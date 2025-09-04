"Караджов: Няма нито един факт, подкрепящ твърдението за заглушен GPS на самолета на Фон дер Лайен"

Зафиров е лидер на БСП, очевидно има своите партийни ангажименти. Със сигурност той ще обясни най-добре. Вицепремиерите сме много сплотен екип, няма шанс някой да отклони България от нейния евроатлантически път. Това коментира пред бТВ вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов за визитата на лидера на БСП на военния парад в Китай.
„Опозицията винаги има право да търси всякакви поводи за оставки, както и днес изслушването на Желязков в НС е измислен повод – така нареченото заглушаване, и то злонамерено, на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен. Измислено е, защото, за да твърдите, че нещо е факт, то трябва да е доказано научно”, коментира той.
„Чух записа от пилотската кабина, пилотът казва, че има проблем с GPS-a. Имаме няколко агенции, които следят тази работа доста зорко, не се показва срив в GPS-a. Не намираме доказателство, че това е факт. Единственото, което Българската гражданска въздухоплавателна администрация е предала към Европейската агенция по безопасността на авиацията, е, че има този доклад за разговора между пилота и кулата за проблем с GPS-a. Даже при кацане пилотът е благодарил и е съобщил за минимални проблеми. Никой от властите на България не е съобщавал за подобен сюжет с руска намеса. Няколко заглавия в медиите твърдяха, че самолетът е кръжал час и половина – имаме загубени в превода”, допълни транспортният министър.
Категоричен е, че според емпиричните данните няма нито един факт, подкрепящ твърдението за заглушен GPS сигнал.
„Не се кланям пред никакви институции, само пред българските граждани”, уточни Караджов.
Обяви, че половин година по-късно все още не е открит мъжът, който вдигна дрон над летище „Васил Левски” – София.
Надява се десетократните глоби за фирмите, обслужващи летищата у нас, да дадат ефект след поредния случай на грубо отношение към пътници: „Искаме правата на пътниците да бъдат спазвани, това е кауза на нашето правителство.”
За тежкия инцидент с АТВ в „Слънчев бряг“ министърът уточни: „Част от електрическите АТВ-та не се регистрират в КАТ, част от тях се водят към МЗХ като селскостопанска техника. Новият Закон за атракциите ще регулира тези превозни средства. Законът за движение по пътищата е категоричен, че всяко превозно средство спазва разпоредбите.“
„Въвеждаме два ключови елемента – освен план за безопасност, лице, отговорно за безопасността и ежегодни проверки на цялостното оборудване, въвеждаме и първоначален акт на регистрация, където се показа документ за оценка за съвместимост. Тоест, целият сбор екипировка, ще се оцени дали е годен да понесе рисковете на атракцията. Със закона ще привържем НК към тези, които предоставят атракциона, и тези, които удрят печата на оценката”, каза още той.
Караджов обяви, че инциденти с влакове стават ежедневно, средно на всеки два дена поне в един има дерайлиране.
„В Калитиново се случи много сериозно произшествие, в последните години не е имало такъв инцидент. Вината за дерайлирането изцяло на машинистите – карали са със 100 км/ч, където е трябвало да карат с 40 км/ч. Можеше да има много жертви и ранени. Късмет е, че не е дерайлирал локомотивът”, коментира той тежкият влаков инцидент в края на август.
1 БОЗА
Което не пречи на обичайните заподозрени да си правят вятър на устата в следващите три седмици,за да оправдаят жалко то си съществуване... ;-)
09:13 04.09.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #36
09:14 04.09.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Важно е ПутЕн да е виновен❗
09:14 04.09.2025
4 за нищо не става
Коментиран от #10, #15, #40
09:14 04.09.2025
5 Последния Софиянец
09:18 04.09.2025
6 браво на министера
09:18 04.09.2025
7 Има имааа
Хахахахаха
За смях стана в цяла европа тоя малкия
Сега е хем дребен хем смешен преди беше само първото
09:19 04.09.2025
8 Простотията евроатлантическа
09:20 04.09.2025
9 И на мошеници
09:20 04.09.2025
10 Абе
До коментар #4 от "за нищо не става":Иде ти да му кажеш да сипе по една грозданка, нали.
09:20 04.09.2025
11 Фен
09:21 04.09.2025
12 Баш Налък
09:22 04.09.2025
13 Наивник на средна възраст
09:23 04.09.2025
14 Трол
09:23 04.09.2025
15 Той
До коментар #4 от "за нищо не става":без тяхно одобрение и в кенеф не ходи , нито пък казва и прави нещо , което не е в тяхна изгода ! И бая мургавата мутра министър на Бою , и тя се потътрила , при нужда , единия да гори , а с другия да се величаят ! Евтини номера , китайците не са глупави !
09:23 04.09.2025
16 ФЕЙК
09:25 04.09.2025
17 Един
09:27 04.09.2025
18 Някой
09:33 04.09.2025
19 Е как да
09:33 04.09.2025
20 ТИР
инфлацията казват, 2,5% а Тол таксите ги вдигнаха два пъти тази година с по 10 %,,,
09:33 04.09.2025
21 Данко Харсъзина
09:36 04.09.2025
22 Чики-Рики
09:39 04.09.2025
23 Караджов, кажи го това на Атанас Гнома
09:43 04.09.2025
24 А се разбере
Хубаво би било да е истина.
09:46 04.09.2025
25 На Зафиров му се влачиха задните части
09:48 04.09.2025
26 Душко
Всичко в ресора му е в колабс и на доизживяване!
09:49 04.09.2025
27 Сандо
09:53 04.09.2025
28 Румен Първанов
09:54 04.09.2025
29 Оги
09:55 04.09.2025
30 1-2 гроздови
09:55 04.09.2025
31 Ганьовщина
Крещяща намеса на Русия", пише френският в. "Le Parisien" във връзка със смущаването на GPS системата на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен
Коментиран от #35
09:57 04.09.2025
32 Кукумицин
09:58 04.09.2025
33 Икар
Коментиран от #34
10:00 04.09.2025
34 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #33 от "Икар":✈БРЕН-ДО 🛩
10:08 04.09.2025
35 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #31 от "Ганьовщина":Те така крещяха и за атентата срещу Папата❗
Ако знаеш де 😉
10:09 04.09.2025
36 Полковник
До коментар #2 от "Последния Софиянец":А ако имаше ? Не ти е необходима базука, защото тя не е активна в крайната фаза на полета. Има "Стрела 3М" и е българска. Опазил ме Бог да давам съвети на терористи. Просто показвам, че има необходимост от подобни действия на службите. На службите това им е работата. Самолетите са най-уязвими при излитане и кацане заради ниската скорост / те буквално висят с максимално отворени задкрилки /. Урбанизираната територия помага за заемане на изгодна позиция за пуск от евентуалния терорист. Това е причината самолити с ВИП пътници да не обявяват времевата част в плана си за полет, както и евентуалния заход за кацане се решава в последния момент. От пътническите авиокомпании такива номера изпълняват преди и по време на полета израелските El Al. Така, че когато става дума за авиация всички мерки за сигурност трябва да се изпълняват в пълен обем.
10:24 04.09.2025
37 А, няма…
Сух през океана ще те прекарат.
10:46 04.09.2025
38 шаа
10:47 04.09.2025
39 Некой
10:47 04.09.2025
40 Пречи ти
До коментар #4 от "за нищо не става":че е деен министър ли? Затова сте все в киреча.
10:51 04.09.2025