Христо Мутафчиев: Путин трябва да бъде застрелян като куче

Кой е Путин, че той да слага точката на войната в Украйна? Това попита риторично актьорът Христо Мутафчиев в „Пресечна точка” по Нова телевизия.
Той стигна и по-далеч в оценката си за руския президент.
„Той трябва да бъде застрелян като куче някъде!”, заяви емоционално актьорът.
Актьорът обаче беше по-сдържан по отношение на въвличането на България в конфликта в Украйна. Той беше категоричен, че български войници не трябва да бъдат изпращани там. Мутафчиев допълни, че ние можем да разширим конфликта.
„Имаме миноносци, които да чистят мините в морето, които той изпраща”, заяви той.
Мутафчиев коментира също, че силната позиция, в която се вижда руският президент в момента, идва от срещата му с Доналд Тръмп в Аляска.
„Други неща са си говорили в лимузината", каза актьорът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #103
18:52 05.09.2025
2 Мда
Коментиран от #203
18:53 05.09.2025
3 Потресаващо!
18:54 05.09.2025
4 Шоо
18:55 05.09.2025
5 Бункерен
18:55 05.09.2025
6 Гост
18:55 05.09.2025
7 Николова , София
18:55 05.09.2025
8 бастун
18:56 05.09.2025
9 А не така,де!
18:56 05.09.2025
10 Шопо
Кой е Путин ?
Кой е Тръм ?
На каква дрога си бате Ицо
18:57 05.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 НА ТОЯ ЧОВЕК на ТУУУТУПИСА
Коментиран от #49
18:57 05.09.2025
13 само да кажа на тоя пичлигарин кои е
18:57 05.09.2025
14 Бай Ху (By Who)
18:58 05.09.2025
15 37.51т
18:58 05.09.2025
16 АГАТ а Кристи
Бавно на кол да го бучат !!!
18:58 05.09.2025
17 Сталин
18:58 05.09.2025
18 Аре бегай
Какво са виновни кучетата???
18:58 05.09.2025
19 ежко
Коментиран от #76
18:59 05.09.2025
20 Абе
Коментиран от #25
18:59 05.09.2025
21 Пример си за мнооого tap
18:59 05.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ЙЕЛОУ ТАКСИ
18:59 05.09.2025
24 А ти трябва
18:59 05.09.2025
25 оня с коня
До коментар #20 от "Абе":много сте точен господине
Коментиран от #70
19:00 05.09.2025
26 Сталин
В И.Ленин
19:00 05.09.2025
27 Аз съм веган
19:00 05.09.2025
28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Лично Буци изпрати лично за него самолета и го закараха в Пирогов, та буквално го върнаха от Оня свят❗ Оттогава е герберобойколизач‼️
Коментиран от #105
19:01 05.09.2025
29 Помак
19:01 05.09.2025
30 ......
19:01 05.09.2025
31 звездите ми говорят
19:01 05.09.2025
32 Име
19:01 05.09.2025
33 сусо
19:01 05.09.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ттт
19:01 05.09.2025
36 Кой си ти бе мизерник
19:02 05.09.2025
37 Вашето Мнение
19:02 05.09.2025
38 Съгласен съм
19:02 05.09.2025
39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:03 05.09.2025
40 оня с коня
19:03 05.09.2025
41 Всезнайко
19:03 05.09.2025
42 12345
19:03 05.09.2025
43 ЕХ МУТАФЧИЙСКИ
19:03 05.09.2025
44 Сталин
19:03 05.09.2025
45 Да попитам:
Коментиран от #82
19:03 05.09.2025
46 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
"Актьорът Христо Мутафчиев е получил инсулт по време на снимки в Поморие. По разпореждане на министър-председателя Бойко Борисов правителственият самолет "Фалкон 2 000" излетя извънредно за Бургас, откъдето ще транспортира до София Мутафчиев, който е председател на Съюза на артистите в България, съобщават от правителствената информационна служба."
Коментиран от #58
19:04 05.09.2025
47 виктория
19:04 05.09.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Толупчето ПАЛЯК на ту туууууу .
До коментар #12 от "НА ТОЯ ЧОВЕК на ТУУУТУПИСА":ТОЯ ГЛУПАК НЕ Е ДОБРЕ С ГЛАВАТА СЛЕД УДАРА. ДА ВНИМАВА С ФАШИСТКИТЕ ИЗКАЗВАНИЯ ЩОТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ ВТОРИ ФАТАЛЕН УДАР МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ. ПРОСТОТИЯТА ГА ТРЪГНЕ И ПО ПОСРЕДСТВЕНИ АРТИСТИ СТАВА МНОГО ЗЛЕ. Тоя поредственяк най яко шмърка Бело. Предозирал е яко. Остана да извика силно , СЛАВА КОКАИНА!
19:05 05.09.2025
50 Ддд
19:05 05.09.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Бъди благодарен
19:05 05.09.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Кит
Никога не е късно да станеш за резил / и колко вярно беше казал някой, че войната, освен другото, сваля и маските от лицата ни/...
19:07 05.09.2025
55 АЛКОХОЛА СВИВА КРЪВОНОСНИТЕ
19:07 05.09.2025
56 Идиотче
19:07 05.09.2025
57 az СВО Победа80
А тръгнеш ли срещу волята на Господ, нищо добро не те чака!
19:08 05.09.2025
58 Вашето Мнение
До коментар #46 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Получи инсулт от препиване, тоя не е изтрезнявал. Алкохолно петно, дегенерат.
19:08 05.09.2025
59 Ако не беше тиквун
19:08 05.09.2025
60 хубава работа
19:08 05.09.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Моторен щъркел
19:10 05.09.2025
63 Абе педала си е
19:10 05.09.2025
64 УКРАЙНА 🇺🇦
19:10 05.09.2025
65 пенсионер
Коментиран от #72, #83
19:11 05.09.2025
66 Соня от София
19:11 05.09.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Румен
19:12 05.09.2025
69 Майна
Псе
19:13 05.09.2025
70 Абе
До коментар #25 от "оня с коня":Мерси.
19:13 05.09.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Люси от Пловдив
До коментар #65 от "пенсионер":По принцип и ти не осъзнаваш колко си глупав, но за едни грантове можеш да кълнеш като ц...анка.
19:13 05.09.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Актьоре
Коментиран от #151
19:14 05.09.2025
76 Хохо Бохо
До коментар #19 от "ежко":Мозъкът му е втечнен от дрога и алкохол но това не снема отговорността за думите му. Дори и според българските закони трябва да бъде подведен под отговорност за призив за убийство на човек. Прокуратурата няма ли да се заеме?????
Коментиран от #99
19:15 05.09.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Държава
19:15 05.09.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 първо
а пък да се пробва
при Путин
19:15 05.09.2025
81 Помнеш
Апропо...тоя не ми е известен с някакви си роли ,освен в тази на един откачен ром де лъскаше бастуна в ,,Дунав мост" и после се появи в ,,Под прикритие"...
19:16 05.09.2025
82 Ха хо
До коментар #45 от "Да попитам:":Баба ти
19:16 05.09.2025
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Гост
Коментиран от #102
19:16 05.09.2025
87 Насаждане
Защо публикувате това?
А на този човек защо не се търси отговорност?
19:16 05.09.2025
88 ТОЗИ Е
19:17 05.09.2025
89 Ивелин Михайлов
19:17 05.09.2025
90 пенсионер
Коментиран от #101, #108, #116, #135
19:17 05.09.2025
91 Лозенград
19:18 05.09.2025
92 Ха хо
До коментар #85 от "9689":Да отиде, ама бункерния е на длибоооко.
19:18 05.09.2025
93 съгласен съм
19:18 05.09.2025
94 Баш софиянец
19:18 05.09.2025
95 Исторически парк
19:18 05.09.2025
96 Сократ
19:18 05.09.2025
97 А ти трябваше
19:19 05.09.2025
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Пич
До коментар #76 от "Хохо Бохо":Тук не е пРусия!
Коментиран от #115
19:19 05.09.2025
100 Здрасти
19:20 05.09.2025
101 Сократ
До коментар #90 от "пенсионер":А ти какво правиш тук, след като си на амбразурата да защитаваш нацистите? Айде към укрия. Наркомана има нужда от свежи сили.
19:20 05.09.2025
102 Гост
До коментар #86 от "Гост":С няколко инсулта, от ядене и пиене, човек, който никога не успя дори да се докосне до мечтите си, раздава съвети...😂
19:20 05.09.2025
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 ВИЖТЕ МУ ПИЯНСКАТА МУЦУНА НА ТОЯ!
19:21 05.09.2025
105 Благодарност
До коментар #28 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Не знам да ли мисли така, но намерил подходящ начин да върне жеста и да е лоялен.
19:21 05.09.2025
106 9689
19:21 05.09.2025
107 Читател
19:21 05.09.2025
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 1356
19:21 05.09.2025
110 Копейка - лице с доживотно
19:22 05.09.2025
111 НЕМИЛ-НЕДРАГ
ВЪЗДУХ ПОД НАЛЯГАН€!
Коментиран от #142
19:22 05.09.2025
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Пецо
19:23 05.09.2025
114 маке
19:23 05.09.2025
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Перо
19:23 05.09.2025
118 Муфтажиеф
19:23 05.09.2025
119 зевзек
19:24 05.09.2025
120 Мутра
19:24 05.09.2025
121 име
19:24 05.09.2025
122 урко
19:25 05.09.2025
123 Госъ
19:25 05.09.2025
124 Джендър Джамбазов
19:25 05.09.2025
125 ТЪЪРСИ
19:25 05.09.2025
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Опорка
19:26 05.09.2025
128 Зеленодебил Киселозелев
19:27 05.09.2025
129 Дедо
19:27 05.09.2025
130 Аз съм от ссср
19:28 05.09.2025
131 Тази беше пукнал като куче,
19:28 05.09.2025
132 ганев
19:29 05.09.2025
133 българина
19:29 05.09.2025
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Ти чий
До коментар #90 от "пенсионер":Го дириш тука като четеш коментарите.
19:30 05.09.2025
136 az СВО Победа80
1. Подобен призив за убийството на световен лидер от българския национален ефир не предвещава нищо добро за България.
2. Без съмнение в Москва няма да подминат/забравят призив за убийството на президента В.В.Путин.
3. Подобни призиви за убийството на Путин със сигурност няма да ни донесат нищо добро, още повече, че сме на загубилата войната страна.
19:30 05.09.2025
137 Ко стааа бе руски боклуци?
19:31 05.09.2025
138 Гост0
ристЮ,гледай си болното здраве и със политика не се занимавай,гледай си скеча, бате!
19:32 05.09.2025
139 Хр Мутафчиев??
19:32 05.09.2025
140 Христо
Путлер няма думата за Украйна! Украйна е Европа и решава сама бъдещето си?
Коментиран от #144
19:32 05.09.2025
141 Факт
19:33 05.09.2025
142 Г€Н€РАЛ Д€$И
До коментар #111 от "НЕМИЛ-НЕДРАГ":ТАКА €, И този КАТО моят румчо-мунчо "голям" го вади , АЛА м€к!
КАКВО ИМ $ТАВА, КАТО ВИДЯТ МИКРОФОН..., НАПРАВО $€ ПОБЪРКВАТ, "мъж€"....?!
19:33 05.09.2025
143 Путлер
Вече почна.
Коментиран от #148
19:34 05.09.2025
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Мария
Коментиран от #154
19:35 05.09.2025
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Бай онзи
19:37 05.09.2025
148 ZА ПО БЕ ДУ!
До коментар #143 от "Путлер":п у т ьо, НЕГОВИТЕ НЯМА КАК ДА ЗАГУБЯТ ВОЙНАТА!
ПРОЩАЙ уКРАЙна, ОЧЕНЬ БОЛЬШОООЙ К У Рск ва$ ОЖИДАЕТ!
ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я!:))
хазаров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!
19:37 05.09.2025
149 Независим
19:37 05.09.2025
150 Исторически парк
19:37 05.09.2025
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 А не бе
Коментиран от #165
19:39 05.09.2025
153 Този коментар е премахнат от модератор.
154 Никой не ти иска
До коментар #145 от "Мария":мнението.България и без теб ще живее
19:42 05.09.2025
155 Никой
Нещо - съвсем - преподавателска дейност ли.
19:44 05.09.2025
156 бай Ставри
19:44 05.09.2025
157 Хи хи
Коментиран от #159, #160, #167
19:44 05.09.2025
158 Хмм
19:46 05.09.2025
159 ТИГО
До коментар #157 от "Хи хи":Абе ФИ-ФИ а на теб какво ти е ясно?
19:46 05.09.2025
160 Копейкотрошач
До коментар #157 от "Хи хи":Вратлето няма да ти издържи повече от две минути.
Коментиран от #171
19:47 05.09.2025
161 Чочо
Ами ,върви и го убий.
Знаеш,че за това в България вече осъждат за насилие над животни.
19:47 05.09.2025
162 Хи хи
19:47 05.09.2025
163 ФИЗИНОМИЯ
19:48 05.09.2025
164 Гост
19:49 05.09.2025
165 Независим
До коментар #152 от "А не бе":Господ със сигурност си знае работата, а ти не се грижи за Христо а се замисли защо си на страната на злото и си дай сметка каква ще бъде Божията справедливост спрямо теб !!!
19:49 05.09.2025
166 Това е
Коментиран от #173
19:49 05.09.2025
167 Ами
До коментар #157 от "Хи хи":един азовец в Мариупол заплашваше дъщерята на Кадиров, като го качиха в колата да го водят да изпълни заканата си свърши от страх още по пътя, а какво ще каже за Газа или там убиват буболечки както се изказа една от холивудските артистки, мен ми е жал и буболечки да убивам
19:49 05.09.2025
168 55 от Козлодуй
19:49 05.09.2025
169 ТИГО
Коментиран от #180
19:50 05.09.2025
170 Тъжно,
19:50 05.09.2025
171 Хи хи
До коментар #160 от "Копейкотрошач":Оооо , укър, ти защо искаш да избиваш българи ????
Коментиран от #179, #182
19:50 05.09.2025
172 Продажник
19:51 05.09.2025
173 Този коментар е премахнат от модератор.
174 Читател
19:52 05.09.2025
175 Гласоподавател
19:52 05.09.2025
176 Град Козлодуй
19:53 05.09.2025
177 Анджо
19:54 05.09.2025
178 Кафе
19:54 05.09.2025
179 Този коментар е премахнат от модератор.
180 Ами да
До коментар #169 от "ТИГО":вярно е, защо не
19:54 05.09.2025
181 Хи хи
Коментиран от #187
19:55 05.09.2025
182 Този коментар е премахнат от модератор.
183 Мутата
19:55 05.09.2025
184 Бг гражданин
19:55 05.09.2025
185 От К. Андролова за такива като христо
Коментиран от #192
19:56 05.09.2025
186 МП4
19:56 05.09.2025
187 ТИГО
До коментар #181 от "Хи хи":ДАно не си жив да видиш!
Коментиран от #189
19:56 05.09.2025
188 Ганчев
19:57 05.09.2025
189 Хи хи
До коментар #187 от "ТИГО":А може пък ти да не си жив ! Щото руснаците идат, както казаха от нато !
Коментиран от #195
19:58 05.09.2025
190 Ха до кг
Коментиран от #201
19:59 05.09.2025
191 ВЗРИВЯВАЙ
19:59 05.09.2025
192 ТИГО
До коментар #185 от "От К. Андролова за такива като христо":АУ леле !
19:59 05.09.2025
193 Хи хи
20:00 05.09.2025
194 Така де
20:01 05.09.2025
195 Този коментар е премахнат от модератор.
196 липсва му мозъчна тъкан
20:02 05.09.2025
197 Хаха
Един дето тиквата му спасим живота, като изпрати самолет ! С друго май не го помним !
Защо не махна директора на Иван Вазов за постановката на Малкович? Щото имаш уста да лаеш, ама нямаш топки за хапеш
20:03 05.09.2025
198 Пловдивчанин
20:04 05.09.2025
199 До КГБ
20:04 05.09.2025
200 Този коментар е премахнат от модератор.
201 Хахах
До коментар #190 от "Ха до кг":Голем смей! Кой да ме утрепа Глишев ли? Този дето пищи като жена или Жорето Бореца, този дето никой не го пита как се финансира!
20:05 05.09.2025
202 Мизерабъль
Коментиран от #212
20:05 05.09.2025
203 Иванов
До коментар #2 от "Мда":Половината армия е от жени кои да изпратим
20:06 05.09.2025
204 Тити
20:06 05.09.2025
205 Валентин
20:06 05.09.2025
206 Хи хи
20:07 05.09.2025
207 Боруна Лом
20:07 05.09.2025
208 Един от многото
20:07 05.09.2025
209 Софийски селянин,
20:07 05.09.2025
210 Файърфлай
20:08 05.09.2025
211 минаващ
20:09 05.09.2025
212 ТИГО
До коментар #202 от "Мизерабъль":А ти си по велик и от Марлон Брандо! КАжи къде играеш да те гледам?
20:09 05.09.2025
213 Българин
20:10 05.09.2025
214 ТИГО
До коментар #200 от "Хи хи":Ще ме фанеш за АЙ СИКТИРА елате ми повече ! Да ви сеееем усттааата
Коментиран от #216
20:11 05.09.2025
215 555
20:14 05.09.2025
216 Хи хи
До коментар #214 от "ТИГО":Не аз бе, руснаците дето идват, както казват от нато, те ще те хванат. Ние само ще им дадем айпито ти.
20:14 05.09.2025
217 трагикомедия в цървули
Истината е тъжна, много тъжна...
20:16 05.09.2025
218 Батко Лако
20:17 05.09.2025
219 Хи хи
20:18 05.09.2025
220 ЖЕКО
20:20 05.09.2025
221 Пампаец
20:20 05.09.2025
222 Ехааааааа
20:24 05.09.2025
223 Една
20:24 05.09.2025
224 горски
20:25 05.09.2025
225 Отивай на преглед
20:26 05.09.2025