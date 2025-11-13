Аварии оставиха Сливен на водоноски

Аварии в Сливен причиниха водна криза и оставиха града на водоноски, съобщава bTV.
Поради проблеми с ВиК мрежата вода не достига до високите етажи в най-големите квартали.
Водопроводът аварира в края на миналата седмица. Впоследствие водоподаването беше частично нормализирано, но последваха нови повреди, последната - във вчерашния ден.
И към момента голяма част от абонатите са без вода.
От ВиК съобщават, че на няколко места в града има водоноски.
В началото на годината цената на водата в Сливен беше вдигната с 20% - до 4,70 лева за кубик.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2
21:18 13.11.2025
2 оня с питон.я
До коментар #1 от "Последния Софиянец":в Сливен живеят основно роми. да грабват сопите и да ходят при шефа на ВиК. а може и при шиши, за когото гласуваха.
Коментиран от #4, #8
21:25 13.11.2025
3 Одите под прозорците
21:27 13.11.2025
4 Сливналията Асен който не е циганин
До коментар #2 от "оня с питон.я":Добре де всичките хора в Сливен ли са цигани???
Eбати и клишетата
Ми аз мога да кажа че има най-много цигани във великата софия
Коментиран от #10
21:32 13.11.2025
5 Зафир Факултетски
Къде се скри този противен и тъп човек
21:56 13.11.2025
6 Механик
Ромале, джавале! Шукар бури кар мангел!
22:21 13.11.2025
7 Помни
22:26 13.11.2025
9 123
22:36 13.11.2025
10 Помни
До коментар #4 от "Сливналията Асен който не е циганин":По време на ромската декада мисирки вземаха интервю от циганета минаващи край паметникът на Хаджи Димитър. Питат едно . Как се казваш ? Тошко . А майка ти ? Таня. А баща ти ? Митко. И какъв си ти бе , Тошко го питат мисирките ? Турчин , бе отговорът на цигането !!!
22:39 13.11.2025