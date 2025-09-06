Симов: Позицията на България срещу пращането на войски в Украйна не е паднала от небето. Затова БСП участва във властта

"В последните месеци в публичното пространство зачестиха политически упражнения и спекулации с въпроса: "Защо БСП участва във властта?". Отговорът е ясен – защото само чрез участие могат да се защитават принципни позиции и националният интерес. Позицията на България срещу изпращането на войски в Украйна не е паднала от небето." Това коментира във "Фейсбук" журналистът Александър Симов, цитиран от пресцентъра на БСП.
"Алтернативата беше да гледаме как десницата се подрежда в поредната политическа "Кама Сутра" – и тогава решенията щяха да бъдат съвсем различни", коментира той.
Симов подчерта, че БСП е платила политическа цена за своето участие във властта, но именно то гарантира, че български войник няма да стъпи на украинска територия.
Изказването идва на фона на официалната позиция, изразена от премиера Росен Желязков, че България няма да изпраща войски в Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БСП = Непокорна България
"Не се обсъждат имена за министри и министър-председател, кадри БСП има, тъй като сме партия на 130 години и на всички избори участваме с идеята да бъдем победители и управляващи"
И това са думи на Габриел Вълков от младежкото отклонение на БСП!
"Това е хубавото на БСП, защото тя е партия на 130 години, това са поколения които са вътре в БСП и в момента."
Мисля че Симов също съм го чувал да произнася думите че са 130 години и никой няма право да ги променя. Това са родове и фамиили фашисти в кръвта си.
Сами може да си направите заключение че тези хора са идеологическа отрова за България!
10:51 06.09.2025
2 Абе ти кой беше
10:52 06.09.2025