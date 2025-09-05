На 5 септември 1990 г. в Рим си отива Иван (Ванчо) Михайлов – последният водач на ВМРО, който превърна идеята за свободна и българска Македония в дело на живота си. Неговите думи, които остават като завет, са: „Отговарям решително - аз съм българин от Македония. Аз съм убеден, че колкото повече минат годините, толкова повече ще се разбере, че македонският въпрос е преди всичко български въпрос. Всеки съзнателен човек има върховния дълг да прави всичко, за да запази духовната общност на нацията - независимо от политическите граници, които я разделят.“ Така на днешната дата от Сдружение „Илинден“ припомнят за живота и делото на Иван Михайлов.
„Той не беше просто революционер, а идеолог, който ясно изрече историческата истина – че българите в Македония са част от единното българско цяло. Неговият завет е и наш дълг – да пазим паметта и да отстояваме правдата. Истината за Македония не може да бъде подменена, а паметта за борците за българщината остава безсмъртна“, допълват от Сдружение „Илинден“.
Иван (Ванчо) Михайлов – последният водач на ВМРО
5 Септември, 2025 21:11 741 9
Истината за Македония не може да бъде подменена, пишат от Сдружение „Илинден“
На 5 септември 1990 г. в Рим си отива Иван (Ванчо) Михайлов – последният водач на ВМРО, който превърна идеята за свободна и българска Македония в дело на живота си. Неговите думи, които остават като завет, са: „Отговарям решително - аз съм българин от Македония. Аз съм убеден, че колкото повече минат годините, толкова повече ще се разбере, че македонският въпрос е преди всичко български въпрос. Всеки съзнателен човек има върховния дълг да прави всичко, за да запази духовната общност на нацията - независимо от политическите граници, които я разделят.“ Така на днешната дата от Сдружение „Илинден“ припомнят за живота и делото на Иван Михайлов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 един мъж
21:18 05.09.2025
2 Баце
21:26 05.09.2025
3 Мир на праха му
21:30 05.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сатана Z
Коментиран от #7
21:34 05.09.2025
6 гост
21:37 05.09.2025
7 а ти си
До коментар #5 от "Сатана Z":боклук.
21:45 05.09.2025
8 Факт
21:45 05.09.2025
9 Анонимен
21:51 05.09.2025