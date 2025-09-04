Новини
Борислав Гуцанов: Благодарение на рекордния скок на МРЗ ще се повишат и други плащания

4 Септември, 2025 08:55 466 17

Според него най-важно е наистина борбата със сивата икономика да продължи

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов заяви в сутрешния блок на БНТ, че независимо, че парите на българите не стигат, то те скачат доста, макар и да изглежда, че е недостатъчно.

Той напомни, че както за него, така и за целия кабинет средствата на хората са изключително важни. За тези си думи даде за пример планирания скок на минималната работна заплата през 2026 година. Припомняме ви, че се очаква МРЗ да скочи с 12% и да стане 1213 лв.

Гуцанов разясни, че благодарение на рекордния скок на МРЗ ще се повишат и други плащания. Това ще се случи и със скока на линията на бедност.

Цифрите ще помогнат на десетки хиляди, уточни той.

Според него най-важно е наистина борбата със сивата икономика да продължи.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    9 0 Отговор
    Както и всички цени... Казва се, инфлационна спирала. И я отприщиха харвардските шмекери, които Радев доведе.

    08:56 04.09.2025

  • 2 Продължаваме дъното

    6 0 Отговор
    Смешник , само у наше всичкото сиган работи в сивата икономика ве комундел мазен, щял да са бори то вече български не се говори по селата .......

    08:57 04.09.2025

  • 3 обективен

    6 0 Отговор
    Ама точно и ти си от червените милионери които обрулихте държавата и народа и сега не си знаете милионите дори !!

    08:59 04.09.2025

  • 4 бла бла

    6 0 Отговор
    Но пък инфлация няма :)

    08:59 04.09.2025

  • 5 Сталин

    6 0 Отговор
    Благодарение на рекордния скок на МРЗ ,ще се увеличи и рекордния скок на още милиарди заеми от Ротшилд

    08:59 04.09.2025

  • 6 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    В провинцията взимат 600 евро заплата.За къде с тия стотинки в клуба на богатите?

    09:00 04.09.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор
    На 800 000 инвалиди ще им се увеличат пенсиите. Това е нацията на недъгавите.

    09:00 04.09.2025

  • 8 007 лиценз ту кил

    5 0 Отговор
    Еми да, най-вече вноските на самоосигуряващите се.

    09:01 04.09.2025

  • 9 Абе

    4 0 Отговор
    Еш па тоа Гуци Медузата.

    09:03 04.09.2025

  • 10 Данъкоплащенец

    3 0 Отговор
    Да не забравите и глобите и данъците ,таксите ,синя зона билети тн.

    09:03 04.09.2025

  • 11 писна му на народа

    5 0 Отговор
    Всеки ден гледам ,че в супермаркета сменят цените които вече летят в небето !!!!Скоро сопите ще заиграят и ще се чудите къде ще бягате

    09:04 04.09.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор
    След този СКОК-
    все повече българи ще си направят СОБСТВЕНИ ВОДОПАДИ 🤣

    Коментиран от #13

    09:10 04.09.2025

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Абе , къде е проКУРатурата ❓
    Бара си главните букви ли,
    барабар с глаДния проКУРор ❗

    09:12 04.09.2025

  • 14 Само до попитам

    2 0 Отговор
    Преборихме ли вече вибрацията на цените или амплитудата се увеличава?

    09:13 04.09.2025

  • 15 браво на гуцано

    0 0 Отговор
    100 000 под 35 г седели . ами да пуска работни места . да ръчка бизнес . да стават ватмани бе . нямало кой . намаля населението . това е .

    09:14 04.09.2025

  • 16 Стасо

    1 0 Отговор
    Вдигате минималната добре ,но мълчите за пенсиите, не се ли чувствате гузно? Цените растат не според златното швейцарско правило което не го спазвате.Не казвате и от къде ще дойдат парите, най вероятно от нови заеми, и вървиме на бегом на гръцката спирала.

    09:14 04.09.2025

  • 17 Българин

    1 0 Отговор
    Невероятна титанична мисъл

    09:16 04.09.2025

