Мартин Табаков: Много сме далеч от това да видим началото на края на войната

Много сме далеч от това да видим началото на края на войната. Путин задраска всякакви форми на гаранции, които бяха изработени от европейските сили. Най-вероятно Доналд Тръмп ще загуби интерес от конфликта. Тази прогноза направи в интервю за “Лице в лице” международният анализатор Мартин Табаков.

По думите му Путин не просто зачерква идеята за гарантиране на сигурността на Украйна от Европа, но и опитите на американската администрация да води дипломация. А това се превръща в основен проблем за Тръмп.

“Европейските държави имат желание да дислоцират войски, ако се получи подкрепата на САЩ. За да бъде възможен този механизъм, е необходима и американска подкрепа. Все още нямаме еднозначен отговор. Индикациите са такива, че американският президент допуска някаква форма на участие на САЩ”, коментира той.

По думите му изявлението на френския президент Еманюел Макрон, че “26 държави са готови да изпратят континент в Украйна или да предоставят определени средства”, съдържа “известна неяснота”.

За предложението на Путин да се срещне със Зеленски в Москва, Табаков каза: “Имам чувството, че руският президент е направил списък с нещата, на които украинския му колега не би се съгласил, и предлага само такива”.