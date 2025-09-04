Нинова: Щом стигнахме до това да се пребиват органите на реда, представяте ли си каква сигурност има за гражданите

Нагли и самозабравили се типове пребиха нечовешки директора на полицията в Русе, защото им направил забележка, че карат по тротоара. Потресаващо! Щом стигнахме до това да се пребиват органите на реда, представяте ли си каква сигурност има за гражданите. Хулигани и вандали с чувство за безнаказаност малтретират населението, защото знаят, че ще се измъкнат от правосъдието. Управляващите обещаваха сигурност и стабилност. Стабилна е само престъпността, която вилнее по улиците. Сигурно е само беззаконието. Никаква търпимост повече към фалшивото и провалено правителство, което не може да осигури и ден спокойствие на хората. И стига са се оправдавали с миналото. Управляват вече почти година. И става все по-зле. Да се махат, за да има поне глътка въздух за България.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова след новината за побоя над директора на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров