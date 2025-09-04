Всеки може да види къде са отсечките за средна скорост

От тази събота започва ефективното измерване на средна скорост по магистрали и отсечки с концентрация на катастрофи. Ден по-късно - в неделя, започва и санкционирането. Как тол камерите ще засичат нарушителите и къде коментира в ефира на "Здравей България" директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов.
"Настъпи времето да отворим очите на камерите на тол системата за нарушителите на средна скорост и това ще се случи на 7 септември в 00:00 часа. Ще получаваме фишове за глоби. Тези нарушения ще бъдат регистрирани на участъци, които са публично достъпни на сайта на Националното тол управление", обясни той.
По думите му всеки може да се информира къде се намират тези участъци. "Предоставили сме и картова информация. Виждаме, че социалните групи изключително бързо следят сайта - минута, след като публикуваме всяка отсечка, тя е разпространена там. Това е добре, защото има информираност сред потребителите на пътя да спазват правилата за движение и да карат разумно", сподели проф. Асенов.
"Първоначално на един от най-разпространените в социалните мрежи участък за контрол, а именно Северната скоростна тангента, имахме регистрирани нарушения с над 200 километра в час средна скорост. Имаме нов рекордьор, но само със 153 километра", коментира директорът на Националното тол управление.
"Казвам го иронично, защото това е достатъчно висока средна скорост, която да предизвика проблем с управлението на автомобила и да доведе до риск от пътнотранспортно произшествие. Този човек, ако направи същото нещо след 00:00 на 7 септември, ще бъде регистриран като нарушител", допълни той.
Професор Асенов припомни, че отсечките за средна скорост ще продължат да се множат, както и техническата възможност на системата. Освен това е обсъдено с КАТ до края годината да се покрият 1200 км от автомагистралите и първокласната мрежа.
2 Последния Софиянец
09:35 04.09.2025
3 1488
мамицатa на тоз фашистски союз
само дето съществувате глобяват
09:35 04.09.2025
4 Абе
Коментиран от #9
09:37 04.09.2025
5 Защо
Коментиран от #7
09:38 04.09.2025
6 провинциалист
09:40 04.09.2025
7 провинциалист
До коментар #5 от "Защо":"Защо не ги маркират да се знае?" - защото от такова маркиране няма какво да се открадне.
09:43 04.09.2025
8 Няма лошо
09:46 04.09.2025
9 ТИР
До коментар #4 от "Абе":Те Украйнците не ги търсят за нищо, живеят си живота на 5 звезди в България , да му мислят останалите там използвани за англосаксонските интереси,,,,
09:48 04.09.2025
10 надарена кака
09:50 04.09.2025
12 Отсечките трябва да са много повече!
09:58 04.09.2025
13 Жалки смешници
Нищо няма да промените смъртните случай ще растат извън магистралите
Тия смешници и ленгяй дето им вдигнахте заплатите трябва да излязат на улицата и да прилагат ефективен контрол не да се крият по храстите с камери нищожества с униформа
10:06 04.09.2025
14 ДрайвингПлежър
Никога, повтарям, НИКОГА скоростта не е била проблема на пътя!
Пореден гнусен чичко захлебва с бонуси от вашите глоби. Миналата година четвърт ТРИЛИОН от глоби - целта на новите глоби е да станат половин трилион! За спортни БМВта с които да ви убиват и за бонуси!
Коментиран от #16
10:09 04.09.2025
15 Слуга на дявола
10:17 04.09.2025
16 Половин трилион?!
До коментар #14 от "ДрайвингПлежър":Бъркаш бе- половин квадрилион е целта!
Ти явно си се блъскал много пъти и все по главата!
10:26 04.09.2025
17 Мишо
10:26 04.09.2025