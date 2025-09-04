Новини
България »
Всеки може да види къде са отсечките за средна скорост

Всеки може да види къде са отсечките за средна скорост

4 Септември, 2025 09:33 1 705 17

  • отсечки-
  • измерване-
  • средна скорост-
  • тол камери

Те ще продължат да се множат, сподели проф. Олег Асенов

Всеки може да види къде са отсечките за средна скорост - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От тази събота започва ефективното измерване на средна скорост по магистрали и отсечки с концентрация на катастрофи. Ден по-късно - в неделя, започва и санкционирането. Как тол камерите ще засичат нарушителите и къде коментира в ефира на "Здравей България" директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов.

"Настъпи времето да отворим очите на камерите на тол системата за нарушителите на средна скорост и това ще се случи на 7 септември в 00:00 часа. Ще получаваме фишове за глоби. Тези нарушения ще бъдат регистрирани на участъци, които са публично достъпни на сайта на Националното тол управление", обясни той.

По думите му всеки може да се информира къде се намират тези участъци. "Предоставили сме и картова информация. Виждаме, че социалните групи изключително бързо следят сайта - минута, след като публикуваме всяка отсечка, тя е разпространена там. Това е добре, защото има информираност сред потребителите на пътя да спазват правилата за движение и да карат разумно", сподели проф. Асенов.

"Първоначално на един от най-разпространените в социалните мрежи участък за контрол, а именно Северната скоростна тангента, имахме регистрирани нарушения с над 200 километра в час средна скорост. Имаме нов рекордьор, но само със 153 километра", коментира директорът на Националното тол управление.

"Казвам го иронично, защото това е достатъчно висока средна скорост, която да предизвика проблем с управлението на автомобила и да доведе до риск от пътнотранспортно произшествие. Този човек, ако направи същото нещо след 00:00 на 7 септември, ще бъде регистриран като нарушител", допълни той.

Професор Асенов припомни, че отсечките за средна скорост ще продължат да се множат, както и техническата възможност на системата. Освен това е обсъдено с КАТ до края годината да се покрият 1200 км от автомагистралите и първокласната мрежа.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    8 3 Отговор
    Вече направиха черни пътища които заобикалят камерите.

    09:35 04.09.2025

  • 3 1488

    17 6 Отговор
    "това ще се случи на 7 септември в 00:00 часа. Ще получаваме фишове за глоби"

    мамицатa на тоз фашистски союз
    само дето съществувате глобяват

    09:35 04.09.2025

  • 4 Абе

    21 5 Отговор
    Почвам да карам с украински номера. Фиша ше го пращате на Зеленски.

    Коментиран от #9

    09:37 04.09.2025

  • 5 Защо

    15 1 Отговор
    не ги маркират да се знае? При нас в Сингапур всички камери за скорост са добре оцветени и видими,и на самата маркировка е нарисувана камера. Идеята на камерата не е да те глоби а да ти напомни че в тази отсечка не се превишава скоростта. Вече за джигитите си има и глоба, щом след толкова предупреждения още нахалстват...

    Коментиран от #7

    09:38 04.09.2025

  • 6 провинциалист

    8 0 Отговор
    "участъци, които са публично достъпни на сайта на Националното тол управление" - карта има, от 2022-ра, но участъците ги няма.

    09:40 04.09.2025

  • 7 провинциалист

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "Защо":

    "Защо не ги маркират да се знае?" - защото от такова маркиране няма какво да се открадне.

    09:43 04.09.2025

  • 8 Няма лошо

    6 0 Отговор
    Да се спазва скороста, но как можаха да се организират да създадете тая система която е положително за държавата не може да се мобилизира толкова много години да оправи пътищата та се избиват толкова народ.

    09:46 04.09.2025

  • 9 ТИР

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "Абе":

    Те Украйнците не ги търсят за нищо, живеят си живота на 5 звезди в България , да му мислят останалите там използвани за англосаксонските интереси,,,,

    09:48 04.09.2025

  • 10 надарена кака

    3 2 Отговор
    Дреме ми на сатененитепрашки,къде и какво се измерва за средна скорост!Средна работа.

    09:50 04.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Отсечките трябва да са много повече!

    2 9 Отговор
    Глобите трябва да са още по яки! Само така ще бъде озаптено племето да не се избива само!

    09:58 04.09.2025

  • 13 Жалки смешници

    9 1 Отговор
    Само и само да пълните дупките в бюджета сте готови на всичко за да дерете народа
    Нищо няма да промените смъртните случай ще растат извън магистралите
    Тия смешници и ленгяй дето им вдигнахте заплатите трябва да излязат на улицата и да прилагат ефективен контрол не да се крият по храстите с камери нищожества с униформа

    10:06 04.09.2025

  • 14 ДрайвингПлежър

    6 2 Отговор
    Всички, повтарям, ВСИЧКИ тия "нарушители" с 200 км се прибраха живи и здрави по къщите си да чакат МИЛИЦИОНЕРИТЕ да ги привикат за едни пари!

    Никога, повтарям, НИКОГА скоростта не е била проблема на пътя!

    Пореден гнусен чичко захлебва с бонуси от вашите глоби. Миналата година четвърт ТРИЛИОН от глоби - целта на новите глоби е да станат половин трилион! За спортни БМВта с които да ви убиват и за бонуси!

    Коментиран от #16

    10:09 04.09.2025

  • 15 Слуга на дявола

    7 0 Отговор
    На запад пишат на такива отсечки ТРАЕКТОРИИ КОНТРОЛ а в България ???????

    10:17 04.09.2025

  • 16 Половин трилион?!

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "ДрайвингПлежър":

    Бъркаш бе- половин квадрилион е целта!

    Ти явно си се блъскал много пъти и все по главата!

    10:26 04.09.2025

  • 17 Мишо

    7 0 Отговор
    Правете магистралите,бе,шушляци!

    10:26 04.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове