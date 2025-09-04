Новини
Нинова: Щом стигнахме до това да се пребиват органите на реда, представяте ли си каква сигурност има за гражданите

Нинова: Щом стигнахме до това да се пребиват органите на реда, представяте ли си каква сигурност има за гражданите

4 Септември, 2025 18:15 1 392 54

Хулигани и вандали с чувство за безнаказаност малтретират населението, защото знаят, че ще се измъкнат от правосъдието. Управляващите  обещаваха  сигурност и стабилност. Стабилна е само престъпността, която вилнее по улиците, коментира още лидерът на "Непокорна България"

Нинова: Щом стигнахме до това да се пребиват органите на реда, представяте ли си каква сигурност има за гражданите - 1
Снимка: Непокорна България
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Нагли и самозабравили се типове пребиха нечовешки директора на полицията в Русе, защото им направил забележка, че карат по тротоара. Потресаващо! Щом стигнахме до това да се пребиват органите на реда, представяте ли си каква сигурност има за гражданите. Хулигани и вандали с чувство за безнаказаност малтретират населението, защото знаят, че ще се измъкнат от правосъдието. Управляващите обещаваха сигурност и стабилност. Стабилна е само престъпността, която вилнее по улиците. Сигурно е само беззаконието. Никаква търпимост повече към фалшивото и провалено правителство, което не може да осигури и ден спокойствие на хората. И стига са се оправдавали с миналото. Управляват вече почти година. И става все по-зле. Да се махат, за да има поне глътка въздух за България.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова след новината за побоя над директора на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 11 Отговор
    тя моята работа няма да стане по тоз начин.искам и аз дружба, разбиране..човек съм все пак..към БСП или Израждане да се включа?може би Величие. посъветвйте ме, копеи

    Коментиран от #6

    18:16 04.09.2025

  • 2 Комисар Корадо Катани

    27 6 Отговор
    За 6000лв на месец заплата не бива да имат претенции.

    18:17 04.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кое не е така ?!

    15 18 Отговор
    Укpaинскoтo oбществo веднъж нanpaви фaтaлен избop - избpa npезидент мaфиoт, Янyкoвич, зaеднo с неroвите npиближени, кoитo oткpaднaхa нaд 30 милиapдa дoлapa oт нaшaтa дъpжaвa. Те oбещaвaхa евponейски nът, a вместo тoвa noлyчихме диктaтypa и чyдoвищнa кopynция, кoятo yнищoжи нaшaтa цялoст, свoбoдaтa и демoкpaциятa. Дo днес yкpaинският нapoд изnитвa noследиците oт тoзи тежък и rpешен избop.
    Hе бих искaлa и бълrapският нapoд дa бъде npечynен oт noдoбнa мaфиoтскa влaст - влaст, кoятo npилara noлитически pеnpесии, кpaде и кynyвa rлaсoве.

    В Грузия се извърши по същия кремълски подход прехода към диктатура.
    HЕ нa диктaтypaтa!

    Коментиран от #18, #20

    18:17 04.09.2025

  • 5 Не е бил

    8 4 Отговор
    униформен , другарко , за да се използва случая с това кой какъв е какво работи ! Престъпление е престъпление !

    18:18 04.09.2025

  • 6 честен ционист

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ти си член на PKK, личи ти.

    18:18 04.09.2025

  • 7 Дела, другарко Нинова

    10 2 Отговор
    и пак дела са нужни, а не думи!

    18:19 04.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гост

    25 5 Отговор
    В САЩ да са ги гръмнали или на електрическия стол, ама тук в БГ са електорат на Баце и Прасето.

    18:21 04.09.2025

  • 10 ,,,,,,

    14 1 Отговор
    Мутроландия, не ми казвай че почва гражданска война

    18:21 04.09.2025

  • 11 Хората се радват на властта, на еврото,

    23 3 Отговор
    На високите доходи, ниската инфлация, доброто управление на мафията и са решили да поздравят този, а той пък се оплаква

    18:22 04.09.2025

  • 12 важно е че има банани

    19 2 Отговор
    нали закрихме вече ТВУ-то сега ще си сърбате супата

    закрихме и отрезвителя и станахте демократи ха ха ха

    18:23 04.09.2025

  • 13 Кажи честно ... 🤣

    26 9 Отговор
    Вие представяте ли си как милиционера, приличащ на мутра от 90-те е направил забележка на тротонеткаджиите ?! 🤣🤣🤣🤣
    Те тези милиционери съвсем ни вземат за канарчета - направил бил забележчица и те ей така скочили да го бият ?!?!

    18:24 04.09.2025

  • 14 нали има банани?

    16 6 Отговор
    36 години демокрация до това води

    Коментиран от #22

    18:24 04.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Шопо

    24 2 Отговор
    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.
    Всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.
    Или бити

    18:26 04.09.2025

  • 17 коко

    3 1 Отговор
    В коментар №3 има истина

    Коментиран от #50

    18:27 04.09.2025

  • 18 Кожухаров

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кое не е така ?!":

    глупав си по рождение и ДНК

    18:27 04.09.2025

  • 19 Какви хулигани, какви вандали?

    9 1 Отговор
    Те живи мигани, бе тетке!

    18:28 04.09.2025

  • 20 Кажи честно ... 🤣

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Кое не е така ?!":

    Това звучи по правдоподобно, но има един недостатък - идва от дудyка, който е лъгал много, почти колкото Къстадин Копейкин.

    18:28 04.09.2025

  • 21 Даниел

    14 0 Отговор
    Ами,че то самия главен прокурор е откраднал милиони,спомогнал или е прикрил кражбата на милиарди,как искате закона да се бръсне за слива,а?

    18:29 04.09.2025

  • 22 Другар, тази демокрация вие

    11 6 Отговор

    До коментар #14 от "нали има банани?":

    си я направихте по руски образец. Във вашите мръсни червени ръчички беше цялата власт - политици/купени СДС-ари и БСП.ари/, пари, собственост. Сега упреквате демокрацията, която никой не видя, освен създадените от вас мутри, бандити, крадци и престъпници!

    18:33 04.09.2025

  • 23 Очаквано

    12 0 Отговор
    Повреден ли е бил джипиесът на урсулата или е имало размирици в сопот?
    Таки ли изпрати биячи или полицейският е настъпил паркинга му?
    Единственото вярно от новината е, че шефа е бил набит.

    18:37 04.09.2025

  • 24 В корекция

    5 2 Отговор
    ...при това...,,ГОЛЯМ ОРГАН"...
    КОЖКОДЖАМИТЕ ШЕФ на Обл.Дирекция на МВР...

    18:39 04.09.2025

  • 25 !!!?

    5 9 Отговор
    Когато един представящ се за наследник на шумкарите- терости, които не само са пребивали а направо са избивали българските органи на реда в името на "вечната дружба" то това се нарича връх на наглостта...!!!?

    18:41 04.09.2025

  • 26 Гост

    11 3 Отговор
    За гражданите и по твое време нямаше сигурност, даже ги биехте, но от мвр сигурност не чакай. Мвр-то е подразделение на мафията, създадено да пази тарикатите, далавераджиите, схемаджиите, крадци, убийци, но не и нормални хора. В мвр работят мутри. Стават полицаи, за да са близо до криминалите, че повече парички там

    18:44 04.09.2025

  • 27 Който сее бурени,

    14 2 Отговор
    жъъне плевели в ниватаси Над 30 години разграждахте, сега се чудите , че вече сте безащитни като другите граждани. Това е началото на края и то заради вас, господа политици от всякакъв ранг. Еволюцията на политическото декадентство доаведе но криморазпадане на държавата. Скоро и тези дето правят дронове за украенците ще ги насочаг срещу вас„

    18:45 04.09.2025

  • 28 кольо албанеца

    4 3 Отговор
    абе, кво ни ги пускате тия непокорните с това лого? да не се готвят за парламента пак?

    18:51 04.09.2025

  • 29 Лондон

    0 2 Отговор
    То май и ти заслужаваш това.

    18:56 04.09.2025

  • 30 Кандидат Емигрант

    1 2 Отговор
    НЯКОЙ ОТГАНИ НА РЕДА УПРАЖНЯВАТ НЕНОРМАЛЕН РЕД . ШОСЕТА МАГИСТРАЛИ ПЪТИЩА ЩЕ СИ КАРАТ ПО ТЯХ САМО ТЕ ОРГАНИТЕ НА РЕДА ЧЕ ОТ ТЯХ ХОРСТА ИМ ПИДВА ВЕЧЕ ВИНЕТКИ,ТАКСИ,ГЛОБИ ,ЗАСТРАХОВКИ ТОЛ ТСКСИ Т.Н.

    18:59 04.09.2025

  • 31 Ко се правите на ударени

    3 1 Отговор
    Това е мафиотско разчистване на сметки за отклонрни 540 кг.хероин. шиши Дебелия ги присвоява и таки отмъщава. Точно на улицата пред корумпирания се случва "случайно" а? Или е причакван? В момента се уговарят безделници младежи да поемат вината срещу обезпечаване на семействата им до живот!

    19:01 04.09.2025

  • 32 Какво ревеш...

    2 0 Отговор
    ТОва е еманация на пожарите....няма виновни,на "нещастията" в арсенал , на уж трамваят....на пребитите баби и дядовци,на обрените къщи включая циглите , а милицията пита ...като не живееш що не ПРОДАВАШ???Та след това ще почнат да ..и слугите на недосегаемите ,а накрая и самите недосегаеми......

    19:03 04.09.2025

  • 33 ЕХ КОРНЕЛО,

    7 1 Отговор
    До къде стигнахме?! Ами първо тоз полицай не е на работа, а и на работа той е цивилен, престъпниците не го познават и го пребиват!,, В конкретния казус полицаят е един обикновен човек, който е постъпил правилно че им е направил забележка. За реакцията на престъпниците… като ги хванат първо същата доза бой, после затвор поне 20 г.По времето на бсп имаше какво ли не…хората ги сваляха от колите по светофарите…убиха Луканов и кой ли не…замълчи малко бе скъпа, посипи коса с пепели си почини в пенсия си все пак!!!

    19:05 04.09.2025

  • 34 НАЛИ Е БЕЗРАБОТНА

    4 3 Отговор
    КАКА КОРНИ ДА ЗАМЕСТИ БИТИЯ НАЧАЛНИК!

    19:10 04.09.2025

  • 35 Дърта Чанта

    4 3 Отговор
    НЯМА ЛИ НЕЩО ЗА ОРЕВАТИЗИРАНЕ?.
    ПО СПИСЪКА С ДЪРЖАВНИТЕ ИМОТИ.
    КАТО ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ УШ

    19:10 04.09.2025

  • 36 Добре

    1 0 Отговор
    че ЕССР е със затихващи функции !

    19:12 04.09.2025

  • 37 55 от Козлодуй

    1 2 Отговор
    В петзвездния и хотел на Халкидики е по-сигурно. Да си гледа хотела и партииката Нафталин Българи.

    19:13 04.09.2025

  • 38 Нинова ти си

    3 2 Отговор
    СМЕЛА УМНА ЖЕНА. ПРАВИ ПАРТИЯ ПРОСТЕТЕ СИ ТИ И РАДЕВ. ЩО БИЛО БИЛО И НАПРЕД. ВИЕ СТЕ ПОСЛЕДНАТА НАДЕЖДА ДА ГИ ЗАТВОРИТЕ ТИЯ ДВАМЦАТА ШИШ И ТУП И ОКОЛО ТЯХ. АКО И ВИЕ СЕ ИЗДЪНИТЕ ПРОДАДЕТЕ ИЛИ СЕДНЕТЕ В НЕЧИИ СКУТ. ХВАЩАМ КАЛЪЧКАТА И У ГОРАТА ТИЛЕЛЕЙСКА. ДАНО МЕ ЧУЕТЕ.

    19:13 04.09.2025

  • 39 ООрана държава

    2 4 Отговор
    Тоя е бил цивилен бе стига ревахте. Когато е цивклен е редови гражданин

    Коментиран от #44

    19:14 04.09.2025

  • 40 Ти да видиш

    3 0 Отговор
    .........Да се махат, за да има поне глътка въздух за България.Та да ни гушнат кака Корнела и Майчето Манолова!!!!!🤣🤣🤣

    19:16 04.09.2025

  • 41 Ходил на фитнес в 1 през ноща

    2 0 Отговор
    Да бе да😅 тоя фитнес май е бил с освобождаване. Или не си е платил или е влезнал в неправилната кака😁

    19:17 04.09.2025

  • 42 коко

    1 0 Отговор
    В САЩ даже ако си агресивен към полицай ще те застрелят а в България това е недопустимо, някакви непълнолетни изроди могат да те пребият и осакатят но не дай Бог и шамар да им удариш,те са неподсъдни,копейковците разрушават държавата но така е демократично...Ало,паразитите в Парламента, нужни са адекватни ЗАКОНИ!

    19:24 04.09.2025

  • 43 Никой

    0 0 Отговор
    Но ние сме свикнали - нали и ГЕРБ ни биха навремето, защо да не ни побийват - това е нещо съвсем практично - да не се мислим за много големи работи. ГЕРБ са си мутри - то им личи по главният им - явен мърморко. Да са живи и здрави.

    Насилието е нещо - което се одобрява от властта.

    19:25 04.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Артилерист

    1 0 Отговор
    Опитах се да напиша нещо подобно под материала за пребиването, но не се допуска-вандалите се бранят.

    19:28 04.09.2025

  • 46 ДА КАЖА НА КАКА

    2 0 Отговор
    Той и органа е гражданин.

    19:32 04.09.2025

  • 47 жоро

    0 1 Отговор
    за полицейските шефове не знам ама конртрабандистите на оръжие за украйна трябва да ги пребият!

    19:33 04.09.2025

  • 48 Пешо

    0 0 Отговор
    Чудя се как прави фитнес в полунощ.Това прочетох-отивал на фитнес?И то ангажиран човек като него,а не безделник.Стана ми чудно.А на Вас?

    19:34 04.09.2025

  • 49 КИРО ЩЕ ПРАВИ ЗАРЯ.

    0 0 Отговор
    ТАКИВА МЛАДЕЖИ НИ ТРЯБВАТ ПОВЕЧЕ. СЕГА ДА ХВАНАТ МУНЧО ЮМРУКА И ДА ГО ИЗТУПАТ И НЕГО.

    19:35 04.09.2025

  • 50 Нели

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "коко":

    И да има не можем да прочетем.Коментара е изтрит.

    19:37 04.09.2025

  • 51 Вашите поразии нинова

    1 0 Отговор
    Това е резултатът от 4 годишното, катастрофално управление на ППДБ и коалиция, в която участваше и Нинова като министър.

    19:37 04.09.2025

  • 52 Нинова, Нинова

    0 0 Отговор
    А кога гръмнаха Луканов.....кво ша каиш.

    Коментиран от #54

    19:39 04.09.2025

  • 53 Наташа

    0 0 Отговор
    А когато понякога в ареста умират хора,тогава какво?Тогава не те чухме да коментираш бе стрино.

    19:40 04.09.2025

  • 54 Тиквеник!

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Нинова, Нинова":

    Ша кай, че си пр03 кат гъбена чорба!

    19:43 04.09.2025

