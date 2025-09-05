Новини
България »
Борислав Сандов: Проблемът с безводието се неглижира дълго време

Борислав Сандов: Проблемът с безводието се неглижира дълго време

5 Септември, 2025 17:52 520 8

  • водна криза-
  • борислав сандов-
  • безводие

Основният проблем е управленската немощ, климатичните промени са подсилващ фактор, смята бившият министър

Борислав Сандов: Проблемът с безводието се неглижира дълго време - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Проблемът с безводието се неглижира дълго време. Инвестира се в инфраструктура, която е неподходяща, скъпоструваща, некачествена. Проектите от този тип са като магистралите - голяма стойност, големи фирми. Само че при магистралите са по-видими, защото от там минаваме всеки ден. Това заяви бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов в предаването "Лице в лице" по бТВ.

Сандов отбеляза, че 10% от населените места са били във водна криза тази година.

По изчисления на "Зелено движение" са засегнати около 7,2% от населението. Основният проблем е управленската немощ, климатичните промени са подсилващ фактор, смята бившият министър.

"Вода би имало за всеки ако имахме добра мрежа, която да кара водата от водоизточника до ползвателите. Имаме лоша инфраструктура, имаме около 60% загуби. 1/3 от водоизточнците имат измервателни уреди, което създава предпоставки са кражба на вода", каза още той.

По думите му основна отговорност носи министърът на регионалното развитие и благоустройството. "ВиК е под шапката на МРББ, според мен не им е мястото там. Проблемът е в МРРБ. Това, което се предлага за борд на водите няма да реши проблемът. Изисква се структурна реформа, защото се проваляме като държава за обезпечаване на нещо основно за хората и бизнеса", посочи още Сандов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 EKCXУМАТОPA 🦴💀🦴

    4 1 Отговор
    B клетка на открито ще са ви проснати разччeeкнаттите ви след аyтoпccия телццaa на вас и целиттe ви жaaлkkи cceeммейcтвa. И ще наблюдаваме процеса на ppaзлаагaнee!

    Коментиран от #4

    17:53 05.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    В Дубай обезсоляват вода от морето.

    17:54 05.09.2025

  • 3 Сатана Z

    9 0 Отговор
    Зеленият талибан Сандов пълни джобовете с пари от спиране на проекти

    18:01 05.09.2025

  • 4 пенсионер

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "EKCXУМАТОPA 🦴💀🦴":

    Преди да се разложим, ако си намерим ченето, че те ухапем !

    18:05 05.09.2025

  • 5 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Миналия ден главатаря на тежката организирана престъпност в България(според описанието на бившия Американски посланик Джон Байерли) лицето Бойко Методиев Борисов заяви:"Управлението е на колегите от ИТН и БСП,ние само ги подкрепяме. Обещали сме им на ИТН и БСП да ги подкрепяме като управляват". Значи премиер е ортодоксален гербаджия Росен Желязков, вицепремиер е ортодоксален гербераст Томислав Дончев ,министър на финансите е ортодоксална гербаджийка Теменужка Петкова,министър на външните работи е целуващия ръката на главатаря Георг Георгиев,но правителството не било тяхно а на подлогите ИТН и БСП. Борисов е хитрец! Готви се да стовари всичко за краха върху тях. И точно е написал под публикацията на Трифонов вчера бившият евродепутат Николай Бареков :" Славуца клета ,бъди поне един път мъж в преминалия ти жалък и празен животец. Обeси се над дивана в бърлогата си". И Бареков е масово подкрепян в коментарите на гражданите. И е прав и Кирил Веселински от МЕЧ : "Слави Тодоров Трифонов - за толкова години от едни си отричан ,от други харесван но все пак имаше някакво име в Българския шоу бизнес. Какъв жалък и пошъл край Слави. Няма нищо по жестоко от народното презрение и омраза и да не можеш да излезеш сред гражданите на публично място"

    18:09 05.09.2025

  • 6 Хаха

    6 1 Отговор
    Този зелен талибан що не протестира срещу фотоволтаиците и перките!
    Що не каже що в Гърция няма ,
    Що не се разходи до имотите на Прокопиев и Чехльо в Гърция ми перки ни дявол!
    А на територията земя не остана! А завода за барут нещо да каже

    18:10 05.09.2025

  • 7 Бай Иван

    4 0 Отговор
    Поканили този неграмотник на който първата работа в трудовата книжка е "министър" да ни дава акъл! Къде бяха тези велики еколози, когато горяха горите на България? Никъде не чухме д са помогнали нещо, но да спират проекти и да съсипват Родината ни нямат равни!

    18:30 05.09.2025

  • 8 Здравейте госпожо Ризова

    0 0 Отговор
    Откъде ги намирате такива.
    Вие му задавате адекватни въпроси.
    Той ви отговаря това което му изнася.
    Колко е бил добър преди 100 години когато е управлявал в пам ти века.
    Ще става ли отново министър за да си прави самореклама.

    18:42 05.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове