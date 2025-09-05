Новини
България »
Отново бой и вандалски прояви в Ботевград

Отново бой и вандалски прояви в Ботевград

5 Септември, 2025 08:40 2 076 32

  • ботевград-
  • роми-
  • насилие

Над 300 жители на ромската махала в Ботевград нападнаха къщата на местен наркодилър и изпотрошиха имуществото му

Отново бой и вандалски прояви в Ботевград - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отново бой и вандалски прояви в Ботевград, предаде бТВ. Жителите на ромската махала бяха пред една от постройките там, за която твърдят, че е на наркодилър.

Преди броени дни в града възникна напрежение сред жители на ромската общност във връзка със смъртта на наркозависим мъж.

Над 300 жители на ромската махала в Ботевград нападнаха къщата на местен наркодилър и изпотрошиха имуществото му.

По разпореждане на главния секретар на МВР гл. комисар Мирослав Рашков и утвърден план от директора на ОДМВР-София ст. комисар Тихомир Ценов бяха предприети допълнителни мерки за подобряване средата на сигурност и в частност за противодействие на престъпленията с наркотични вещества на територията на община Ботевград.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешоо

    56 5 Отговор
    Хахахах държавата е фалирала тотално.... но е фалирала демократично...

    Коментиран от #22

    08:41 05.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Фикус

    22 1 Отговор
    В общността на де що сичкото съйган няма как да се намесваме. Защото не говорим езика им и не разбираме между тях ,за какво иде реч.

    Коментиран от #5

    08:43 05.09.2025

  • 4 Над 300 жители на ромската махала

    35 2 Отговор
    ако и толкова от тях разгневени нападнат парла Мента
    какво ще стане с бръмбарите и калинките

    08:45 05.09.2025

  • 5 Комисар Корадо Катани

    33 1 Отговор

    До коментар #3 от "Фикус":

    За какво и е на ОДМВР - София да се намесва, като отдавна си е прибрала стоката от циганската махала?

    08:46 05.09.2025

  • 6 МВР

    34 1 Отговор
    само пази дилърите. Ако хората не вземат нещата в свои ръце, няма кой друг

    08:52 05.09.2025

  • 7 Директора

    27 1 Отговор
    Прогнила наткоманска държава, покровителствана от полицаите с високи заплати!

    08:53 05.09.2025

  • 8 провинциалист

    8 6 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Може да са единни, ама това не е демократично. Демокрацията строго поощрява индивидуализма и личната свобода. И индивидуалната кредитна история в този ред на мисли.

    Коментиран от #9

    08:54 05.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Даниел

    13 5 Отговор
    Ще връщаме уличното правосъдие и призиви за линчове ли?
    Защо тези слоеве на обществото си позволяват да издават присъди?
    Трябва да отида пред полицията така да протестират,тяхна е задачата дилъри да няма??!!

    Коментиран от #19

    08:58 05.09.2025

  • 11 Нако

    31 0 Отговор
    Така е.Всички знаят кои са дилърите,само полицията не знае.А тези 300 жители днес,след 10 години ще са 3 хиляди ако продължат с помощите и ТЕЛКовете.Неграмотни и необразовани мутанти които не стават за нищо.

    08:58 05.09.2025

  • 12 Пецо

    21 2 Отговор
    Малко по малко хората се събуждат и ще вземат закона в свои ръце щом държавата не може да се справи

    Коментиран от #32

    08:59 05.09.2025

  • 13 таксиджия 🚖

    8 1 Отговор
    Браво! Когато сме обединени можем! 🇧🇬

    09:03 05.09.2025

  • 14 на село

    20 1 Отговор
    Станаха по-богати от българите тези. Целите са в злато и карат нови коли със западни номера.Не стига,че работят в Англия,Холандия и Германия,ами нашите власти им дават пари за чаветата,а те са все повече и повече.Ще дойдат времена,когато тъмните ще станат повече и България вече няма да е България.

    09:04 05.09.2025

  • 15 Киро Шарнира

    27 0 Отговор
    Всички шведи знаят кой е дилъра само полицията не знае.

    09:06 05.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хайде

    16 5 Отговор
    спрете да възхвалявате тая хъхреща, мръсна, крадлива с ган!

    09:10 05.09.2025

  • 18 БРАТЯТА РОМИ

    9 4 Отговор
    Се борят с наркодилърите по успешно от милицията.

    09:11 05.09.2025

  • 19 Чакай

    13 0 Отговор

    До коментар #10 от "Даниел":

    ти полицията да те спаси от наркодилърите. Те ги пазят, не ги гонят. Май не си живял в България от доста време...

    09:15 05.09.2025

  • 20 Следват политиците !

    9 2 Отговор
    (нападнаха къщата на местен наркодилър и изпотрошиха имуществото му).....

    09:16 05.09.2025

  • 21 Оги

    12 0 Отговор
    Значи Ная кой си известен наркодилър си живее кротко и спокойно, докато не дойдат някои да му поискат сметка. На известния наркодилър. Полиция, МВР и т.н. нищо не знаят, на тях не им е известен човекът, а? Или пък си плаща?

    09:17 05.09.2025

  • 22 Годините

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пешоо":

    На управлението на ББ от Банкя вече си казват думата. Да си мутра първа радост е вече! И катастрофите в София, и ситуацията в Русе, това в Ботевград и дерайлиралото БДЖ имат един и същи отец, търсете го в Банкя, вече и втори се пръкна, той е от Бояна в София!

    09:17 05.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 браво на

    3 3 Отговор
    римляните!

    09:24 05.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гайй Баньо

    2 1 Отговор
    Жената весел, децата и той. За разлика от ганьььовци, братчедите съм ги признал. И в добро, и в лошо са заедно, докато Ганьььо е индивидуалист.

    09:29 05.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Крути мерки

    4 0 Отговор
    Слагайте телените огради и никакво излизане и влизане в гетото! Да се изтрпат помежду си!
    държава с мутренско управление, избрано с гласовете на зинганите

    09:33 05.09.2025

  • 29 Мисира

    3 0 Отговор
    Ми като всички знаят че е дилър що е на свобода? До къде стигнахме щом и братята роми вече не търпят това?Замислете се как се паразитира над обществото!!!

    09:33 05.09.2025

  • 30 Как

    3 0 Отговор
    Наркотърговците са цигани , цигани купуват от тях, а сега държавата (която не зачитат за нищо ) да ги отървава от техните хора!Че нямат ли мешере?

    09:34 05.09.2025

  • 31 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 0 Отговор
    В БОТЕВГРАД ОТ ЦИГАНСКАТА СГАН Е СТРАШНО ..................... ФАКТ !

    09:35 05.09.2025

  • 32 Събужда се

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пецо":

    Ама като след упойка, а до тогава» ай шукарие» и чалга с бира и кюфтаци!

    09:37 05.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове