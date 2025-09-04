Новини
България »
Бабата на обвинения за катастрофата с трамвай: Каза ми, че се е опитал да го спре

Бабата на обвинения за катастрофата с трамвай: Каза ми, че се е опитал да го спре

4 Септември, 2025 08:51 763 12

  • обвинен-
  • катастрофа-
  • трамвай

По думите ѝ баща му живее в Германия, а майката е била наркозависима и е починала

Бабата на обвинения за катастрофата с трамвай: Каза ми, че се е опитал да го спре - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кой е 22-годишният криминално проявен мъж, задържан и обвинен за тежкия инцидент с дерайлирал трамвай в София? Неговата баба застана пред камерата на NOVA и разказа версията, която ѝ е споделил внукът ѝ, а именно, че се е опитал да спре движещия се трамвай и заради това е дръпнал ръчката. Обвиняемият е задържан за 72 часа, като ще бъде поискан постоянният му арест. Ватманът не е с повдигнато обвинение, но се разследва за престъпление по служба.

Добро дете. Още не мога да проумея какво е извършил - това каза бабата на задържания за инцидента с трамвая за внука си. По думите ѝ той е 22-годишен, обвързан, без завършено средно образование, работещ. Отгледан е от нея.

"Баща му замина много рано за Германия, създаде си там ново семейство. Майката беше наркоманка - водих я по програми, какво ли не правих, но почина. Просто дете без доверители. От моя гледна точка е добър внук. Не съм го накарала нещо да направи и да не го е изпълнил, пращам го до магазина, не ми е отказвал, от време на време разхожда кучето, ходи на работа", споделя жената.

Младият мъж е криминално проявен. Съден е за кражба.

„Деянието е извършено в изпитателния срок на предходно осъждане от април месец тази година“, съобщи прокурор Вихър Михайлов.

„Много пъти се е прибирал в нетрезво състояние. Просто с компанията, в която е, ходят, крадат, правят щуротии. Някаква печка бяха взели. Просто дете, изоставено от родителите си. И аз сега при това положение се чувствам страшно виновна, защото аз го отгледах“, допълва бабата.

Версията на семейството за инцидента обаче се различава от тази на полицията.

„Каза ми, че се е опитал да спре трамвая, пресегнал се е през отворения прозорец и е дръпнал ръчката. Явно не е бил набрал скорост. Поне така разбрах аз. А после, от страх, просто се е скрил. Изчакал е да се стъмни и да се прибере“, допълва разказа си възрастната жена.

Според СДВР от видеонаблюдението са установявени две лица, които направили опит да се качат на трамвайната мотриса от вратата за пътници и след като не успели, заобиколили превозното средство и от лявата му страна, през незатворено прозорче, бъркат и привеждат трамвая в движение.

Без да съобщи на роднините си къде е бил през целия ден, 22-годишният мъж се прибира късно вечерта.

Бабата споделя, че му се е скарала, защото цял ден го е търсила безуспешно. А той споделил, че се е скрил от полицията, защото го е било страх.

Първоначално задържан е 29-годишен мъж, познат на МВР. След разпит, той показва чатовете си с втори младеж. Именно той признава вината си. Открит е след претърсване на 11 адреса. Наказанието при доказване на престъпление е от 5 до 15 години затвор.

„Няколко пъти идваха да го търсят. Влизаха в стаята му да направят оглед. Обадихме се, че се е прибрал, защото те няколко пъти идваха да питат за него. Чичо му се обади в Първо районно и дойдоха - сложиха му белезници и го прибраха“, обясни бабата.

От „Столичния електротранспорт“ излязоха с официална позиция по случая.

Водачът е напуснал кабината, без да обезопаси мотрисата напълно според правилата. Той е временно отстранен до приключване на вътрешната проверка.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 съдията Дед

    9 1 Отговор
    10г. затвор .На престъпника там му е мястото

    08:53 04.09.2025

  • 2 Бабата естествено, че така ще каже

    11 0 Отговор
    кой е очаквал, да каже, че телето е било пияно като гъ и е човъркало трамвая…

    08:54 04.09.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    6 1 Отговор
    Лъже като дърта...каквато си е.

    08:55 04.09.2025

  • 4 какво значение имат

    6 0 Отговор
    майката и бащата, като пълнолетен на 22 години вече си отделно семейство?

    08:55 04.09.2025

  • 5 мърсула+ бойко= вечна любов

    7 1 Отговор
    льже като моите избиратели

    08:56 04.09.2025

  • 6 75%

    3 1 Отговор
    от децата са така изоставени без внимание за тоя който ще имат деца по добре се замислете може ши да ги гледате преди да ги създавате...по добре си вземете кученце

    08:57 04.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 много добро момче винаги поздравява

    2 1 Отговор
    да бе вярваме на цветните колкото на наркомански!!! сиганин да не лъже е като бойко да не краде !

    09:04 04.09.2025

  • 9 трамвая не е играчка

    1 0 Отговор
    има курсове . влак с релси . без вц , без нищо . на колело ако обикаляш цял ден 12 спирки е същото . спира , тръгва . кара се на другите . прости хора . ставай на старите , валидирай си ги . и метрото е същото . крещят : вратите се затварят , глупави хора . а заплати кат на бизнесмени . директорстват .

    09:04 04.09.2025

  • 10 Абе

    1 0 Отговор
    Немам думи просто.

    09:07 04.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Баш Балък

    1 0 Отговор
    Ако си пиян не мойш се прехвърли през прозореца, виж ако си дрогиран ръчкаш квот ти падне, купон да става

    09:09 04.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове