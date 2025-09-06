Новини
Чех загина с мотоциклет при катастрофа в Царево
  Тема: Войната на пътя

6 Септември, 2025 22:10, обновена 6 Септември, 2025 21:13 1 244 11

54-годишният мъж е загинал на място след удар в насрещен автомобил

Чех загина с мотоциклет при катастрофа в Царево - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Чешки гражданин на 54 години е загинал при пътнотранспортно произшествие в Царево, станало около 16:00 часа в района на провлака между новия и стария град.

Това съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Бургас, предаде БНТ.

По първоначални данни мъжът е управлявал скутер, бил е без предпазна каска и се е ударил в правомерно движещ се лек автомобил със софийска регистрация, управляван от 45-годишен мъж.

Мотоциклетистът е починал на място.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на водача на лекия автомобил са отрицателни.


Царево / България
Оценка 5 от 2 гласа.
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кеефф

    5 2 Отговор
    Мотоциклет или скутерче отдавано под наем като атракция?

    21:18 06.09.2025

  • 2 Наркоман

    21 3 Отговор
    А пробите на русенското ченге няколко часа след инцидента как са? Би трябвало да е минало достатъчно време да покрият резултатите. Или, както най-често става при простъпка на колеги, направо да излъжат.

    21:19 06.09.2025

  • 3 чудесно

    5 2 Отговор
    Чехия също се пречиства.

    21:26 06.09.2025

  • 4 А какво прави тука

    4 4 Отговор
    Харчи пари . Другата година друг . За пердах 4 в ареста. И то нападнати . Атакувани . От пияни . Ежедневно става .

    21:26 06.09.2025

  • 5 Фактчекър

    12 1 Отговор
    Опитът на МВР да накупи огромен брой автомобили и мотоциклети се оказа пълен със скандални детайли. Министерството обяви поръчка за 1000 коли, вкл. високопроходими джипове, а като се добавят и купените миналата година стотици превозни средства, излиза, че за всеки пътен полицай ще има по едно служебно МПС, разкри Институтът за пътна безопасност. Поръчката се финансира с впечатляваща сума - над 126 млн лева, от Фонда за пътна безопасност, чиято основна цел не е да оборудва с полицията, а да обезопасява пътищата, изтъкват от ИПБ.

    21:29 06.09.2025

  • 6 Историк

    2 1 Отговор
    С че-зе или Ява?

    21:59 06.09.2025

  • 7 Щъркел

    1 5 Отговор
    Само килийно завършили пишат по -горе .

    22:04 06.09.2025

  • 8 Ами да, те

    2 0 Отговор
    тъй правят чехите в Мичурин...

    22:05 06.09.2025

  • 9 Тц, тц, тц!

    1 0 Отговор
    Що народ загина това лято по бг Черноморие!!! Все едно сме във война. Може и другаде да е така, незнам! 🤥

    22:14 06.09.2025

  • 10 Кое е

    2 0 Отговор
    стар и нов град в Царево?

    22:16 06.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

