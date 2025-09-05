Новини
Томислав Дончев: До средата на октомври се очаква второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост

Томислав Дончев: До средата на октомври се очаква второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост

5 Септември, 2025 12:43

"Планът, който гоним, е свързан с трето плащане, което е значително по обем - над 1.6 милиарда евро. Целта е то да бъде изпратено в Европейската комисия преди края на месец септември, за да може да бъде получено в България преди края на годината. Лично аз се надявам да бъде дори преди Коледа", коментира още вицепремиерът 

Томислав Дончев: До средата на октомври се очаква второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост се очаква да бъде платено до средата на октомври. Това заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев по време на блиц парламентарния контрол, цитиран от БНР. Ревизираното искане за второ плащане по ПВУ е изпратено още през юли, поясни Дончев. Тече обработката по второто плащане, което трябва да приключи на 15 септември. Страната е изпълнила всички ангажименти за второто плащане.

"Планът, който гоним, е свързан с трето плащане, което е значително по обем - над 1.6 милиарда евро, е то да бъде изпратено в Европейската комисия преди края на месец септември, за да може да бъде получено в България преди края на годината. Лично аз се надявам да бъде дори преди Коледа".
В отговор на въпрос на народен представител на ПП-ДБ във връзка с пребития шеф на полицията в Русе министърът коментира, че МВР засилва полицейското присъствие за първия учебен ден, като ще следи и за разпространението на наркотици около училищата.

"Освен от гледна точка действията на институциите, ние трябва да зададем въпроса какво прави образователната система, какво прави семейството и какъв е тонусът на българското общество. И аз се боя, че след 4 или 5 години политическа нестабилност, перманентна война между партиите, включително, уважаеми колеги, примерът, който ние даваме тук, говорейки си агресивно. Голяма част от тези сигнали се попиват от обществото с усещането, че всичко е разрешено, че институционален ред няма, че всяка институция може да бъде хулена, което неминуемо ерозира респекта по отношение на институциите. Вярвам, че заедно с мерките, които ще вземат отговорните служби, най-вече МВР и не само, ние ще бъдем в позицията да дадем малко по-добър пример на българските граждани, включително и на подрастващите".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дрифтаджия

    23 0 Отговор
    Този негодник е другия кандидат за побой

    Коментиран от #3

    12:45 05.09.2025

  • 2 айде па тоя

    24 0 Отговор
    става смешен с неговия Плана за възстановяване и устойчивост
    на чекмеджарниците в евро

    демек правите нещо
    изглеждате организирани в очите на наивните
    ама за вашта кьор софра
    за сметка на народа който нищо няма да усети от тез над 1.6 милиарда евро

    Коментиран от #23

    12:47 05.09.2025

  • 3 другия кандидат за побой

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дрифтаджия":

    е тогава бързо ще променят за закона за хулиганство уж повече години
    както наскоро набързо увеличиха от 3 на 4г за песовете

    12:49 05.09.2025

  • 4 Зайчарника е празен

    19 0 Отговор
    Чакате парите.

    12:52 05.09.2025

  • 5 1234

    20 0 Отговор
    И ШИШИ И БОБО СЕ НАРЕДИХА НА ОПОШКАТА С ПРЕДИМСТВО

    12:54 05.09.2025

  • 6 безпартиен

    18 0 Отговор
    До средата на октомври плащане и до края на месеца парите изчезват в чекмеджето!

    12:55 05.09.2025

  • 7 оня с коня

    0 14 Отговор
    НАЛОЖИТЕЛНО е да се осъзнае Трайно и Никога да не се забравя че САМО ГЕРБ са в състояние да вкарват в БГ Европейски милиарди,защото ЕС има доверие ЕДИНСТВЕНО на Борисов и на никой друг. Повтарям - НА НИКОЙ ДРУГ!.

    Коментиран от #10

    12:57 05.09.2025

  • 8 Гост

    16 0 Отговор
    Алчните хиени само това чакат. Поредният транш ще бъде оглозган за броени часове от такива като тоя на снимката, господаря му, господаря на господаря му и всички прилежащи им мутри

    Коментиран от #16

    13:02 05.09.2025

  • 9 Мафията от герб ще има какво да краде

    17 0 Отговор
    Жалък ненормалник

    13:03 05.09.2025

  • 10 Гост

    13 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    Е да бе коня, те ги вкарват милиардите, ама по собствените си банкови сметки в офшорни зони. Но и ти намазваш нещо от кражбата, няма как да хвалиш толкова господаря бойко, е така, безплатно, без келепир, без да бъркаш у кацата. Сигурно си, поне, на някоя апетита службица

    Коментиран от #18

    13:05 05.09.2025

  • 11 логика

    15 0 Отговор
    На господин Дончев му дайте да работи за народа и държавата. Той е специалист по всичко. След като направи електронно правителство сега, като гледам, пак му е поставена отговорна задача. Трябва да вкара парите в България, а доколко тези пари ще ни възстановят и развият, е-е-е, това вече са подробности.

    Коментиран от #17

    13:06 05.09.2025

  • 12 жжжжжж

    8 1 Отговор
    ужас- и сега за какво ще скачат тогава жълтите павета? отнехте им повода....

    13:13 05.09.2025

  • 13 чекмеджан: пари нема търсете другаде

    12 0 Отговор
    Екип от инспектори по труда е нападнат с брадва при извършване на проверка за спазване на трудовото законодателство в заведение за хранене в град Димитровград, съобщиха от Инспекцията по труда.

    За овладяване на ситуацията се е наложила намеса на полицията.

    До агресията се стига, след като екип на дирекция "Инспекция по труда" Хасково при осъществяване на служебните си задължения, след легитимиране със служебни карти, е бил нападнат от лице, представило се за съпруг на собственичката на заведението.

    Мъжът е скъсал попълнените от работниците декларации и е оспорил правото на инспекторите по труда за упражняване на контрол. Преди пристигането на полицията, той е изгонил заварените работници и е счупил цялата посуда на една от масите.

    13:14 05.09.2025

  • 14 Папуц

    13 0 Отговор
    Ехааа, бая кюлчета ще излязат от този транш!
    Браво!
    имам едно питане към габровци - верно ли томито е малко еврейн?
    за едни съседки питам!

    13:16 05.09.2025

  • 15 ха ха

    12 0 Отговор
    плащане по плана за развитие и устойчивост на държавата бандит , и после що ви бият

    13:18 05.09.2025

  • 16 Лопата с чип

    11 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Според мен, тези пари вообще няма да дойдат до ББР.
    Направо им ги привеждат по офшорните сметки.
    Иначе ,как шишковците ще ни вкарат във войната?
    А нали и затова те си приемат еврото - да няма валутен борд, и да си краднат безпроблемно!

    13:20 05.09.2025

  • 17 А не ве

    15 0 Отговор

    До коментар #11 от "логика":

    А колко излезе това "електронно правителство" на нас- данъкоплатците?
    или никой не държи сметка на този специалист!

    13:23 05.09.2025

  • 18 оня с коня

    0 13 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Твърдиш че хваля "Господаря" си Бойко?А защо трябва да си хабя Хвалбите,след като фактите говорят сами за себе си ?Да е влязло някакво Евро от ЕС по време на Служ. Правителства на Радев или при управлението на ПП?И уточнявам:Бойко не ми е господар а ЛИДЕР /ако правиш разлика/ без да съм член на Партията му.Не съм и на "Сладка службица" както предполагаш защото НЕ ми се налага да работя и освен всички Неща у Бойко ценя и Стабилността на Управлението му,което ми позволява Спокойно да си харча парите!

    Коментиран от #21, #24, #25

    13:24 05.09.2025

  • 19 Вълк единак

    14 0 Отговор
    Тия чакат с нетърпение да ги усвоят в чекмеджетата на ...

    13:29 05.09.2025

  • 20 Дончев- габровеца

    9 0 Отговор
    Ех, ще има много парички да краднем!

    13:32 05.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Един

    6 0 Отговор
    Тъкмо ще го "усвоим" до Коледа!

    13:33 05.09.2025

  • 23 Дончев

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "айде па тоя":

    Да откраднем парите до коледа

    13:35 05.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Учен от БАН

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    Нямало господар, горкото. Ти си подлога, която си личи от километри. Не му се налагало да работи. Виж си граматиката бе илитерат.

    13:41 05.09.2025

  • 26 Томе

    3 0 Отговор
    Проста тикво, какво стана с милиарда?

    13:44 05.09.2025

  • 27 оня с коня

    0 3 Отговор

    До коментар #21 от "Вашето Мнение":

    Ще си послужа с един израз който се появява тука от време на време:"Дреме ми на розовите прашки" дали ме изкарваш Неграмотник,ИЛИТЕРАТ или каквото там ти хрумне. Бил съм Гербав хрантутник и чакам на подаяния от Бойко и Шиши?Неее Байно разчитам на РЕСТИТУИРАНИТЕ СИ Добруджански Земи и имоти,които ми снасят като Златни кокошки АКУРАТНО И БЕЗ ЗАСЕЧКА!:)

    13:45 05.09.2025

  • 28 институционален ред няма,

    4 0 Отговор
    Парламента и правителството се гаврят с хората.

    13:47 05.09.2025

  • 29 1.6 милиарда евро а? ....страшна работа

    3 0 Отговор
    1. Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление” в края на юни нараства с цели 50,4% спрямо юни 2024г и достига 15,46 млрд.евро.
    2. Дългосрочните задължения в края на юни нарастват със 17,9% до 42,4941 млрд. евро.
    3. Краткосрочните задължения нарастват с 21,5% и стигат до 1,8652 млрд. евро.
    4. Увеличават се кредитите за домакинства с 2%. А тези за сектор "Държавно управление" и за други финансови предприятия с 38,3%.
    5. Намаляват общите депозити в банковата система с 0,5%.

    Коментиран от #33

    13:49 05.09.2025

  • 30 Ъхъъъъъ ....

    3 0 Отговор
    И аз се боя, че след 4 или 5 години политическа нестабилност и перманентна война може на края и един Народен Съд да отнесете и в Беляне да се окажете

    13:52 05.09.2025

  • 31 Светата Европейска комисия

    2 0 Отговор
    Като Светата Инквизиция. А тези нашите родни недоразумения продължават с погрома на държавата, държавността, икономиката и демокрацията по всички възможни фронтове

    Коментиран от #34

    13:56 05.09.2025

  • 32 При тази Вакханалия !Това

    1 0 Отговор
    При тази Вакханалия !

    Това Изобщо не ме Интересува !

    Отнова няма да Огрее !

    Най-Нуждаещите се !

    Крадеца !

    Си е Крадец ?!

    Осигурява !

    Само своите си Хора !

    От Контингента !

    14:00 05.09.2025

  • 33 Точно! Тази България, може ли да изкарва

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "1.6 милиарда евро а? ....страшна работа":

    Тази държава България толкова ли е пропаднала,
    че да се е хванала като мравка за сламка за щастливите
    милиарди по нещастното ПВУ блокирано от 5 години!
    Беше за нещастния Ковид, помним ли?!

    Та толкова ли е изпаднало България - ПРОИЗВОДСТВОТО българско
    че да се жертват сигурността, реда, живота и здравето на българския народ -

    ДЕРАЙЛИРА ВСИЧКО, но това не стига - ПУСНАХА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
    части и нацяло СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ !

    Позор неможачи дето позорно изричат лъжи с криви усти.
    Позор некадърници неможещи да управляват държавата и народа си

    14:02 05.09.2025

  • 34 Вървим към УПРАВЛЕНСКИ БОРД

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Светата Европейска комисия":

    За най-голям ужас на добролюбивата българска нация
    ни тласкат целенасочено в хаос и несигурност
    към Управленски борд ОТ ЧУЖДА ДЪРЖАВА на онова
    завистливото племе,
    което е яхнало най-нахално българите и България,
    чрез свои нещастници алчни сребролюбци ...

    14:06 05.09.2025

  • 35 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Подавайте си оставките габровски селяндур!
    Цял самостоятелен план Маршал ще е необходим за преодоляване на последиците от вашето 15 годишно управление. И нови затвори.

    14:12 05.09.2025

