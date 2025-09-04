Новини
Гледат мярката на учителя, обвинен в сексуално посегателство над седмокласничка

4 Септември, 2025

За престъплението законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 2 до 8 години

Софийският градски съд ще заседава на 4 септември по въззивната мярка на учител по физическо, задържан за сексуално посегателство над момиче, ненавършило 14 години. 31-годишният учител се намира в ареста с най-тежката мярка за неотклонение.

Софийската районна прокуратура му повдигна обвинение, след като седмокласничка подала жалба в полицията. Според държавното обвинение през юни и юли 2025 г. в хостел в София учителят е извършил сексуално престъпление спрямо ученичка от същото училище, в което преподава.

За престъплението законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 2 до 8 години.

От Държавната агенция за закрила на детето припомниха, че Конвенцията на ООН за правата на детето и Законът за закрила на детето ясно определят всяко лице под 18 години като дете, а Наказателният кодекс постановява, че лица под 14 години не могат да дадат валидно съгласие за интимни отношения. Отговорността за подобни деяния е изцяло на възрастния.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    9 0 Отговор
    ама тя е само седми клас

    07:53 04.09.2025

  • 2 лошо

    18 0 Отговор
    Трябва и да се проучи,колко са били и преди учителя

    07:54 04.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    А миналата година училището е било избрано за Училище на годината.

    07:55 04.09.2025

  • 4 мърсула + бойко = вечна любов

    10 2 Отговор
    от нашия електорат е момето
    оставете го

    Коментиран от #17

    07:55 04.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    21 2 Отговор
    А избирателите на Бойко, които на 13 вече раждат, никой не ги преследва...

    Коментиран от #9

    07:58 04.09.2025

  • 7 Любопитен

    22 1 Отговор
    Къдравата Сю кога ще арестува 500 000 цигани за същото нещо?

    Коментиран от #14

    07:59 04.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Що да

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    ги преследват. Нали се множат.

    07:59 04.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Данко Харсъзина

    18 0 Отговор
    Даскалът е бил скръндза и е карал "по любов", без да плаща. Ако си е плащал сега нямаше да има никакви ядове.

    08:04 04.09.2025

  • 12 Немалко случаи има

    16 1 Отговор
    когато сигналът е фалшив и се извършва като отмъщение или за да бъде съсипан нечий живот и репутация.
    Ако сте мъж и попаднете под ударите на някоя, която иска да ви съсипе, спукана ви е работата. “Съдът” изобщо не пита за мнението на набедения и взема женските “показания” за чиста монета.
    Лежите в панделата по каналния ред и няма спасение.
    Погрижете се да не попадате в тази схема.

    Коментиран от #22

    08:04 04.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Аз щях да питам същото

    18 0 Отговор

    До коментар #7 от "Любопитен":

    По тази логика циганите които имат деца когато са 11-15 годишни, защо не са арестувани и в панделата?
    Това е смахната държава.
    С едни цигани не може да се оправи, но иначе голям го вади. Европа така, еврото онака, а не вижда, че задникът й гол.

    08:08 04.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ти ли си

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "мърсула + бойко = вечна любов":

    момето

    08:22 04.09.2025

  • 18 Асен

    9 0 Отговор
    Нещо не разбирам самата ученичка сама си е искала а не насила няма как да го свържа с педофиля. По тази логика електората на ДПС особено римският поне половината трябва да е в панделата къде е справедливостта???

    08:25 04.09.2025

  • 19 В какво е обвинен, по кой член

    10 0 Отговор
    В закона няма забрана за секс със малолетна. Има забрана за блудствени действия и изнасилване. Блудство е когато неосъзнато дете е сексуално употребено без то да разбира. В случая как доказват блудство или изнасилване?

    08:30 04.09.2025

  • 20 Евала

    5 0 Отговор
    Оставете ги да се обичат.

    08:38 04.09.2025

  • 21 Полит.коректен расист

    6 0 Отговор
    Абе вие седмокласничка виждали ли сте как изглежда ?
    Къде е проблема ?

    08:41 04.09.2025

  • 22 Чукча

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Немалко случаи има":

    Както добре е описано в статията, лица под 18 (14) години, не могат да дават съгласие, а също и не могат да пускат жалби и да подписват показания. Съдът би трябвало и на директора да му вземе мерките, дето го е назначил.

    08:41 04.09.2025

  • 23 Трол

    2 0 Отговор
    Това ако е посегателство, то политиците ни са държавници.

    08:43 04.09.2025

  • 24 Въпрос ?

    8 0 Отговор
    Значи да се пердашим със съучениците е законно,
    Да пафкаме ганджа от сутринта може,
    Да залагаме при букмейкърите въпреки,че сме непълнолетни и това може
    Да пафкаме цигарки и това е ок.
    Ама иначе пред закона сме ,,деца"

    08:44 04.09.2025

  • 25 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Мистриите стават мерикантилни от малки.

    08:44 04.09.2025

  • 26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор
    А мярка за неотклонение на
    онЯ с ВОДОПАДА за мЕлЕони
    КОГАааааа 🤔🤔🤔

    08:48 04.09.2025

  • 27 таксиджия 🚖

    4 0 Отговор
    Айде айде тя какво прави многократно във хостел със него!? Няма изнасилване, решила е да го изнудва за пари или ревност се е появила.

    08:58 04.09.2025

  • 28 Аз само да попитам....

    3 0 Отговор
    Добре де сега, защо му причинявате това на дететнцето ?
    Защо ?
    Че вие знаете ли коооолко години подред мама му го е образовала как да се справя с трудностите в живота ей тей с туй дето господ както се казва и е дал.
    Хората я чакат, нея я няма...полиции, показания....а времето си вървиии, iPhone pro max ultra има да купува момичето.
    КАК се събират такива пари, а ?
    Никой не го интересува това, а не бива така.

    09:08 04.09.2025

  • 29 Ехххх

    3 0 Отговор
    Абе мойто момиче, сега хем без пари ще останеш, хем останалите чичовци ще избягат от теб.

    09:11 04.09.2025

  • 30 Ха ха ха ха ха ха

    0 0 Отговор
    ,,Държавната агенция за закрила на детето и Конвенцията на ООН за правата на детето и Законът за закрила на детето" = НАЙ-любимото ми от статията 😍😍😍🥰
    Чу-до ❣❣❣
    А детето само да попитам от кого го закриляте ?
    От мечки и леопарди ли ?
    А, и за правата ясно, ама детето някакви задължения и последствия от действията си носи ли , или си носи само правата ?
    Питам,че сега след малко ще сядам да си правя дете та да знам.

    09:17 04.09.2025

