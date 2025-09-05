Нов инцидент с трамвай: Превозното средство е излязло от релсите

Пореден инцидент с трамвай в София в последните дни. Превозното средство е излязло от релсите в кв. "Бъкстон".

Това посочи бТВ.

Инцидентът е станал в 21:05 ч. вчера по разказ на очевидци.

Пътниците са слезли и няма пострадали, съобщиха от МВР.

На място са екипи на полицията и служители от аварийното звено на Столична община.

Не е имало ПТП, трамваят е дерайлирал, но причините все още не са ясни.

Има следи на самия паваж, които показват, че превозното средство вероятно е минало и през тях.

Движението на трамваи в района се осъществява нормално.