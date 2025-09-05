Новини
България »
Любомир Дацов: Да взимаш заеми, за да увеличаваш доходи е „перпетуум-мобиле“

Любомир Дацов: Да взимаш заеми, за да увеличаваш доходи е „перпетуум-мобиле“

5 Септември, 2025 19:12 842 29

  • любомир дацов-
  • финансии-
  • бюджет

Финансистът коментира, че страната ни е тръгнала по пътя на Румъния, която наскоро обяви фалит

Любомир Дацов: Да взимаш заеми, за да увеличаваш доходи е „перпетуум-мобиле“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Да взимаш заеми, за да увеличаваш едни доходи е „перпетуум-мобиле“. Това заяви в „Лице в лице“ финансистът Любомир Дацов. Той разкритикува бюджетната политика на страната през изминалите 5 години и обясни, че са необходими „непопулярни мерки“, иначе държавата ще се изправи пред фалит.

„Ние раздухме разходната част от едни балансирани 38% от БВП, размер на публичния сектор, до едни 40-43%. Това е политика, която се случи последните 4 години. Хората си мислят, че е лесно да направиш бюджет и да промениш посоката, което не е така – представете си един голям камион, който трябва да вземе завой на скорост“, обясни финансистът.

По думите му автоматичните формули затвърждават тази бюджетна политика, давайки пример с формулата за изчисляване на минималната работна заплата и за възнагражденията в държавния сектор.

„Това създава проблем на макроикономическо ниво, защото прегрява икономиката и създава дисбаланси в нея. Иска ми се да видя как ще реагират всички онези, които подкрепят тези формули, когато икономиката върне назад. А това може да се случи много скоро, гледайки какво се случва в Западна Европа“, посочи Дацов.

Финансистът коментира и заемите, изтеглени от държавата през последните години. По думите му тази политика е започната от бившия финансов министър и председател на „Продължаваме промяната“ Асен Василев и е продължена от следващите кабинети.

„Да взимаш заеми, за да увеличаваш едни доходи е „перпетуум-мобиле“ (б.р. вечен двигател, който все още не е открит). Бюджетът за тази година е същият като този в предишните години. Той няма съществена разлика. Когато една система се засили и искаш да промениш посоката, имаш нужда от време, за да го направиш“, допълни експертът.

Той даде пример с Румъния, където финансовите проблеми на страната започнали през 2018 г. 8 години по-късно страната обяви фалит.

„Ние сме горе-долу на четвъртата-петата година. Много си приличаме в това отношение. Ако ние не променим тази посока на бюджети и не вземем непопулярни мерки, сценарият ще е същия. (…) Очертава се БВП за следващата година да бъде 6-7% нарастването – тоест, няма да има пари за нищо друго, освен за заплати“, каза Дацов.

Той обясни, че вариантите са два – или да се увеличи дефицитът, или правителството да започне да реже разходи. Според него държавните служители не трябва да надвишават 390 хил. души, а те в момента са около 470 хил. души.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    15 2 Отговор
    Такъв е плана за възстановяване и устойчивост на ЕС.

    19:15 05.09.2025

  • 2 Гост

    13 0 Отговор
    Още гласувайте за тиквата, лошото е че няма и за кого всички са продажници на Запада или Изтока.

    19:15 05.09.2025

  • 3 Абе

    14 0 Отговор
    Не е перпетум мобиле, а е харакири.

    Коментиран от #7, #20

    19:16 05.09.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    16 0 Отговор
    470 000 държавни служители, 800 000 инвалиди, 2 милиона пенсионери.

    В тази държава кой работи?

    19:16 05.09.2025

  • 5 България потъва

    15 1 Отговор
    Гербавите бандити подкрепени от Пеевски, чалгавите на Слави и мазните бесепари, теглят милиард след милиард, които пари потъват в приближените им фирми.

    19:17 05.09.2025

  • 6 МРВ чантаджия

    10 2 Отговор
    Аз съм доволен на +50% увеличената заплата, взимам и пенсия отделно

    19:24 05.09.2025

  • 7 Военен

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Абе":

    С пенсия и заплата добре се живее 2000 пенсика и 4000 заплата не плащам усигоровки държавата поема всичко

    Коментиран от #8

    19:25 05.09.2025

  • 8 Ха..ха..ха

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Военен":

    "Осигуровка" е правилната дума. Ама ти си от редиците на милиционерите, а те всички са неграмотни.

    19:30 05.09.2025

  • 9 Гост

    5 4 Отговор
    Дацов е пълна мъгла, също така е и пълен Мухльо, от нищо не разбира..., но се прави на "експерт"😂

    19:33 05.09.2025

  • 10 ФАКТИ

    2 0 Отговор
    ТОВА Е МУТРЕНСКО ПЕРПЕТО МОБИЛЕ. ПАК ЛИ ЩЕ ГИ ИЗБИРАМЕ ???

    19:44 05.09.2025

  • 11 ВАЖНО Е

    4 0 Отговор
    Кражбите да вървят гладко.

    19:44 05.09.2025

  • 12 Вечен двигател

    4 0 Отговор
    Докато управляват мутри, те ще трупат заеми, които ще усвояват, а бюджета ще изхранва техния електорат!

    19:46 05.09.2025

  • 13 Желая ти всичко най хубаво

    2 1 Отговор
    Още 12 месеца и ще фарираме. Със заплати от 100 долара.

    19:47 05.09.2025

  • 14 Жлъчка

    2 2 Отговор
    Държавните служители не плащат, дод и осигуровки. Всичко е от заеми, но Всичко си има край .

    19:49 05.09.2025

  • 15 Бацов

    2 0 Отговор
    Навреме трябваше да говориш, Дацов. А ти подкрепяше най-тъпите варианти на икономически талибани. Сега обръщаш палачинката, но стореното вече е сторено. Летим към пропастта!

    19:50 05.09.2025

  • 16 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Миналия ден главатаря на тежката организирана престъпност в България(според описанието на бившия Американски посланик Джон Байерли) лицето Бойко Методиев Борисов заяви:"Управлението е на колегите от ИТН и БСП,ние само ги подкрепяме. Обещали сме им на ИТН и БСП да ги подкрепяме като управляват". Значи премиер е ортодоксален гербаджия Росен Желязков, вицепремиер е ортодоксален гербераст Томислав Дончев ,министър на финансите е ортодоксална гербаджийка Теменужка Петкова,министър на външните работи е целуващия ръката на главатаря Георг Георгиев,но правителството не било тяхно а на подлогите ИТН и БСП. Борисов е хитрец! Готви се да стовари всичко за краха върху тях. И точно е написал под публикацията на Трифонов вчера бившият евродепутат Николай Бареков :" Славуца клета ,бъди поне един път мъж в преминалия ти жалък и празен животец. Обeси се над дивана в бърлогата си". И Бареков е масово подкрепян в коментарите на гражданите. И е прав и Кирил Веселински от МЕЧ : "Слави Тодоров Трифонов - за толкова години от едни си отричан ,от други харесван но все пак имаше някакво име в Българския шоу бизнес. Какъв жалък и пошъл край Слави. Няма нищо по жестоко от народното презрение и омраза и да не можеш да излезеш сред гражданите на публично място"

    Коментиран от #22

    19:51 05.09.2025

  • 17 Истината

    1 1 Отговор
    Кабинета "Борисов-3" предаде власта на първото служебно правителство на Радев на 29 май 2021 година. От тези 4 години, 9 месеца ГЕРБ Ново начало не са били във властта ...2- те служебни правителства на Радев по 2 месеца и 5-те месеца правителство на Кирил Петков.
    През всичкото друго време са участвали, всички служби за били техни, всички контролни органи са били техни, цялата администрация е била тяхна.

    19:54 05.09.2025

  • 18 ИТН бедния съдран трол

    2 0 Отговор
    Тук няколко бедни хорица бяха коментирали че не ги притеснява фалита на страната защото нямало какво да им вземат а да му мислели богатите!!!! Точно бедняци като тях ще измрат от глад. Богатите са милионери ,с дворци,скъпи коли и яхти и фалирва държавата а не те! Когато страната обяви фалит ще се заменя собственост срещу дълг. Пристанища ,морски курорти,заводи,държавни терени. Ще се изкупуват от частни фирми и корпорации. Същите ще дават минимални заплати при Европейски цени а ако не искате ще внасят работници от третия свят. Тогава ще усетите какво е глад и студ и ще трябва да бягате роби в чужбина за да оцелеете...

    19:56 05.09.2025

  • 19 Егатиии

    1 0 Отговор
    Дацов...Дацооовв...явно ни от икономика отбираш ,ни от физика след ,като не си наясно що е това ...,,ПЕРПЕТУММОБИЛЕ"....

    19:59 05.09.2025

  • 20 Именно !

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Абе":

    Перпетуум-мобиле е енергия която се самовъзстановява !
    А в случая се наблюдава устойчиво затъване в дългове.
    А безплатен обяд няма !

    20:00 05.09.2025

  • 21 Тити

    0 0 Отговор
    Това е идеала за мафиотите от Герб и Дпс взимат заеми за да издържат държавният паразит.

    20:04 05.09.2025

  • 22 Проф.Тазобедрев

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Яяяяя...каква изненада...
    Моят любим ресторантьор ,,Последният софиянец" де все се явяваше на моите изпити...ПОСЛЕДЕН...ама все ПОСЛЕДЕН БЕ...какъв дълъг коментар е изписал...
    Не мога да повярвам...
    Не мога бре...

    Коментиран от #29

    20:06 05.09.2025

  • 23 Всичко което трябва да знаете

    0 0 Отговор
    Неолибералният монетаризъм, пазарният монетаризъм, какъвто бе въведен в Русия и България, и още го проповядват. Бори инфлацията с повишаване на лихвите. За да се вкарат доходите в банките и там да спят и да не се потреблява. Но тя самата инфлация яде потреблението и така свива икономиката и трудовите места. Пък камо ли потреблението да намалява и от спестяването. Инфлацията стопява и държавният бюджет, заради което държавата има полза от силна родна валута, и да смазва спекулантите на валутният пазар и спестяващи чужда валута, и държавата трябва да купува огромно количество родна валута за късо време - повдигайки цената й, така да чупи валутната спекула и спестявания. Спомням си - че имаше лихви 75%. Ако инфлацията е 100% отгоре двойни цени за година, ще направиш от 100 000 до 200 000 ако оборотът не е спаднал, но фирмен капитал при взет кредит от един милион ще дължиш 750хил лева годишно. Но това дори е дефлация в международни цени, защото чуждата валута е поскъпнала в пъти повече от цените на родният пазар, така - че цените на вносните суровини изяждат печалбата, а печалбата намалява в долари за покупка на блага в долари. С какъв ум са дали нобелова награда на Милтън Фридман??? ЕТО ЗАЩО ИЗТОЧНА ЕВРОПА ЗАКЪСА. България БВП 1988г. има 44-милиарда долара по долари от 2015г., а 2019г. са 57-милиарда. 1980та са 30-милиарда. За по-малко от 10г. през 1980те нарастват с 14-милиарда, а след НРБ нарастват за 30 години с 13-милиарда. Сметнете и процентно. В края н

    20:14 05.09.2025

  • 24 Всичко което трябва да знаете

    0 0 Отговор
    България БВП 1988г. има 44-милиарда долара по долари от 2015г., а 2019г. са 57-милиарда. 1980та са 30-милиарда. За по-малко от 10г. през 1980те нарастват с 14-милиарда, а след НРБ нарастват за 30 години с 13-милиарда. Сметнете и процентно. В края на НРБ по номинал БВП е около 70-80-милиарда лева. Но левове 10 пъти по-скъпи от сега, като продукт зад тях и покупка. Сега 700-800 милиарда лева ли е БВП, по сегашни левове, 10 пъти по слаби от тези в НРБ.

    20:15 05.09.2025

  • 25 Всичко което трябва да знаете

    0 0 Отговор
    Регионалният министър Иван Иванов обяви, че основният проблем за липсата на вода в Плевен е компрометираната водопреносна мрежа???? .......... неолиберализъмНЕОЛИБЕРАЛИЗЪМ е когато държавният бюджет служи за плащания към частните фирми. Както Мъск взима пари от НАСА. Борис Бонев СПАСИ СОФИЯ, ли се казваше, беше казал, че няма ляво и дясно поставяне на плочки? Обясних му, че ИМА! Лявото е грижа всеки ден с майстори на заплата от общината и инспекция всеки ден. Дясно е когато се чака всичко да се срине за да се задейства голяма поръчка за частна фирма. ДЯСНОТО Е МАФИЯ И КОРУПЦИЯ НА 100%. За да се откраднат парите от бюджетът. НАРОДНИТЕ ПАРИ. Има пари за всичко но не за пенсии, защото няма схема за открадване на пенсиите.

    20:17 05.09.2025

  • 26 Всичко което трябва да знаете

    0 0 Отговор
    Износът ни е за 65 милиарда долара. Колкото технологичният износ на Япония. Износът ни за 2019г. е 44 милиарда долара. Швейцария дава 70% от БВП на трудовите хора, а България 50%. Спестява ли бизнесът? Няма празни складове, цените растат защото оборотът е нисък - инфлацията изяжда покупателната способност - хората нямат пари и бизнесът увеличава цените за да си плаща разходите и запази печалбата си. При оборотен пазар хем има повече сделки с което може да намалят цените, хем ще намалят цените за да вземат делът и на другите. Само ниските заплати - ниското потребление задържа лошата икономика. Когато се пазаруваше с кредити преди години 2004-2008г. икономиката се вдигна двойно - почна да произвежда толкова повече на година колкото е новият дълг, а поскъпването бе само за жилищата и акциите - производственият капитал, защото цените при свободен пазар са световни цени, и поскъпва само производственият капитал и недвижимите имоти - но това докара 1000-милиарда лева на българският народ и бизнес. Китай има 200% частен дълг, и 50% спестявания, САЩ имат спестявания 100% от БВП, и частен кредит от 50%. ЗАБРАВЕТЕ ПРЪ..ДНЯТА, че доходите правят инфлация, най-много пари има в Китай, Япония и Швейцария, и никаква инфлация. Само 3-държави от Африка, имат повече домакински разходи отколкото БВП. Всички други потребляват около 50% от произведеното, само половината добавена стойност. В България спада консумацията спрямо БВП с около 20% за 20 години. .......... Формулата п

    20:18 05.09.2025

  • 27 Всичко което трябва да знаете

    0 0 Отговор
    Формулата при демокрация е следната: Поне 25% от БВП на зает, е минималната заплата. БВП е примерно 100-милиарда долара при 2-милиона заети. Тогава излиза - че БВП на зает е 50000 долара, тоест средно един работник прави 50хил. долара добавена стойност, а 25% е поне 12000. Тоест минималната заплата трябва да е 1000 долара. А в допълнение за справедливост и нормална икономика - нормално потребление, трябва всеки да е в профсъюз - който да изисква предприятието да дава 70% от добавената стойност за трудови разходи и 70% от тези 70% да е минималната заплата. Швейцария отделя 70% от БВП за трудови разходи, заплати.. България 50%. 2024г. Спестяванията на бизнесът са 150 милиарда лева, на работническата класа са 1,5-милиарда лева. 90% от работниците нямат спестявания. Без да смятаме недвижимото имущество и инвестицията в акции и крипто..

    20:20 05.09.2025

  • 28 Файърфлай

    0 0 Отговор
    Не,по скоро е да насадиш бостан в Сахара.

    20:24 05.09.2025

  • 29 Дааа

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Проф.Тазобедрев":

    Тоя форумен шебек софиянеца е бот, може и три страници "мъдрости" да сътвори. Въпросът е дали е щатен форумен бот, или случайно самодейно 💩.

    20:25 05.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове