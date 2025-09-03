Иван Таков за визитата на Зафиров в Пекин:Китай е втората икономика в света. Ние загубихме връзките си с тази страна

Китай е втората икономика в света. В последните години ние загубихме връзките си с тази страна, а те са важни. Голяма част от европейските държави поддържат добри отношения с Китай. Аз съжалявам, че не успях да пътувам до Китай, защото бях ангажиран тук. Това заяви заместник-председателят на БСП и председател на транспортната комисия в СОС Иван Таков в предаването „Лице в лице“ по бТВ по повод визитата на вицепремиера и председател на БСП Атанас Зафиров, за което му бе поискана оставката.

Този парад бе по повод 80-годишнина от победата над хитлерофашизма. БСП има приятелски отношения с Китай от 76 години. След като бяхме поканени, бе редно наша делегация да отиде. Това не е официално държавно посещение, а партийно, подчерта той и добави, че това посещение в Китай е било важно за БСП.

По думите на Таков това противопоставяне ще продължи да го има.

Спокоен съм за правителството, защото видях какво седи насреща. Не чух нищо смислено да предложат като алтернатива от опозицията. Това ще бъде загуба на ценно парламентарно време, предвид предизвикателствата, които ни предстоят, коментира заместник-председателят на БСП по повод готвения вот на недоверие към правителството.

Най-важният приоритет за БСП е да вървим към промяна на данъчния модел. Необлагаемият минимум, след това ще говорим за по-справедлива данъчна система, корпоративният данък трябва да е поне 15% по препоръка на европейските институции, поясни Иван Таков.

Политикът коментира и инцидентите в столицата от вчера. „още вчера беше ясно какво се е случило с дерайлиралия трамвай на „Ситняково“. Основното беше, че е имало външна намеса. Като председател на транспортна комисия бях длъжен да кажа какво е ясно по случая, за да не се правят спекулации. Умът ми не го побира как някой може да пусне трамвай да се движи свободно. Късмет е, че това не се е случило два часа по-късно, заяви заместник-председателят на БСП и председател на транспортната комисия в СОС.

Нещата със заплатите в градския транспорт бяха решени. Да, те не са решени в дългосрочен план, но увеличаването на заплащането и подобряването условията на труд в градския транспорт, е част от нашите приоритети, уточни той.

Изключително важно е да се обнови парка на наземния градски транспорт. Водят се преговори за заем с европейската банка. Иска ми се да го правим с по-бързи темпове, за да не ставаме свидетели на подобни инциденти като вчерашните, заяви Таков. Градският транспорт трябва да е само и единствено в рамките на Столична община, добави той.

Селфитата са мода, но е много важна средата, в която растат тези деца. Аз имам деца на 13 години и не мога да си представя да обикалят сами улиците и да правят подобни неща, а аз да не мога да направя нищо, каза политикът по повод акцията по спасяване на деца, качили се върху 200-метров кран, за да си правят селфита.