34 747 души все още са без вода

15 Октомври, 2025 13:14 432 4

Основна цел на „Български ВиК холдинг"ЕАД е в условията на глобалните климатични промени да гарантира качествени ВиК услуги

Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Към днешна дата 34 747 жители са с нарушено водоснабдяване показва обобщената справка от ВиК операторите в състава на „Български ВиК холдинг" ЕАД за периода 06.10-13.10.2025 г.

Това е понижение със 114 391 души от предишния седемдневен период. Засегнатото население е 0.7% от общото население, обслужвано от 26-те ВиК дружества в състава на „Български ВиК холдинг" ЕАД.

Седмичните справки показват, че през втората седмица на октомври 2024 г. с нарушено водоснабдяване са били 232 354 души или 5,17 %.

Към момента градовете на режим са три: Брезник, Радомир и Омуртаг. Селата на режим намаляват от 260 на 88. Общините със засегнато население вече са двойно по-малко - 36 (72 в началото на миналата седмица).

ВиК операторите в състава на „Български ВиК холдинг" ЕАД продължават работата по набелязаните съвместно с „Български ВиК холдинг" ЕАД мерки за намаляване на загубите, подмяна на водопроводната мрежа, зониране, контролиране на налягането, проучване на нови водоизточници, разкриване на незаконните присъединявания и нерегламентираното ползване на вода.

Основна цел на „Български ВиК холдинг"ЕАД е в условията на глобалните климатични промени да гарантира качествени ВиК услуги при осигуряване на приемлива цена на предоставяните от ВиК операторите обществени услуги.


  • 1 Тома

    0 1 Отговор
    Важното е че имаме редовно правителство на което министър председателя има винаги вода защото има водопад

    13:17 15.10.2025

  • 2 Германец

    3 0 Отговор
    Само балгаретата може дъжд да ги залива ежедневно и те пак жадни да ходят 🤣🤣🤣🤣

    13:21 15.10.2025

  • 3 Програмист

    3 0 Отговор
    Дъжд ги вали, жадни ходят😆

    13:21 15.10.2025

  • 4 честен ционист

    3 0 Отговор
    С тези 80% загуби по мрежата на ВИК Плевен, зада има днес вода града, товао означава ли, че дебитът на водата се е увеличил двойно, което прави по 1т/сек, което ще препълни всичките му там хранилища и помпени станции, нещо не излиза сметката на ВИК Плевен..

    13:21 15.10.2025

