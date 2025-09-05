Христо Мутафчиев: Путин трябва да бъде застрелян като куче

Кой е Путин, че той да слага точката на войната в Украйна? Това попита риторично актьорът Христо Мутафчиев в „Пресечна точка” по Нова телевизия.

Той стигна и по-далеч в оценката си за руския президент.

„Той трябва да бъде застрелян като куче някъде!”, заяви емоционално актьорът.

Актьорът обаче беше по-сдържан по отношение на въвличането на България в конфликта в Украйна. Той беше категоричен, че български войници не трябва да бъдат изпращани там. Мутафчиев допълни, че ние можем да разширим конфликта.

„Имаме миноносци, които да чистят мините в морето, които той изпраща”, заяви той.

Мутафчиев коментира също, че силната позиция, в която се вижда руският президент в момента, идва от срещата му с Доналд Тръмп в Аляска.

„Други неща са си говорили в лимузината", каза актьорът.