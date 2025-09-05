Томислав Дончев: До средата на октомври се очаква второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост

Второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост се очаква да бъде платено до средата на октомври. Това заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев по време на блиц парламентарния контрол, цитиран от БНР. Ревизираното искане за второ плащане по ПВУ е изпратено още през юли, поясни Дончев. Тече обработката по второто плащане, което трябва да приключи на 15 септември. Страната е изпълнила всички ангажименти за второто плащане.

"Планът, който гоним, е свързан с трето плащане, което е значително по обем - над 1.6 милиарда евро, е то да бъде изпратено в Европейската комисия преди края на месец септември, за да може да бъде получено в България преди края на годината. Лично аз се надявам да бъде дори преди Коледа".

В отговор на въпрос на народен представител на ПП-ДБ във връзка с пребития шеф на полицията в Русе министърът коментира, че МВР засилва полицейското присъствие за първия учебен ден, като ще следи и за разпространението на наркотици около училищата.

"Освен от гледна точка действията на институциите, ние трябва да зададем въпроса какво прави образователната система, какво прави семейството и какъв е тонусът на българското общество. И аз се боя, че след 4 или 5 години политическа нестабилност, перманентна война между партиите, включително, уважаеми колеги, примерът, който ние даваме тук, говорейки си агресивно. Голяма част от тези сигнали се попиват от обществото с усещането, че всичко е разрешено, че институционален ред няма, че всяка институция може да бъде хулена, което неминуемо ерозира респекта по отношение на институциите. Вярвам, че заедно с мерките, които ще вземат отговорните служби, най-вече МВР и не само, ние ще бъдем в позицията да дадем малко по-добър пример на българските граждани, включително и на подрастващите".