Борислав Гуцанов: Благодарение на рекордния скок на МРЗ ще се повишат и други плащания

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов заяви в сутрешния блок на БНТ, че независимо, че парите на българите не стигат, то те скачат доста, макар и да изглежда, че е недостатъчно.

Той напомни, че както за него, така и за целия кабинет средствата на хората са изключително важни. За тези си думи даде за пример планирания скок на минималната работна заплата през 2026 година. Припомняме ви, че се очаква МРЗ да скочи с 12% и да стане 1213 лв.

Гуцанов разясни, че благодарение на рекордния скок на МРЗ ще се повишат и други плащания. Това ще се случи и със скока на линията на бедност.

Цифрите ще помогнат на десетки хиляди, уточни той.

Според него най-важно е наистина борбата със сивата икономика да продължи.