"Величие" започват консултации с партии, за да сезират Конституционния съд за отмяна на решения на МС

Започваме консултации с други партии, за да сезираме Конституционния съд и да се отменят решения на Министерския съвет. Това заяви лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов в кулоарите на парламента.

Той посочи, че са проверили колко от депутатите, които бяха обявени от Конституционния съд за незаконно избрани, са участвали в избора за министър-председател и на Министерския съвет. По думите му осем от тези депутати са участвали в този избор.

"Това са Александър Ненков, Александър Марков, Андрей Вълчев, Емил Трифонов, Ешереф Ешереф, Иван Кючуков, Павлин Йотов и Теменужка Петкова. Когато махнем тези осем депутати от избора на Министерски съвет и министър-председател, се оказва, че няма необходимото мнозинство, с което да бъде избрано това правителство, което прави всичките му решение след това – от 16 януари 2025 г. нелегитимни", посочи Михайлов.

Ивелин Михайлов коментира и посещението на Атанас Зафиров в Китай: "Структурата на управлението в България функционира така – ГЕРБ си има две партии – "Възраждане" и "Да, България", като "Възраждане" директно общува с Русия, те имат връзка с "Единна Русия", а "Да, България" общуват с демократите в Съединените щати. Делян Пеевски и ДПС си имат БСП, която общува с Китай, и ИТН, която общува с английското посолство. Атанас Зафиров е официално изпратен от правителството и всички тези неща, които сега правят, е за да се отклони този факт".