Иван Таков за визитата на Зафиров в Пекин:Китай е втората икономика в света. Ние загубихме връзките си с тази страна

3 Септември, 2025 18:23 554 15

Най-важният приоритет за БСП е да вървим към промяна на данъчния модел

Иван Таков за визитата на Зафиров в Пекин:Китай е втората икономика в света. Ние загубихме връзките си с тази страна - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Китай е втората икономика в света. В последните години ние загубихме връзките си с тази страна, а те са важни. Голяма част от европейските държави поддържат добри отношения с Китай. Аз съжалявам, че не успях да пътувам до Китай, защото бях ангажиран тук. Това заяви заместник-председателят на БСП и председател на транспортната комисия в СОС Иван Таков в предаването „Лице в лице“ по бТВ по повод визитата на вицепремиера и председател на БСП Атанас Зафиров, за което му бе поискана оставката.

Този парад бе по повод 80-годишнина от победата над хитлерофашизма. БСП има приятелски отношения с Китай от 76 години. След като бяхме поканени, бе редно наша делегация да отиде. Това не е официално държавно посещение, а партийно, подчерта той и добави, че това посещение в Китай е било важно за БСП.

По думите на Таков това противопоставяне ще продължи да го има.

Спокоен съм за правителството, защото видях какво седи насреща. Не чух нищо смислено да предложат като алтернатива от опозицията. Това ще бъде загуба на ценно парламентарно време, предвид предизвикателствата, които ни предстоят, коментира заместник-председателят на БСП по повод готвения вот на недоверие към правителството.

Най-важният приоритет за БСП е да вървим към промяна на данъчния модел. Необлагаемият минимум, след това ще говорим за по-справедлива данъчна система, корпоративният данък трябва да е поне 15% по препоръка на европейските институции, поясни Иван Таков.

Политикът коментира и инцидентите в столицата от вчера. „още вчера беше ясно какво се е случило с дерайлиралия трамвай на „Ситняково“. Основното беше, че е имало външна намеса. Като председател на транспортна комисия бях длъжен да кажа какво е ясно по случая, за да не се правят спекулации. Умът ми не го побира как някой може да пусне трамвай да се движи свободно. Късмет е, че това не се е случило два часа по-късно, заяви заместник-председателят на БСП и председател на транспортната комисия в СОС.

Нещата със заплатите в градския транспорт бяха решени. Да, те не са решени в дългосрочен план, но увеличаването на заплащането и подобряването условията на труд в градския транспорт, е част от нашите приоритети, уточни той.

Изключително важно е да се обнови парка на наземния градски транспорт. Водят се преговори за заем с европейската банка. Иска ми се да го правим с по-бързи темпове, за да не ставаме свидетели на подобни инциденти като вчерашните, заяви Таков. Градският транспорт трябва да е само и единствено в рамките на Столична община, добави той.

Селфитата са мода, но е много важна средата, в която растат тези деца. Аз имам деца на 13 години и не мога да си представя да обикалят сами улиците и да правят подобни неща, а аз да не мога да направя нищо, каза политикът по повод акцията по спасяване на деца, качили се върху 200-метров кран, за да си правят селфита.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    6 0 Отговор
    тоя разби цура джуката

    18:26 03.09.2025

  • 2 Вашето Мнение

    10 2 Отговор
    Всъщност Китай е първата икономика в света, а затова, че се отрекохте от Русия никой социалист няма да ви прости. БСП- ново начало сте аут.

    Коментиран от #8

    18:26 03.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    А Росен Желязков се прави че не знае нищо.

    Коментиран от #4

    18:28 03.09.2025

  • 4 Вашето Мнение

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Росень чака инструкции от боце и шиши, те пък от мърцула, веригата е дълга.

    18:30 03.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кит

    2 1 Отговор
    Поправка - Китай е първата икономика и втората финансиномика на света.

    18:39 03.09.2025

  • 7 Ко речи?

    3 1 Отговор
    "Ние загубихме връзките си с тази страна"
    Ние - да, но те - не. Така яко ни шпионират, че ти е бедна фантазията,
    И не ме интересува колко фалшиви минуси ще ми набиете.

    18:39 03.09.2025

  • 8 Ко речи?

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето Мнение":

    Дреме ми за комунделите.

    18:41 03.09.2025

  • 9 Перо

    3 0 Отговор
    Тая данъчна система я въведе Станишев, от червената буржоазия, тогава Премиер, без нито един ден трудов стаж, под предлог, че в БГ ще пристигнат милиони чужди инвестиции! Сега обръщат палачинката!

    18:44 03.09.2025

  • 10 Айде

    1 0 Отговор
    Вън от властта бе!

    18:44 03.09.2025

  • 11 Факт

    2 0 Отговор
    Какви връзки сме изгубули,магазините ни са пълни само с китайски боклуци!Работата стана такава,че вече на китайсците им трябват китайци,от китайски инвестиции бягай,питай сърбите!

    18:45 03.09.2025

  • 12 Ванчо Михайлов

    1 0 Отговор
    Много ги разбираш бе, унук шумкарски!Китайците са гадни хлебарки, които винаги накрая те прецакват!

    18:47 03.09.2025

  • 13 Днес по кана Нула

    0 0 Отговор
    предаваха тържеството в Пекинг. След обяд даваха делегации от кои страни пресътваха. Оказа се, че наистина Китай е световна икономическа сила, много делегации имаше. Парадът на военните бе внушителен.
    Като се ими в предвид, че в Шанайското споразумение участвуват много страни и членовете на това споразумение бяха на тържеството, излизиза че Шанхайското споразумение е реална световна сила,която тепърва ще измества високо розвитите Еропейски държави.

    18:48 03.09.2025

  • 14 Порошенко иска Телеграм Апп да бъде

    1 0 Отговор
    забранена в Украйна.
    Евала, Телеграм Терористичная Апликация, Слава!❤️🇺🇸

    18:50 03.09.2025

  • 15 Хахахаха

    1 0 Отговор
    Визитата на зафиров е ход на путин .За дестабилизация на правителството .Китаеца никога няма да му вине през ум да кани някой си зафиров от бг..Бесепето си вкараха автогол Да вземат да отрезнеят от опиянението си .Защото прати ли ги борисов на избори А той ги реанимира като ги вкара във власта.. Трудно ще продължат да съществуват Радев ще ги глътне както ще глътне и меча и величието

    18:55 03.09.2025

