ПП - ДБ иска оставката на Атанас Зафиров

Депутатите промениха програмата си за днес и включиха две нови точки. Едната е отложеният от вчера проект на решение във връзка с доклада на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно безводието. Другата точка е повторно гласуване на промените в Закона за държавната собственост след наложеното от президента вето върху част от текстовете.
В декларация от парламентарната трибуна Елисавета Белобрадова от ПП - ДБ попита в какво качество вицепремиерът Атанас Зафиров е присъствал на военния парад в Китай и настоя за неговата оставка, както и за реакция на министър-председателя Росен Желязков и от партия ГЕРБ:
"Възмущението ни от пълната безпринципност на г-н Атанас Зафиров - като член на правителството, като представител на държавата, като публична личност или дори като българин, е пълно. Ако той си позволява в лично качество да заема антибългарски и антизападни позиции, той трябва да остане единствено в лично качество, а не да обвързва с тях държавата ни. Затова настояваме за оставката му като вицепремиер във връзка с посещението му в Китай. Дори и премиерът да не е бил предвалително запознат с обстоятелствата около присъствието на г-н Зафиров на парада, самият факт, че друг член на кабинета - г-н Иван Иванов, също е присъствал в Китай, налага ясно поемане на отговорност".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #13
10:54 04.09.2025
2 честен ционист
10:54 04.09.2025
3 Седемте козякливи джуджета:
га белобрадова си обръсне.... брадата!
10:54 04.09.2025
4 Принципно
10:55 04.09.2025
5 име
10:55 04.09.2025
6 Трол
10:55 04.09.2025
7 честен ционист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Аз вярвам, че е опитал от всички гозби на китайския банкет. Даже може да си е взел и за навръщане.
10:55 04.09.2025
8 тези дребни душици умеят
10:56 04.09.2025
9 ТАзи ли изпълзя
10:57 04.09.2025
10 А на Ламаринов
А Киро защо ходи до Солун с Лена? Плати ли си?
А защо беше на коронясването на Тръмп?
Коментиран от #16
10:58 04.09.2025
11 ДДДДД
10:59 04.09.2025
12 Хмм
11:02 04.09.2025
13 Шиши го е
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Изпратил до самолета!
А някой вярва ли, че тия предатели са си платили кефа?
Я да се разкрият спонсорите!
По обществените поръчки ще ги познаем, другари и другарки!
11:02 04.09.2025
14 Абе
11:02 04.09.2025
15 Леле -леле ! 😡
11:03 04.09.2025
16 еее, не така
До коментар #10 от "А на Ламаринов":Киро е бил на коронясвянето на Тръмп, ама на 10км от събитието, а срещите със сенатори и конгресмени на 4 очи са били само в болната му глава. Така че обвинението ти не се брои.
11:04 04.09.2025
17 зле
11:05 04.09.2025
18 Да бе
11:06 04.09.2025
19 Празни приказки
11:10 04.09.2025