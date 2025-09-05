Новини
Нов инцидент с трамвай: Превозното средство е излязло от релсите
  Тема: Войната на пътя

Нов инцидент с трамвай: Превозното средство е излязло от релсите

5 Септември, 2025 07:48 661 11

Не е имало ПТП, трамваят е дерайлирал, но причините все още не са ясни

Нов инцидент с трамвай: Превозното средство е излязло от релсите - 1
Снимка: Мария Аладжова/бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пореден инцидент с трамвай в София в последните дни. Превозното средство е излязло от релсите в кв. "Бъкстон".

Това посочи бТВ.

Инцидентът е станал в 21:05 ч. вчера по разказ на очевидци.

Пътниците са слезли и няма пострадали, съобщиха от МВР.

На място са екипи на полицията и служители от аварийното звено на Столична община.

Не е имало ПТП, трамваят е дерайлирал, но причините все още не са ясни.

Има следи на самия паваж, които показват, че превозното средство вероятно е минало и през тях.

Движението на трамваи в района се осъществява нормално.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    9 0 Отговор
    Ей, тоя Путин, неуморен! Атанасов веднага да се активира.

    07:53 05.09.2025

  • 2 Веднага

    7 0 Отговор
    слезте от трамваите и ходете пеша !

    Коментиран от #7

    07:55 05.09.2025

  • 3 Малее

    13 0 Отговор
    Сметай, щом трамваите взеха да бегат от тая държава, ко стаааа...

    07:55 05.09.2025

  • 4 Трамвая

    3 0 Отговор
    Отишъл да си купи масло

    07:57 05.09.2025

  • 5 ......

    2 0 Отговор
    А трябваше да има подлез.....

    07:57 05.09.2025

  • 6 Някой

    4 0 Отговор
    И после ни карат да сме оставели колите и да сме ползвали градския транспорт. Ми няма да стане. И на жена си и на детето си няма да позволя. Това е почти сигурна смъртна присъда.

    07:58 05.09.2025

  • 7 И ще

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Веднага":

    стигнете преди тях

    07:59 05.09.2025

  • 8 Видими резултати

    3 0 Отговор
    Мафиотското мнозинство от герб, бсп, вероятно и учендолдки назначи уж временно, без конкурс шефовете на транспортните фирми, смени безцеремонно най-заслужилият строител на метрото -инж. Братоев и виждаме резултата. Транспортната стачка на двамата дебелаци, съвместно със синдикатите, отпускане на пари, но само за 3 месеца, претенции за още пари догодина. Раздута администрация на няколко дружества, пълни с партийни и любовници на това мнозинство.

    08:02 05.09.2025

  • 9 1488

    3 0 Отговор
    пред парламента съм и се залях с бензин А92 от Еко

    ще драсна клечката ако 🎃 и 🐷 не ми обяснят какво стана с жипиеса на мърсулa 🐍 и къде е розовата пантера 🐆

    08:05 05.09.2025

  • 10 глоги

    0 0 Отговор
    Да сложат на трамваите в София джанти с гуми и вече няма да има такива инциденти с релсите.

    08:07 05.09.2025

  • 11 Кое по

    0 0 Отговор
    Точно не е наред в държавата, хаусът е пълен.

    08:08 05.09.2025

