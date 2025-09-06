Новини
Йотова: Да върнем доверието помежду си и в силата на държавата да гарантира сигурност, справедливост и развитие

6 Септември, 2025 09:09 623 33

"Не мога да се примиря, че преди 140 години нашите предци строяха и укрепваха българската държавност, а днес рушим, срутваме, подгонени от лични или политически сметки. Не може да има такава огромна пропаст между „строителите на съвременна България“, както ги обезсмърти Захари Стоянов, и нашето поколение", коментира още вицепрезидентът 

Йотова: Да върнем доверието помежду си и в силата на държавата да гарантира сигурност, справедливост и развитие - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Да върнем доверието помежду си и в силата на държавата, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова във Фейсбук по повод 140 години от Съединението на България, цитирана от БТА.

"Не мога да се примиря, че преди 140 години нашите предци строяха и укрепваха българската държавност, а днес рушим, срутваме, подгонени от лични или политически сметки. Не може да има такава огромна пропаст между „строителите на съвременна България“, както ги обезсмърти Захари Стоянов, и нашето поколение.

И днес имаме силите и желанието да изградим мост върху калния терен на настървение, конфронтация и омраза. Защото осъзнаваме, че не сме само граждани на една географска територия, а общност. Заедно можем да възстановим изтънялата тъкан на обществените отношения и разпадащата се държавност. Да върнем доверието помежду си и в силата на държавата да гарантира сигурност, справедливост и развитие", посочва Йотова.

Тя отбелязва, че вместо преграда преди 140 години границата между Княжество България и Източна Румелия се превръща в мост между българите, устремени към обединение и общо развитие, а българите тогава са търсели силата на съгласието, а не силата на разделението. "Ако сме научили този урок, България няма да бъде страната на конфликтите, а страната на съзиданието", заявява вицепрезидентът.

Съединението е онази величава дата в българската история, когато народната воля се превръща в могъща сила и заставя родни и чужди политици да се преборят с малодушието, страха и съмненията, правителства и империи да изоставят сметки, кроежи и интереси и да признаят обединението на българите, допълва Илияна Йотова.

БТА припомня, че с церемонии в цялата страна днес ще бъде отбелязана 140-ата годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Кулминацията на тържествата е в Пловдив. В 20:30 часа на площад „Съединение“ в града пред едноименния паметник ще се проведе тържествена заря-проверка. В нея ще участват представителни формирования от Съвместното командване на специалните операции (СКСО), 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от Сухопътните войски, Трета авиационна база и 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили.


Оценка 2.4 от 9 гласа.
Оценка 2.4 от 9 гласа.
  • 1 Майна

    20 2 Отговор
    Възпитаничката на шорош и тя ще ни връща държавата

    Коментиран от #22

    09:10 06.09.2025

  • 2 Гост

    18 2 Отговор
    Вие с фатмака непрекъснато рушите държавността в България.
    Вие разделихте нацията и предизвикайте тоя хаос сега.
    Вие заедно постоянно нарушавате Конструкцията на България.
    Срам и позор!

    Коментиран от #5, #11

    09:20 06.09.2025

  • 3 Анджо

    16 3 Отговор
    Тая е луда ,комунистически кадър. Какъв шорош. Няма да стане президентка, затова обикаля България.

    09:20 06.09.2025

  • 4 хараре

    3 2 Отговор
    Заместник -генералната секретарка на НАТО -г-жа Радмила Шекеринска на 7-ми и 8-ми септември ще идва в България.

    Коментиран от #9

    09:21 06.09.2025

  • 5 Анджо

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    И най редовно конституцията.

    09:21 06.09.2025

  • 6 Наивник на средна възраст

    15 1 Отговор
    Само да попитам,умна ми съученичке - как ще градиш нов бардак със стари к.рви????Възмездието за престъпленията къде остана???Набор 1964 на 9 ФЕГ София - Йотова,Нено Димов,Калфин,Пламен Юруков - съзвездие от нагаждачи в училище претворили подобно поведение в modus vivendi.... Ако беше стойностен човек,при "помилването" на невинната Иванчева,щеше да акцентираш в/у несправедливостта на подобна присъда,но...... ти не си!

    09:24 06.09.2025

  • 7 Майна

    15 0 Отговор
    Тая дебела свиня откриваше изложба за Ятагана като културна ценност за България!

    09:24 06.09.2025

  • 8 Точно така

    11 1 Отговор
    35 години се Украден един друг, купихме къщи в Барселона, и сега вече няма да крадем. Таман тъй ще стане.

    09:29 06.09.2025

  • 9 Наивник на средна възраст

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "хараре":

    Само да попитам - по повод на 9 септември ли?

    09:30 06.09.2025

  • 10 Факт

    4 4 Отговор
    Договорът за Съединението е подписан от Великите Сили с подкрепата на Русия на 24.03.1886. съответно Съединението трябва да се чества на 24.03.

    09:32 06.09.2025

  • 11 Наивник на средна възраст

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Мда,всеки товй пост е възхвала на невъзхвалимото - ода за свинчо и тиквичко....Критика към тях ще има ли,или добре ти се заплаща тази патетичност.Ако е фатмак РР,то ББ какъв е - "инжинер"(подарена гражданска специалност на няколко набора 90-те на АМВР)???Оди гостувай някъде където подобен на тебе "гост".евентуално,може и да бъде приятен....Да завърша - ГРОБ завинаги.....ха ха ха

    09:35 06.09.2025

  • 12 Безсмислен

    11 0 Отговор
    Държавен пост!

    09:43 06.09.2025

  • 13 МунчоЛЕТка

    6 0 Отговор
    Дей Гундяев на коленца да го цалувам?

    09:47 06.09.2025

  • 14 хараре

    0 0 Отговор
    Аз откъде да знам? Така пише в други статии.

    09:48 06.09.2025

  • 15 силата на държавата

    4 4 Отговор
    В състава на ЕС, НАТО и ЕЦБ е фантазия

    09:49 06.09.2025

  • 16 Какво доверие ще си връщаме?

    12 1 Отговор
    С продажни руски марионетки обсебили политическият спектър, служби, президентство, платени безродници журналисти, и най глупавата част от народа тъй наречените копейки които служат на старата максима.. Разделяй и владей!, И ще си връщаме доверие.

    09:54 06.09.2025

  • 17 Джо

    9 0 Отговор
    На комунета вяра нямам!!!

    09:56 06.09.2025

  • 18 Боруна Лом

    10 0 Отговор
    СТИГА С ТОВА...ВРЪЩАНЕ....! НИЩОПРАВЦИ!

    09:57 06.09.2025

  • 19 И при падането под турско е било така

    3 5 Отговор
    Пропадналата България на простака Борисов и безкрупулния и деградирал Пеевски.

    Коментиран от #21

    09:58 06.09.2025

  • 20 Лозенград

    5 0 Отговор
    тази самата не заслужава никакво доверие; еврейка - пари и доверие не връща, а само злоупотребява с тях

    10:01 06.09.2025

  • 21 М Варшавски

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "И при падането под турско е било така":

    и тогава евреите предадоха държавата и най-много участваха в кланетата срещу народа

    10:03 06.09.2025

  • 22 Плд

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    ... възпитаничка е на Венеция, и родът и живее в България от 1394 година, като част от новата кръволашка, турска администрация

    10:06 06.09.2025

  • 23 Промяна

    8 0 Отговор
    ИСКАМ ЗАКРИВАНЕ НА ПРЕЗИДЕНТСКАТА ИНСТИТУЦИЯ ИЗОБЩО СЛЕД РАДЕВОТО ВИЖДАМ ЧЕ НЕ НИ Е НЕОБХОДИМА НА ДЪРЖАВАТА ТАМ САМО СЕ НАЛИВАТ ЕДНИ ПАРИ

    10:12 06.09.2025

  • 24 Политиците лъжат за всичко

    4 0 Отговор
    Полицията избиват Българско население, България практически е във война!

    10:15 06.09.2025

  • 25 Да Но

    3 2 Отговор
    нашите предци може да са строяли и укрепвали българската държавност, но тази държавност реално е създадена от Русия нали? От институциите до конституцията ....

    10:26 06.09.2025

  • 26 само питам

    7 0 Отговор
    ако погледнем назад ще си припомним как другаря първанов подаде ръка на другарката йотова и я измъкна от блатото на забвението ако не беше тои тя още щеше да е едно никумо неизвестно журналистче от местно вестниче от гр Перник и

    10:26 06.09.2025

  • 27 При разпадащата се държавност

    3 1 Отговор
    Лечението е революция, справедливост и после и развитие. И един Народен Съд също за профилактика и хигиена

    10:28 06.09.2025

  • 28 Жоро

    3 1 Отговор
    Загубено доверие не се връща. Сития на гладния не вярва. Заплатите им растат като гъби. Списък с наработещи и не учащи щели да правят! На борсата имало работа за санитари, помощник строители ....

    10:29 06.09.2025

  • 29 тервел

    2 0 Отговор
    Копейки колкото и минуси да слагате , не можете да изтриете факта ,че Русия се е вбесила от Съединението на Булгария и е насъскала Сърбия да ни нападне .

    Коментиран от #32

    10:33 06.09.2025

  • 30 Йотова пумиар

    2 0 Отговор
    Никакво доверие с вас. Вие крадци мизерници бандити и корумпирани въшки с апартаменти и хотели. Как може ограбените да бъдете единни с корумпираните и грабителите?;вие сте мошеници!

    10:36 06.09.2025

  • 31 Абсурдистан

    2 0 Отговор
    Отново безродни дебилни бръщолевения нямащи нищо общо с действиятя.

    10:38 06.09.2025

  • 32 Късо съединение

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "тервел":

    Ваканцията свършва другата седмица, оставяй телефоня и хващай читанката, че освенпрост си и доста неграмотен.

    10:42 06.09.2025

  • 33 .......

    1 0 Отговор
    ...огромна пропаст между „строителите на съвременна България“, както ги обезсмърти Захари Стоянов, и нашето поколение ....я направихте вие комунистите още когато Чеврената армия окупаторка ви сложи на власт през 1944г.и прегърнахте руската кауза за своя,загърбихте род и родина и заработихте само за руски и свои интереси.Направихте втори преврат и станхте комунистически капиталисти,направихте така наречения Възродителен процес и изгонихте една част от българското население което доведе до смразяване със съсед и последици които са до днес.Вашето ДС създаде мутрите,те създадиха чалгата и олигарските и още и още .....та млъкни най после.

    10:51 06.09.2025

