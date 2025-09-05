Новини
Иван (Ванчо) Михайлов – последният водач на ВМРО

5 Септември, 2025 21:11 741 9

Истината за Македония не може да бъде подменена, пишат от Сдружение „Илинден“

Иван (Ванчо) Михайлов – последният водач на ВМРО - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

На 5 септември 1990 г. в Рим си отива Иван (Ванчо) Михайлов – последният водач на ВМРО, който превърна идеята за свободна и българска Македония в дело на живота си. Неговите думи, които остават като завет, са: „Отговарям решително - аз съм българин от Македония. Аз съм убеден, че колкото повече минат годините, толкова повече ще се разбере, че македонският въпрос е преди всичко български въпрос. Всеки съзнателен човек има върховния дълг да прави всичко, за да запази духовната общност на нацията - независимо от политическите граници, които я разделят.“ Така на днешната дата от Сдружение „Илинден“ припомнят за живота и делото на Иван Михайлов.

„Той не беше просто революционер, а идеолог, който ясно изрече историческата истина – че българите в Македония са част от единното българско цяло. Неговият завет е и наш дълг – да пазим паметта и да отстояваме правдата. Истината за Македония не може да бъде подменена, а паметта за борците за българщината остава безсмъртна“, допълват от Сдружение „Илинден“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 един мъж

    13 4 Отговор
    останал до последно българин !

    21:18 05.09.2025

  • 2 Баце

    3 2 Отговор
    Не е ли Ванче?

    21:26 05.09.2025

  • 3 Мир на праха му

    6 2 Отговор
    Кеворкян го интервюира малко след промените. Много истини каза. Интересно къде е архива му.

    21:30 05.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сатана Z

    3 10 Отговор
    Ванчо Михайлов е бил терорист и колаборационист.

    Коментиран от #7

    21:34 05.09.2025

  • 6 гост

    3 10 Отговор
    Дребен, злобен, отмъстителен убиец ! И наглеците именуваха на него български КУЛТУРЕН КЛУБ в Македония!

    21:37 05.09.2025

  • 7 а ти си

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    боклук.

    21:45 05.09.2025

  • 8 Факт

    2 1 Отговор
    За нас сме едно. Ако те имат други идеи, тяхна воля!

    21:45 05.09.2025

  • 9 Анонимен

    1 0 Отговор
    Водачите на ВМРО са давали обет за безбрачие. Кои днешни лидери биха се жертвали по този начин!

    21:51 05.09.2025

