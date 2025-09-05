Новини
България »
РЗИ: Водата в Плевен е годна за пиене

РЗИ: Водата в Плевен е годна за пиене

5 Септември, 2025 14:16 684 15

  • рзи-
  • вода-
  • чешма-
  • плевен

В хигиенно-епидемиологично отношение няма покачване на заболеваемостта от чревни инфекции

РЗИ: Водата в Плевен е годна за пиене - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водата в Плевен е годна за пиене. Това съобщи директорът на Регионалната здравна инспекция в Плевен д-р Илиян Минчев на заседанието на Областния кризисен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия на територията на област Плевен, свикано по повод проблемите с водоснабдяването.

Той посочи, че от РЗИ продължават да извършват ежеседмичен учестен мониторинг на качествата на питейната вода. С тяхно предписание такъв мониторинг паралелно извършват и от ВиК.

На 1 септември е направено пробонабиране от всички 10 контролни точки в града. Взети са проби и от четири детски заведения и от шест болници. Изследваните проби в лабораториите на РЗИ не са показали никакви отклонения по показателите за водата за питейно-битови цели, уточни д-р Минчев.

В хигиенно-епидемиологично отношение няма покачване на заболеваемостта от чревни инфекции, информира д-р Минчев. За последните три седмици има регистрирани 16 чревни инфекции, които нямат връзка с питейна вода. Половината от тях са от райони в областта, където няма режим на водата.

От РЗИ продължават и проверките в учебните заведения за готовност за новата учебна година. Там освен санитарно-хигиенните условия се проверява и за наличието на достатъчен брой съдове за санитарни нужди. От 105 училища в областта, 90 вече са проверени и им е дадено разрешение.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 адаша

    17 0 Отговор
    Тя хубаво е годна, ама я няма ...

    14:18 05.09.2025

  • 2 Учуден

    15 0 Отговор
    Какво тестват като в Плевен няма вода?

    14:22 05.09.2025

  • 3 БГ скоро пак ще кашля

    14 0 Отговор
    Чертите по небето отново се появиха.

    14:25 05.09.2025

  • 4 вие полудяхте ли

    13 0 Отговор
    коя вода, тази дето я няма ли :)

    14:26 05.09.2025

  • 5 Боко и шиши да я пият

    11 1 Отговор
    Мафията превзе държавата

    14:27 05.09.2025

  • 6 прокопи

    12 0 Отговор
    Това е черен хумор.

    14:30 05.09.2025

  • 7 Сашо Роман

    7 0 Отговор
    Нали вода нема ?

    14:33 05.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ивелин Михайлов

    13 0 Отговор
    Ок тогава всеки служител на рзи да озпие по 1 литър плевенска чешмяна вода!

    14:39 05.09.2025

  • 10 Боко и ШиШи ООД

    8 0 Отговор
    Чак зимата ще ги огрее водата !

    14:46 05.09.2025

  • 11 Цвете

    5 0 Отговор
    " ДОЖИВЯХА " ПЛЕВЕНЧАНИ ДА СЕ " ИЗКЪПЯТ " ,КАТО БЕЛИ ХОРА. ЕГАТИ ДЪРЖАВАТА И УПРАВНИЦИТЕ. ФАНИ ЕДИНИЯ ТА ГО. ТРЕСНИ У ДРУГИЯ. АМА ТЕ СА СЕ ИЗКЪПАЛИ МАЙ, ПРЕДИ ДА ВЛЕЗАТ В ПАРЛАМЕНТА И ДА НИ БАЛАМОСВАТ, КАКВО ПРЕКРАСНО БЪДЕЩЕ ГО ОЧАКВА БЪЛГАРИНЪТ.🤭🫡🫣🤔🤫🫡

    15:06 05.09.2025

  • 12 Цвете

    4 0 Отговор
    " ДОЖИВЯХА " ПЛЕВЕНЧАНИ ДА СЕ " ИЗКЪПЯТ " ,КАТО БЕЛИ ХОРА. ЕГАТИ ДЪРЖАВАТА И УПРАВНИЦИТЕ. ФАНИ ЕДИНИЯ ТА ГО. ТРЕСНИ У ДРУГИЯ. АМА ТЕ СА СЕ ИЗКЪПАЛИ МАЙ, ПРЕДИ ДА ВЛЕЗАТ В ПАРЛАМЕНТА И ДА НИ БАЛАМОСВАТ, КАКВО ПРЕКРАСНО БЪДЕЩЕ ГО ОЧАКВА БЪЛГАРИНЪТ.🤭🫡🫣🤔🤫🫡

    15:08 05.09.2025

  • 13 Шопинг

    2 0 Отговор
    Пийте я вие

    15:17 05.09.2025

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ТО И НА РОЖЕН ИМАЛО
    ПО ВИСОКО ЗАМЪРСЯВАНЕ СЪС СЕРЕН ДВУОКИС
    И АЗОТНИ ОКИСИ
    ОТКОЛКОТО В ДИМИТРОВГРАД :))

    15:20 05.09.2025

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    БЛАЗЕ ИМ
    ПЛЕВЕНЧАНИ НЯМАТ НУЖДА ОТ ХАПЧЕТА
    С ЖЕЛЯЗО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КРЪВТА:))
    .....
    ТО СИ ИДВА С ВОДАТА

    15:22 05.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове