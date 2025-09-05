От четиримата задържани за побоя в Русе двама ще отговарят за хулиганство, а другите за тежка телесна повреда и хулиганство

Видеокамери са заснели побоя над старши комисар Николай Кожухаров в нощта срещу четвъртък в центъра на Русе. Той и неговият съсед били нападнати с повече от един удар след направената забележка за рисково шофиране, съобщиха от прокуратурата. Четиримата задържани са вече с повдигнати обвинения. Двама ще отговарят за хулиганство, а други двама - за тежка телесна повреда и хулиганство.

Мирослав Маринов, зам.-окръжен прокурор на Русе обясни, че са събрани много допълнителни данни и доказателства, а медицинската документация е позволила квалификация "Тежка телесна повреда – общо разстройство на здравето с опасност за живота". Това е наложило вече делото да се наблюдава от Окръжна прокуратура. Маринов поясни, че ще има и допълнителни обвинения след допълнителните медицинска и техническа експертиза.

Според прокурора почти всички са се разкаяли, искали да дават обяснения и съжалявали за случилото се. Маринов каза, че за непълнолетния има предпоставки той да продължи да агресира. Той подчерта, че и за четиримата ще се поиска постоянна мярка "задържане под стража".

Зам.-директорът на ОДМВР-Русе Александър Ковачев каза, че още вчера има два екипа на жандармерията които помагат на полицията в Русе. Всички екипи "ще наситят изцяло градската част на Русе, ще се извършват щателни проверки и през нощта" като мерките са за неопределено време.