Аварии оставиха Сливен на водоноски

Аварии в Сливен причиниха водна криза и оставиха града на водоноски, съобщава bTV.

Поради проблеми с ВиК мрежата вода не достига до високите етажи в най-големите квартали.

Водопроводът аварира в края на миналата седмица. Впоследствие водоподаването беше частично нормализирано, но последваха нови повреди, последната - във вчерашния ден.

И към момента голяма част от абонатите са без вода.

От ВиК съобщават, че на няколко места в града има водоноски.

В началото на годината цената на водата в Сливен беше вдигната с 20% - до 4,70 лева за кубик.