен. Докторите в Пирогов правят всичко възможно, за да стабилизират изцяло състоянието му", споделя вуйчото.

Междувременно резултатите от химико-токсикологичната експертиза на Никола Бургазлиев потвърдиха наличието на марихуана в кръвта и урината на 18-годишния шофьор. Според окръжния прокурор на Бургас Георги Чинев и следовател Мариан Маринов, експертизата е категорична относно наличието на наркотичното вещество.

След получените резултати има основания за преквалификация на обвинението срещу Бургазлиев от неумишлено престъпление в умишлено, съобщиха от прокуратурата.

Инцидентът с АТВ-то стана на 14 август, когато Никола Бургазлиев помете петима души, сред които три деца, на тротоар в Слънчев бряг. При инцидента пострадаха още две деца, племенници на съпруга на Христина, както и служител на близък хотел. По-големият син на Христина е станал очевидец на инцидента, но е невредим.