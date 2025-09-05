Новини
България »
Калоян Методиев: В училището на децата ми в Лондон се говореха повече от 50 езика

Калоян Методиев: В училището на децата ми в Лондон се говореха повече от 50 езика

5 Септември, 2025 11:22 1 126 42

  • калоян методиев-
  • англия-
  • лондон-
  • училище

Всичко това функционираше като часовников механизъм. С водещ принцип: дисциплина и равенство

Калоян Методиев: В училището на децата ми в Лондон се говореха повече от 50 езика - 1
Снимка: Фейсбук
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог

В училището на децата ми в Лондон се говореха повече от 50 езика. Море от раси, религии, етноси, социални класи, статуси. Общинско училище до 7 клас. Докато ги водех сутрин с мен влизаше актьорът Хю Грант, който може да си купи няколко частни училища, многодетен пакистанец от социалните жилища, испански банкери от ситито, руски учени, японски инженери, френски активисти, гръцки мигранти, австралйци, служителка на кралицата, нигерийци, турци, дори 2-3 българчета от смесени бракове и т.н. Всичко това функционираше като часовников механизъм. С водещ принцип: дисциплина и равенство. Две години помагах в училищното настоятелство, за да разбера как работи системата.

Първото нещо, което ги учат е да се редят на опашка. Когато директорката вдигнеше пръст всички се подреждаха като войници един зад друг.
Второто е обноските - да са любезни, вежливи, да се усмихват, да поздравяват, да казват постоянно "благодаря", "извинете" и "моля". Да уважават по-възрастните.
Третото е всичко да е просто, ясно, детско и свързано с живия живот. Не съм дал нито един паунд за нищо. Това е положителното от техния образователен модел (разбира се, има и отрицателни неща). В началото е възпитанието! Да са граждани. Част от империята, държавата, общността. Да се подчиняват на правила. Да играят повече, защото са деца. И постоянно ходехме по музеи, на ферми за животни, по паркове, благотворителни събития. Връзката с природата е приоритет. Бил съм родител-доброволец на няколко такива екскурзии. При тях в училище пък идваха бобита (английските полицаи, на които децата вярват и ги обичат), общинските съветници, готвачи, поети, интересни личности от квартала. Работи се да стават граждани. Да имат отношение към парите, да уважават движението по пътищата, да участват в благотворителни акции. Но първото е: възпитание, възпитание, възпитание.

Затова стотици пъти го пиша, повтарям в интервюта, говорих от парламентарната трибуна, въпреки че ме освиркваха.
В контекста на случващото се у нас: деца и младежи пребиват полицаи, убиват, друсат се, мачкат хора с АТВ-та, формират банди, летят със скъпи лимузини и т.н., се вижда, че безредието, несигурността, неуважнието, младежката престъпност заляха страната ни. И не от немотия, а от глезотия.
Социалната тъкан е в разпад. Имаме нужда от разумен ред! Затова целта на новата образователна българска система трябва да е с акцент върху дисциплина и възпитание, а после и върху развитие на таланти. Иначе инвестираме в знания, а заради хулиганите знаещите деца ще избягат в чужбина.

И ние тук оставаме да сме боксовите круши на лошите. Този модел не ни трябва. Изчерпан е. Матурите създадоха зверски стрес върху деца и родители, окрадоха най-хубавите години на семействата, и това допълнително избива в различни психологически проблеми, един от които е агресията. В този си вид матурите са изчерпани. Възпитание, дисциплина, опростяване на учебните програми, модернизиране, повече гъвкавост, екологична култура, по-чести малки ваканции и развитие според качествата и талантите. Така виждам една от стъпките по пътя за излизане от това блато, в което се намираме.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    9 18 Отговор
    тука ше станеме европейци само и единствено като:

    сръбската скара и македонското девойче с помощта на матюшка сринат до основи тоз циганот урскикл озет

    ИЛИ

    сменим православието с католицизма и кирилицата с латиница като белите народи

    11:24 05.09.2025

  • 2 честен ционист

    13 22 Отговор
    Всяка втора криминална новина от Англия е във връзка с джебчийки от България. Шумни полицейски акции показват нашенки арестувани и метнати на земята на Оксфорд стрийт, а местните призовават за депортация на всички обратно в България.

    Коментиран от #6, #14, #42

    11:26 05.09.2025

  • 3 Сталин

    20 10 Отговор
    Училищата в Англия са за дресиране да децата да станат роби на капитала и пропаганда за ЛГБТ,това са ционистки свърталища в които се произвеждат само потребители , там се произвеждат дресирани зомбита

    Коментиран от #25

    11:27 05.09.2025

  • 4 Сталин

    12 5 Отговор
    "Има ли идея по радикална в историята на човешката раса от това да предадете децата си на напълно непознати ,за които не знаете нищо,и тези непознати да работят върху ума на детето ви,далеч от погледа ви,за период от дванайсет години.?"

    Джон Тайлър Гатто

    11:28 05.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сталин

    15 1 Отговор
    "Само глупак би оставил враговете му да възпитават децата."

    Малколм Х

    11:29 05.09.2025

  • 8 Ние с гайдите

    16 6 Отговор
    Да , помним я тази система , господин Методиев . Казваше се социализъм . А Западът го виждахме , като банани , атв-та , свободен бой , младежи без морал ...Гласувахме за бананите и "запада" както самият Запад представяше себе си в медиите .

    11:30 05.09.2025

  • 9 Боруна Лом

    10 0 Отговор
    А ТУК СКОРО ЩЕ СЕ ГОВОРИ САМО ДВА ЕЗИКА.... ТУРСКИ И ЦИГАНСКИ!

    Коментиран от #16

    11:30 05.09.2025

  • 10 Сталин

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "Честен пионер":

    Те команчите и талмудистите са от едно племе

    Коментиран от #11

    11:31 05.09.2025

  • 11 Честен пионер

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    Евала Бате. 1000+

    11:31 05.09.2025

  • 12 Да,да

    1 0 Отговор
    И в Света Троица е така!

    11:33 05.09.2025

  • 13 Многобританско халифатство

    7 4 Отговор
    Най–голямата сбирщина.

    11:33 05.09.2025

  • 14 Само дето не споменават,

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    че тия джебчийки са само български граждани, а иначе циганки (gipsy).

    Коментиран от #21

    11:34 05.09.2025

  • 15 Колянчо и според теб

    12 2 Отговор
    Това с 50-езика и раси и народнсоти ХУБАВО ЛИ Е БЕ КЪ..Т...И..Л.. Докато беше в президнеството лапаше...а после се бърна да лаеш..ДОЛНИК ПЪЛЕН

    11:35 05.09.2025

  • 16 Турците не се множат

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Боруна Лом":

    като циганите, а те предпочитат германския социал пред нашия."Моя страна, моя Германия".

    11:36 05.09.2025

  • 17 Баба ти

    5 3 Отговор
    А МИ-6 теб те вербуваха единствено на английски, нали!?

    11:38 05.09.2025

  • 18 Последния Софиянец

    10 4 Отговор
    Децата му в Лондон, а иначе живота си дава за "матушка"...
    Биволицата Импексова - и тя - отрочето със звучното италианско име още по-на запад - в мразената САЩ... А и за нея Господ носи името Путлер.
    А бе, знаят комунягите къде е благинката, но иначе ни обясняват колко е отровна

    11:39 05.09.2025

  • 19 Защо децата ти

    7 1 Отговор
    Не учат в училището на «Факултето»? Да научат и сигански, че у насипреводачи от зигански на български няма! И защо Лондон? Чии интереси обслужваше? Сега е ясно!

    11:39 05.09.2025

  • 20 Хмм

    7 3 Отговор
    така значи, децата му в Лондон, а той се върнал на хранилката къде депутат, къде в офис на партия, сменял партии и решил да променя България като в Лондон, с 20 езика и задължително изучаване на ислям и будизъм, точно Англия да дава за пример дето е искала да ликвидира българската държава,като я подели между Гърция, Сърбия и Турция, а България да е окупирана от турски войски, всички в политиката са провалени в професията си, какво е работила нинова, ами борисов, ами пеевски, ами зафиров, ами станишев

    11:41 05.09.2025

  • 21 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Само дето не споменават,":

    Да знаеш на бритиша, колко му е еня за етноса на престъпниците? Гледат от къде са, проверяват им личните карти и там пише даже на английски език BULGARIA, та да няма неразбрали.

    11:42 05.09.2025

  • 22 Майора

    7 2 Отговор
    Ало Калоянчо , много лесно се коментра отстрани , но мойто момче какво ти правят децата в Англия , нали се пишеш патриот!

    11:48 05.09.2025

  • 23 Ами

    3 4 Отговор
    в какъв квартал е живял този, на българите които аз познавам децата им учат в други училища само на английски, а имигрантите са от Източна Европа, методиев така издъни партията си с това писание, Англия е била колониална империя, всички тези говорещи на 20 езика са от колониите, работна ръка, защо местните не иска да учат и работят, а са на помощи, пропуска методиев едно, че ако детето му открадне над 10-год. възраст може да бъде пратено в затвора, намерил какво да хвали

    11:51 05.09.2025

  • 24 Христо

    3 2 Отговор
    Те затова са на този хал

    11:51 05.09.2025

  • 25 НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    В РУСИЯ УЧИЛИЩАТА СА ЗА ОБУЧЕНИЕ И НАСАЖДАНЕ НА ОМРАЗА КЪМ СВОБОДНИТЕ ХОРА .ОТ МАЛКИ ГИ УЧАТ НА ВИДОВЕ ОРЪЖИЯ И КАК ДА БОРАВЯТ С ТЯХ.В РУСИЯ УЧИЛИЩАТА ПРОИЗВЕЖДАТ ЕНИЧАРИ ОТВЛЕЧЕНИ ОТ УКРАЙНА.ТОВА СА ФА. ШИСТ КИ СВЪРТАЛИЩА КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ САМО ВОЙНИЦИ ЗОМБИТА И РОБИ НА ОЛИГАРХИЯТА.ГОРКИТЕ ДЕЦА.

    11:53 05.09.2025

  • 26 Факт

    6 3 Отговор
    Защо на този русофил децата му учат в Лондон при англосаксите???😂
    Защо ма този русофил децата му не учат в любимата му Русия??? 😂

    Коментиран от #27

    11:54 05.09.2025

  • 27 Сталин

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Факт":

    В Русия не пускат цървули

    11:58 05.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Не съм те разбрал

    1 3 Отговор
    Калаянчо, умен си! Да няма пол и да не са само два. Да няма семейство и държава. Да няма историческа памет, а високо забранени кредитни карти. Да несе чувстваме финансови роби, а свободни граждани на "света". Световно правителство и "Работата да направи свободни" кото надписа на входа на концлагер? България да се превърне като отбора на Лудогорец. С 1-2 български футболисти, които след мач да дават интервюта на "майчиния" ти език?

    12:02 05.09.2025

  • 30 БПФ

    2 3 Отговор
    Сигурно затова в Лондон местните англичани не смеят да излязат на улицата, а нападенията с нож са ежедневие? От отлично възпитание?

    Коментиран от #34, #36, #40

    12:02 05.09.2025

  • 31 Факт

    3 1 Отговор
    Сериозна кариера в САЩ гради синът на Корнелия Нинова Рафаел. Дипломираният в „Станфорд“ нашенец вече е заработил за основателя на „Гугъл“ Ерик Шмид. Член на старт-ъп компанията „Синт лабс“, която развива изкуствения интелект, Рафаел е сред топекспертите, набелязани лично от Шмид и „Майкрософт“. Те ще инвестират милиони в „Синт лабс“, за да успеят да „дадат морал и душа“ на изкуствения интелект, както и да ограничат злоупотребите и човешките грешки при използването на вече така популярния „чат GPТ“
    Рафаел се дипломира през 2016 г. като бакалавър по финансово инженерство в прочутия университет „Бъркли“ в Щатите, от който взема докторска степен по финанси. С парите от стипендии и наградни фондове финансира образованието си. „Бъркли“ се смята за най-добрия държавен университет в света. Оттук са излезли 71 лауреати на Нобелови награди, най-много от всички висши училища в света.
    Според медии Рафи ще се разписва първоначално на 180 000 долара годишна заплата, а впоследствие инвеститорите ще увеличат приходите му.

    12:06 05.09.2025

  • 32 Факт

    3 2 Отговор
    Едва ли депутатът от БСП Румен Овчаров е предполагал, че вместо на конгреса на БСП ще се озове в храма на Хари Потър. Но миналата събота му се случи и това синът му Слав защити докторантура в "Оксфорд" и церемонията бе по всички правила на жанра с тогите, с триъгълните шапки, чийто пискюл трябва да е на точното място, с папийонката под определен ъгъл. Връчването на дипломите им се състояло в столовата на института "Бейлиъл" - част от системата на "Оксфорд". Точно там е сниман филмът за Хари Потър. Столовата на института е голямата зала от училището за магии и вълшебства "Хогуортс".

    12:07 05.09.2025

  • 33 Факт

    4 2 Отговор
    Обикновените копейки в България плюят по Колективния Запад и призовават за неговото унищожение, но висшите копейки пращат децата си да учат и работят във същия този Колективен Запад!!! 😂

    12:09 05.09.2025

  • 34 ТИ ПА

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "БПФ":

    СЕ РАЗХОЖДАЙ СПОКОЙНО ВЕЧЕР В СОФИЯ И ПРЕДИ ДА СИ РАЗБРАЛ ЩЕ ТЕ НАМУШКАТ СГАЗЯТ НАБИЯТ ОГРАБЯТ ИНАЙ МАЛКОТО ЩЕ ПОЛУДЕЕШ ОТ ШУМА НА ГНУСНА ЧАЛГА. АМА ТОВА НЕ Е САМО В СОФИЯ А НА ЦЯЛАТА ТЕРИТОРИЯ.

    12:16 05.09.2025

  • 35 прокопи

    2 1 Отговор
    Калоянчо! Гледал ли си филма Стената. Пинк Флойд. Нещо по въпроса?

    Коментиран от #38

    12:18 05.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Бари Уайт

    3 2 Отговор
    Всичко звучи супер, с възпитанието и т.н. Но.... за да се случи тук, първо ЦЯЛОТО общество (а не 20%) трябва да се научи на нормални обноски, за да може това да се предава на децата. Плюс.... можете ли да накарате детето на шефа на охраната на някой мазен г0ли3ач, новоизлюпен бизнесмен от шайката на прасетата, да се реди на опашка? Не, не можете, защото, после ще ви опраскат с 200. Проблемът с корени дълбоко в миналото, наведена глава, сабя не я сече.

    12:19 05.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Факт

    2 0 Отговор
    Как от Лондон се озова на служба при Радев?

    12:31 05.09.2025

  • 40 Кога си бил

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "БПФ":

    В Лондон цървулко

    12:36 05.09.2025

  • 41 Киро

    1 1 Отговор
    Заминавай и не се връщай нещастник.... Коко...

    12:37 05.09.2025

  • 42 Заклевам се

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Ти не можеш и името си на английски да прочетеш, камо ли новини

    12:44 05.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове