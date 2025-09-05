Светлин Танчев: Приемането на еврото не е достатъчно

"Формулите за вдигане на минимални заплати и осигуровки няма как при сегашната ситуация да бъдат устойчиви. Не влизат повече пари в хазната, за да се покриват тези плащания. Ако държавата продължава по този път, ще трябва да търсим допълнителен финансов ресурс", заяви финансистът Светлин Танчев в студиото на "Денят ON AIR".
"Данъчното законодателство, което въведохме към онази дата, е кризисна мярка. Трябва да вървим към по-справедлива данъчна система. Трябва да се върви към прогресивно данъчно облагане - по-богатите да поемат по-голяма тежест. Да се мисли върху реално електронно управление на държавата", каза още гостът на Bulgaria ON AIR.
Според Танчев, ако в момента данъците бъдат вдигнати, веднага ще се увеличи сивият сектор.
"Има натиск от държавата да събира пари, защото има проблеми. В същото време се забавят плащания към общините - проекти се забавят, други не се започват... Ако не се направят промени в данъчната система, в икономическата среда, ще стигнем таваните на дълга, който можем да взимаме. Бяхме първенец с най-нисък дълг, за две години стигнахме до Маастрихтските критерии", коментира Танчев.
Финансистът допуска, че няма да се изпълни точно капиталовата програма на правителството.
"Не виждаме никакви мерки в подпомагането на бизнеса. Приемането на еврото не е достатъчно. Гръбнакът на всяка икономика е малкият и среден бизнес", изтъкна Танчев.
Той е категоричен, че ръстът на доходите помпа инфлацията.
"Доходите трябва да се вдигат спрямо вдигане на производителност. Ако вдигаме заплатите, това единствено помпа инфлацията", заключи Танчев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
Референдум за ЕС и НАТО
22:40 05.09.2025
2 Последния Софиянец
22:41 05.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Протести до Дупка
22:49 05.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 МамаВиДеба
22:52 05.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ШаВидите
22:54 05.09.2025