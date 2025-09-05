Бойко Найденов: Самият факт, че директорът на СДВР влиза в схватка с лица близо до непълнолетието, е странно

Този анархизъм, който наблюдаваме, идва в резултат от бездействието на държавата, и това е от години. При положение, че имаме една от най-големите полиции в Европа и света, се връщаме към началото на 90-те години, когато вместо вместо силата на правото действаше правото на силата. Това заяви бившият директор на Националната следствена служба и бивш зам.-главен прокурор и настоящ адвокат Бойко Найденов в предаването „Интервюто“ по БНТ.
Във връзка с казуса в Русе той заяви: „Самият факт, че директорът на СДВР влиза в схватка с лица близо до непълнолетието, е странно. Редът за действие е съвсем различен, не да влезеш в ръкопашна схватка. Призовавам да изчакаме резултатите от разследването, за да станат ясни всички факти и обстоятелства по случая. Нито една от страните няма право на саморазправа“, категоричен е Найденов.
Той коментира и тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг. „За мен правилно разследването беше преместено в НСлС. Има достатъчно факти за това имаме ли нарушения и какви свързани с това превозно средство. Все повече хора придобиват подобни превозни средства и застрашават хора по улиците. Трябва да има регламентиране и правила. Вече има практика, която приема за умисъл, ако извършителят се е качил на превозно средство под въздействието на упойващи вещества“, обясни юристът.
По думите му никой, който върши престъпления не се замисля дали ще бъде хванат и какво наказание го грози. Този правен нихилизъм трябва да бъде изкоренен, подчерта Бойко Найденов.
„Обществото ни е длъжно да реагира и не с увеличаване на наказанията. Докато се наложи наказанието по-важно е да се знае, че наказанието е неизбежно, че ти ще бъдеш хванат и няма да ти се размине“, каза още той.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ БОКО И ШИШИ

19:47 05.09.2025
Вашето Мнение

19:48 05.09.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Не е на Столично, а на ОДМВР-Русе ❗
Не е АТВ, а БЪГИ❗
Ама за нашите спецове София и Сливен, кон или магаре все тая❗
19:50 05.09.2025
Мдаа
19:53 05.09.2025
Всички

19:54 05.09.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #3 от "Вашето Мнение":Ами преди време тоА се беше появил с едни ланци и със стойка на бияч по медиите,
та и сега вместо да извика 2-3 патрулки, нищп чудно да е решил да се прави на РАН БО ❗
19:54 05.09.2025
Гост
19:56 05.09.2025
Последния Софиянец
19:56 05.09.2025
10 Констатация
По-лошо е ако от МВР са тормозили тези деца продължително време и на тях да им е кипнало и да са изгърбили този в който виждат врага . В тази насока трябва да се работи.
Но това разбира се е БГ, утре всичко ще е потулено, а служителите на МВР невинни.
Ако съм в Русе ще помогна на децата мигновено.
Сега от МВР си нагласят доводите
19:57 05.09.2025
МНОГО Е ВАЖНО
19:57 05.09.2025
12 Кошмарни разкрития
Битият шеф на МВР-Русе е бил пиян. Били са в заведение на Мацола от СИК с човек на Мацола на име Цоко, единият бияч е служител в същото завдение. Мацола е изкупил чрез жена си бизнеса с дрехите “Шервино” на Мис Бикини от Барселонагейт, за да я спаси от прокуратурата в Испания‼️
МВР Русе Мацола СИК БойкоБорисов МисБикини Барселонагейт
ВОНИ ЛИ? На мен ми вони отдалеч! А на ВАС, скъпи приятели!
19:57 05.09.2025
славка съм
19:58 05.09.2025
Гост
20:00 05.09.2025
15 Софийски селянин,
Приписват му че е единственият диктатор в Европа,но аз съм съгласен да живея при такава в кавички диктатура.
Където има действащи закони ред и правила!!
20:01 05.09.2025
Иван Грозни
20:02 05.09.2025
17 1488
той няма да спре докато не натисне всички и всичко под ботуша си
20:04 05.09.2025
18 ДС⚡ПС (Държ. Сигурност⚡Парт. Сигурност)
До коментар #6 от "Всички":🤔🤔🤔 1312, 1312 - МВР=ОПГ
E, като как така от САМО един удар "изотзадзе" старшият е получил такива сериозни увреждания, че СВЕТКАВИЧНО ги квалифицираха като ТЕЖКА ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА, а катастрофата с АТВ-то с горката майчица с детенцето от Несебър седмици наред уврежданията ѝ + на детенцето бяха СРЕДНА, А?! 🤔🤔🤔
МВР=ОПГ, МВР=ОПГ - 1312, 1312

20:05 05.09.2025
Шерлок Холмс

20:09 05.09.2025
това

20:09 05.09.2025
21 Шерлок Холмс
До коментар #19 от "Шерлок Холмс":Препоръчвам на родителите на младежите да Не мълчат ...иначе някой от тях ще бъде сму.бит

20:11 05.09.2025
22 ДС⚡ПС (Държ. Сигурност⚡Парт. Сигурност)
До коментар #18 от "ДС⚡ПС (Държ. Сигурност⚡Парт. Сигурност)":А.С.А.В.=1312=МВР=ОПГ 🖕🤮💩💩💩💩
20:12 05.09.2025
Аз съм веган
20:13 05.09.2025
Това е положението
20:13 05.09.2025
26 Файърфлай
До коментар #2 от "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ БОКО И ШИШИ":Първо,биячите не са никакви мутри,а дрогирани келеши.И второ,ако е Държава на място,то тя е по-силна МНОГОКРАТНО от всякакви мутри,мафии и т.н.
20:14 05.09.2025
Паисий е жив
20:16 05.09.2025
28 Фактите
Може и Израелският " Пегасус" да са използвали за подслушване.
На децата им писнало...
Не забравяйте трибуната на Народното Събрание и речта на Цветан Цветанов в която той 2 пъти казва , че МВР Е РЕПРЕСИВЕН АПАРАТ.
Само, че българчетата не били научени като малки да бъдат репресирани, за разлика от Бойко Борисов, чиито баща свалял колана и го скъсвал от бой на двора.
20:20 05.09.2025
.....
20:21 05.09.2025
ГОСТ
20:22 05.09.2025
31 гоку
До коментар #20 от "това":пак ште смажа боли ма къв си ше те лежа
20:23 05.09.2025
Е да де,
20:24 05.09.2025
в България
20:25 05.09.2025
34 Фактите
1990 г. " Девет милиона мишлета, изкарват се взаимно ченгета, а котараците подхвърлят досиета"
Скъпи съграждани в БГ за 35 години нищо не се промени.
20:26 05.09.2025