"Величие" започват консултации с партии, за да сезират Конституционния съд за отмяна на решения на МС

4 Септември, 2025 12:16 964 11

Ивелин Михайлов посочи, че са проверили колко от депутатите, които бяха обявени от Конституционния съд за незаконно избрани, са участвали в избора за министър-председател и на Министерския съвет.

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Започваме консултации с други партии, за да сезираме Конституционния съд и да се отменят решения на Министерския съвет. Това заяви лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов в кулоарите на парламента.

Той посочи, че са проверили колко от депутатите, които бяха обявени от Конституционния съд за незаконно избрани, са участвали в избора за министър-председател и на Министерския съвет. По думите му осем от тези депутати са участвали в този избор.

"Това са Александър Ненков, Александър Марков, Андрей Вълчев, Емил Трифонов, Ешереф Ешереф, Иван Кючуков, Павлин Йотов и Теменужка Петкова. Когато махнем тези осем депутати от избора на Министерски съвет и министър-председател, се оказва, че няма необходимото мнозинство, с което да бъде избрано това правителство, което прави всичките му решение след това – от 16 януари 2025 г. нелегитимни", посочи Михайлов.

Ивелин Михайлов коментира и посещението на Атанас Зафиров в Китай: "Структурата на управлението в България функционира така – ГЕРБ си има две партии – "Възраждане" и "Да, България", като "Възраждане" директно общува с Русия, те имат връзка с "Единна Русия", а "Да, България" общуват с демократите в Съединените щати. Делян Пеевски и ДПС си имат БСП, която общува с Китай, и ИТН, която общува с английското посолство. Атанас Зафиров е официално изпратен от правителството и всички тези неща, които сега правят, е за да се отклони този факт".


Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 7 гласа.
Напиши коментар:



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Единствената функционираща структура в Б

    6 10 Отговор
    Единствената функционираща структура в България !

    Е Конституционния съд !

    Която все още не е превзета изцяло !

    Ако тя пожелае да свърши работата си !

    Нещата могат и да тръгнат !

    Напред !

    Коментиран от #3, #6

    12:22 04.09.2025

  • 2 Боруна Лом

    4 4 Отговор
    ПРАВ СИ!И ПОСЛЕ ГИ НА БУТАЙТЕ В БЕЛЕНЕ ЗАЩОТО СА ВЗИМАЛИ НЕЛЕГИТИМНИ РЕШЕНИЯ!

    12:37 04.09.2025

  • 3 Зевс

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Единствената функционираща структура в Б":

    Да, да, примерно Деса ми не та може да ти свърши една работа, ама не е баш тази, за която си писал :)

    12:38 04.09.2025

  • 4 Дъмбо Ди

    7 4 Отговор
    Това няма да ти го позволят да мине! Никога! Но не спирай да се бориш и дано успееш!

    12:38 04.09.2025

  • 5 истински софянец

    3 3 Отговор
    И ТОВА НЕЩО СЕ ИЗКАЗА??????????!!!!!!!!!!!!!!

    12:38 04.09.2025

  • 6 Ха..ха..ха

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Единствената функционираща структура в Б":

    Чакай "умно" решение от гербавата конституционна съдийка Деса Простакеса Атанасова от Дулово.

    12:40 04.09.2025

  • 7 смях в залата

    2 2 Отговор
    Четох за едно величие дето завлякло много хора

    12:41 04.09.2025

  • 8 немо

    2 1 Отговор
    на ивелинчо юридическите познания са колкото и за политика..Докато депутатите се обявят за незаконно избрани, те са си били напълно в правото да гласуват каквото искат. Ако е след това - ОК, но преди това ..няма шанс. Поредната ПР акция на фараона за да оправдае собственото си БЕЗ личие

    12:46 04.09.2025

  • 9 Онзи

    2 1 Отговор
    За избор на правителство е необходимо мнозинство от гласуващите , а не от всички народни представители за това правителство са гласували 125 за , 114 против 0 въздържали се - махаме 8 и се получава 117 на 114 на 0 , да не говорим , че и от тия 114 също има нелегитимно избрани. Така , правителството е редовно избрано ,за сваляне на правителство обаче е необходимо мнозинство от всички народни представители демек 121 за оставка или вот на недоверие. Така са го съчинили бащите на конституцията .

    12:47 04.09.2025

  • 10 гост

    2 1 Отговор
    Предлагам да се преименуват на "Веселие"!

    12:50 04.09.2025

  • 11 Коментиращ

    0 1 Отговор
    Какво "величие", кви 5 лв???
    Като пренебрегнем фактът, че "полковникът" гласува за кандидатът на боко и шишо, още на 3я ден от стартиралото НС, възниква и въпросът:

    Кой притежава КС и прокуратурата???
    Отговор: боко и шишо!

    Е, нормално ли е партия влязла на кантар в парламента, с помощта на същия тоя КС, да се нарича опозиция???

    Освен това, помните ли "величията" като пътуваха да протестират в Брюксел, че нямаха нито един плакат, че са против еврото (основната причина за протестите в България през последните месеци)???

    Когато някой ми сочи "величие" като истинска алтернатива на статуквото и си мисля, че доста хора имат нужда от мед помощ!!!

    12:56 04.09.2025

