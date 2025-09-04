Новини
Пеевски за побоя над шефа на полицията в Русе: За наглите извършители да се приложи цялата строгост на закона

4 Септември, 2025 17:43 891 38

Държава, в която непълнолетни и млади хора могат да действат така нагло, все едно правилата не се отнасят за тях, за които човешкият живот и здраве не са ценност, обрича бъдещето си, коментира още лидерът на ДПС- Ново начало

Пеевски за побоя над шефа на полицията в Русе: За наглите извършители да се приложи цялата строгост на закона - 1
Снимка: ДПС- Ново начало
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бруталното посегателство срещу директора на ОДМВР – Русе, старши комисар Николай Кожухаров е акт на насилие, който буди гняв и възмущение. Нещо повече - това е проява на един изключително опасен синдром на безнаказаност и липса на респект на млади хора към органите на реда, законът и реда в държавата.

Това се казва в изявление на лидера на ДПС- Ново начало Делян Пеевски след побоя над директора на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров!. Ето и още от думите на Пеевски:

Като изказвам пълна съпричастност и подкрепа за бързото възстановяване на старши комисар Николай Кожухаров, изразявам и пълната си подкрепа към хилядите полицаи и служители на реда, които изпълняват съвестно служебните си задължения и носят гордо службата си.
Настоявам за незабавни действия за установяване на извършителите на това грозно деяние и прилагането към тях на цялата строгост на закона.
Защото отношението към органите на реда и респектът към тях е в основата на гарантирането на реда и сигурността на хората в държавата.
Този случай ще е и поредният тест за българския съд и склонността да бъде излишно снизходителен към извършители на пътни престъпления, вандализъм на пътя и хулигански прояви на насилие на каквито ставаме свидетели в последните месеци - както случая с младежа, убил трима с колата си в Разград.
Държава, в която непълнолетни и млади хора могат да действат така нагло, все едно правилата не се отнасят за тях, за които човешкият живот и здраве не са ценност, обрича бъдещето си. Уважението и респектът към полицаите и служителите на реда са в основата на опазването на здравето и сигурността на хората.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Красимир Петров

    15 3 Отговор
    Съд и затвор минимум 5 години

    17:45 04.09.2025

  • 2 бай Бай

    10 9 Отговор
    Повод нещо, мотив, контекст малко?
    Или ей така случайно пребит?
    Настоявай така категорично и като пребият или убият и друг човек.

    17:46 04.09.2025

  • 4 Лопата Орешник

    21 1 Отговор
    Ми приложи нещо бе! На всяка манджа препоръчва мерудия, но на нито не може да сложи! Грухти с тона на тълпата и вярва,че е симпатичен с харизмата си на препълнен пепелник!

    17:48 04.09.2025

  • 5 Лост

    21 2 Отговор
    Бил тежко положение.Ако беше обикновен гражданин даже и средна телесна повреда нямаше да му признаят.

    17:48 04.09.2025

  • 6 Пич

    9 0 Отговор
    Пеевски :
    - Мене га ме бия , и ме чаластрия ! Ма второто беше убуу !

    Коментиран от #8, #33

    17:48 04.09.2025

  • 7 Глигозавър

    7 0 Отговор
    Строгостта на какво? За кон. За кокошка. За шопар. Колко строго ще ги мъмри. Като в училище ли?

    17:49 04.09.2025

  • 8 Лост

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Специална отслабваща диета.

    17:49 04.09.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    13 3 Отговор
    На милиционера това ли му е за работа да се заяжда с дечурлигата? Бил е цивилен и младежите без много да му мислят са го опухали. Първо били с тротинетки, после пък дрифтили, тези милиционерски измишльотини смърдят от всякъде.

    Коментиран от #19

    17:50 04.09.2025

  • 10 За келеши

    6 0 Отговор
    може , а за хиляди с престъпления за по 1000 години - глас пустиня ?

    17:50 04.09.2025

  • 11 Шопо

    15 0 Отговор
    Да го бият още веднъж.
    Вече го биха в Дубай, за Пеевски става въпрос.

    17:50 04.09.2025

  • 13 Лицемерът Делян Пеевски

    15 2 Отговор
    Делян Пеевски е български политик, свързван от години с олигархични кръгове, медийни монополи и задкулисно влияние.
    Санкциониран е по закона "Магнитски" от САЩ през 2021 г. за корупция в особено големи размери, злоупотреба с влияние, пране на пари и други тежки обвинения.
    И въпреки това, той днес е депутат, представител на антикорупционна комисия, и човек с реална власт в българската политика.
    А сега той:
    Осъжда "наглите млади извършители", говори за "строгост на закона" и ценности...
    Което от страна на човек с обвинения за системна корупция и разграждане на институции, звучи — меко казано — лицемерно.

    17:51 04.09.2025

  • 14 Ирония

    10 1 Отговор
    Казал Пеевски – санкциониран по ‘Магнитски’ за мащабна корупция, пране на пари и злоупотреба с власт – че законът трябвало да бъде строг... Колко вдъхновяващо! Надежда за нацията!
    Да говори Пеевски за морал, законност и ценности, е като да те учи Волен Сидеров на толерантност – звучи като лоша шега, ама не е.

    17:52 04.09.2025

  • 15 Дрифтаджия

    10 2 Отговор
    Прасе идваме и за тебе

    17:52 04.09.2025

  • 16 Архимандрисандрит Бибиян

    4 1 Отговор
    Секой нарушаващ реда посегайки на кольега требе да се млати зад колоните,пред колоните встрани колоните и да заравя под колоните! Казвали сме лани и повтараме- требе повече колони у Фатмакиа!

    17:53 04.09.2025

  • 17 защо цялата строгост на закона сега

    9 0 Отговор
    не може ли , както когато редовно пребиват някой български гражданин ,институцийте да си затворят очите

    17:54 04.09.2025

  • 18 6нтщ5ж

    6 0 Отговор
    Казал Пеевски – човекът, санкциониран по "Магнитски" за корупция, пране на пари и злоупотреба с власт – че трябвало да се приложи "цялата строгост на закона".
    Аха... За другите – строгост. За себе си – имунитет, чадър и тлъсти поръчки.
    Морал от Пеевски? Това вече минава границите на здравия разум.

    17:55 04.09.2025

  • 19 Анджо

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    Затова мрът като пилци тия залухави с тротинетките, човекът им е направил правилна забележка. На младежите им е лесно, трепът се, но не питай какво им е на родителите.

    17:57 04.09.2025

  • 20 Крадецът вика:

    6 0 Отговор
    “Дръжте крадеца!”

    17:57 04.09.2025

  • 21 Точно този ли говори за ред?!?

    6 0 Отговор
    "Държава, в която... хора могат да действат така нагло, все едно правилата не се отнасят за тях, за които човешкият живот и здраве не са ценност, обрича бъдещето си. Уважението и респектът към ............ реда са в основата на опазването на здравето и сигурността на хората."

    Така редактирано, припознавам пеефски в текста. И преди да говори за закон, ред..., да си припомни как фалира БТ, Лафка, как окраде КТБ, как открадна парите за Южен поток, как краде от НКЖИ което е причина за безброй катастрофи... Или си е припомнил "Случаят Дубай", в който беше в ролята на милиционера?...

    17:57 04.09.2025

  • 22 Хахаха

    4 0 Отговор
    Делянчо Пеевски загрижен за закона. Сигурно си е припомнил как удобно го заобикаля Него!!!.

    17:57 04.09.2025

  • 23 Авторитета отече

    5 0 Отговор
    Шефа след такъв срам и побой да си подава оставката.Тия бойно приложни техники не са ли ги учили?Как ще ръководи занаплед мвр, след като едни тийнейджъли са го ошамалили.

    17:57 04.09.2025

  • 24 ТОВА

    5 1 Отговор
    е резултата от чалгарските кючекчийски абитуриентски вечери и филмите "Бързи и яростни"...

    17:58 04.09.2025

  • 25 Асен

    3 0 Отговор
    Ама нали мафиотите от Герб и Дпс му отпуснаха края сега подкрепят полицая какви лицемери.

    17:58 04.09.2025

  • 27 СТРОГОСТ И ЗА КРАДЦИТЕ НА НАРОДНИ

    6 0 Отговор
    ПАРИ И ОБИРДЖИИ НА КТБ И БУЛГАРТАБАК

    17:59 04.09.2025

  • 28 Тоя не е в ред!

    4 0 Отговор
    Делян Пеевски говори за строгост на закона? Ама той още ли мисли, че всички сме с амтезия и Закона не беше се стоварил с цялата си строгост върху него, а му "опъна чадър"?!

    17:59 04.09.2025

  • 29 Този

    4 0 Отговор
    от позицията на какъв дава наставления?
    Има си закон за тази работа.
    А точно той е причината да не се спазва.
    Марш от парламента в затвора!

    18:00 04.09.2025

  • 30 Мдаа

    3 0 Отговор
    Малко странно е да чуеш такова нещо от корупционер който е над закона.

    18:01 04.09.2025

  • 31 Парадокс Бг

    2 0 Отговор
    Морални уроци от Пеевски – звучи като диета, препоръчана с шкембе-чорба и свински пръжки.

    18:02 04.09.2025

  • 32 Мдаа

    2 0 Отговор
    Пеевски вече минава границите на наглостта!
    Ако у нас се прилагаше цялата строгост на законола, този дебелак трябваше да е със запорирани сметки и в затвора!

    18:03 04.09.2025

  • 33 Руснак

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    У Дубаи ли? ХАреса ли ти? А?

    18:04 04.09.2025

  • 34 Стига бе ...

    2 0 Отговор
    Пеевски говори за закон. Това някаква шега ли е?

    18:04 04.09.2025

  • 35 По нагъл от вас с тиквата няма

    3 0 Отговор
    Един престъпник да говори за правосъдие това е пародия

    18:05 04.09.2025

  • 36 Калинка на Пеевски

    0 0 Отговор
    За калинките на пелевски винаги е късно.

    18:05 04.09.2025

  • 37 Тимо

    1 0 Отговор
    Да говори Пеевски за законност е като да се жалва вълк от кражба на агнета.

    18:05 04.09.2025

  • 38 Газещият законите говори за закони

    1 0 Отговор
    Законът трепери от вълнение, че Пеевски го защитава

    18:06 04.09.2025

