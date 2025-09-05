Борислав Сандов: Проблемът с безводието се неглижира дълго време

Проблемът с безводието се неглижира дълго време. Инвестира се в инфраструктура, която е неподходяща, скъпоструваща, некачествена. Проектите от този тип са като магистралите - голяма стойност, големи фирми. Само че при магистралите са по-видими, защото от там минаваме всеки ден. Това заяви бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов в предаването "Лице в лице" по бТВ.

Сандов отбеляза, че 10% от населените места са били във водна криза тази година.

По изчисления на "Зелено движение" са засегнати около 7,2% от населението. Основният проблем е управленската немощ, климатичните промени са подсилващ фактор, смята бившият министър.

"Вода би имало за всеки ако имахме добра мрежа, която да кара водата от водоизточника до ползвателите. Имаме лоша инфраструктура, имаме около 60% загуби. 1/3 от водоизточнците имат измервателни уреди, което създава предпоставки са кражба на вода", каза още той.

По думите му основна отговорност носи министърът на регионалното развитие и благоустройството. "ВиК е под шапката на МРББ, според мен не им е мястото там. Проблемът е в МРРБ. Това, което се предлага за борд на водите няма да реши проблемът. Изисква се структурна реформа, защото се проваляме като държава за обезпечаване на нещо основно за хората и бизнеса", посочи още Сандов.