Пеевски за побоя над шефа на полицията в Русе: За наглите извършители да се приложи цялата строгост на закона

Бруталното посегателство срещу директора на ОДМВР – Русе, старши комисар Николай Кожухаров е акт на насилие, който буди гняв и възмущение. Нещо повече - това е проява на един изключително опасен синдром на безнаказаност и липса на респект на млади хора към органите на реда, законът и реда в държавата.
Това се казва в изявление на лидера на ДПС- Ново начало Делян Пеевски след побоя над директора на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров!. Ето и още от думите на Пеевски:
Като изказвам пълна съпричастност и подкрепа за бързото възстановяване на старши комисар Николай Кожухаров, изразявам и пълната си подкрепа към хилядите полицаи и служители на реда, които изпълняват съвестно служебните си задължения и носят гордо службата си.
Настоявам за незабавни действия за установяване на извършителите на това грозно деяние и прилагането към тях на цялата строгост на закона.
Защото отношението към органите на реда и респектът към тях е в основата на гарантирането на реда и сигурността на хората в държавата.
Този случай ще е и поредният тест за българския съд и склонността да бъде излишно снизходителен към извършители на пътни престъпления, вандализъм на пътя и хулигански прояви на насилие на каквито ставаме свидетели в последните месеци - както случая с младежа, убил трима с колата си в Разград.
Държава, в която непълнолетни и млади хора могат да действат така нагло, все едно правилата не се отнасят за тях, за които човешкият живот и здраве не са ценност, обрича бъдещето си. Уважението и респектът към полицаите и служителите на реда са в основата на опазването на здравето и сигурността на хората.
1 Красимир Петров
17:45 04.09.2025
2 бай Бай
Или ей така случайно пребит?
Настоявай така категорично и като пребият или убият и друг човек.
17:46 04.09.2025
4 Лопата Орешник
17:48 04.09.2025
5 Лост
17:48 04.09.2025
6 Пич
- Мене га ме бия , и ме чаластрия ! Ма второто беше убуу !
Коментиран от #8, #33
17:48 04.09.2025
7 Глигозавър
17:49 04.09.2025
8 Лост
До коментар #6 от "Пич":Специална отслабваща диета.
17:49 04.09.2025
9 Данко Харсъзина
Коментиран от #19
17:50 04.09.2025
10 За келеши
17:50 04.09.2025
11 Шопо
Вече го биха в Дубай, за Пеевски става въпрос.
17:50 04.09.2025
13 Лицемерът Делян Пеевски
Санкциониран е по закона "Магнитски" от САЩ през 2021 г. за корупция в особено големи размери, злоупотреба с влияние, пране на пари и други тежки обвинения.
И въпреки това, той днес е депутат, представител на антикорупционна комисия, и човек с реална власт в българската политика.
А сега той:
Осъжда "наглите млади извършители", говори за "строгост на закона" и ценности...
Което от страна на човек с обвинения за системна корупция и разграждане на институции, звучи — меко казано — лицемерно.
17:51 04.09.2025
14 Ирония
Да говори Пеевски за морал, законност и ценности, е като да те учи Волен Сидеров на толерантност – звучи като лоша шега, ама не е.
17:52 04.09.2025
15 Дрифтаджия
17:52 04.09.2025
16 Архимандрисандрит Бибиян
17:53 04.09.2025
17 защо цялата строгост на закона сега
17:54 04.09.2025
18 6нтщ5ж
Аха... За другите – строгост. За себе си – имунитет, чадър и тлъсти поръчки.
Морал от Пеевски? Това вече минава границите на здравия разум.
17:55 04.09.2025
19 Анджо
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":Затова мрът като пилци тия залухави с тротинетките, човекът им е направил правилна забележка. На младежите им е лесно, трепът се, но не питай какво им е на родителите.
17:57 04.09.2025
20 Крадецът вика:
17:57 04.09.2025
21 Точно този ли говори за ред?!?
Така редактирано, припознавам пеефски в текста. И преди да говори за закон, ред..., да си припомни как фалира БТ, Лафка, как окраде КТБ, как открадна парите за Южен поток, как краде от НКЖИ което е причина за безброй катастрофи... Или си е припомнил "Случаят Дубай", в който беше в ролята на милиционера?...
17:57 04.09.2025
22 Хахаха
17:57 04.09.2025
23 Авторитета отече
17:57 04.09.2025
24 ТОВА
17:58 04.09.2025
25 Асен
17:58 04.09.2025
27 СТРОГОСТ И ЗА КРАДЦИТЕ НА НАРОДНИ
17:59 04.09.2025
28 Тоя не е в ред!
17:59 04.09.2025
29 Този
Има си закон за тази работа.
А точно той е причината да не се спазва.
Марш от парламента в затвора!
18:00 04.09.2025
30 Мдаа
18:01 04.09.2025
31 Парадокс Бг
18:02 04.09.2025
32 Мдаа
Ако у нас се прилагаше цялата строгост на законола, този дебелак трябваше да е със запорирани сметки и в затвора!
18:03 04.09.2025
33 Руснак
До коментар #6 от "Пич":У Дубаи ли? ХАреса ли ти? А?
18:04 04.09.2025
34 Стига бе ...
18:04 04.09.2025
35 По нагъл от вас с тиквата няма
18:05 04.09.2025
36 Калинка на Пеевски
18:05 04.09.2025
37 Тимо
18:05 04.09.2025
38 Газещият законите говори за закони
18:06 04.09.2025