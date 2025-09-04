ПП - ДБ иска оставката на Атанас Зафиров

Депутатите промениха програмата си за днес и включиха две нови точки. Едната е отложеният от вчера проект на решение във връзка с доклада на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно безводието. Другата точка е повторно гласуване на промените в Закона за държавната собственост след наложеното от президента вето върху част от текстовете.

В декларация от парламентарната трибуна Елисавета Белобрадова от ПП - ДБ попита в какво качество вицепремиерът Атанас Зафиров е присъствал на военния парад в Китай и настоя за неговата оставка, както и за реакция на министър-председателя Росен Желязков и от партия ГЕРБ:

"Възмущението ни от пълната безпринципност на г-н Атанас Зафиров - като член на правителството, като представител на държавата, като публична личност или дори като българин, е пълно. Ако той си позволява в лично качество да заема антибългарски и антизападни позиции, той трябва да остане единствено в лично качество, а не да обвързва с тях държавата ни. Затова настояваме за оставката му като вицепремиер във връзка с посещението му в Китай. Дори и премиерът да не е бил предвалително запознат с обстоятелствата около присъствието на г-н Зафиров на парада, самият факт, че друг член на кабинета - г-н Иван Иванов, също е присъствал в Китай, налага ясно поемане на отговорност".