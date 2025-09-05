Новини
Мартин Табаков: Много сме далеч от това да видим началото на края на войната

5 Септември, 2025 18:14 549 13

  • мартин табаков-
  • война-
  • украйна-
  • русия

Путин задраска всякакви форми на гаранции, които бяха изработени от европейските сили. Най-вероятно Доналд Тръмп ще загуби интерес от конфликта

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Много сме далеч от това да видим началото на края на войната. Путин задраска всякакви форми на гаранции, които бяха изработени от европейските сили. Най-вероятно Доналд Тръмп ще загуби интерес от конфликта. Тази прогноза направи в интервю за “Лице в лице” международният анализатор Мартин Табаков.

По думите му Путин не просто зачерква идеята за гарантиране на сигурността на Украйна от Европа, но и опитите на американската администрация да води дипломация. А това се превръща в основен проблем за Тръмп.

“Европейските държави имат желание да дислоцират войски, ако се получи подкрепата на САЩ. За да бъде възможен този механизъм, е необходима и американска подкрепа. Все още нямаме еднозначен отговор. Индикациите са такива, че американският президент допуска някаква форма на участие на САЩ”, коментира той.

По думите му изявлението на френския президент Еманюел Макрон, че “26 държави са готови да изпратят континент в Украйна или да предоставят определени средства”, съдържа “известна неяснота”.

За предложението на Путин да се срещне със Зеленски в Москва, Табаков каза: “Имам чувството, че руският президент е направил списък с нещата, на които украинския му колега не би се съгласил, и предлага само такива”.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Днес Макрон заповяда болниците във Франция да подготвят 500 000 легла за ранени войници.

    18:15 05.09.2025

  • 2 Делю Хайдутин

    7 0 Отговор
    Доналд Тръмп трупа войски срещу Венецуела.Няма време за Украйна.

    Коментиран от #13

    18:16 05.09.2025

  • 3 Какво става бе копейки....

    3 3 Отговор
    Днес превзехтели Купянск и Покровск?, поне на половина не ги ли превзехте?, какво се мотаете?, байраците кога ще забивате на Райхстага?

    Коментиран от #6, #8

    18:22 05.09.2025

  • 4 русия е васал на Китай

    5 2 Отговор
    Император Си ще поддържа ПуСин докато не завладее и последното кътче от Сибир.
    След това ще го захвърли като използван koндом на милостта на opките .

    Коментиран от #12

    18:27 05.09.2025

  • 5 Фон дер Миндер

    3 1 Отговор
    А кои са европейците,че да диктуват условията? Станали за посмешище на целия свят , натириха им либералните мутри отвсякъде където са стъпили. Затънали в дългове и мизерия ,но тръгнали условията да диктуват... Нямат нито тежест, нито компетенция , а пък за възможности въобще не може и да става дума. Жалка картина

    18:28 05.09.2025

  • 6 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Какво става бе копейки....":

    На мен козлодуйският ми наду главата, че от руснак войник не става.И е прав!

    18:44 05.09.2025

  • 7 Гном

    0 0 Отговор
    Тоя па кой е с тая гадна брада

    18:46 05.09.2025

  • 8 Калоян

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Какво става бе копейки....":

    Що ? Бързаш ли за някъде?

    Коментиран от #11

    18:49 05.09.2025

  • 9 Пригожин

    0 0 Отговор
    кои са руските ватняци?Станали за посмешище на целият,свят,на второ място в света по заболяваемост от СПИН след Нигерия,укрите ги бият така както циганин не си бие кучето.Затънали в дългове и мизерия...
    Нямат нито тежест,нито компетенция,а пък за възможности въобще не може и да става дума.

    18:50 05.09.2025

  • 10 Каймановите острови

    0 0 Отговор
    Ми ....

    18:51 05.09.2025

  • 11 Е па 1,3 милиона убити руснка

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Калоян":

    За къде ...

    18:51 05.09.2025

  • 12 Това е безспорен

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "русия е васал на Китай":

    Факт.

    18:51 05.09.2025

  • 13 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Делю Хайдутин":

    Сега ли точно намери, толко години кво дремаха?

    18:52 05.09.2025

