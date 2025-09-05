Новини
България »
От четиримата задържани за побоя в Русе двама ще отговарят за хулиганство, а другите за тежка телесна повреда и хулиганство

От четиримата задържани за побоя в Русе двама ще отговарят за хулиганство, а другите за тежка телесна повреда и хулиганство

5 Септември, 2025 17:16 1 351 50

  • побой-
  • русе-
  • полицай-
  • николай кожухаров

Видеокамери са заснели побоя над старши комисар Николай Кожухаров

От четиримата задържани за побоя в Русе двама ще отговарят за хулиганство, а другите за тежка телесна повреда и хулиганство - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Видеокамери са заснели побоя над старши комисар Николай Кожухаров в нощта срещу четвъртък в центъра на Русе. Той и неговият съсед били нападнати с повече от един удар след направената забележка за рисково шофиране, съобщиха от прокуратурата. Четиримата задържани са вече с повдигнати обвинения. Двама ще отговарят за хулиганство, а други двама - за тежка телесна повреда и хулиганство.

Мирослав Маринов, зам.-окръжен прокурор на Русе обясни, че са събрани много допълнителни данни и доказателства, а медицинската документация е позволила квалификация "Тежка телесна повреда – общо разстройство на здравето с опасност за живота". Това е наложило вече делото да се наблюдава от Окръжна прокуратура. Маринов поясни, че ще има и допълнителни обвинения след допълнителните медицинска и техническа експертиза.

Според прокурора почти всички са се разкаяли, искали да дават обяснения и съжалявали за случилото се. Маринов каза, че за непълнолетния има предпоставки той да продължи да агресира. Той подчерта, че и за четиримата ще се поиска постоянна мярка "задържане под стража".

Зам.-директорът на ОДМВР-Русе Александър Ковачев каза, че още вчера има два екипа на жандармерията които помагат на полицията в Русе. Всички екипи "ще наситят изцяло градската част на Русе, ще се извършват щателни проверки и през нощта" като мерките са за неопределено време.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт!

    35 3 Отговор
    Това е държавата която, която бе разградена тотално от простата и крадлива герберска Тиква.

    17:19 05.09.2025

  • 2 Всяка статия

    22 0 Отговор
    С различно мнение ,днес вече видели камерите ,а утре

    17:23 05.09.2025

  • 3 излиза 2 младока са пребили

    26 3 Отговор
    този як на вид шеф и неговия колега или съсед
    този не са ли го учили на бойни изкуства да се отбранява
    и после как ще ни пазят от айдуците

    Коментиран от #34, #43

    17:23 05.09.2025

  • 4 Шопо

    28 3 Отговор
    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР .
    Всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.
    Или бити

    Коментиран от #7

    17:24 05.09.2025

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    14 3 Отговор
    Савлмо са набили милиционера,или са прибегнали и до сексуален тормоз?🦧🌈🛴🥳🤣👍

    17:24 05.09.2025

  • 6 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    23 4 Отговор
    Хаоса го създадохте вие господа от ГЕРБ и МВР, така че отвреме навреме ще опитвате от отровната манджа, която надробихте за обикновените хора! И моля ви накарайте новия главен секретар да обясни какъв ще е ДИСКОМФОРТА, който ще се наложи да изпитва населението!

    17:25 05.09.2025

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    Да,бити и е....!💋🌈🛴🥳🤣👍

    17:26 05.09.2025

  • 8 Петрова

    36 2 Отговор
    В делничен ден, на кръчма, до сутринта?
    Сигурно са били кьор-кютюк пияни, за да ги ступат трима пичлигари, с жълто около устата.. Иначе как се пребива спец полицай..
    Дали пък не е никакъв спец?
    А просто тюфлек, със златна верига на врата?
    А дрифтаджиите?
    Ау, Ау, Ау...
    Фейсът вие: "такива са младежите, нощем...".
    Ами кой да ги спре, а?
    Полицаите, както виждаме, не излизат нощем.. Някои са на кръчма, други спят..
    Не са уловили такива, затова те вилнеят
    Тия момчета може и да не са дрифтаджии
    Щото ако бяха, щяхме да видим снимки на колата им...
    Ами ако не са били дрифтаджии?
    Ако са били младежи, с които вероятно пияните чичовци са се заяли? Ако са ги обидили ?
    Бил се бил легитимирал , бил казал, че е началник в МВР...представям си как се легитимира... "ти знаеш ли кой съм аз веее?"
    .. Пък и някоя псувня, обикновено "на майка"
    Е, и ? Не са му повярвали, ако е пелтечил..
    И ако е бил накичен с тези дебели златни синджири? С този мутренски вид, как да повярват?

    17:26 05.09.2025

  • 9 прокопи

    15 0 Отговор
    Още едно разминаване - В ноща СРЕЩУ четвъртък ...

    17:28 05.09.2025

  • 10 Възpожденец 🇧🇬

    10 5 Отговор
    Тази съветска милиция е срам и позор ! В пъти повече персонал имат от средното за ЕС, а не вържат работа и за 2 копейки.
    Закриване и основаване на Европейска полиция, след конкурс и полиграф, след това периодични тестове на 6 месеца на полиграф и годност за изпълнение на служба.

    17:29 05.09.2025

  • 11 Горски

    9 5 Отговор
    Докато българите не се вдигнат и не поискат сериозно работещи мерки срещу невъзпитаните младежи-хулигани всякакви, шофьори, биячи, дрифтачи, тротинеткаджии и всякакви тормозещи хората, и работеща полиция, няма да стане нищо. Но няма и да се вдигнат българите, щото свикнаха да търпят, пък и ще бъдат бяла врана сред другите европейци, дето ги ръчкат и колят, а протести няма общонародни никъде. Тук-там някое протестче, кучето лае, керванът си върви. Но, ако залае цялата глутница, едва ли ще мине незабелязана. Криминална полиция към ОДМВР – Русе е водил разследването на убийството на журналистката Виктория Маринова, заявявайки, че версията за връзка с професионалната ѝ дейност е „най-малко вероятна“! Припомняме, че последното предаване на Виктория Маринова бе посветено на кражбите на строителната фирма „Джи Пи Груп“ със стотици милиони евро от проекти, финансирани от Европейския съюз. ДжиПиГейт BG Elves.

    17:31 05.09.2025

  • 12 Бъл Хария

    13 1 Отговор
    Никола Филчев
    Бившият главен прокурор дава показания по делото "Октопод" и се обръща към ген. Атанас Атанасов:
    “ Аз исках от тогавашния премиер Иван Костов да те уволни, ама той ми каза: „Аз мога без него, ама жена му е много алчна".

    17:31 05.09.2025

  • 13 Лост

    9 0 Отговор
    А комшията с каква телесна повреда е?

    17:33 05.09.2025

  • 14 Сега

    11 1 Отговор
    и комшията му бил нападнат ? Първо уж на фитнес в 05:30 рано - рано , после пребит сред нощ , когато бил с жена си и малко дете пред техните погледи и какви ли още не мъгливи версии ! Загубил бил литър и половина кръв , бъбрека му щяха да вадят ? Ако е така , тогава или е прострелян или намушкан с остър предмет в гръб , щом има засегнат бъбрек

    17:34 05.09.2025

  • 15 Попов

    12 3 Отговор
    Пребития милиционер веднага да се уволни дисциплинарно !
    Нарушил е една дузина закони и разпоредби за МВР, за които трябва да следи полицаите и гражданите да ги спазват.
    Да не говорим, че е самозабравил се началник на МВР, за който закони и разпоредби не важат.

    17:34 05.09.2025

  • 16 гост

    16 2 Отговор
    Около 200 келеши с ПЪРПОРЕТКИ тормозят цялата страна от ранна пролет до късна есен , особено след 22 часа? Народната полиция СПИ, НО БДИ! Сега малко ще се пораздвижат в Русе, но скоро ще ги налегне тежък летаргичен сън. ЗАПЛАТАТА НАЛИ ВЪРВИ - ЗАЩО ДА СИ СЪЗДАВАМЕ ПРОБЛЕМИ ???

    17:35 05.09.2025

  • 17 Анджо

    18 0 Отговор
    Има нещо фалшиво в цялата история. Той се е прибрал и после е отишъл болницата, а даже не се обадил на 112 или на полицията даже и на линейка не са се обадили. Ако е бил много зле, защо не е извикал спешна помощ а е отишъл сам, нали е бил много зле. Сценарият на филма е много зле написан.

    17:35 05.09.2025

  • 18 Гошо

    7 3 Отговор
    Дано ги затворят за 20 год че да имат лично пространство каквото са претендирали

    17:35 05.09.2025

  • 19 А ако младежите

    11 5 Отговор
    Просто са се защитавали а? От брутален полицейски произвол в извън работно време ?

    17:35 05.09.2025

  • 20 няма да отговарят

    8 8 Отговор
    Глупости, децата няма да отговарят. Недейте да пишете небивалици.
    Няма съдия който да вкара деца в затвора, само защото са оритали някакъв пиян и залян катаджия, който ги е предизвикал на пияна глава.
    Съдиите много добре си знаят интереса и знаят че децата са бъдещите данъкоплатци, които ще работят и ще плащат данъци от които идва заплатата на съдията.
    А пияния ченг ел е просто един безполезен пара зит, който нищо не произвежда, не плаща осигуровки, но пък смуче от общия бюджет заплата и после пенсия без да е участвал в пълненето.
    Затова нито един съдия няма да отсъди в полза на ченг ето. Децата вероятно ще се разминат просто с предупреждение.

    17:36 05.09.2025

  • 21 Защо

    19 0 Отговор
    Не публикуват записа от камерите и да спрат всички спекулации

    17:37 05.09.2025

  • 22 Анджо

    7 2 Отговор
    Престанете да плювате младежите, родителите имат вина за тяхното възпитание. 80 процента са виновни родителите , другите вече са на младежите.

    Коментиран от #28

    17:39 05.09.2025

  • 23 Колю

    7 3 Отговор
    Българска работа.Чета коментарите и всички толерират младежите което нямаше да е така ако бяха от друг етнос .

    17:39 05.09.2025

  • 24 Пловдив

    9 1 Отговор
    Вече няма никакво уважение към възрастните

    17:41 05.09.2025

  • 25 Това не са

    10 2 Отговор
    Младежи а потенциални убийци

    17:41 05.09.2025

  • 26 Перо

    14 1 Отговор
    Станахме за резил с тоя полицай! Иначе се облича с униформа, като паун, маршалски пагони, лампази и всички атрибути за помпозност! А между ушите няма никой, мозък на пиле! Добре, че побойниците не са били 11- годишни, да не говорим за загубени 3 л. кръв! Една жена, прегазена с АТВ на Слънчака почина, след дълга кома и средна телесна повреда, а необезпечения кадрово паун има тежка, с много по-лек случай и е жив и здрав! Мутренска демокрация!

    Коментиран от #31

    17:44 05.09.2025

  • 27 EKCXУМАТОPA 🦴💀🦴

    2 4 Отговор
    B клетка на открито ще са ви проснати разччeeкнаттите ви след аyтoпccия телццaa на вас и целиттe ви жaaлkkи cceeммейcтвa. И ще наблюдаваме процеса на ppaзлаагaнee!

    17:44 05.09.2025

  • 28 Перо

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "Анджо":

    Родителите са родител 1 и родител 2, от ПП/ДБ!

    17:46 05.09.2025

  • 29 горски

    6 2 Отговор
    Допускате ли, че Кожухаров не се представил КОЙ е на “невъзпитаните и невежливи младежи” преди да бъде зверски набит с почти изваден бъбрек? Забравихте ли за огромното влияние в Русе на Таки и Ами покрай Златния паркинг на Дунав мост, пишат и за евентуална война Пеевски vs. Таки. Припомням, че битият е разследвал жестокото убийство на журналистката от Русе Виктория и по-надолу лъсват още интересни връзки. Пеевски току що се обади, че подкрепял набития, между впрочем, назначен от Атанас Илков точно за изборите със зверското купуване на гласове от Новото начало миналия октомври и оставен от Даниел Митов на поста. Версията – буйни русенски младежи с лошо възпитание пратиха в 5:30 сутринта в реанимацията с почти изваден бъбрек шефа на Полицията в града, тази версия ми звучи като най-най-абсурдната!

    17:49 05.09.2025

  • 30 Държавниците

    3 0 Отговор
    ще се усетят, че е много, ама много лошо, когато дронове започнат да сипят огън и жупел над техните гави, когато започнат ударите по държавни учреждения. Нали сегашните държавници толерират млади доброволци, които прозвеждат части за дронове, предназначени като помощ за Украйна. незавиимо как. Важното е, че ги произвеждат. Няма да мине дълго време и ще сглобяват дронове. Ще се намерят , кои да ги купят и да ги използват срещу спящата Българска власт.

    17:56 05.09.2025

  • 31 РЕАЛИСТ

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Перо":

    Прав си. Изял два шамара и било Тежка телесна повреда. Копирам що е то:
    Телесната повреда е тежка, ако е причинено: продължително разстройство на съзнанието; постоянна слепота с едното или с двете очи; постоянна глухота; загуба на речта; детеродна неспособност; обезобразяване, което причинява завинаги разстройство на речта или на сетивен орган; загуба на единия бъбрек, слезката или на крило на белия дроб; загуба или осакатяване на крак или ръка; постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота.

    17:57 05.09.2025

  • 32 Кривоверен алкаш

    4 1 Отговор
    Те са добри момчета,ето...започнали да се разкайват..повече няма да правят така...Да се приведат в състоянието в което е полицейският комисар и може да се започне на чисто.

    17:57 05.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ахинора

    7 5 Отговор

    До коментар #3 от "излиза 2 младока са пребили":

    Защото и двамата са били фиркани като талпи.Остава да се разбере дали са били с кола и кой е шофирал.Те и затова не са звънели на патрул за да си спотаят,но сега излагацията е още по-голяма.В простотията си намесиха и невръстно дете-водели го представете си по първи петли на фитнес?Проумявате ли какви елементи ни управляват?Хлапаците не са допускали,че висш полицай може да се напие като кирка.

    Коментиран от #37

    17:59 05.09.2025

  • 35 Абе

    6 0 Отговор
    А какво беше обвиненоето не несебърското синче, че не си спомням.

    18:03 05.09.2025

  • 36 Aлфа Bълкът

    8 1 Отговор
    Айде бе?! Брех ей, за оня дето уби майката с атв-то и прати детето в кома, беше лека телесна колко време, а за ушевия веднага тежка телесна. 🤬
    Цял живот такива като тоя ни тормозят и не си мърдат пръста и прикриват мафията, а сега келешите го омлатеха и ще стоварят цялата държавна преса върху тях.

    18:04 05.09.2025

  • 37 гост

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Ахинора":

    Дори и така да е нямат право да го удрят така,той е с откъснат бъбрек...няма оправдание,ти още малко ще кажеш че правилно са го млатили.

    18:04 05.09.2025

  • 38 Оня

    4 0 Отговор
    С една дума не си ли с униформа полицайче,си бай чеп.Не си ли си охрана господин депутатино си също такъв.Да си знаят.

    18:12 05.09.2025

  • 39 Това направихте негодници

    6 1 Отговор
    Е и, какво като отговарят ? Други ще дойдат на тяхно място. И след тях още сто ще дойдат да отговарят. Хората са смазани, обезверени, оставени без вода, без бъдеще,без справедливост, човечност и законност. Малоумници, иде поколение, което ще ви бие където ви намери. Съсипахте българската младеж,без образование, без грижа, превърнати в робски придатък,оставен без държава, без родина и без морал,без работа , с кредити и в разруха.

    18:12 05.09.2025

  • 40 За съжаление така стоят нещата

    3 1 Отговор
    Българската младеж има право на протест , има всички основания за гняв и ярост !

    18:18 05.09.2025

  • 41 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор
    Искрено се надявам милиционера да пукне като куче.

    18:19 05.09.2025

  • 42 недоумявам

    4 0 Отговор
    странно как един побой без счупени кости се води тежка телесна повреда а счупен череп средна ???!?!?!???

    Коментиран от #44

    18:20 05.09.2025

  • 43 Дзън-дзън

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "излиза 2 младока са пребили":

    Един-единствен удар с метален бокс, метална тръба или инструмент отзад, извън полето ти на видимост те праща в пространството между земята и небето. Може да ти го причини и 12 годишно 40 кг хлапе, за младежи на 19 да не говорим. Не го знаеш, защото си човек, който никога не е влизал в истински физически контакт с противник, пореди което всичките ти представи за тия неща са изградени от примитивните екшъни, които шараните приемат за чиста монета.
    Разбира се, полицаят е направил груба грешка, разчитайки че младежите ще бъдат респектирани от това, че е служител на реда, допуснал е някой да мине и да го удари отзад с което схватката е била предопределена...
    Както и да е - около тази случка се трупат все повече неясноти.
    А полицията и МВР не правят нищо за да разсеят възникналите съмнения около фактологията по инцидента.
    Много странно поведение на официалните институции, усещането, че прикриват нещо става все по-силно, особено на фона на медийната какафония, вдигана от неграмотните мисирки...
    Да видим, да видим!...

    Коментиран от #49

    18:20 05.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Малко му е боят можело е и повече

    4 1 Отговор
    Хората живеят всеки ден така

    18:29 05.09.2025

  • 46 Кит

    0 0 Отговор
    Направи следните неща:

    1. Отвори НК.
    2. Иди на раздел "Телесна повреда" и прочети дефинициите.
    3. После се опитай да схванеш защо дефинициите за ТТП са толкова конкретни и толкова малко+1.
    4. Когато си обясниш феномена се опитай да си обясниш защо всички реформатори на съдебната система / без изключения/ не са казали и една дума по тези / и стотиците други/ заложени бомби в законовите текстове.

    Успех!

    18:31 05.09.2025

  • 47 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    "Три хлапака набили самозабравил се пиян милиционер, негоден зан нищо".

    Сюжет за малък разказ или може би кратка телевизионна новела.

    18:31 05.09.2025

  • 48 следващия път

    3 0 Отговор
    децата от детската градина може да набият някой полицай...

    18:31 05.09.2025

  • 49 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Дзън-дзън":

    Много точен коментар. Простотиите на Къдравата Сю и глупостите на малоумните мисирки направиха така, че л..... о да улучи вентилатора.

    18:36 05.09.2025

  • 50 сън

    1 0 Отговор
    най- показателно е, че и шефа на полицията не се обръща официално към полицията. знае човека че системата не работи и е щял да прибегне към други начини, явно...

    18:51 05.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове