Светлин Танчев: Приемането на еврото не е достатъчно

"Формулите за вдигане на минимални заплати и осигуровки няма как при сегашната ситуация да бъдат устойчиви. Не влизат повече пари в хазната, за да се покриват тези плащания. Ако държавата продължава по този път, ще трябва да търсим допълнителен финансов ресурс", заяви финансистът Светлин Танчев в студиото на "Денят ON AIR".

"Данъчното законодателство, което въведохме към онази дата, е кризисна мярка. Трябва да вървим към по-справедлива данъчна система. Трябва да се върви към прогресивно данъчно облагане - по-богатите да поемат по-голяма тежест. Да се мисли върху реално електронно управление на държавата", каза още гостът на Bulgaria ON AIR.

Според Танчев, ако в момента данъците бъдат вдигнати, веднага ще се увеличи сивият сектор.

"Има натиск от държавата да събира пари, защото има проблеми. В същото време се забавят плащания към общините - проекти се забавят, други не се започват... Ако не се направят промени в данъчната система, в икономическата среда, ще стигнем таваните на дълга, който можем да взимаме. Бяхме първенец с най-нисък дълг, за две години стигнахме до Маастрихтските критерии", коментира Танчев.

Финансистът допуска, че няма да се изпълни точно капиталовата програма на правителството.

"Не виждаме никакви мерки в подпомагането на бизнеса. Приемането на еврото не е достатъчно. Гръбнакът на всяка икономика е малкият и среден бизнес", изтъкна Танчев.

Той е категоричен, че ръстът на доходите помпа инфлацията.

"Доходите трябва да се вдигат спрямо вдигане на производителност. Ако вдигаме заплатите, това единствено помпа инфлацията", заключи Танчев.