Нинова: Щом стигнахме до това да се пребиват органите на реда, представяте ли си каква сигурност има за гражданите

Нагли и самозабравили се типове пребиха нечовешки директора на полицията в Русе, защото им направил забележка, че карат по тротоара. Потресаващо! Щом стигнахме до това да се пребиват органите на реда, представяте ли си каква сигурност има за гражданите. Хулигани и вандали с чувство за безнаказаност малтретират населението, защото знаят, че ще се измъкнат от правосъдието. Управляващите обещаваха сигурност и стабилност. Стабилна е само престъпността, която вилнее по улиците. Сигурно е само беззаконието. Никаква търпимост повече към фалшивото и провалено правителство, което не може да осигури и ден спокойствие на хората. И стига са се оправдавали с миналото. Управляват вече почти година. И става все по-зле. Да се махат, за да има поне глътка въздух за България.
Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова след новината за побоя над директора на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #6
18:16 04.09.2025
2 Комисар Корадо Катани
18:17 04.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Кое не е така ?!
Hе бих искaлa и бълrapският нapoд дa бъде npечynен oт noдoбнa мaфиoтскa влaст - влaст, кoятo npилara noлитически pеnpесии, кpaде и кynyвa rлaсoве.
В Грузия се извърши по същия кремълски подход прехода към диктатура.
HЕ нa диктaтypaтa!
Коментиран от #18, #20
18:17 04.09.2025
5 Не е бил
18:18 04.09.2025
6 честен ционист
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ти си член на PKK, личи ти.
18:18 04.09.2025
7 Дела, другарко Нинова
18:19 04.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Гост
18:21 04.09.2025
10 ,,,,,,
18:21 04.09.2025
11 Хората се радват на властта, на еврото,
18:22 04.09.2025
12 важно е че има банани
закрихме и отрезвителя и станахте демократи ха ха ха
18:23 04.09.2025
13 Кажи честно ... 🤣
Те тези милиционери съвсем ни вземат за канарчета - направил бил забележчица и те ей така скочили да го бият ?!?!
18:24 04.09.2025
14 нали има банани?
Коментиран от #22
18:24 04.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Шопо
Всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.
Или бити
18:26 04.09.2025
17 коко
Коментиран от #50
18:27 04.09.2025
18 Кожухаров
До коментар #4 от "Кое не е така ?!":глупав си по рождение и ДНК
18:27 04.09.2025
19 Какви хулигани, какви вандали?
18:28 04.09.2025
20 Кажи честно ... 🤣
До коментар #4 от "Кое не е така ?!":Това звучи по правдоподобно, но има един недостатък - идва от дудyка, който е лъгал много, почти колкото Къстадин Копейкин.
18:28 04.09.2025
21 Даниел
18:29 04.09.2025
22 Другар, тази демокрация вие
До коментар #14 от "нали има банани?":си я направихте по руски образец. Във вашите мръсни червени ръчички беше цялата власт - политици/купени СДС-ари и БСП.ари/, пари, собственост. Сега упреквате демокрацията, която никой не видя, освен създадените от вас мутри, бандити, крадци и престъпници!
18:33 04.09.2025
23 Очаквано
Таки ли изпрати биячи или полицейският е настъпил паркинга му?
Единственото вярно от новината е, че шефа е бил набит.
18:37 04.09.2025
24 В корекция
КОЖКОДЖАМИТЕ ШЕФ на Обл.Дирекция на МВР...
18:39 04.09.2025
25 !!!?
18:41 04.09.2025
26 Гост
18:44 04.09.2025
27 Който сее бурени,
18:45 04.09.2025
28 кольо албанеца
18:51 04.09.2025
29 Лондон
18:56 04.09.2025
30 Кандидат Емигрант
18:59 04.09.2025
31 Ко се правите на ударени
19:01 04.09.2025
32 Какво ревеш...
19:03 04.09.2025
33 ЕХ КОРНЕЛО,
19:05 04.09.2025
34 НАЛИ Е БЕЗРАБОТНА
19:10 04.09.2025
35 Дърта Чанта
ПО СПИСЪКА С ДЪРЖАВНИТЕ ИМОТИ.
КАТО ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ УШ
19:10 04.09.2025
36 Добре
19:12 04.09.2025
37 55 от Козлодуй
19:13 04.09.2025
38 Нинова ти си
19:13 04.09.2025
39 ООрана държава
Коментиран от #44
19:14 04.09.2025
40 Ти да видиш
19:16 04.09.2025
41 Ходил на фитнес в 1 през ноща
19:17 04.09.2025
42 коко
19:24 04.09.2025
43 Никой
Насилието е нещо - което се одобрява от властта.
19:25 04.09.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Артилерист
19:28 04.09.2025
46 ДА КАЖА НА КАКА
19:32 04.09.2025
47 жоро
19:33 04.09.2025
48 Пешо
19:34 04.09.2025
49 КИРО ЩЕ ПРАВИ ЗАРЯ.
19:35 04.09.2025
50 Нели
До коментар #17 от "коко":И да има не можем да прочетем.Коментара е изтрит.
19:37 04.09.2025
51 Вашите поразии нинова
19:37 04.09.2025
52 Нинова, Нинова
Коментиран от #54
19:39 04.09.2025
53 Наташа
19:40 04.09.2025
54 Тиквеник!
До коментар #52 от "Нинова, Нинова":Ша кай, че си пр03 кат гъбена чорба!
19:43 04.09.2025