От четиримата задържани за побоя в Русе двама ще отговарят за хулиганство, а другите за тежка телесна повреда и хулиганство

Видеокамери са заснели побоя над старши комисар Николай Кожухаров в нощта срещу четвъртък в центъра на Русе. Той и неговият съсед били нападнати с повече от един удар след направената забележка за рисково шофиране, съобщиха от прокуратурата. Четиримата задържани са вече с повдигнати обвинения. Двама ще отговарят за хулиганство, а други двама - за тежка телесна повреда и хулиганство.
Мирослав Маринов, зам.-окръжен прокурор на Русе обясни, че са събрани много допълнителни данни и доказателства, а медицинската документация е позволила квалификация "Тежка телесна повреда – общо разстройство на здравето с опасност за живота". Това е наложило вече делото да се наблюдава от Окръжна прокуратура. Маринов поясни, че ще има и допълнителни обвинения след допълнителните медицинска и техническа експертиза.
Според прокурора почти всички са се разкаяли, искали да дават обяснения и съжалявали за случилото се. Маринов каза, че за непълнолетния има предпоставки той да продължи да агресира. Той подчерта, че и за четиримата ще се поиска постоянна мярка "задържане под стража".
Зам.-директорът на ОДМВР-Русе Александър Ковачев каза, че още вчера има два екипа на жандармерията които помагат на полицията в Русе. Всички екипи "ще наситят изцяло градската част на Русе, ще се извършват щателни проверки и през нощта" като мерките са за неопределено време.
1 Факт!
17:19 05.09.2025
2 Всяка статия
17:23 05.09.2025
3 излиза 2 младока са пребили
този не са ли го учили на бойни изкуства да се отбранява
и после как ще ни пазят от айдуците
Коментиран от #34, #43
17:23 05.09.2025
4 Шопо
Всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.
Или бити
Коментиран от #7
17:24 05.09.2025
5 Mими Кучева🐕🦺
17:24 05.09.2025
6 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:25 05.09.2025
7 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #4 от "Шопо":Да,бити и е....!💋🌈🛴🥳🤣👍
17:26 05.09.2025
8 Петрова
Сигурно са били кьор-кютюк пияни, за да ги ступат трима пичлигари, с жълто около устата.. Иначе как се пребива спец полицай..
Дали пък не е никакъв спец?
А просто тюфлек, със златна верига на врата?
А дрифтаджиите?
Ау, Ау, Ау...
Фейсът вие: "такива са младежите, нощем...".
Ами кой да ги спре, а?
Полицаите, както виждаме, не излизат нощем.. Някои са на кръчма, други спят..
Не са уловили такива, затова те вилнеят
Тия момчета може и да не са дрифтаджии
Щото ако бяха, щяхме да видим снимки на колата им...
Ами ако не са били дрифтаджии?
Ако са били младежи, с които вероятно пияните чичовци са се заяли? Ако са ги обидили ?
Бил се бил легитимирал , бил казал, че е началник в МВР...представям си как се легитимира... "ти знаеш ли кой съм аз веее?"
.. Пък и някоя псувня, обикновено "на майка"
Е, и ? Не са му повярвали, ако е пелтечил..
И ако е бил накичен с тези дебели златни синджири? С този мутренски вид, как да повярват?
17:26 05.09.2025
9 прокопи
17:28 05.09.2025
10 Възpожденец 🇧🇬
Закриване и основаване на Европейска полиция, след конкурс и полиграф, след това периодични тестове на 6 месеца на полиграф и годност за изпълнение на служба.
17:29 05.09.2025
11 Горски
17:31 05.09.2025
12 Бъл Хария
Бившият главен прокурор дава показания по делото "Октопод" и се обръща към ген. Атанас Атанасов:
“ Аз исках от тогавашния премиер Иван Костов да те уволни, ама той ми каза: „Аз мога без него, ама жена му е много алчна".
17:31 05.09.2025
13 Лост
17:33 05.09.2025
14 Сега
17:34 05.09.2025
15 Попов
Нарушил е една дузина закони и разпоредби за МВР, за които трябва да следи полицаите и гражданите да ги спазват.
Да не говорим, че е самозабравил се началник на МВР, за който закони и разпоредби не важат.
17:34 05.09.2025
16 гост
17:35 05.09.2025
17 Анджо
17:35 05.09.2025
18 Гошо
17:35 05.09.2025
19 А ако младежите
17:35 05.09.2025
20 няма да отговарят
Няма съдия който да вкара деца в затвора, само защото са оритали някакъв пиян и залян катаджия, който ги е предизвикал на пияна глава.
Съдиите много добре си знаят интереса и знаят че децата са бъдещите данъкоплатци, които ще работят и ще плащат данъци от които идва заплатата на съдията.
А пияния ченг ел е просто един безполезен пара зит, който нищо не произвежда, не плаща осигуровки, но пък смуче от общия бюджет заплата и после пенсия без да е участвал в пълненето.
Затова нито един съдия няма да отсъди в полза на ченг ето. Децата вероятно ще се разминат просто с предупреждение.
17:36 05.09.2025
21 Защо
17:37 05.09.2025
22 Анджо
Коментиран от #28
17:39 05.09.2025
23 Колю
17:39 05.09.2025
24 Пловдив
17:41 05.09.2025
25 Това не са
17:41 05.09.2025
26 Перо
Коментиран от #31
17:44 05.09.2025
27 EKCXУМАТОPA 🦴💀🦴
17:44 05.09.2025
28 Перо
До коментар #22 от "Анджо":Родителите са родител 1 и родител 2, от ПП/ДБ!
17:46 05.09.2025
29 горски
17:49 05.09.2025
30 Държавниците
17:56 05.09.2025
31 РЕАЛИСТ
До коментар #26 от "Перо":Прав си. Изял два шамара и било Тежка телесна повреда. Копирам що е то:
Телесната повреда е тежка, ако е причинено: продължително разстройство на съзнанието; постоянна слепота с едното или с двете очи; постоянна глухота; загуба на речта; детеродна неспособност; обезобразяване, което причинява завинаги разстройство на речта или на сетивен орган; загуба на единия бъбрек, слезката или на крило на белия дроб; загуба или осакатяване на крак или ръка; постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота.
17:57 05.09.2025
32 Кривоверен алкаш
17:57 05.09.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ахинора
До коментар #3 от "излиза 2 младока са пребили":Защото и двамата са били фиркани като талпи.Остава да се разбере дали са били с кола и кой е шофирал.Те и затова не са звънели на патрул за да си спотаят,но сега излагацията е още по-голяма.В простотията си намесиха и невръстно дете-водели го представете си по първи петли на фитнес?Проумявате ли какви елементи ни управляват?Хлапаците не са допускали,че висш полицай може да се напие като кирка.
Коментиран от #37
17:59 05.09.2025
35 Абе
18:03 05.09.2025
36 Aлфа Bълкът
Цял живот такива като тоя ни тормозят и не си мърдат пръста и прикриват мафията, а сега келешите го омлатеха и ще стоварят цялата държавна преса върху тях.
18:04 05.09.2025
37 гост
До коментар #34 от "Ахинора":Дори и така да е нямат право да го удрят така,той е с откъснат бъбрек...няма оправдание,ти още малко ще кажеш че правилно са го млатили.
18:04 05.09.2025
38 Оня
18:12 05.09.2025
39 Това направихте негодници
18:12 05.09.2025
40 За съжаление така стоят нещата
18:18 05.09.2025
41 Данко Харсъзина
18:19 05.09.2025
42 недоумявам
Коментиран от #44
18:20 05.09.2025
43 Дзън-дзън
До коментар #3 от "излиза 2 младока са пребили":Един-единствен удар с метален бокс, метална тръба или инструмент отзад, извън полето ти на видимост те праща в пространството между земята и небето. Може да ти го причини и 12 годишно 40 кг хлапе, за младежи на 19 да не говорим. Не го знаеш, защото си човек, който никога не е влизал в истински физически контакт с противник, пореди което всичките ти представи за тия неща са изградени от примитивните екшъни, които шараните приемат за чиста монета.
Разбира се, полицаят е направил груба грешка, разчитайки че младежите ще бъдат респектирани от това, че е служител на реда, допуснал е някой да мине и да го удари отзад с което схватката е била предопределена...
Както и да е - около тази случка се трупат все повече неясноти.
А полицията и МВР не правят нищо за да разсеят възникналите съмнения около фактологията по инцидента.
Много странно поведение на официалните институции, усещането, че прикриват нещо става все по-силно, особено на фона на медийната какафония, вдигана от неграмотните мисирки...
Да видим, да видим!...
Коментиран от #49
18:20 05.09.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Малко му е боят можело е и повече
18:29 05.09.2025
46 Кит
1. Отвори НК.
2. Иди на раздел "Телесна повреда" и прочети дефинициите.
3. После се опитай да схванеш защо дефинициите за ТТП са толкова конкретни и толкова малко+1.
4. Когато си обясниш феномена се опитай да си обясниш защо всички реформатори на съдебната система / без изключения/ не са казали и една дума по тези / и стотиците други/ заложени бомби в законовите текстове.
Успех!
18:31 05.09.2025
47 Данко Харсъзина
Сюжет за малък разказ или може би кратка телевизионна новела.
18:31 05.09.2025
48 следващия път
18:31 05.09.2025
49 Данко Харсъзина
До коментар #43 от "Дзън-дзън":Много точен коментар. Простотиите на Къдравата Сю и глупостите на малоумните мисирки направиха така, че л..... о да улучи вентилатора.
18:36 05.09.2025
50 сън
18:51 05.09.2025