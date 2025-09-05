РЗИ: Водата в Плевен е годна за пиене

Водата в Плевен е годна за пиене. Това съобщи директорът на Регионалната здравна инспекция в Плевен д-р Илиян Минчев на заседанието на Областния кризисен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия на територията на област Плевен, свикано по повод проблемите с водоснабдяването.
Той посочи, че от РЗИ продължават да извършват ежеседмичен учестен мониторинг на качествата на питейната вода. С тяхно предписание такъв мониторинг паралелно извършват и от ВиК.
На 1 септември е направено пробонабиране от всички 10 контролни точки в града. Взети са проби и от четири детски заведения и от шест болници. Изследваните проби в лабораториите на РЗИ не са показали никакви отклонения по показателите за водата за питейно-битови цели, уточни д-р Минчев.
В хигиенно-епидемиологично отношение няма покачване на заболеваемостта от чревни инфекции, информира д-р Минчев. За последните три седмици има регистрирани 16 чревни инфекции, които нямат връзка с питейна вода. Половината от тях са от райони в областта, където няма режим на водата.
От РЗИ продължават и проверките в учебните заведения за готовност за новата учебна година. Там освен санитарно-хигиенните условия се проверява и за наличието на достатъчен брой съдове за санитарни нужди. От 105 училища в областта, 90 вече са проверени и им е дадено разрешение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 адаша
14:18 05.09.2025
2 Учуден
14:22 05.09.2025
3 БГ скоро пак ще кашля
14:25 05.09.2025
4 вие полудяхте ли
14:26 05.09.2025
5 Боко и шиши да я пият
14:27 05.09.2025
6 прокопи
14:30 05.09.2025
7 Сашо Роман
14:33 05.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ивелин Михайлов
14:39 05.09.2025
10 Боко и ШиШи ООД
14:46 05.09.2025
11 Цвете
15:06 05.09.2025
12 Цвете
15:08 05.09.2025
13 Шопинг
15:17 05.09.2025
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПО ВИСОКО ЗАМЪРСЯВАНЕ СЪС СЕРЕН ДВУОКИС
И АЗОТНИ ОКИСИ
ОТКОЛКОТО В ДИМИТРОВГРАД :))
15:20 05.09.2025
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПЛЕВЕНЧАНИ НЯМАТ НУЖДА ОТ ХАПЧЕТА
С ЖЕЛЯЗО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КРЪВТА:))
.....
ТО СИ ИДВА С ВОДАТА
15:22 05.09.2025