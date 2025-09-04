Гледат мярката на учителя, обвинен в сексуално посегателство над седмокласничка

Софийският градски съд ще заседава на 4 септември по въззивната мярка на учител по физическо, задържан за сексуално посегателство над момиче, ненавършило 14 години. 31-годишният учител се намира в ареста с най-тежката мярка за неотклонение.
Софийската районна прокуратура му повдигна обвинение, след като седмокласничка подала жалба в полицията. Според държавното обвинение през юни и юли 2025 г. в хостел в София учителят е извършил сексуално престъпление спрямо ученичка от същото училище, в което преподава.
За престъплението законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 2 до 8 години.
От Държавната агенция за закрила на детето припомниха, че Конвенцията на ООН за правата на детето и Законът за закрила на детето ясно определят всяко лице под 18 години като дете, а Наказателният кодекс постановява, че лица под 14 години не могат да дадат валидно съгласие за интимни отношения. Отговорността за подобни деяния е изцяло на възрастния.
1 1488
07:53 04.09.2025
2 лошо
07:54 04.09.2025
3 Последния Софиянец
07:55 04.09.2025
4 мърсула + бойко = вечна любов
оставете го
Коментиран от #17
07:55 04.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #9
07:58 04.09.2025
7 Любопитен
Коментиран от #14
07:59 04.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Що да
До коментар #6 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":ги преследват. Нали се множат.
07:59 04.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Данко Харсъзина
08:04 04.09.2025
12 Немалко случаи има
Ако сте мъж и попаднете под ударите на някоя, която иска да ви съсипе, спукана ви е работата. “Съдът” изобщо не пита за мнението на набедения и взема женските “показания” за чиста монета.
Лежите в панделата по каналния ред и няма спасение.
Погрижете се да не попадате в тази схема.
Коментиран от #22
08:04 04.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Аз щях да питам същото
До коментар #7 от "Любопитен":По тази логика циганите които имат деца когато са 11-15 годишни, защо не са арестувани и в панделата?
Това е смахната държава.
С едни цигани не може да се оправи, но иначе голям го вади. Европа така, еврото онака, а не вижда, че задникът й гол.
08:08 04.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ти ли си
До коментар #4 от "мърсула + бойко = вечна любов":момето
08:22 04.09.2025
18 Асен
08:25 04.09.2025
19 В какво е обвинен, по кой член
08:30 04.09.2025
20 Евала
08:38 04.09.2025
21 Полит.коректен расист
Къде е проблема ?
08:41 04.09.2025
22 Чукча
До коментар #12 от "Немалко случаи има":Както добре е описано в статията, лица под 18 (14) години, не могат да дават съгласие, а също и не могат да пускат жалби и да подписват показания. Съдът би трябвало и на директора да му вземе мерките, дето го е назначил.
08:41 04.09.2025
23 Трол
08:43 04.09.2025
24 Въпрос ?
Да пафкаме ганджа от сутринта може,
Да залагаме при букмейкърите въпреки,че сме непълнолетни и това може
Да пафкаме цигарки и това е ок.
Ама иначе пред закона сме ,,деца"
08:44 04.09.2025
25 Данко Харсъзина
08:44 04.09.2025
26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
онЯ с ВОДОПАДА за мЕлЕони
КОГАааааа 🤔🤔🤔
08:48 04.09.2025
27 таксиджия 🚖
08:58 04.09.2025
28 Аз само да попитам....
Защо ?
Че вие знаете ли коооолко години подред мама му го е образовала как да се справя с трудностите в живота ей тей с туй дето господ както се казва и е дал.
Хората я чакат, нея я няма...полиции, показания....а времето си вървиии, iPhone pro max ultra има да купува момичето.
КАК се събират такива пари, а ?
Никой не го интересува това, а не бива така.
09:08 04.09.2025
29 Ехххх
09:11 04.09.2025
30 Ха ха ха ха ха ха
Чу-до ❣❣❣
А детето само да попитам от кого го закриляте ?
От мечки и леопарди ли ?
А, и за правата ясно, ама детето някакви задължения и последствия от действията си носи ли , или си носи само правата ?
Питам,че сега след малко ще сядам да си правя дете та да знам.
09:17 04.09.2025