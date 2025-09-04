"Величие" започват консултации с партии, за да сезират Конституционния съд за отмяна на решения на МС

Започваме консултации с други партии, за да сезираме Конституционния съд и да се отменят решения на Министерския съвет. Това заяви лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов в кулоарите на парламента.
Той посочи, че са проверили колко от депутатите, които бяха обявени от Конституционния съд за незаконно избрани, са участвали в избора за министър-председател и на Министерския съвет. По думите му осем от тези депутати са участвали в този избор.
"Това са Александър Ненков, Александър Марков, Андрей Вълчев, Емил Трифонов, Ешереф Ешереф, Иван Кючуков, Павлин Йотов и Теменужка Петкова. Когато махнем тези осем депутати от избора на Министерски съвет и министър-председател, се оказва, че няма необходимото мнозинство, с което да бъде избрано това правителство, което прави всичките му решение след това – от 16 януари 2025 г. нелегитимни", посочи Михайлов.
Ивелин Михайлов коментира и посещението на Атанас Зафиров в Китай: "Структурата на управлението в България функционира така – ГЕРБ си има две партии – "Възраждане" и "Да, България", като "Възраждане" директно общува с Русия, те имат връзка с "Единна Русия", а "Да, България" общуват с демократите в Съединените щати. Делян Пеевски и ДПС си имат БСП, която общува с Китай, и ИТН, която общува с английското посолство. Атанас Зафиров е официално изпратен от правителството и всички тези неща, които сега правят, е за да се отклони този факт".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Единствената функционираща структура в Б
Е Конституционния съд !
Която все още не е превзета изцяло !
Ако тя пожелае да свърши работата си !
Нещата могат и да тръгнат !
Напред !
Коментиран от #3, #6
12:22 04.09.2025
2 Боруна Лом
12:37 04.09.2025
3 Зевс
До коментар #1 от "Единствената функционираща структура в Б":Да, да, примерно Деса ми не та може да ти свърши една работа, ама не е баш тази, за която си писал :)
12:38 04.09.2025
4 Дъмбо Ди
12:38 04.09.2025
5 истински софянец
12:38 04.09.2025
6 Ха..ха..ха
До коментар #1 от "Единствената функционираща структура в Б":Чакай "умно" решение от гербавата конституционна съдийка Деса Простакеса Атанасова от Дулово.
12:40 04.09.2025
7 смях в залата
12:41 04.09.2025
8 немо
12:46 04.09.2025
9 Онзи
12:47 04.09.2025
10 гост
12:50 04.09.2025
11 Коментиращ
Като пренебрегнем фактът, че "полковникът" гласува за кандидатът на боко и шишо, още на 3я ден от стартиралото НС, възниква и въпросът:
Кой притежава КС и прокуратурата???
Отговор: боко и шишо!
Е, нормално ли е партия влязла на кантар в парламента, с помощта на същия тоя КС, да се нарича опозиция???
Освен това, помните ли "величията" като пътуваха да протестират в Брюксел, че нямаха нито един плакат, че са против еврото (основната причина за протестите в България през последните месеци)???
Когато някой ми сочи "величие" като истинска алтернатива на статуквото и си мисля, че доста хора имат нужда от мед помощ!!!
12:56 04.09.2025