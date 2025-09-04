Новини
Караджов: Няма нито един факт, подкрепящ твърдението за заглушен GPS на самолета на Фон дер Лайен

4 Септември, 2025 09:11 1 269 40

Чух записа от пилотската кабина, пилотът казва, че има проблем с GPS-a. Имаме няколко агенции, които следят тази работа доста зорко, не се показва срив в GPS-a

Мария Атанасова

Зафиров е лидер на БСП, очевидно има своите партийни ангажименти. Със сигурност той ще обясни най-добре. Вицепремиерите сме много сплотен екип, няма шанс някой да отклони България от нейния евроатлантически път. Това коментира пред бТВ вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов за визитата на лидера на БСП на военния парад в Китай.

„Опозицията винаги има право да търси всякакви поводи за оставки, както и днес изслушването на Желязков в НС е измислен повод – така нареченото заглушаване, и то злонамерено, на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен. Измислено е, защото, за да твърдите, че нещо е факт, то трябва да е доказано научно”, коментира той.

„Чух записа от пилотската кабина, пилотът казва, че има проблем с GPS-a. Имаме няколко агенции, които следят тази работа доста зорко, не се показва срив в GPS-a. Не намираме доказателство, че това е факт. Единственото, което Българската гражданска въздухоплавателна администрация е предала към Европейската агенция по безопасността на авиацията, е, че има този доклад за разговора между пилота и кулата за проблем с GPS-a. Даже при кацане пилотът е благодарил и е съобщил за минимални проблеми. Никой от властите на България не е съобщавал за подобен сюжет с руска намеса. Няколко заглавия в медиите твърдяха, че самолетът е кръжал час и половина – имаме загубени в превода”, допълни транспортният министър.

Категоричен е, че според емпиричните данните няма нито един факт, подкрепящ твърдението за заглушен GPS сигнал.

„Не се кланям пред никакви институции, само пред българските граждани”, уточни Караджов.

Обяви, че половин година по-късно все още не е открит мъжът, който вдигна дрон над летище „Васил Левски” – София.

Надява се десетократните глоби за фирмите, обслужващи летищата у нас, да дадат ефект след поредния случай на грубо отношение към пътници: „Искаме правата на пътниците да бъдат спазвани, това е кауза на нашето правителство.”

За тежкия инцидент с АТВ в „Слънчев бряг“ министърът уточни: „Част от електрическите АТВ-та не се регистрират в КАТ, част от тях се водят към МЗХ като селскостопанска техника. Новият Закон за атракциите ще регулира тези превозни средства. Законът за движение по пътищата е категоричен, че всяко превозно средство спазва разпоредбите.“

„Въвеждаме два ключови елемента – освен план за безопасност, лице, отговорно за безопасността и ежегодни проверки на цялостното оборудване, въвеждаме и първоначален акт на регистрация, където се показа документ за оценка за съвместимост. Тоест, целият сбор екипировка, ще се оцени дали е годен да понесе рисковете на атракцията. Със закона ще привържем НК към тези, които предоставят атракциона, и тези, които удрят печата на оценката”, каза още той.

Караджов обяви, че инциденти с влакове стават ежедневно, средно на всеки два дена поне в един има дерайлиране.

„В Калитиново се случи много сериозно произшествие, в последните години не е имало такъв инцидент. Вината за дерайлирането изцяло на машинистите – карали са със 100 км/ч, където е трябвало да карат с 40 км/ч. Можеше да има много жертви и ранени. Късмет е, че не е дерайлирал локомотивът”, коментира той тежкият влаков инцидент в края на август.


  • 1 БОЗА

    46 0 Отговор
    "Караджов: Няма нито един факт, подкрепящ твърдението за заглушен GPS на самолета на Фон дер Лайен"

    Което не пречи на обичайните заподозрени да си правят вятър на устата в следващите три седмици,за да оправдаят жалко то си съществуване... ;-)

    09:13 04.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    35 0 Отговор
    В Сопот ме накараха да преместя колата защото отгоре ще прелети хеликоптера на Урсула.Явно мислеха че имам базука в багажника.

    Коментиран от #36

    09:14 04.09.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    38 0 Отговор
    Не е нужно да има ФАКТИ.
    Важно е ПутЕн да е виновен❗

    09:14 04.09.2025

  • 4 за нищо не става

    13 6 Отговор
    0т както стана министър този ,няма ден без някакъв проблем . Само името му ми харесва .

    Коментиран от #10, #15, #40

    09:14 04.09.2025

  • 5 Последния Софиянец

    29 0 Отговор
    Някой вярва ли че Зафиров е отишъл в Пекин без одобрението на Шиши и Бойко Борисов?

    09:18 04.09.2025

  • 6 браво на министера

    11 1 Отговор
    той поне разполага с инфо . но 2 мнения си седят . 1 е нямало джи пи ес , а 2 е имало . а тя обяви за барут завод . за нови места . младите и старите да работят нещо . барут да правят .но тировете са голям проблем . кат ватманите . газ до ламарината и график гонят . а иначе висят по кафето и по паркингите .

    09:18 04.09.2025

  • 7 Има имааа

    41 3 Отговор
    Щом генерал билбо бегинс атанасов казва че е руска намеса значи е руска намеса
    Хахахахаха
    За смях стана в цяла европа тоя малкия
    Сега е хем дребен хем смешен преди беше само първото

    09:19 04.09.2025

  • 8 Простотията евроатлантическа

    48 0 Отговор
    Цялата драма с GPS е била нужна, за да отклони вниманието на обществеността от „топлия“ прием на Фон дер Ляйен в България, където се обърнаха към нея с думите „нацистка“. А как иначе да се прикрие провалът на визитата, освен като се спомене „коварната руска следа“?

    09:20 04.09.2025

  • 9 И на мошеници

    11 1 Отговор
    ли се предоставят записите ?

    09:20 04.09.2025

  • 10 Абе

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "за нищо не става":

    Иде ти да му кажеш да сипе по една грозданка, нали.

    09:20 04.09.2025

  • 11 Фен

    24 0 Отговор
    Ами парите за нов самолет на Урсула са дадени на Зеленски, и сега тя лети с квото има... Милата. Скоро наистина и до карти ще го накарат.

    09:21 04.09.2025

  • 12 Баш Налък

    20 0 Отговор
    Айде стига вече, ще им спестя мъките, аз заглуших сигнала с части от ВЕФ и Опера, а и Правец16.

    09:22 04.09.2025

  • 13 Наивник на средна възраст

    30 0 Отговор
    Ех пък и ти....нали народонаселението трябва да бъде облъчвано,обработвано с илюзиорни истинии,нали "врагът" е Русия...Трябва се дрънкът дивотии и показва евроатлантическа увереност...Путин е лош!!! А Нетан.хо и Тръмп са за Нобелова награда - съгрласието си за това са дали Палестина,Ирак,Иран,Афганистан и почти целият "цивилизован свят".....ако Русия съди България за уронване доброто име,кой пак ще плаща?Ние вече плащаме яко за всичко демократично от 1989г. насам,само разбитата материална база на соц.България към 1990г. се изчислява на около 800 милиарда долара.....Виновни има ли,изправени пред съд има ли,или тя се изпари под "вещото" ръководство на Демокрацията,за да ни пречърне в икономически роби на същата???

    09:23 04.09.2025

  • 14 Трол

    17 0 Отговор
    Всички факти сочат, че е бил заглушен хеликоптерът и вместо на червено килимче, е кацнал насред полето.

    09:23 04.09.2025

  • 15 Той

    16 0 Отговор

    До коментар #4 от "за нищо не става":

    без тяхно одобрение и в кенеф не ходи , нито пък казва и прави нещо , което не е в тяхна изгода ! И бая мургавата мутра министър на Бою , и тя се потътрила , при нужда , единия да гори , а с другия да се величаят ! Евтини номера , китайците не са глупави !

    09:23 04.09.2025

  • 16 ФЕЙК

    22 0 Отговор
    Бъркаш Караджов, ИЧА, ИМА! Щом го казват Фантазейшън таймс и такива велики експерти като генерал Инч Хай, слабия като пшенично стъбло Ал Йо, Развързалия синджира Ангел на Мая и най-великия президент в световната история значи ИМА! Той и папата като дойде в България каза, че няма българска следа, но великия философ ЗелЮ от Веселиново /Байрам дере/ до сетния си час повтаряше ИМА, ИМА!

    09:25 04.09.2025

  • 17 Един

    16 1 Отговор
    Тогава що цялото умнокрасивитетно жълтопаветно столично дясно и "партньорите" ви реват за саботажи за намеса и да търчат да уринират срещу вятъра?! Озаптете си съучастниците

    09:27 04.09.2025

  • 18 Някой

    8 0 Отговор
    Наоколо ГПС-а си е работил, така че вероятно проблема е на самолета.

    09:33 04.09.2025

  • 19 Е как да

    11 0 Отговор
    няма!? Питай парцалите на бТВ и нова.

    09:33 04.09.2025

  • 20 ТИР

    10 0 Отговор
    Нещо все другите виновни, не се правят качествени пътища и жп линий, поставят се ограничения от 30, 40 км и яко глоби,,,
    инфлацията казват, 2,5% а Тол таксите ги вдигнаха два пъти тази година с по 10 %,,,

    09:33 04.09.2025

  • 21 Данко Харсъзина

    9 1 Отговор
    Жълтокопитните пак улучиха вентилатора.

    09:36 04.09.2025

  • 22 Чики-Рики

    7 0 Отговор
    Не не,и аз знам че не е имало заглушаване!Ама щото,, атлантиците,, , начело с Велизар Шаламанов и Росен Плевнелиев така казаха!

    09:39 04.09.2025

  • 23 Караджов, кажи го това на Атанас Гнома

    7 0 Отговор
    И Жоро Тръбата!! И на Мисирките го Повтори!!

    09:43 04.09.2025

  • 24 А се разбере

    1 0 Отговор
    Пък тогава ни занимавайте с тая спаружена джанка.
    Хубаво би било да е истина.

    09:46 04.09.2025

  • 25 На Зафиров му се влачиха задните части

    2 0 Отговор
    като се тътреше по Червения килим!. Хората гледали Парада, ще останат с впечетление, че всички в България сме с такива Задници! Има още много такива, но поне не сме Всички!!

    09:48 04.09.2025

  • 26 Душко

    2 1 Отговор
    Няма нито един факт за Караджата който да подкрепя неподаването на оставката му!
    Всичко в ресора му е в колабс и на доизживяване!

    09:49 04.09.2025

  • 27 Сандо

    4 0 Отговор
    Какъв измислен повод е този,караджов?Ние станахме световна новина,а се оказа,че това е световна ЛЪЖА и някой трябва да понесе отговорността за сриването на имиджа на държавата ни пред света.Махайте сте,стига сте ни опозорявали,ВИЕ сте опасни за бъдещето както за страната ни,така и за българския народ.ВЪН от територията ни!

    09:53 04.09.2025

  • 28 Румен Първанов

    4 0 Отговор
    Просто някой хора ги гони параноята !

    09:54 04.09.2025

  • 29 Оги

    5 0 Отговор
    Генералчето де пени напразно. Беше захапал въдица здраво. Ех, Танасе, Танасе, то не било Русия бе…

    09:55 04.09.2025

  • 30 1-2 гроздови

    4 3 Отговор
    Човечецът е много изтормозен с тая негова слугинска роля. Иначе много иска да минава за филантроп, интелектуалец и джентълмен. Дори 1-2 гроздови не могат да замъглят истинската му гнусничка природа....

    09:55 04.09.2025

  • 31 Ганьовщина

    1 2 Отговор
    Само за Ганьо няма проблем и само Ганьо не е разбрал.

    Крещяща намеса на Русия", пише френският в. "Le Parisien" във връзка със смущаването на GPS системата на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен

    Коментиран от #35

    09:57 04.09.2025

  • 32 Кукумицин

    2 2 Отговор
    Пълен провал е този

    09:58 04.09.2025

  • 33 Икар

    5 0 Отговор
    А самолета който кацна в Търговище и нямаше никой вътре?Нито го засякоха,нито някой знаеше,нито какво пренасяше.Пълна мъгла.

    Коментиран от #34

    10:00 04.09.2025

  • 34 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Икар":

    ✈БРЕН-ДО 🛩

    10:08 04.09.2025

  • 35 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ганьовщина":

    Те така крещяха и за атентата срещу Папата❗
    Ако знаеш де 😉

    10:09 04.09.2025

  • 36 Полковник

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    А ако имаше ? Не ти е необходима базука, защото тя не е активна в крайната фаза на полета. Има "Стрела 3М" и е българска. Опазил ме Бог да давам съвети на терористи. Просто показвам, че има необходимост от подобни действия на службите. На службите това им е работата. Самолетите са най-уязвими при излитане и кацане заради ниската скорост / те буквално висят с максимално отворени задкрилки /. Урбанизираната територия помага за заемане на изгодна позиция за пуск от евентуалния терорист. Това е причината самолити с ВИП пътници да не обявяват времевата част в плана си за полет, както и евентуалния заход за кацане се решава в последния момент. От пътническите авиокомпании такива номера изпълняват преди и по време на полета израелските El Al. Така, че когато става дума за авиация всички мерки за сигурност трябва да се изпълняват в пълен обем.

    10:24 04.09.2025

  • 37 А, няма…

    0 0 Отговор
    Я питай жълтопаветния пролетариат от умнокрасиви атлантици, да видиш, няма ли…
    Сух през океана ще те прекарат.

    10:46 04.09.2025

  • 38 шаа

    0 0 Отговор
    фракти вече се изцепи с твърденията, че Русия е намесена. фракти дори публикува мненията на редица политически стелки, които хвърляха пръски, обвиняваки Путин за саботаж. сега да очакваме ли фракти да се извини, че е подвела съзнателно и безотговорно читателите си, в разрез със стандартната журналистическа етика?

    10:47 04.09.2025

  • 39 Некой

    0 0 Отговор
    Само манипулаторите поддържат тезата, че имало заглушаване. Ако търсите дезинформатори за арестуване - те са!

    10:47 04.09.2025

  • 40 Пречи ти

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "за нищо не става":

    че е деен министър ли? Затова сте все в киреча.

    10:51 04.09.2025

