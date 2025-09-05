Отново бой и вандалски прояви в Ботевград, предаде бТВ. Жителите на ромската махала бяха пред една от постройките там, за която твърдят, че е на наркодилър.
Преди броени дни в града възникна напрежение сред жители на ромската общност във връзка със смъртта на наркозависим мъж.
Над 300 жители на ромската махала в Ботевград нападнаха къщата на местен наркодилър и изпотрошиха имуществото му.
По разпореждане на главния секретар на МВР гл. комисар Мирослав Рашков и утвърден план от директора на ОДМВР-София ст. комисар Тихомир Ценов бяха предприети допълнителни мерки за подобряване средата на сигурност и в частност за противодействие на престъпленията с наркотични вещества на територията на община Ботевград.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пешоо
Коментиран от #22
08:41 05.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Фикус
Коментиран от #5
08:43 05.09.2025
4 Над 300 жители на ромската махала
какво ще стане с бръмбарите и калинките
08:45 05.09.2025
5 Комисар Корадо Катани
До коментар #3 от "Фикус":За какво и е на ОДМВР - София да се намесва, като отдавна си е прибрала стоката от циганската махала?
08:46 05.09.2025
6 МВР
08:52 05.09.2025
7 Директора
08:53 05.09.2025
8 провинциалист
До коментар #2 от "Гост":Може да са единни, ама това не е демократично. Демокрацията строго поощрява индивидуализма и личната свобода. И индивидуалната кредитна история в този ред на мисли.
Коментиран от #9
08:54 05.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Даниел
Защо тези слоеве на обществото си позволяват да издават присъди?
Трябва да отида пред полицията така да протестират,тяхна е задачата дилъри да няма??!!
Коментиран от #19
08:58 05.09.2025
11 Нако
08:58 05.09.2025
12 Пецо
Коментиран от #32
08:59 05.09.2025
13 таксиджия 🚖
09:03 05.09.2025
14 на село
09:04 05.09.2025
15 Киро Шарнира
09:06 05.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хайде
09:10 05.09.2025
18 БРАТЯТА РОМИ
09:11 05.09.2025
19 Чакай
До коментар #10 от "Даниел":ти полицията да те спаси от наркодилърите. Те ги пазят, не ги гонят. Май не си живял в България от доста време...
09:15 05.09.2025
20 Следват политиците !
09:16 05.09.2025
21 Оги
09:17 05.09.2025
22 Годините
До коментар #1 от "Пешоо":На управлението на ББ от Банкя вече си казват думата. Да си мутра първа радост е вече! И катастрофите в София, и ситуацията в Русе, това в Ботевград и дерайлиралото БДЖ имат един и същи отец, търсете го в Банкя, вече и втори се пръкна, той е от Бояна в София!
09:17 05.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 браво на
09:24 05.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Гайй Баньо
09:29 05.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Крути мерки
държава с мутренско управление, избрано с гласовете на зинганите
09:33 05.09.2025
29 Мисира
09:33 05.09.2025
30 Как
09:34 05.09.2025
31 ЕДГАР КЕЙСИ
09:35 05.09.2025
32 Събужда се
До коментар #12 от "Пецо":Ама като след упойка, а до тогава» ай шукарие» и чалга с бира и кюфтаци!
09:37 05.09.2025