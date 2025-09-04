Новини
България »
ПП - ДБ иска оставката на Атанас Зафиров

4 Септември, 2025 10:50 532 19

В декларация от парламентарната трибуна Елисавета Белобрадова от ПП - ДБ попита в какво качество вицепремиерът Атанас Зафиров е присъствал на военния парад в Китай

ПП - ДБ иска оставката на Атанас Зафиров - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатите промениха програмата си за днес и включиха две нови точки. Едната е отложеният от вчера проект на решение във връзка с доклада на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно безводието. Другата точка е повторно гласуване на промените в Закона за държавната собственост след наложеното от президента вето върху част от текстовете.

В декларация от парламентарната трибуна Елисавета Белобрадова от ПП - ДБ попита в какво качество вицепремиерът Атанас Зафиров е присъствал на военния парад в Китай и настоя за неговата оставка, както и за реакция на министър-председателя Росен Желязков и от партия ГЕРБ:

"Възмущението ни от пълната безпринципност на г-н Атанас Зафиров - като член на правителството, като представител на държавата, като публична личност или дори като българин, е пълно. Ако той си позволява в лично качество да заема антибългарски и антизападни позиции, той трябва да остане единствено в лично качество, а не да обвързва с тях държавата ни. Затова настояваме за оставката му като вицепремиер във връзка с посещението му в Китай. Дори и премиерът да не е бил предвалително запознат с обстоятелствата около присъствието на г-н Зафиров на парада, самият факт, че друг член на кабинета - г-н Иван Иванов, също е присъствал в Китай, налага ясно поемане на отговорност".


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 8 Отговор
    Някой вярва ли че Зафиров е отишъл в Пекин без одобрението на Шиши и Бойко Борисов?

    Коментиран от #7, #13

    10:54 04.09.2025

  • 2 честен ционист

    8 9 Отговор
    Летящата Козила с тия татарски черти направо да подава оставка и заминава за Ташкент.

    10:54 04.09.2025

  • 3 Седемте козякливи джуджета:

    14 1 Отговор
    Ша си даде оставката
    га белобрадова си обръсне.... брадата!

    10:54 04.09.2025

  • 4 Принципно

    5 2 Отговор
    Той изобщо няма място в това правителство!

    10:55 04.09.2025

  • 5 име

    9 0 Отговор
    Трябва да се използва всеки повод за поява по медиите, че иначе жълтoпaвeтните избиратели, които помнят не повече от 2 седмици, ще ги забравят.

    10:55 04.09.2025

  • 6 Трол

    4 2 Отговор
    Какво против имат г-н Зафиров да опита и китайската кухня?

    10:55 04.09.2025

  • 7 честен ционист

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Аз вярвам, че е опитал от всички гозби на китайския банкет. Даже може да си е взел и за навръщане.

    10:55 04.09.2025

  • 8 тези дребни душици умеят

    10 1 Отговор
    единствено да лазят и слугуват на западните политици и да създават хаос в България ,като плюят по всичко и всеки който не е с тях и като тях

    10:56 04.09.2025

  • 9 ТАзи ли изпълзя

    7 0 Отговор
    отново,, транс-ката Чернобрадова явно е много куха лейка...само си измисля проблеми и ги раздухва.... Браво Брада, действай..... И си пий лекарствата редовно!!!

    10:57 04.09.2025

  • 10 А на Ламаринов

    9 0 Отговор
    Нали и той беше във Виетнам и при това на държавни да ниски и без покана?
    А Киро защо ходи до Солун с Лена? Плати ли си?
    А защо беше на коронясването на Тръмп?

    Коментиран от #16

    10:58 04.09.2025

  • 11 ДДДДД

    6 0 Отговор
    Цялото политкоректно евроатлантичестко котило газ п.икаят, че не са били поканени в Китай... И Ленче крадикремче даже извадиха да се изказва - пълно падение на узурпиралите властта.

    10:59 04.09.2025

  • 12 Хмм

    7 0 Отговор
    точно пък тая, дето я хванаха че е крала ток за хиляда лева, няма срам

    11:02 04.09.2025

  • 13 Шиши го е

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Изпратил до самолета!
    А някой вярва ли, че тия предатели са си платили кефа?
    Я да се разкрият спонсорите!
    По обществените поръчки ще ги познаем, другари и другарки!

    11:02 04.09.2025

  • 14 Абе

    5 0 Отговор
    Еш па таа белогъзова.

    11:02 04.09.2025

  • 15 Леле -леле ! 😡

    5 0 Отговор
    Слугинажът на бг мисирки и политици става все по-отчаян . Правителството отхвърля твърденията за смущения в GPS сигнала за България , а телевизионни мисирки спорят със зам-премиер , че : "Водещите Мария Цънцарова и Златимир Йочев обаче не спряха да настояват, че има руска намеса, тъй като „всички европейски лидери са казали така“.

    11:03 04.09.2025

  • 16 еее, не така

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "А на Ламаринов":

    Киро е бил на коронясвянето на Тръмп, ама на 10км от събитието, а срещите със сенатори и конгресмени на 4 очи са били само в болната му глава. Така че обвинението ти не се брои.

    11:04 04.09.2025

  • 17 зле

    0 2 Отговор
    защо не искаха оставката на костя като се пънеше на парадя в маскве

    11:05 04.09.2025

  • 18 Да бе

    2 0 Отговор
    значи зафиров е виновен за безводието при кмет и областен управител на Плевен от ГЕРБ, кой управлява с пеевски и борисов, че и променя Конституцията, знаех си че ще обвинят БСП, да му мислят и Хемус им стовариха, и водната криза, а Зафиров що да не отиде на частно посещение, той е от БСП.

    11:06 04.09.2025

  • 19 Празни приказки

    1 0 Отговор
    Дедокурова и парламентарната и група са царе на безмислини декларации. Будят смях и преливат от пусто в празно !

    11:10 04.09.2025

