Новини
България »
Светлин Танчев: Приемането на еврото не е достатъчно

Светлин Танчев: Приемането на еврото не е достатъчно

5 Септември, 2025 22:37 493 9

  • светлин танчев-
  • евро-
  • данъци-
  • заплати

Има натиск от държавата да събира пари, защото има проблеми. В същото време се забавят плащания към общините - проекти се забавят, други не се започват

Светлин Танчев: Приемането на еврото не е достатъчно - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Формулите за вдигане на минимални заплати и осигуровки няма как при сегашната ситуация да бъдат устойчиви. Не влизат повече пари в хазната, за да се покриват тези плащания. Ако държавата продължава по този път, ще трябва да търсим допълнителен финансов ресурс", заяви финансистът Светлин Танчев в студиото на "Денят ON AIR".

"Данъчното законодателство, което въведохме към онази дата, е кризисна мярка. Трябва да вървим към по-справедлива данъчна система. Трябва да се върви към прогресивно данъчно облагане - по-богатите да поемат по-голяма тежест. Да се мисли върху реално електронно управление на държавата", каза още гостът на Bulgaria ON AIR.

Според Танчев, ако в момента данъците бъдат вдигнати, веднага ще се увеличи сивият сектор.

"Има натиск от държавата да събира пари, защото има проблеми. В същото време се забавят плащания към общините - проекти се забавят, други не се започват... Ако не се направят промени в данъчната система, в икономическата среда, ще стигнем таваните на дълга, който можем да взимаме. Бяхме първенец с най-нисък дълг, за две години стигнахме до Маастрихтските критерии", коментира Танчев.

Финансистът допуска, че няма да се изпълни точно капиталовата програма на правителството.

"Не виждаме никакви мерки в подпомагането на бизнеса. Приемането на еврото не е достатъчно. Гръбнакът на всяка икономика е малкият и среден бизнес", изтъкна Танчев.

Той е категоричен, че ръстът на доходите помпа инфлацията.

"Доходите трябва да се вдигат спрямо вдигане на производителност. Ако вдигаме заплатите, това единствено помпа инфлацията", заключи Танчев.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    8 0 Отговор
    Не ви щем еврото
    Референдум за ЕС и НАТО

    22:40 05.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    До края на годината няма да има нито евро нито еврозона.

    22:41 05.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Протести до Дупка

    4 0 Отговор
    Народното СЪРБАНИЕ да Изгори, по време на заседание, разбира се...

    22:49 05.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 МамаВиДеба

    2 1 Отговор
    И БОК луци

    22:52 05.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ШаВидите

    1 1 Отговор
    Как се пърди у кратуна

    22:54 05.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове