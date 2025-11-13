Новини
Аварии оставиха Сливен на водоноски

Аварии оставиха Сливен на водоноски

13 Ноември, 2025 21:17

Водопроводът аварира в края на миналата седмица

Аварии оставиха Сливен на водоноски - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Аварии в Сливен причиниха водна криза и оставиха града на водоноски, съобщава bTV.

Поради проблеми с ВиК мрежата вода не достига до високите етажи в най-големите квартали.

Водопроводът аварира в края на миналата седмица. Впоследствие водоподаването беше частично нормализирано, но последваха нови повреди, последната - във вчерашния ден.

И към момента голяма част от абонатите са без вода.

От ВиК съобщават, че на няколко места в града има водоноски.

В началото на годината цената на водата в Сливен беше вдигната с 20% - до 4,70 лева за кубик.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Държавата с главно Д.

    Коментиран от #2

    21:18 13.11.2025

  • 2 оня с питон.я

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    в Сливен живеят основно роми. да грабват сопите и да ходят при шефа на ВиК. а може и при шиши, за когото гласуваха.

    Коментиран от #4, #8

    21:25 13.11.2025

  • 3 Одите под прозорците

    4 1 Отговор
    На ЗАФЧУ от БСП да му направите СИРЕНАДА щот преди дни каза.. до като СМЕ НИЕ НА ВЛАСТ НЯМА ДА ДОПУСНЕМ БЕЗВОДИЕ.

    21:27 13.11.2025

  • 4 Сливналията Асен който не е циганин

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "оня с питон.я":

    Добре де всичките хора в Сливен ли са цигани???
    Eбати и клишетата
    Ми аз мога да кажа че има най-много цигани във великата софия

    Коментиран от #10

    21:32 13.11.2025

  • 5 Зафир Факултетски

    3 0 Отговор
    Се емсправл с водната криза, значи не може в Сливен да има аварии!
    Къде се скри този противен и тъп човек

    21:56 13.11.2025

  • 6 Механик

    1 2 Отговор
    В Сливен вода не им трябва. Ромите не се къпят, и вода не пият.
    Ромале, джавале! Шукар бури кар мангел!

    22:21 13.11.2025

  • 7 Помни

    1 0 Отговор
    За разлика от Плевен в който няма вода под претекст, че не е подновена водопроводната мрежа , в Сливен бе подменена водопроводната мрежа с европейски пари на стойност 80 милиона евро !!! Ако не ме лъже паметта договорът бе , 80 милиона евро от ЕС плюс толкова от държавни заеми !!! Градът бе разкопан надлъж и на шир . На места поради некадърно проектиране и реализация бе копано втори път . Улици и булеварди стояха разкопани в продължение на години . И като резултат , по данни от ВиК Сливен има 80 процента ЗАГУБИ по водопроводната мрежа !!! Толкова , колкото в Плевен , който е със стара водопроводна мрежа !!! Осъдени НЯМА !!! А сливналии вместо за 1 ползван кубик вода плащат колкото все едно че са ползвали 5 кубика !!! Спасява ги язовир Асеновец и кладенците от река Тунджа...

    22:26 13.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 123

    1 0 Отговор
    Москони ще купи и ВиК и айде на златните цени

    22:36 13.11.2025

  • 10 Помни

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сливналията Асен който не е циганин":

    По време на ромската декада мисирки вземаха интервю от циганета минаващи край паметникът на Хаджи Димитър. Питат едно . Как се казваш ? Тошко . А майка ти ? Таня. А баща ти ? Митко. И какъв си ти бе , Тошко го питат мисирките ? Турчин , бе отговорът на цигането !!!

    22:39 13.11.2025

