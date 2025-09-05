Новини
Бойко Найденов: Самият факт, че директорът на СДВР влиза в схватка с лица близо до непълнолетието, е странно

Бойко Найденов: Самият факт, че директорът на СДВР влиза в схватка с лица близо до непълнолетието, е странно

5 Септември, 2025 19:43 1 471 34

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Този анархизъм, който наблюдаваме, идва в резултат от бездействието на държавата, и това е от години. При положение, че имаме една от най-големите полиции в Европа и света, се връщаме към началото на 90-те години, когато вместо вместо силата на правото действаше правото на силата. Това заяви бившият директор на Националната следствена служба и бивш зам.-главен прокурор и настоящ адвокат Бойко Найденов в предаването „Интервюто“ по БНТ.

Във връзка с казуса в Русе той заяви: „Самият факт, че директорът на СДВР влиза в схватка с лица близо до непълнолетието, е странно. Редът за действие е съвсем различен, не да влезеш в ръкопашна схватка. Призовавам да изчакаме резултатите от разследването, за да станат ясни всички факти и обстоятелства по случая. Нито една от страните няма право на саморазправа“, категоричен е Найденов.

Той коментира и тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг. „За мен правилно разследването беше преместено в НСлС. Има достатъчно факти за това имаме ли нарушения и какви свързани с това превозно средство. Все повече хора придобиват подобни превозни средства и застрашават хора по улиците. Трябва да има регламентиране и правила. Вече има практика, която приема за умисъл, ако извършителят се е качил на превозно средство под въздействието на упойващи вещества“, обясни юристът.

По думите му никой, който върши престъпления не се замисля дали ще бъде хванат и какво наказание го грози. Този правен нихилизъм трябва да бъде изкоренен, подчерта Бойко Найденов.

„Обществото ни е длъжно да реагира и не с увеличаване на наказанията. Докато се наложи наказанието по-важно е да се знае, че наказанието е неизбежно, че ти ще бъдеш хванат и няма да ти се размине“, каза още той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ БОКО И ШИШИ

    26 3 Отговор
    Полицията да не си мисли, че са по-силни от мутрите. България още е в 1989.

    Коментиран от #26

    19:47 05.09.2025

  • 3 Вашето Мнение

    34 2 Отговор
    Още като гледах как къдравата сю се заканваше на всички граждани разбрах, че гербаджийското шефче си е търсело боя.

    Коментиран от #7

    19:48 05.09.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Не е на Столично, а на ОДМВР-Русе ❗
    Не е АТВ, а БЪГИ❗
    Ама за нашите спецове София и Сливен, кон или магаре все тая❗

    19:50 05.09.2025

  • 5 Мдаа

    13 0 Отговор
    Нали искаха Добродетели и религия в училищата, да ги комбинират с права и задължения. Хората нито правата си знаят, нито задълженията. А държавните служители всяка година да правят тестове по професиите си, едно време беше така за служителите работещи в електроразпределението, сега незнам как е.

    19:53 05.09.2025

  • 6 Всички

    21 0 Отговор
    версии са странни , някакви тотално парадоксални измишльотини , пушилки и от първия им момент, будещи недоверие и сигнал , че се крие нещо ! Нито прокуратурата излезе да каже нещо , нито лекар или екип , заставащи с името си , нито подчинените на пострадалия , за когото били давали кръв , необходими литър и половина ?! От телешки бой

    Коментиран от #18

    19:54 05.09.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    25 0 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето Мнение":

    Ами преди време тоА се беше появил с едни ланци и със стойка на бияч по медиите,
    та и сега вместо да извика 2-3 патрулки, нищп чудно да е решил да се прави на РАН БО ❗

    19:54 05.09.2025

  • 8 Гост

    14 0 Отговор
    Бяха писали, че тротинеткаджии са го били.

    19:56 05.09.2025

  • 9 Последния Софиянец

    18 0 Отговор
    Миналия ден главатаря на тежката организирана престъпност в България(според описанието на бившия Американски посланик Джон Байерли) лицето Бойко Методиев Борисов заяви:"Управлението е на колегите от ИТН и БСП,ние само ги подкрепяме. Обещали сме им на ИТН и БСП да ги подкрепяме като управляват". Значи премиер е ортодоксален гербаджия Росен Желязков, вицепремиер е ортодоксален гербераст Томислав Дончев ,министър на финансите е ортодоксална гербаджийка Теменужка Петкова,министър на външните работи е целуващия ръката на главатаря Георг Георгиев,но правителството не било тяхно а на подлогите ИТН и БСП. Борисов е хитрец! Готви се да стовари всичко за краха върху тях. И точно е написал под публикацията на Трифонов вчера бившият евродепутат Николай Бареков :" Славуца клета ,бъди поне един път мъж в преминалия ти жалък и празен животец. Обeси се над дивана в бърлогата си". И Бареков е масово подкрепян в коментарите на гражданите. И е прав и Кирил Веселински от МЕЧ : "Слави Тодоров Трифонов - за толкова години от едни си отричан ,от други харесван но все пак имаше някакво име в Българския шоу бизнес. Какъв жалък и пошъл край Слави. Няма нищо по жестоко от народното презрение и омраза и да не можеш да излезеш сред гражданите на публично място"

    19:56 05.09.2025

  • 10 Констатация

    16 3 Отговор
    ,Некой се е правил на отворен и си го е получил.
    По-лошо е ако от МВР са тормозили тези деца продължително време и на тях да им е кипнало и да са изгърбили този в който виждат врага . В тази насока трябва да се работи.
    Но това разбира се е БГ, утре всичко ще е потулено, а служителите на МВР невинни.
    Ако съм в Русе ще помогна на децата мигновено.
    Сега от МВР си нагласят доводите

    19:57 05.09.2025

  • 11 МНОГО Е ВАЖНО

    8 0 Отговор
    На снимките да гледаш МРАЧНО. Това автоматично те прави ГОЛЯМА РАБОТА.

    19:57 05.09.2025

  • 12 Кошмарни разкрития

    26 0 Отговор
    На бившия евродепутат Николай Бареков който е прикачил снимки от ноща на инцидента-

    Битият шеф на МВР-Русе е бил пиян. Били са в заведение на Мацола от СИК с човек на Мацола на име Цоко, единият бияч е служител в същото завдение. Мацола е изкупил чрез жена си бизнеса с дрехите “Шервино” на Мис Бикини от Барселонагейт, за да я спаси от прокуратурата в Испания‼️

    МВР Русе Мацола СИК БойкоБорисов МисБикини Барселонагейт

    ВОНИ ЛИ? На мен ми вони отдалеч! А на ВАС, скъпи приятели!

    19:57 05.09.2025

  • 13 славка съм

    13 0 Отговор
    от има такива измекяри-мечтите с шеф шиши се изпълняват🐷🌈🎃

    19:58 05.09.2025

  • 14 Гост

    19 0 Отговор
    "Призовавам да изчакаме резултатите от разследването, за да станат ясни всички факти и обстоятелства по случая"- е, това ще го видим на кукуво лято, в държавата на свинската мафия😁, не хора, а прасета управляват България от 15 години вече...🤣

    20:00 05.09.2025

  • 15 Софийски селянин,

    16 0 Отговор
    За пример вижте как е в Беларус при Александър Лукашенко
    Приписват му че е единственият диктатор в Европа,но аз съм съгласен да живея при такава в кавички диктатура.
    Където има действащи закони ред и правила!!

    20:01 05.09.2025

  • 16 Иван Грозни

    21 0 Отговор
    Този от Русе е за психиатър, а вместо това го правят начелник и то голям. На изпита по психо за водачи на МПС има такъв въпрос: като видиш скандал намесвашли се да въведеш ред или съобщаваш на съответните органи. В случая всички органи са му подчинени. До каква степен някои са се самозабравили.Кой съм Аз.Прилича на Боко ама той има охрана да го пази народната любов.

    20:02 05.09.2025

  • 17 1488

    5 0 Отговор
    демонкрадецьт не прави разлика между стаеи и млади
    той няма да спре докато не натисне всички и всичко под ботуша си

    20:04 05.09.2025

  • 18 ДС⚡ПС (Държ. Сигурност⚡Парт. Сигурност)

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "Всички":

    🤔🤔🤔 1312, 1312 - МВР=ОПГ
    E, като как така от САМО един удар "изотзадзе" старшият е получил такива сериозни увреждания, че СВЕТКАВИЧНО ги квалифицираха като ТЕЖКА ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА, а катастрофата с АТВ-то с горката майчица с детенцето от Несебър седмици наред уврежданията ѝ + на детенцето бяха СРЕДНА, А?! 🤔🤔🤔

    МВР=ОПГ, МВР=ОПГ - 1312, 1312

    Коментиран от #22

    20:05 05.09.2025

  • 19 Шерлок Холмс

    9 0 Отговор
    Сега гледам БНТ ...след като е дошъл патрула младежите са освободени ?!...Но на сутринта полицая се почувствал зле....сещам се какво е станало ..ченгелите и шефа им са потрошили младежите ..и след това уплахата да не ги разобличат ..полицая се е направил на умрял...хм

    Коментиран от #21

    20:09 05.09.2025

  • 20 това

    2 4 Отговор
    ако се беше случило по времето на любимия ви соц тия нямаше да са обсъждат сега. Да посегнеш на полицай навсякъде се счита за престъпление и те съдят без смекчаващи обстоятелства. Само в тия времена инакополовите са на мода. Ако беше преди 10 тия нямаш да видят родителите си никога вече дори и да са живи.

    Коментиран от #31

    20:09 05.09.2025

  • 21 Шерлок Холмс

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "Шерлок Холмс":

    Препоръчвам на родителите на младежите да Не мълчат ...иначе някой от тях ще бъде сму.бит

    Коментиран от #25

    20:11 05.09.2025

  • 22 ДС⚡ПС (Държ. Сигурност⚡Парт. Сигурност)

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "ДС⚡ПС (Държ. Сигурност⚡Парт. Сигурност)":

    А.С.А.В.=1312=МВР=ОПГ 🖕🤮💩💩💩💩

    20:12 05.09.2025

  • 23 Аз съм веган

    4 1 Отговор
    Директорът се напил и взел да се репчи на малките и го на били. Тва е.

    20:13 05.09.2025

  • 24 Това е положението

    7 0 Отговор
    Ходил е на заведение изпил един литър черен етикет ,започнал да закача сервитьорката, която се оказва гадже на охраната на заведението.

    20:13 05.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Файърфлай

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ БОКО И ШИШИ":

    Първо,биячите не са никакви мутри,а дрогирани келеши.И второ,ако е Държава на място,то тя е по-силна МНОГОКРАТНО от всякакви мутри,мафии и т.н.

    20:14 05.09.2025

  • 27 Паисий е жив

    2 0 Отговор
    Кой е този охлюв?

    20:16 05.09.2025

  • 28 Фактите

    2 0 Отговор
    От МВР са дразнели с децата с Джи Пи Ес позициониране.
    Може и Израелският " Пегасус" да са използвали за подслушване.
    На децата им писнало...

    Не забравяйте трибуната на Народното Събрание и речта на Цветан Цветанов в която той 2 пъти казва , че МВР Е РЕПРЕСИВЕН АПАРАТ.
    Само, че българчетата не били научени като малки да бъдат репресирани, за разлика от Бойко Борисов, чиито баща свалял колана и го скъсвал от бой на двора.

    20:20 05.09.2025

  • 29 .....

    2 0 Отговор
    имаме ли нарушения? полицейско синче смаза главата на женицата мозъка и изтече на асфалта, ти ще бъдеш хванат и няма да ти се размине? прокурорско синче пребива хора и избяга ... бг е г@вно

    20:21 05.09.2025

  • 30 ГОСТ

    2 0 Отговор
    напълно е прав. изтървана държава от самозвани само назначили се политици обогатили се от власта това са последствията. има една поговорка за милиони няма закони за кокошка няма прошка. това е точното за държавата ни.какво очакват тъи набедените ни за политици много ясно че народа ще ги копира като вижда в ежедневието си че за тях нама закони и конституция на която плюха най долно като киселото си изпълни поръчката за избора и...но това са само 4год ако продължи след това ще е никой но пенсионната ще е добра за сметка на работещия човек.

    20:22 05.09.2025

  • 31 гоку

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "това":

    пак ште смажа боли ма къв си ше те лежа

    20:23 05.09.2025

  • 32 Е да де,

    0 0 Отговор
    Сензация в България наистина ще настане ако се случи нещо нормално, а останалото е ежедневие.

    20:24 05.09.2025

  • 33 в България

    0 0 Отговор
    институциите не могат да се справят с децата дори се страхуват от тях.......има ли по жалка "държава"?

    20:25 05.09.2025

  • 34 Фактите

    0 0 Отговор
    Това МВР само новини произвежда.

    1990 г. " Девет милиона мишлета, изкарват се взаимно ченгета, а котараците подхвърлят досиета"

    Скъпи съграждани в БГ за 35 години нищо не се промени.

    20:26 05.09.2025

