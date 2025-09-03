Почина жената, пометена от АТВ в Слънчев бряг

35-годишната Христина, която беше най-тежко пострадалата при инцидента с АТВ в Слънчев бряг, е починала. Трагичната новина беше потвърдена от УМБАЛ-Бургас, където жената беше в мозъчна смърт през последните две седмици.
"Христина бе убита… вече не е между нас! Бог да я прости! Молете се за Марти!", написа в социалните мрежи Николай Попов – бащата на Сияна, който от дни следи състоянието на пострадалите и поддържа контакт със семейството им.
През последните две седмици животът на младата жена беше поддържан изкуствено, след като мозъкът ѝ отказа да функционира. Въпреки усилията на лекарите, нейното състояние беше определено като "необратимо" още в първите дни след инцидента.
Добра новина идва за състоянието на 4-годишния Марти. По данни от вуйчо му Светослав Соколов, детето вече е извън опасност за живота.
"Имаше 4 счупени ребра, които са почнали да зарастват. Малкият кръвоизлив в мозъка вече се е абсорбирал. Това е лъч надежда за нас. Все още не е контактен. Докторите в Пирогов правят всичко възможно, за да стабилизират изцяло състоянието му", споделя вуйчото.
Междувременно резултатите от химико-токсикологичната експертиза на Никола Бургазлиев потвърдиха наличието на марихуана в кръвта и урината на 18-годишния шофьор. Според окръжния прокурор на Бургас Георги Чинев и следовател Мариан Маринов, експертизата е категорична относно наличието на наркотичното вещество.
След получените резултати има основания за преквалификация на обвинението срещу Бургазлиев от неумишлено престъпление в умишлено, съобщиха от прокуратурата.
Инцидентът с АТВ-то стана на 14 август, когато Никола Бургазлиев помете петима души, сред които три деца, на тротоар в Слънчев бряг. При инцидента пострадаха още две деца, племенници на съпруга на Христина, както и служител на близък хотел. По-големият син на Христина е станал очевидец на инцидента, но е невредим.
1 ....
Коментиран от #6
15:15 03.09.2025
2 Цвете
15:17 03.09.2025
3 Калпазан
15:17 03.09.2025
4 Цвете
15:17 03.09.2025
5 Милиционерското отроче
Коментиран от #31
15:18 03.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Последния Софиянец
15:18 03.09.2025
8 Със- или без
А че е умишлено, много ясно.
Той съвсем съзнателно се е качил на машината, не е бил невменяем и е могъл и може да отговаря за действията си.
Това е безотговорност, която уби няколко души.
Коментиран от #16
15:18 03.09.2025
9 Нелепо
15:18 03.09.2025
10 Господ
15:19 03.09.2025
11 Деций
15:19 03.09.2025
12 Кристин Рeтaрд ЕЦБ
Коментиран от #21, #26, #30
15:20 03.09.2025
13 Ива
Това е животът в България.
Свински черва и далавери-сметката я плащат невинните!
15:20 03.09.2025
14 ИВАН
15:20 03.09.2025
15 В такива моменти
Наказанията за такива престъпления трябва да са в пъти по-тежки и дълги, а не да се разминават с условни!
Тогава ще види този къде зимуват раците!
15:21 03.09.2025
16 Кристин Рeтaрд ЕЦБ
До коментар #8 от "Със- или без":Не е бил дрогиран, момчето и адвокатите изказаха мнение, че няма такова нещо. Реално момчето си е невинно, собственикът на атв-тата да си носи отговорността.
15:22 03.09.2025
17 истината
15:24 03.09.2025
18 Дедо
15:24 03.09.2025
19 Дедо
15:26 03.09.2025
20 Свободата
Вече не знам кое е по-лошо.
15:30 03.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 технически питам
Страшното е за бащата - защото остава сам с две деца
15:31 03.09.2025
23 Кит
Кураж на близките й, здраве на детенцето!
15:31 03.09.2025
24 Порно
15:31 03.09.2025
25 бай Митко
Съболезнования към семейството!!!
Дано Марти да има късмет и се възстанови напълно!!! Късмет мъниче!!!
15:35 03.09.2025
26 Само да питам
До коментар #12 от "Кристин Рeтaрд ЕЦБ":Данко Гербаджиев, пак ли не си си пил хаповете?
15:35 03.09.2025
27 банкянско късокосместо говедо
15:36 03.09.2025
28 Безнаказаността
Този екземпляр няма капчица емпатия към човешкия живот до него.
Просто звяр в човешко тяло.
Не ми стигат думите да опиша моралното му разложение. Такива с много пари изгубиха всичко човешко в себе си.
Не знам докъде още ще стигнем и колко ще продължава това, но едно е ясно.
Това е грешния път.
15:38 03.09.2025
29 Беро
ЖАЛКИ СТЕ, А ЩЕ ОТНЕМАМЕ КНИЖКИ!!!
15:38 03.09.2025
30 Бъдеще
До коментар #12 от "Кристин Рeтaрд ЕЦБ":Не ти го пожелавам, но си помисли така ли ще разсъждаваш, ако изпаднеш в ситуацията на пострадалото семейство... Дрогиран нещастник, мислещ се за недосегаем предвид родителите му, разби едно здраво българско семейство завинаги. А АКО Е ТВОЕТО СЕМЕЙСТВО????
15:38 03.09.2025
31 Съдия
До коментар #5 от "Милиционерското отроче":Най-много да му дадем условна и след месец ще ви трепе пак и после ще вдига купони за да го отпразнува.
Коментиран от #33
15:39 03.09.2025
32 Тъпото, животно
15:39 03.09.2025
33 Съдия на ГЕРП
До коментар #31 от "Съдия":Да му се случи н на боко!
15:41 03.09.2025
34 Жалко, много жалко
За убиеца живот, а за невинните гроб.
Щом тук на земята няма правосъдие, дано поне Бог бъде справедлив.
15:43 03.09.2025
35 Територията
15:44 03.09.2025
36 Даката
15:44 03.09.2025