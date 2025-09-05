Томислав Дончев: До средата на октомври се очаква второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост

Второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост се очаква да бъде платено до средата на октомври. Това заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев по време на блиц парламентарния контрол, цитиран от БНР. Ревизираното искане за второ плащане по ПВУ е изпратено още през юли, поясни Дончев. Тече обработката по второто плащане, което трябва да приключи на 15 септември. Страната е изпълнила всички ангажименти за второто плащане.
"Планът, който гоним, е свързан с трето плащане, което е значително по обем - над 1.6 милиарда евро, е то да бъде изпратено в Европейската комисия преди края на месец септември, за да може да бъде получено в България преди края на годината. Лично аз се надявам да бъде дори преди Коледа".
В отговор на въпрос на народен представител на ПП-ДБ във връзка с пребития шеф на полицията в Русе министърът коментира, че МВР засилва полицейското присъствие за първия учебен ден, като ще следи и за разпространението на наркотици около училищата.
"Освен от гледна точка действията на институциите, ние трябва да зададем въпроса какво прави образователната система, какво прави семейството и какъв е тонусът на българското общество. И аз се боя, че след 4 или 5 години политическа нестабилност, перманентна война между партиите, включително, уважаеми колеги, примерът, който ние даваме тук, говорейки си агресивно. Голяма част от тези сигнали се попиват от обществото с усещането, че всичко е разрешено, че институционален ред няма, че всяка институция може да бъде хулена, което неминуемо ерозира респекта по отношение на институциите. Вярвам, че заедно с мерките, които ще вземат отговорните служби, най-вече МВР и не само, ние ще бъдем в позицията да дадем малко по-добър пример на българските граждани, включително и на подрастващите".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дрифтаджия
Коментиран от #3
12:45 05.09.2025
2 айде па тоя
на чекмеджарниците в евро
демек правите нещо
изглеждате организирани в очите на наивните
ама за вашта кьор софра
за сметка на народа който нищо няма да усети от тез над 1.6 милиарда евро
Коментиран от #23
12:47 05.09.2025
3 другия кандидат за побой
До коментар #1 от "Дрифтаджия":е тогава бързо ще променят за закона за хулиганство уж повече години
както наскоро набързо увеличиха от 3 на 4г за песовете
12:49 05.09.2025
4 Зайчарника е празен
12:52 05.09.2025
5 1234
12:54 05.09.2025
6 безпартиен
12:55 05.09.2025
7 оня с коня
Коментиран от #10
12:57 05.09.2025
8 Гост
Коментиран от #16
13:02 05.09.2025
9 Мафията от герб ще има какво да краде
13:03 05.09.2025
10 Гост
До коментар #7 от "оня с коня":Е да бе коня, те ги вкарват милиардите, ама по собствените си банкови сметки в офшорни зони. Но и ти намазваш нещо от кражбата, няма как да хвалиш толкова господаря бойко, е така, безплатно, без келепир, без да бъркаш у кацата. Сигурно си, поне, на някоя апетита службица
Коментиран от #18
13:05 05.09.2025
11 логика
Коментиран от #17
13:06 05.09.2025
12 жжжжжж
13:13 05.09.2025
13 чекмеджан: пари нема търсете другаде
За овладяване на ситуацията се е наложила намеса на полицията.
До агресията се стига, след като екип на дирекция "Инспекция по труда" Хасково при осъществяване на служебните си задължения, след легитимиране със служебни карти, е бил нападнат от лице, представило се за съпруг на собственичката на заведението.
Мъжът е скъсал попълнените от работниците декларации и е оспорил правото на инспекторите по труда за упражняване на контрол. Преди пристигането на полицията, той е изгонил заварените работници и е счупил цялата посуда на една от масите.
13:14 05.09.2025
14 Папуц
Браво!
имам едно питане към габровци - верно ли томито е малко еврейн?
за едни съседки питам!
13:16 05.09.2025
15 ха ха
13:18 05.09.2025
16 Лопата с чип
До коментар #8 от "Гост":Според мен, тези пари вообще няма да дойдат до ББР.
Направо им ги привеждат по офшорните сметки.
Иначе ,как шишковците ще ни вкарат във войната?
А нали и затова те си приемат еврото - да няма валутен борд, и да си краднат безпроблемно!
13:20 05.09.2025
17 А не ве
До коментар #11 от "логика":А колко излезе това "електронно правителство" на нас- данъкоплатците?
или никой не държи сметка на този специалист!
13:23 05.09.2025
18 оня с коня
До коментар #10 от "Гост":Твърдиш че хваля "Господаря" си Бойко?А защо трябва да си хабя Хвалбите,след като фактите говорят сами за себе си ?Да е влязло някакво Евро от ЕС по време на Служ. Правителства на Радев или при управлението на ПП?И уточнявам:Бойко не ми е господар а ЛИДЕР /ако правиш разлика/ без да съм член на Партията му.Не съм и на "Сладка службица" както предполагаш защото НЕ ми се налага да работя и освен всички Неща у Бойко ценя и Стабилността на Управлението му,което ми позволява Спокойно да си харча парите!
Коментиран от #21, #24, #25
13:24 05.09.2025
19 Вълк единак
13:29 05.09.2025
20 Дончев- габровеца
13:32 05.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Един
13:33 05.09.2025
23 Дончев
До коментар #2 от "айде па тоя":Да откраднем парите до коледа
13:35 05.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Учен от БАН
До коментар #18 от "оня с коня":Нямало господар, горкото. Ти си подлога, която си личи от километри. Не му се налагало да работи. Виж си граматиката бе илитерат.
13:41 05.09.2025
26 Томе
13:44 05.09.2025
27 оня с коня
До коментар #21 от "Вашето Мнение":Ще си послужа с един израз който се появява тука от време на време:"Дреме ми на розовите прашки" дали ме изкарваш Неграмотник,ИЛИТЕРАТ или каквото там ти хрумне. Бил съм Гербав хрантутник и чакам на подаяния от Бойко и Шиши?Неее Байно разчитам на РЕСТИТУИРАНИТЕ СИ Добруджански Земи и имоти,които ми снасят като Златни кокошки АКУРАТНО И БЕЗ ЗАСЕЧКА!:)
13:45 05.09.2025
28 институционален ред няма,
13:47 05.09.2025
29 1.6 милиарда евро а? ....страшна работа
2. Дългосрочните задължения в края на юни нарастват със 17,9% до 42,4941 млрд. евро.
3. Краткосрочните задължения нарастват с 21,5% и стигат до 1,8652 млрд. евро.
4. Увеличават се кредитите за домакинства с 2%. А тези за сектор "Държавно управление" и за други финансови предприятия с 38,3%.
5. Намаляват общите депозити в банковата система с 0,5%.
Коментиран от #33
13:49 05.09.2025
30 Ъхъъъъъ ....
13:52 05.09.2025
31 Светата Европейска комисия
Коментиран от #34
13:56 05.09.2025
32 При тази Вакханалия !Това
Това Изобщо не ме Интересува !
Отнова няма да Огрее !
Най-Нуждаещите се !
Крадеца !
Си е Крадец ?!
Осигурява !
Само своите си Хора !
От Контингента !
14:00 05.09.2025
33 Точно! Тази България, може ли да изкарва
До коментар #29 от "1.6 милиарда евро а? ....страшна работа":Тази държава България толкова ли е пропаднала,
че да се е хванала като мравка за сламка за щастливите
милиарди по нещастното ПВУ блокирано от 5 години!
Беше за нещастния Ковид, помним ли?!
Та толкова ли е изпаднало България - ПРОИЗВОДСТВОТО българско
че да се жертват сигурността, реда, живота и здравето на българския народ -
ДЕРАЙЛИРА ВСИЧКО, но това не стига - ПУСНАХА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
части и нацяло СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ !
Позор неможачи дето позорно изричат лъжи с криви усти.
Позор некадърници неможещи да управляват държавата и народа си
14:02 05.09.2025
34 Вървим към УПРАВЛЕНСКИ БОРД
До коментар #31 от "Светата Европейска комисия":За най-голям ужас на добролюбивата българска нация
ни тласкат целенасочено в хаос и несигурност
към Управленски борд ОТ ЧУЖДА ДЪРЖАВА на онова
завистливото племе,
което е яхнало най-нахално българите и България,
чрез свои нещастници алчни сребролюбци ...
14:06 05.09.2025
35 Ха ха ха
Цял самостоятелен план Маршал ще е необходим за преодоляване на последиците от вашето 15 годишно управление. И нови затвори.
14:12 05.09.2025