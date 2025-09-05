Новини
България »
Христо Мутафчиев: Путин трябва да бъде застрелян като куче

Христо Мутафчиев: Путин трябва да бъде застрелян като куче

5 Септември, 2025 18:51 2 742 225

  • христо мутафчиев-
  • путин-
  • конфликт-
  • украйна

Той беше категоричен, че български войници не трябва да бъдат изпращани там

Христо Мутафчиев: Путин трябва да бъде застрелян като куче - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кой е Путин, че той да слага точката на войната в Украйна? Това попита риторично актьорът Христо Мутафчиев в „Пресечна точка” по Нова телевизия.

Той стигна и по-далеч в оценката си за руския президент.

„Той трябва да бъде застрелян като куче някъде!”, заяви емоционално актьорът.

Актьорът обаче беше по-сдържан по отношение на въвличането на България в конфликта в Украйна. Той беше категоричен, че български войници не трябва да бъдат изпращани там. Мутафчиев допълни, че ние можем да разширим конфликта.

„Имаме миноносци, които да чистят мините в морето, които той изпраща”, заяви той.

Мутафчиев коментира също, че силната позиция, в която се вижда руският президент в момента, идва от срещата му с Доналд Тръмп в Аляска.

„Други неща са си говорили в лимузината", каза актьорът.


  • 1 Данко Харсъзина

    183 17 Отговор
    Те па тоа...

    Коментиран от #103

    18:52 05.09.2025

  • 2 Мда

    164 20 Отговор
    прав е Мутафчиев, че български войници не трябва да бъдат изпращани там, а само сороси!

    Коментиран от #203

    18:53 05.09.2025

  • 3 Потресаващо!

    207 14 Отговор
    А нашите герберо-пеевски крадци какво ще ги правим, а?! Смее ли герберското протеже Мутафчиев да мъцне нещо по въпроса?!

    18:54 05.09.2025

  • 4 Шоо

    81 28 Отговор
    С тая разлика, че кучето не е направило нищо лошо.

    18:55 05.09.2025

  • 5 Бункерен

    36 96 Отговор
    Като плъх

    18:55 05.09.2025

  • 6 Гост

    185 17 Отговор
    Няма проблем. Просто не разсъждава човека. Той си има проблеми.

    18:55 05.09.2025

  • 7 Николова , София

    180 11 Отговор
    Ей , Христо знам те . Гледай си миш.иа живот ...не бъди съдник ! Съдника е Един ! Слава на Него

    18:55 05.09.2025

  • 8 бастун

    173 12 Отговор
    Мернах го по тв тоя т1пак татуиран. Съвсем изплискал легена.

    18:56 05.09.2025

  • 9 А не така,де!

    160 17 Отговор
    И до сега се чудя,защо Господ го върна на земята това същество! Май че и той не го иска!

    18:56 05.09.2025

  • 10 Шопо

    173 14 Отговор
    Бате Ицо велик си !
    Кой е Путин ?
    Кой е Тръм ?
    На каква дрога си бате Ицо

    18:57 05.09.2025

  • 12 НА ТОЯ ЧОВЕК на ТУУУТУПИСА

    84 10 Отговор
    Май не му се живее. То кажи нещо напиши, но да го казваш по този брутален начин е тъпо предизвекателство. То у нас има повече на които да се приложе това действие.

    Коментиран от #49

    18:57 05.09.2025

  • 13 само да кажа на тоя пичлигарин кои е

    149 18 Отговор
    Г-Н ПУТИН Е НАЙ- УСПЕШНИЯТ,И ПОДДЪРЖАН ПОЛИТИК В СВЕТА

    18:57 05.09.2025

  • 14 Бай Ху (By Who)

    125 11 Отговор
    Този господин сувсем е исърещял.

    18:58 05.09.2025

  • 15 37.51т

    153 11 Отговор
    Христо имаш ли мнение за Израел и Газа,щото за Путин вече те разбрахме......или е рано още да вземеш решение.

    18:58 05.09.2025

  • 16 АГАТ а Кристи

    22 78 Отговор
    И това ще му е малко !
    Бавно на кол да го бучат !!!

    18:58 05.09.2025

  • 17 Сталин

    114 13 Отговор
    А това л@йняно петно на снимката трябва да бъде размазано на асфалта

    18:58 05.09.2025

  • 18 Аре бегай

    88 10 Отговор
    Христо Мутафчиев е НЕадекватен!!!
    Какво са виновни кучетата???

    18:58 05.09.2025

  • 19 ежко

    65 5 Отговор
    Още един с възпален мозък!

    Коментиран от #76

    18:59 05.09.2025

  • 20 Абе

    65 11 Отговор
    Еш па тва го@но.

    Коментиран от #25

    18:59 05.09.2025

  • 21 Пример си за мнооого tap

    74 9 Отговор
    Къде са тези миноносци? Имаме няколко катера, а гумените лодки са пробити. Имаме два изследователски кораба, единият от които е почти на Южния полюс.

    18:59 05.09.2025

  • 23 ЙЕЛОУ ТАКСИ

    103 12 Отговор
    Ей Ицооо, не знаех че си такъв б0kлYk !

    18:59 05.09.2025

  • 24 А ти трябва

    74 12 Отговор
    Да бъдеш застрелян като бясно псе

    18:59 05.09.2025

  • 25 оня с коня

    18 37 Отговор

    До коментар #20 от "Абе":

    много сте точен господине

    Коментиран от #70

    19:00 05.09.2025

  • 26 Сталин

    43 10 Отговор
    "Интелигенция не мозг нации,а г©вно."

    В И.Ленин

    19:00 05.09.2025

  • 27 Аз съм веган

    12 57 Отговор
    Защо като куче? Като руснак!

    19:00 05.09.2025

  • 28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    82 8 Отговор
    тоА щеше да си отиде като куче без история❗
    Лично Буци изпрати лично за него самолета и го закараха в Пирогов, та буквално го върнаха от Оня свят❗ Оттогава е герберобойколизач‼️

    Коментиран от #105

    19:01 05.09.2025

  • 29 Помак

    25 4 Отговор
    Да питам бай Козлодуй тук ли е някъде , не сам го чел месеци .

    19:01 05.09.2025

  • 30 ......

    71 10 Отговор
    Този циганин е предозирал май!

    19:01 05.09.2025

  • 31 звездите ми говорят

    13 52 Отговор
    че руснаците сами ще го направят, когато им се удаде възможност, ако не, ще го оплюят посмъртно.

    19:01 05.09.2025

  • 32 Име

    65 9 Отговор
    Сложете му още една ковид ваксина!

    19:01 05.09.2025

  • 33 сусо

    45 6 Отговор
    Както се казва в такива случаи - без коментар!

    19:01 05.09.2025

  • 35 ттт

    69 8 Отговор
    Що тоя юнак Мутафчиев не отиде на фронта срещу руснаците и да търси Путин, за да го застреля?

    19:01 05.09.2025

  • 36 Кой си ти бе мизерник

    72 11 Отговор
    Че да даваш оценки на Путин.

    19:02 05.09.2025

  • 37 Вашето Мнение

    69 7 Отговор
    Този актьорин е перманентен алкохолик без грам талант, ксойто успява да си купува пиачката благодаренние на грантовете.

    19:02 05.09.2025

  • 38 Съгласен съм

    14 47 Отговор
    Това невменяемо човек, което се бъзика с целия свят трябва да му бъде бита инжекцията на място! И не само на него, на всички които започнаха тази кървава война. Не трябва да се измъкнат безнаказано. И семействата им, децата им да бъдат лишени от всякакво влизане в държава извън Русия.

    19:02 05.09.2025

  • 39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    56 8 Отговор
    абе той и зеления наркоман така се репчеше като смръкне една линия ама сега ходи да обикаля и проси, превърнал се е на клошар

    19:03 05.09.2025

  • 40 оня с коня

    19 16 Отговор
    недей така бе,кво ше кажат кучкарите,а природозащитниците!!!

    19:03 05.09.2025

  • 41 Всезнайко

    51 9 Отговор
    Г-н Мутафчиев,повечето българи свикнаха с вашите лични нападки за Путин.Като си толкова справедливв кавички,спомни си през 2014г.какво стана в Украйна и с личното участвие на Виктория Нюланд,държ.секретар на Байдън.И кой стреля на площада,не беше ли А.Парубий/от Азов/убит преди дни.

    19:03 05.09.2025

  • 42 12345

    57 9 Отговор
    Така се държи директорския пост. Плямпаш глупости в синхрон с господаря си.

    19:03 05.09.2025

  • 43 ЕХ МУТАФЧИЙСКИ

    53 8 Отговор
    ТОВА ЛИ ТИЕ КАПАЦИТЕТА

    19:03 05.09.2025

  • 44 Сталин

    52 9 Отговор
    Правим списъка за Белене,много материал вече ,ще е нужно разширение на лагера

    19:03 05.09.2025

  • 45 Да попитам:

    50 9 Отговор
    На този ненормалник кой му е казал,че кучетата могат да бъдат разстрелвани??? Явно болестта му е повредила мозъка,за да ги дрънка такива олигофрении! И изобщо не е той човека,който да каже какво трябва да се случи с ПУТИН!!! Защото е един жалък никой с повреден мозък!!!

    Коментиран от #82

    19:03 05.09.2025

  • 46 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    36 4 Отговор
    2010-та
    "Актьорът Христо Мутафчиев е получил инсулт по време на снимки в Поморие. По разпореждане на министър-председателя Бойко Борисов правителственият самолет "Фалкон 2 000" излетя извънредно за Бургас, откъдето ще транспортира до София Мутафчиев, който е председател на Съюза на артистите в България, съобщават от правителствената информационна служба."

    Коментиран от #58

    19:04 05.09.2025

  • 47 виктория

    37 7 Отговор
    ицо, май те е ударило и в главата!!!

    19:04 05.09.2025

  • 49 Толупчето ПАЛЯК на ту туууууу .

    48 7 Отговор

    До коментар #12 от "НА ТОЯ ЧОВЕК на ТУУУТУПИСА":

    ТОЯ ГЛУПАК НЕ Е ДОБРЕ С ГЛАВАТА СЛЕД УДАРА. ДА ВНИМАВА С ФАШИСТКИТЕ ИЗКАЗВАНИЯ ЩОТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ ВТОРИ ФАТАЛЕН УДАР МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ. ПРОСТОТИЯТА ГА ТРЪГНЕ И ПО ПОСРЕДСТВЕНИ АРТИСТИ СТАВА МНОГО ЗЛЕ. Тоя поредственяк най яко шмърка Бело. Предозирал е яко. Остана да извика силно , СЛАВА КОКАИНА!

    19:05 05.09.2025

  • 50 Ддд

    41 7 Отговор
    А Хитлеряху? Г-н Мутафчиев, артисти, интелектуалци и обикновени граждани от цял свят се организират в акции,протести, и използват всякакви форми на въздействие срещу зверствата на израелското правителство върху цивилното население на Газа. От вас нито думичка. Някак си на двоен стандарт ми прилича.

    19:05 05.09.2025

  • 52 Бъди благодарен

    56 7 Отговор
    Че живееш втори живот и покажи смирение неблагодарна гербаджийска подметка.....

    19:05 05.09.2025

  • 54 Кит

    32 10 Отговор
    Аха....Путин трябва да бъде застрелян като куче / всъщност, днес кучетата не ги стрелят, приспиват ги/, ама не от нас, българите, щото сме си мирни хорица, нали така, ще си стоим тук на топло, нека украинците свършат работата - колко му е, още два-три милиона украински жертви и току-виж уцелили го!

    Никога не е късно да станеш за резил / и колко вярно беше казал някой, че войната, освен другото, сваля и маските от лицата ни/...

    19:07 05.09.2025

  • 55 АЛКОХОЛА СВИВА КРЪВОНОСНИТЕ

    41 8 Отговор
    СЪДОВЕ И ОГРАНИЧАВА ДОСТЪПА НА КИСЛОРОД ДО МОЗЪКА. ЧОВРК Е НЕАДЕКВАТЕН И НЕ ЗНАЕ КАКВО ПРАВИ И КАКВО ГОВОРИ.СТИГА СЕ И ДО ИНСУЛТ.

    19:07 05.09.2025

  • 56 Идиотче

    33 5 Отговор
    Бог знае кой крив кой прав !

    19:07 05.09.2025

  • 57 az СВО Победа80

    40 6 Отговор
    На тоя Господ вече му прати предупреждение да се смири, той не го прави....

    А тръгнеш ли срещу волята на Господ, нищо добро не те чака!

    19:08 05.09.2025

  • 58 Вашето Мнение

    43 8 Отговор

    До коментар #46 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Получи инсулт от препиване, тоя не е изтрезнявал. Алкохолно петно, дегенерат.

    19:08 05.09.2025

  • 59 Ако не беше тиквун

    39 6 Отговор
    Тоя щеше да е хвърлил топа отдавна и сега нямаше да ръси простотии

    19:08 05.09.2025

  • 60 хубава работа

    25 4 Отговор
    ама маалигарска

    19:08 05.09.2025

  • 62 Моторен щъркел

    34 5 Отговор
    Е, тъп си беше и тъп си остана!

    19:10 05.09.2025

  • 63 Абе педала си е

    26 5 Отговор
    Жив пейндера3...

    19:10 05.09.2025

  • 64 УКРАЙНА 🇺🇦

    16 4 Отговор
    Трябва ама .......

    19:10 05.09.2025

  • 65 пенсионер

    10 38 Отговор
    Прав си Христо!!!, Не можеш да осъзнаеш колко си прав! путинеца заслужава да умре като куче!!! Стотици хиляди умряха заради него. Малко му е да умре като куче. Трябва да режат парчета месо от тялото му - толкова, колкото са жертвите от войната. Надявам се, че рано или късно съдбата ще го застигне. Малко съм по-малък от него, но се надявам господ да му даде възмездие.

    Коментиран от #72, #83

    19:11 05.09.2025

  • 66 Соня от София

    34 7 Отговор
    Тая ферментирала гербаджийска биологична единица коя е та да съди, кой и как да бъде разтрелян.

    19:11 05.09.2025

  • 68 Румен

    9 19 Отговор
    Браво на теб

    19:12 05.09.2025

  • 69 Майна

    21 6 Отговор
    Ти си..
    Псе

    19:13 05.09.2025

  • 70 Абе

    5 2 Отговор

    До коментар #25 от "оня с коня":

    Мерси.

    19:13 05.09.2025

  • 72 Люси от Пловдив

    26 4 Отговор

    До коментар #65 от "пенсионер":

    По принцип и ти не осъзнаваш колко си глупав, но за едни грантове можеш да кълнеш като ц...анка.

    19:13 05.09.2025

  • 75 Актьоре

    10 32 Отговор
    Ти си истински българин! Респект!

    Коментиран от #151

    19:14 05.09.2025

  • 76 Хохо Бохо

    33 8 Отговор

    До коментар #19 от "ежко":

    Мозъкът му е втечнен от дрога и алкохол но това не снема отговорността за думите му. Дори и според българските закони трябва да бъде подведен под отговорност за призив за убийство на човек. Прокуратурата няма ли да се заеме?????

    Коментиран от #99

    19:15 05.09.2025

  • 78 Държава

    30 6 Отговор
    Безмозъчна "интелигенция" - народ без бъдеще. Този тъ пан ар се оля. То бива простотия, но артистичната простотия на Ристо надмина всичко, което съм чувал на територията.

    19:15 05.09.2025

  • 80 първо

    30 7 Отговор
    муфтата трябва да бъде скопен като шопар
    а пък да се пробва
    при Путин

    19:15 05.09.2025

  • 81 Помнеш

    31 4 Отговор
    А тебе трябваше да те оставят да пъкнеш ,като куче на времето ,кога получи инсулт в Бургас от пустата му ...пукница...
    Апропо...тоя не ми е известен с някакви си роли ,освен в тази на един откачен ром де лъскаше бастуна в ,,Дунав мост" и после се появи в ,,Под прикритие"...

    19:16 05.09.2025

  • 82 Ха хо

    0 4 Отговор

    До коментар #45 от "Да попитам:":

    Баба ти

    19:16 05.09.2025

  • 86 Гост

    20 4 Отговор
    А кой е Пеевски, че да е втора политическа сила в скапаната държава на Христо Мутафчиев, кой беше Христо Мутафчиев...?!😁

    Коментиран от #102

    19:16 05.09.2025

  • 87 Насаждане

    24 4 Отговор
    на омраза и подбуда към убийство.
    Защо публикувате това?
    А на този човек защо не се търси отговорност?

    19:16 05.09.2025

  • 88 ТОЗИ Е

    26 5 Отговор
    Глупак и продажник.

    19:17 05.09.2025

  • 89 Ивелин Михайлов

    18 4 Отговор
    Ми айде давайте бе 😏 ама не ви стиска нещо 😉

    19:17 05.09.2025

  • 90 пенсионер

    7 31 Отговор
    Четейки коментарите виждам много невежи и неосъзнати люде.Като не знаете какво да кажете защо го правите? Върху какво се упражнявате? Ако толкова много тачите путинеца какво правите тук??? Отидете да живеете в неговата страна.

    Коментиран от #101, #108, #116, #135

    19:17 05.09.2025

  • 91 Лозенград

    24 5 Отговор
    ... неприятен актор публично издава смъртни присъди на чуджди държавни глави ... - кръвожадна слободия

    19:18 05.09.2025

  • 92 Ха хо

    6 10 Отговор

    До коментар #85 от "9689":

    Да отиде, ама бункерния е на длибоооко.

    19:18 05.09.2025

  • 93 съгласен съм

    20 4 Отговор
    Нека неговия катун да ходи на фронта първи. Да си плати дана, тъй като данъци неплаща.

    19:18 05.09.2025

  • 94 Баш софиянец

    25 5 Отговор
    Трябва да го попитаме Христо с Нетаняху как да се постъпи. С тетка урсула - също.

    19:18 05.09.2025

  • 95 Исторически парк

    24 4 Отговор
    Неслучайно го бяха взели да рекламира кампания на америка за България 😏

    19:18 05.09.2025

  • 96 Сократ

    30 5 Отговор
    Ох и тази гнида изпълзя. Долен алкохолик да дава мнение. Майтап.

    19:18 05.09.2025

  • 97 А ти трябваше

    21 5 Отговор
    Отдавна да си пукнал

    19:19 05.09.2025

  • 99 Пич

    7 12 Отговор

    До коментар #76 от "Хохо Бохо":

    Тук не е пРусия!

    Коментиран от #115

    19:19 05.09.2025

  • 100 Здрасти

    22 5 Отговор
    Боклук който се мисли за хляб..

    19:20 05.09.2025

  • 101 Сократ

    24 5 Отговор

    До коментар #90 от "пенсионер":

    А ти какво правиш тук, след като си на амбразурата да защитаваш нацистите? Айде към укрия. Наркомана има нужда от свежи сили.

    19:20 05.09.2025

  • 102 Гост

    19 5 Отговор

    До коментар #86 от "Гост":

    С няколко инсулта, от ядене и пиене, човек, който никога не успя дори да се докосне до мечтите си, раздава съвети...😂

    19:20 05.09.2025

  • 104 ВИЖТЕ МУ ПИЯНСКАТА МУЦУНА НА ТОЯ!

    23 6 Отговор
    ОЩЕ НЕ Е ИЗТРЕЗНЯЛ. ЗАПОЙ СЛЕД ЗАПОЙ. НЕДЪГАВ ,ТРЕБЕ ДА ЗНАЕШ ЧЕ ОНЯ С КОСАТА ТЕ ДЕБНЕ. АЛКОХОЛИЦИТЕ КАО НЕСРЕТНИКА НЕ ЗНАЕ,ЧЕ МНОГО ЧЕСТО ПОЛУЧАВАТ МОЗЪЧЕН ИНФАРКТ В ОБЛАСТА НА МАЛКИЯ МОЗЪК. ТАКА НАРЕЧЕНИЯ АЛКОХОЛЕН МОЗЪЧЕН ИНФАРКТ. ОТ НЕГО НИКОЙ ПИЯНИЦА НЕ СЕ Е ОТЪРВАЛ . ДРЕБЕН НАГЪЛ ОТВРАТИТЕЛЕН БОКЛУК ТЪРКАЩ СЕ В БОЙКО БОРИСОВ, СЪЩИЯ КАО УЧИНДОЛСКИЯ СЕЛЯНИН ЗУЛУСА. ЗА БУТИЛКА КОЦЕНТРАТ Е ГОТОВ ДА ИЗКАРА И МАЙКА СИ ЗА КОРВА. ТОЯ КАКВО КАЗВА ЗА САТАНИСТА НАТАНЯХУ?

    19:21 05.09.2025

  • 105 Благодарност

    14 3 Отговор

    До коментар #28 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Не знам да ли мисли така, но намерил подходящ начин да върне жеста и да е лоялен.

    19:21 05.09.2025

  • 106 9689

    11 2 Отговор
    За истината се разбира от скрити коментари.

    19:21 05.09.2025

  • 107 Читател

    22 2 Отговор
    Така ли, господин Мазньо?

    19:21 05.09.2025

  • 109 1356

    26 2 Отговор
    Ей алкохола убива мозъка

    19:21 05.09.2025

  • 110 Копейка - лице с доживотно

    15 4 Отговор
    Психично заболяване. Лечението е - 6 месеца да живее в руско село.

    19:22 05.09.2025

  • 111 НЕМИЛ-НЕДРАГ

    9 7 Отговор
    ВСИЧКИ СМЕ НАЯСНО ЩО ЗА Л .Й НО € х.м., Н€ЩО КАТО р€зи д€нта П€Д€рад€в-огромно €ГО И
    ВЪЗДУХ ПОД НАЛЯГАН€!

    Коментиран от #142

    19:22 05.09.2025

  • 113 Пецо

    15 2 Отговор
    "Той беше категоричен, че български войници не трябва да бъдат изпращани там" Ма бако ниа имаме ли такива бе :Д

    19:23 05.09.2025

  • 114 маке

    12 3 Отговор
    дано не си жив да го дочакаш....

    19:23 05.09.2025

  • 117 Перо

    18 5 Отговор
    Само мутрафонския боклук може да сложи точка на конфликта, защото Путин бил никой!

    19:23 05.09.2025

  • 118 Муфтажиеф

    25 5 Отговор
    Путин диктува правилата свиквай

    19:23 05.09.2025

  • 119 зевзек

    11 2 Отговор
    инсултите на ранна възраст, не са от ядене и пиене, а от наследствени дефицити в здравното състояние, най вероятно неконтролирано, и нетретирано високо кръвно налягане

    19:24 05.09.2025

  • 120 Мутра

    6 19 Отговор
    Ако някой го убие тоя азиатски сатрап живата на бг копейката губи смисъл.

    19:24 05.09.2025

  • 121 име

    20 4 Отговор
    Типичен евроатлантически мишок! Дава акъл какво "трябва да направят", но другите... Иди го застреляй, бе Kaлъф!

    19:24 05.09.2025

  • 122 урко

    20 3 Отговор
    тоя не беше ли кьопав от прекалена употреба на алкохол? Явно и тиквата му не го слуша))

    19:25 05.09.2025

  • 123 Госъ

    22 4 Отговор
    Кой е той ли ? Ами не му се кефя хич ама обективно погледнато Русия е по-силна от Украйна дефакто Путин е в позицията на силния в конфликта ..

    19:25 05.09.2025

  • 124 Джендър Джамбазов

    21 3 Отговор
    Когато инсултът не си свърши работата...

    19:25 05.09.2025

  • 125 ТЪЪРСИ

    19 3 Отговор
    На НАТТО работата му е да си търси врагове, той и затова е създаден. Варшаавският договор беше големият враг, ама той се разпусна, НАТООО защо продължи да съществува? Да не говорим, че НННАТО е създаден някалко години, преди да се основе Варшаввският договор.

    19:25 05.09.2025

  • 127 Опорка

    14 4 Отговор
    Има ли неизтрещял актьор?

    19:26 05.09.2025

  • 128 Зеленодебил Киселозелев

    18 3 Отговор
    Кой пък си ти гурлив циганевич?

    19:27 05.09.2025

  • 129 Дедо

    19 3 Отговор
    Ице гледай си театрото, историята ще покаже кой крив, кой прав.

    19:27 05.09.2025

  • 130 Аз съм от ссср

    22 5 Отговор
    А кой беше този трето разреден актьор че да казва какво да прави президент на велика сила без значение коя е тя.Най накрая великите сили ще се разберат и помиярите още ще джавкат.

    19:28 05.09.2025

  • 131 Тази беше пукнал като куче,

    22 5 Отговор
    с народни пари го спасиха, но злобата го е завладяла, същият е като евреите, трепаха ги, и сега те трепят. Та и този неблагодарник, и той лизач станал!?

    19:28 05.09.2025

  • 132 ганев

    11 2 Отговор
    АААА..А ПРЕЗ ..2016...МУ СЕ ..ПОДМАЗВАШЕ...И БОГОТВОРЕШЕ..

    19:29 05.09.2025

  • 133 българина

    12 6 Отговор
    става все по ясно защо е имало народен съд, поне като причина. Какво е станало по късно е друг въпрос..... българските интелектуалци,които са лансирани и имат думата, са потресаващи глупаци

    19:29 05.09.2025

  • 135 Ти чий

    6 3 Отговор

    До коментар #90 от "пенсионер":

    Го дириш тука като четеш коментарите.

    19:30 05.09.2025

  • 136 az СВО Победа80

    21 5 Отговор
    Накратко:

    1. Подобен призив за убийството на световен лидер от българския национален ефир не предвещава нищо добро за България.

    2. Без съмнение в Москва няма да подминат/забравят призив за убийството на президента В.В.Путин.

    3. Подобни призиви за убийството на Путин със сигурност няма да ни донесат нищо добро, още повече, че сме на загубилата войната страна.

    19:30 05.09.2025

  • 137 Ко стааа бе руски боклуци?

    7 16 Отговор
    Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?

    19:31 05.09.2025

  • 138 Гост0

    16 3 Отговор
    Личи ,че със другия президент са "колеги "!
    ристЮ,гледай си болното здраве и със политика не се занимавай,гледай си скеча, бате!

    19:32 05.09.2025

  • 139 Хр Мутафчиев??

    20 4 Отговор
    ГЕРБ Боклук!!

    19:32 05.09.2025

  • 140 Христо

    8 18 Отговор
    разлая рубладжиите!

    Путлер няма думата за Украйна! Украйна е Европа и решава сама бъдещето си?

    Коментиран от #144

    19:32 05.09.2025

  • 141 Факт

    2 1 Отговор
    Мини му има в гащите!

    19:33 05.09.2025

  • 142 Г€Н€РАЛ Д€$И

    6 4 Отговор

    До коментар #111 от "НЕМИЛ-НЕДРАГ":

    ТАКА €, И този КАТО моят румчо-мунчо "голям" го вади , АЛА м€к!
    КАКВО ИМ $ТАВА, КАТО ВИДЯТ МИКРОФОН..., НАПРАВО $€ ПОБЪРКВАТ, "мъж€"....?!

    19:33 05.09.2025

  • 143 Путлер

    7 13 Отговор
    ще е го гръмнат неговите, като почне да губи войната!
    Вече почна.

    Коментиран от #148

    19:34 05.09.2025

  • 145 Мария

    6 9 Отговор
    Цялата русофилска седянка се е събрала тук под коментарите, добре, че не живея в Бг, че нормален човек ще полудее с вас😂😂😂😅

    Коментиран от #154

    19:35 05.09.2025

  • 147 Бай онзи

    12 4 Отговор
    Божеее,прибери си версиите...

    19:37 05.09.2025

  • 148 ZА ПО БЕ ДУ!

    3 2 Отговор

    До коментар #143 от "Путлер":

    п у т ьо, НЕГОВИТЕ НЯМА КАК ДА ЗАГУБЯТ ВОЙНАТА!

    ПРОЩАЙ уКРАЙна, ОЧЕНЬ БОЛЬШОООЙ К У Рск ва$ ОЖИДАЕТ!
    ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
    г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я!:))
    хазаров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
    ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!

    19:37 05.09.2025

  • 149 Независим

    5 15 Отговор
    Ето един достоен българин, браво Христо надявам се в България такива като Христо да са мнозинство.

    19:37 05.09.2025

  • 150 Исторически парк

    11 2 Отговор
    Преди 40 години същото говореше за Рейгън 😏😆😁🤣😂

    19:37 05.09.2025

  • 152 А не бе

    10 3 Отговор
    Господ му даде шанс за живот на този псевдо актьор ама явно не си е взел поука

    Коментиран от #165

    19:39 05.09.2025

  • 154 Никой не ти иска

    4 2 Отговор

    До коментар #145 от "Мария":

    мнението.България и без теб ще живее

    19:42 05.09.2025

  • 155 Никой

    4 1 Отговор
    Все пак някакви нови роли.

    Нещо - съвсем - преподавателска дейност ли.

    19:44 05.09.2025

  • 156 бай Ставри

    11 2 Отговор
    Наркотици и алкохол водят до такива изказвания.

    19:44 05.09.2025

  • 157 Хи хи

    11 3 Отговор
    Путин като дойде тука, както казват от нато, ще хване Христо Мутафчиев да му обясни що го заплашва, и после Путин ще му обясни туй онуй, дето на Христо Мутафчиев сега не му е ясно.

    Коментиран от #159, #160, #167

    19:44 05.09.2025

  • 158 Хмм

    10 2 Отговор
    рекламното лице на ГЕРБ - застрелва, убива, като всички от ГЕРБ , последният случай с баш полицая, дето беше в тежко състояние на път за фитнес, после пред блока с невръстно дете в полунощ, после сутринта, кога всъщност?

    19:46 05.09.2025

  • 159 ТИГО

    2 2 Отговор

    До коментар #157 от "Хи хи":

    Абе ФИ-ФИ а на теб какво ти е ясно?

    19:46 05.09.2025

  • 160 Копейкотрошач

    4 1 Отговор

    До коментар #157 от "Хи хи":

    Вратлето няма да ти издържи повече от две минути.

    Коментиран от #171

    19:47 05.09.2025

  • 161 Чочо

    10 1 Отговор
    Доста силно изказване.Да го чуеш от "шефа" на артистите в България!
    Ами ,върви и го убий.
    Знаеш,че за това в България вече осъждат за насилие над животни.

    19:47 05.09.2025

  • 162 Хи хи

    7 1 Отговор
    Мен ме е страх за Христо Мутафчиев, че като дойдат руснаците тука, както казват от нато, ще го застрелят като куче !

    19:47 05.09.2025

  • 163 ФИЗИНОМИЯ

    4 2 Отговор
    НА ПАЗАРСКА МАSTI Я.

    19:48 05.09.2025

  • 164 Гост

    3 2 Отговор
    Христо Мутафчиев е също толкова безизвестен, колкото е Делян Пеевски, дано един ден могат да докажат, че съществуването им е обществено полезно...😍

    19:49 05.09.2025

  • 165 Независим

    3 3 Отговор

    До коментар #152 от "А не бе":

    Господ със сигурност си знае работата, а ти не се грижи за Христо а се замисли защо си на страната на злото и си дай сметка каква ще бъде Божията справедливост спрямо теб !!!

    19:49 05.09.2025

  • 166 Това е

    5 2 Отговор
    ОЩЕ ЕДИН ПАЛЯЧО СЕ ИЗХОДИ ПО ТЕЛЕВИЗОРА.

    Коментиран от #173

    19:49 05.09.2025

  • 167 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #157 от "Хи хи":

    един азовец в Мариупол заплашваше дъщерята на Кадиров, като го качиха в колата да го водят да изпълни заканата си свърши от страх още по пътя, а какво ще каже за Газа или там убиват буболечки както се изказа една от холивудските артистки, мен ми е жал и буболечки да убивам

    19:49 05.09.2025

  • 168 55 от Козлодуй

    2 3 Отговор
    Браво , това са думи на истински мъж.

    19:49 05.09.2025

  • 169 ТИГО

    3 4 Отговор
    3/4 от пишещите тук са по големи артисти от Христо Мутафчиев ,и са по големи политически разбирачи от Нидал Алгафари ! И винаги имат мнение и леят мозък!

    Коментиран от #180

    19:50 05.09.2025

  • 170 Тъжно,

    1 0 Отговор
    много тъжно.

    19:50 05.09.2025

  • 171 Хи хи

    2 2 Отговор

    До коментар #160 от "Копейкотрошач":

    Оооо , укър, ти защо искаш да избиваш българи ????

    Коментиран от #179, #182

    19:50 05.09.2025

  • 172 Продажник

    4 3 Отговор
    Курш......ум за теб ..пиан..де доллно и смръдливо

    19:51 05.09.2025

  • 174 Читател

    5 2 Отговор
    Я ти кой си? Виж се в огледалото и през очите на нормалните хора.

    19:52 05.09.2025

  • 175 Гласоподавател

    6 2 Отговор
    Хептен е изкукал Мутафчиев. Айде да ходим по улиците и да трепим който не ни харесва. Ку ку.

    19:52 05.09.2025

  • 176 Град Козлодуй

    2 5 Отговор
    Прав е човека.

    19:53 05.09.2025

  • 177 Анджо

    2 1 Отговор
    Защо като куче, просто да каже трябва да бъде ликвидиран. Тоя да не го погне агенцията за защита на животните.🙊

    19:54 05.09.2025

  • 178 Кафе

    3 3 Отговор
    Ице,ице и на тебе инсулта ти разказа играта,че да говориш само глупости

    19:54 05.09.2025

  • 180 Ами да

    3 2 Отговор

    До коментар #169 от "ТИГО":

    вярно е, защо не

    19:54 05.09.2025

  • 181 Хи хи

    7 2 Отговор
    Христо Мутафчиев от злоба може да получи още един удар, който да му бъде последен, и тогава няма да може повече да злобее, никога повече !!

    Коментиран от #187

    19:55 05.09.2025

  • 183 Мутата

    2 2 Отговор
    Е защо да го застрелват? Да го пратят на фронта, както и всичките там мерцовци, зеленски, макроновци, тръмповци, натаняховци и нам си още кои и ще видите как бърже ще спрат войните.

    19:55 05.09.2025

  • 184 Бг гражданин

    5 3 Отговор
    Нещастник,къде отиде вече присъди раздава!

    19:55 05.09.2025

  • 185 От К. Андролова за такива като христо

    6 3 Отговор
    Който е гледал парада в Китай, разбира, че се ражда нов свят. Геополитическият императив на САЩ е да не позволяват на нито една сила да установи господство в Евразия. Затова създаването на хаос от всякакъв характер е в основата на доктрината им за глобално надмощие. Украйна е именно такъв хаос, който следва да се разширява, а не да се свива. Това го знаят и децата.

    Коментиран от #192

    19:56 05.09.2025

  • 186 МП4

    4 2 Отговор
    А ти трябва да копаш с мотиката на сели И ДА не се филмираш много

    19:56 05.09.2025

  • 187 ТИГО

    2 1 Отговор

    До коментар #181 от "Хи хи":

    ДАно не си жив да видиш!

    Коментиран от #189

    19:56 05.09.2025

  • 188 Ганчев

    3 3 Отговор
    С копейките както правят украинците с ватенките -Олово.

    19:57 05.09.2025

  • 189 Хи хи

    3 1 Отговор

    До коментар #187 от "ТИГО":

    А може пък ти да не си жив ! Щото руснаците идат, както казаха от нато !

    Коментиран от #195

    19:58 05.09.2025

  • 190 Ха до кг

    2 4 Отговор
    Срещнеш ли копейка трепИ!За доброто настроение.

    Коментиран от #201

    19:59 05.09.2025

  • 191 ВЗРИВЯВАЙ

    2 1 Отговор
    АЛЬОША

    19:59 05.09.2025

  • 192 ТИГО

    2 1 Отговор

    До коментар #185 от "От К. Андролова за такива като христо":

    АУ леле !

    19:59 05.09.2025

  • 193 Хи хи

    8 2 Отговор
    Ицето Мутафчиев що не хваща мешката и да заминава на фронта, малкия зеля откога го чака !!

    20:00 05.09.2025

  • 194 Така де

    3 2 Отговор
    Долен алкаш. Само ще си мечтаеш продажник долен. Ти и всичкия мусор, който те подкрепя.

    20:01 05.09.2025

  • 196 липсва му мозъчна тъкан

    4 2 Отговор
    след инсулта. Един от многото циркаджии, ползващи държавен ресурс без да са дали нещо на държавата!

    20:02 05.09.2025

  • 197 Хаха

    4 1 Отговор
    Още един помислил се за Бог! Кой е Христо Мутафчиев ?
    Един дето тиквата му спасим живота, като изпрати самолет ! С друго май не го помним !
    Защо не махна директора на Иван Вазов за постановката на Малкович? Щото имаш уста да лаеш, ама нямаш топки за хапеш

    20:03 05.09.2025

  • 198 Пловдивчанин

    3 1 Отговор
    Чудно ми е този с атрофиралия мозък какви ще ги говори когато неговия банкянски гуру се извърти и започне да обикаля задните части на Путин с изплезен език.

    20:04 05.09.2025

  • 199 До КГБ

    3 1 Отговор
    Информирам Ви, че Мутафчиев сипе заплахи за живота на Президента Путин. Моля вземете мерки.

    20:04 05.09.2025

  • 201 Хахах

    1 2 Отговор

    До коментар #190 от "Ха до кг":

    Голем смей! Кой да ме утрепа Глишев ли? Този дето пищи като жена или Жорето Бореца, този дето никой не го пита как се финансира!

    20:05 05.09.2025

  • 202 Мизерабъль

    2 2 Отговор
    Какво да коментираш това нищожество долнопробно актьорче...

    Коментиран от #212

    20:05 05.09.2025

  • 203 Иванов

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мда":

    Половината армия е от жени кои да изпратим

    20:06 05.09.2025

  • 204 Тити

    0 0 Отговор
    Ами за какво им се плаща на военните ако не правят нищо!???

    20:06 05.09.2025

  • 205 Валентин

    2 1 Отговор
    Ъм, не зная каква е логиката бивш актьор да коментира геополитика ама явно целта е била заглавието. Айде връщай се в клуба на псевдоинтелектуалците

    20:06 05.09.2025

  • 206 Хи хи

    2 1 Отговор
    Мозъчният инсулт е лоша работа, много лошо се е отразил на Ицето ! Дали му гостуват извънземни, които му шепнат тия работи ??

    20:07 05.09.2025

  • 207 Боруна Лом

    3 1 Отговор
    ТО ЗАТОВА СИ САКАТ! НЕРЕАЛИЗИРАН...ГЕНИИ..!

    20:07 05.09.2025

  • 208 Един от многото

    2 1 Отговор
    Да ти се връща шм..ркало.

    20:07 05.09.2025

  • 209 Софийски селянин,

    4 1 Отговор
    Пропаднал ПиqдyрнИк,удари го инсулта преди години и пак не си взе поука да бъде смирен!!

    20:07 05.09.2025

  • 210 Файърфлай

    2 1 Отговор
    Този май е играл за петцифрен хонорар.Не искам да го плаща,ама в посолството на Русия много обичат да гледат Нова тиливизия.

    20:08 05.09.2025

  • 211 минаващ

    0 1 Отговор
    ТОЗИ ИМА ДЪЛГА ШИЯ И ТРУДНО МУ СТИГА ДО МОЗЪКА .Ато това ни е интелигенциято значи сме скапан народи мога да само едно за даваш интервю трябва поне да прочеш малко за тази личност!!!!!! ТОЗИ ЧОВЕК НЕ СТЕЛЯ НА БАНКОСКАТА УЛИЩА И НЕ УБИАВА ПОЛИТИЦИ ЗА РАЗЛИКА от юсей или зз=раельььььь

    20:09 05.09.2025

  • 212 ТИГО

    2 1 Отговор

    До коментар #202 от "Мизерабъль":

    А ти си по велик и от Марлон Брандо! КАжи къде играеш да те гледам?

    20:09 05.09.2025

  • 213 Българин

    1 1 Отговор
    Ти ли ще даваш оценкабе?! Кой си ти?Просто си никой! Върна се на Земята,но следващия път няма да се върнеш.Ще гниеш като куче.

    20:10 05.09.2025

  • 214 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #200 от "Хи хи":

    Ще ме фанеш за АЙ СИКТИРА елате ми повече ! Да ви сеееем усттааата

    Коментиран от #216

    20:11 05.09.2025

  • 215 555

    1 0 Отговор
    Защо го каните този алкохолик? Алкохола не прощава.Тръгнал да се мери с Путин.Разлика от тук до небето.

    20:14 05.09.2025

  • 216 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #214 от "ТИГО":

    Не аз бе, руснаците дето идват, както казват от нато, те ще те хванат. Ние само ще им дадем айпито ти.

    20:14 05.09.2025

  • 217 трагикомедия в цървули

    2 0 Отговор
    Много комично е да гледаш как псевдоинтелигенцията гърми като пушка на селски мегдан.
    Истината е тъжна, много тъжна...

    20:16 05.09.2025

  • 218 Батко Лако

    2 0 Отговор
    Ицо, гледай си театралите, остави политиката и намали дрогата. Трябва да си благодарен на Господ и по-смирен!

    20:17 05.09.2025

  • 219 Хи хи

    2 0 Отговор
    Абе много му виснало ченето на Ицето Мутафчиев бе, от злоба ли, от инсулта ли ???

    20:18 05.09.2025

  • 220 ЖЕКО

    1 0 Отговор
    МИСЛИХ ГО ЗА ПО УМЕН НО И ТОИ БИЛ ФАШИСТ ВЛЕЧУГО

    20:20 05.09.2025

  • 221 Пампаец

    1 0 Отговор
    Кой е цеганено Мутафчиев с увредения си от инсулт мозък , да ръси акъл, какво трябва да прави Путин? Ми дори Тръмп не смее да поучава Путин какво да прави , наш Ристю решил да се прави на по умен от Тръмп . А колко е акълът на Ристю следва от думите му , да не сме плащали войници в Украйна, а да сме пращали миноносци които да им чистели водите от мини . А бе Ристьо , на тези миноносци кой ще служи бе ? Нали български войници . Армията се състои от три рода войски . Военновъздушни , военноморски и пехотни и всички служещи в тях са войници бе , Ристьо. Преди дни руснаците потопиха украинският военен разузнавателен кораб,,Симферопол". Като ги думнат руснаците, или украинците по грешка тези наши кораби миноносци , ти ли ще плащаш вдовишките на жените и децата на загиналите бе , Ристьо ? Ти от джоба си ли ще плащаш от джоба си, парите на държавата за изгубените кораби ? Миноносци щял да праща в Бандеристан, Ристьо...😆😆😆😆😆😅🤣😅🤣😅🤣🤣😂😂😂😂

    20:20 05.09.2025

  • 222 Ехааааааа

    1 0 Отговор
    Ами и тоя е голям Герой също като Магарев .....ицка вземи пушката и отиди на фронта , вземи със себе си и оня бивш министър на войната у нас и заедно със общи усилия. освободете покрайна...най лесно е да даваш интервюта и да се правиш на простак !!!!!!!

    20:24 05.09.2025

  • 223 Една

    0 0 Отговор
    Според мен боклук като теб е за публично убиване

    20:24 05.09.2025

  • 224 горски

    1 0 Отговор
    Сещам се, как преди много години този поиска във всеки чуждестранен филм, който се снима в БГ, да има задължителен процент български актьори, плюс главни партньорски роли, и те да получават американски заплати. А като му го... (не американци, а самите българи), млъкна и оттогава не смее да се обади по сериозни теми. От много години е инвалид, когото търпят, колкото да не умре от глад и му позволяват някакви изяви. Затова и му пратиха правителствения самолет да го вози до болницата, когато беше закъсал. А фактът, че човек с 1 роля в живота си /тая на Ачо цигaнинa/е председател на съюза на артистите е направо пародия. Твоите убеждения ги знаем . Подложил си се отдавна на тиквун . Въпреки , че неговото четирибуквие не е партия , а клика узурпираща парични потоци . Няма никаква идеология . Подчинени са на думата "власт" и облагите от нея . Един хеликоптер те направи сляп привърженик .

    20:25 05.09.2025

  • 225 Отивай на преглед

    0 0 Отговор
    Във Москва ....не си добре !!!! А какво ще кажеш за убиеца нетаняху ???? Мълчиш като риба ...що тъй ???

    20:26 05.09.2025

