Симов: Позицията на България срещу пращането на войски в Украйна не е паднала от небето. Затова БСП участва във властта

"В последните месеци в публичното пространство зачестиха политически упражнения и спекулации с въпроса: "Защо БСП участва във властта?". Отговорът е ясен – защото само чрез участие могат да се защитават принципни позиции и националният интерес. Позицията на България срещу изпращането на войски в Украйна не е паднала от небето." Това коментира във "Фейсбук" журналистът Александър Симов, цитиран от пресцентъра на БСП.

"Алтернативата беше да гледаме как десницата се подрежда в поредната политическа "Кама Сутра" – и тогава решенията щяха да бъдат съвсем различни", коментира той.

Симов подчерта, че БСП е платила политическа цена за своето участие във властта, но именно то гарантира, че български войник няма да стъпи на украинска територия.

Изказването идва на фона на официалната позиция, изразена от премиера Росен Желязков, че България няма да изпраща войски в Украйна.