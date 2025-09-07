Новини
България »
Плевенчани на нов протест срещу безводието

Плевенчани на нов протест срещу безводието

7 Септември, 2025 08:21 915 66

  • вода-
  • плевен-
  • протест

В следобедните часове те отново ще блокират движението по главния път София – Русе при село Ясен

Плевенчани на нов протест срещу безводието - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жители на Плевен и региона излизат на поредния си протест заради водната криза. В следобедните часове те отново ще блокират движението по главния път София – Русе при село Ясен, а след това протестът им ще продължи пред сградата на общината в Плевен, уточнява БНР.

Протестът днес ще започне с автошествие, което ще тръгне в 14.00 ч. от паркинга край езерото в парк "Кайлъка", ще премине по централните улици в Плевен и ще завърши на пътя Сфоия –Русе след село Ясен. Очаква се около 14.30 ч. движението на автомобили там да бъде блокирано, поясни организаторът на протестите Борислав Цветанов.

"За да изразим недоволството си от всички краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки, които не са ефективни, правят се неразумни неща, вода няма и да има. Чакаме в Балкана да завали, за да имаме вода. Всичко друго просто е имитация на работа, просто сме отчаяни до безкрай“.

Протестът ще продължи в 17.00 ч. пред сградата на общината в Плевен.

"Няма как да се откажем, да се дадем на държавата. Очакваме да се намери финансиране за цялата водопроводна мрежа, а не просто за металните тръби. Ние искаме проблемът да бъде решен един път завинаги, не само да чакаме обещания и за поредна година да сме излъгани.“

Заради продължаващите проблеми с безводието обявеното частично бедствено положение в Плевен и още 14 населени места в областта беше удължено до 1 октомври.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хер ФЛИК

    29 0 Отговор
    Хората си протестират - керванът си върви !
    Така ли излиза ? На кого му пука ? Хайде Бойко и Делян /мислещите САМО за народа / да ги видим. Защо не посетят хората в Плевен ? Защото ще ги срещнат с камъни и дърве ли ? Те рейтинга си пазят май !
    Дадоха на милиционерите 50 % увеличение , на шофьорите също , ама тез хорици - кучетата ги яли !

    Коментиран от #53

    08:25 07.09.2025

  • 3 Народно Събрание

    12 1 Отговор
    Няма вода,та моята пипинка да си пличка оная роза,там отдолу. Ходихме два дни на екскурзия в Плевен и имахме проблем.

    08:29 07.09.2025

  • 4 Данчо ментата

    22 0 Отговор
    каза, от тркибуната на народното събрание да спрете с тея протести, никой няма да ви слуша и върже... Те ще си крадът, а вие протестирайте, зад тях е машината н астрахуването съд прокуратура ,полициа , войска. Къде скачате, слаби сте.

    08:29 07.09.2025

  • 5 ДА ВИ КАЖА

    25 1 Отговор
    В Банкя си имат вода. Идете да си налеете. И така всеки ден докато Боко не върне откраднатия водопровод.

    08:29 07.09.2025

  • 6 Липса на вода и мизерия, нали?!

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Полит.коректен расист":

    И в същото гербаво-пеевският министър-председател Желязков строи хотел-палат с огромен водопад. Решението е изземване на всичко откраднато от двете Мазни парчета Тиквата и ПееФ и от гербаво-пеевските депутати и министри. С откраднатото от тях ще се построят няколко нови Българии.

    08:31 07.09.2025

  • 7 препис

    7 0 Отговор
    И кучетата не щат да са ги яли,защото на сухо няма как да ги преглъщат.

    08:31 07.09.2025

  • 8 Полит.коректен расист

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Полит.коректен расист":

    нАсериозно

    08:31 07.09.2025

  • 9 На БАБА фърчилото

    17 0 Отговор
    Прекалено тих и мирен е този протест , за да има шанс !

    08:33 07.09.2025

  • 10 свиреп ОХЛЮВ

    14 0 Отговор
    Протестират , но на грешното място ! Шефовете на ВиК са нечии пионки. Потърсете тазе над тях , много над тях !

    08:35 07.09.2025

  • 11 Аз само да попитам....

    16 0 Отговор
    .....плевенчани,
    на другите избори ще гласувате ли пак ?
    Просто ми е интересно и любопитно наистина?!!!
    Ще отидете ли пак така да си подкрепите любимите партии за да може после от благодарност дъпжавата и тока да започне да ви спира.

    08:35 07.09.2025

  • 12 Хи хи

    7 1 Отговор
    При комунизма няма ток, а при демокрацията няма вода !

    Коментиран от #43

    08:37 07.09.2025

  • 13 ЯЗЪК

    15 1 Отговор
    Сега разбрахте ли защо Бойко хвърли пачки на полицията и им вдигна заплатите отведнъж с 50 % ?
    За да го пазят от ХОРСКОТО НЕДОВОЛСТВО , което си е напълно оправдано.

    Коментиран от #65

    08:37 07.09.2025

  • 14 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    4 4 Отговор
    За това безводие пак Радев и Путин ли са виновни. Или някои извънземни , минаващи покрай нашата планета !

    08:38 07.09.2025

  • 15 Полит.коректен расист

    10 0 Отговор
    И не забравяйте за протеста да си вземете китари, да играете хора и мноооого песни да изпеете....с усмивка разбира се и по така веселко, че да ви вземат насериозно !!!

    08:38 07.09.2025

  • 16 В името на ВИМЕТО

    8 0 Отговор
    Вижте какъв парадокс - докато хорицата в Плевен стоят на СУХО вече МЕСЕЦ , то мис Бикини се топи в басейна в къща за милиони , охолна , доволна и кефеща се !
    Както се казваше в един партиен лозунг - ГАРАНТИРАНО от Г. Е. Р. Б. !

    08:41 07.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 муцунка

    3 3 Отговор
    ПРИ СОЦИАЛИЗМА,А НЕ ПРИ КОМУНИЗМА.Комунизмът е висш обществен строй.

    08:43 07.09.2025

  • 19 влаха

    10 1 Отговор
    Тези в Плевен не са виновни.Те само изпълняват заповедите на малоумните шопи от София.Затова този амбалаж трябва да е пред министерството.

    08:43 07.09.2025

  • 20 След 20 години на тиквата

    14 0 Отговор
    в политиката - "Видими резултати. Днес в Плевен, утре и в други градове" (Шуменци нека спят и да се надяват някой отвън да им реши проблемите, докато те само тихо си мърморят.)

    08:44 07.09.2025

  • 21 влък

    1 0 Отговор
    Ком-змътго имавуреденитесевернидържави

    08:45 07.09.2025

  • 22 Пламен

    9 0 Отговор
    Тези плевенчани не знаят ли че днес е неделя ?!
    В Общината няма никой .

    08:45 07.09.2025

  • 23 сайко килър

    10 0 Отговор
    Имат ли Бойко и Делян проблем с водата ? Имат ли режим по 3 часа сутрин и 3 часа вечер ? Къпани ли ходят на работа ? Могат ли да си посрещнат нормалните човешки нужди ?
    Отговорът - явно нямат такъв личен проблем и затова си мълчат.
    А сигурно и се къпят и въпреки това ВОНЯТ ОТ КИЛОМЕТРИ и все повече хора разбират , че наистина РИБАТА СЕ ВМИРИСВА ОТ ГЛАВАТА !

    08:45 07.09.2025

  • 24 ООрана държава

    10 0 Отговор
    Затваряйте си тъпия кмет в общината, какво пречите на трафика? Или марш пред парламента

    08:46 07.09.2025

  • 25 Гръч

    14 0 Отговор
    Който е гласувал за герб жаден ще ходи.Гербаджиите нямат чувства и мозък

    08:47 07.09.2025

  • 26 Фифи сладката

    2 0 Отговор
    Плевен е много красив град,аз много го харесвам!

    08:47 07.09.2025

  • 27 Евхаристия

    6 1 Отговор
    Вижте какво ми хрумна - ако всички плевенчани излязат и натрошат кметство , ВиК , офиса на ШАЙКАТА , дали ще може ПОЛИЦИЯТА на ВЛАСТТА да ги арестува всички ?
    Иначе просто няма как да ги чуят май !

    08:48 07.09.2025

  • 28 ВОДСТРОЙ Дубай

    12 0 Отговор
    Протеста НЕ в Плевен а пред къщата н зайчарник на РазБОЙКО във Банкя и хотел Берлин където е кочината на Шиши Пеевски

    08:48 07.09.2025

  • 29 Za мнооогоя лева

    9 0 Отговор
    Мис Бикини и чавето Ема обитават луксозна вила в Истанбул

    Коментиран от #63

    08:50 07.09.2025

  • 30 Бойко Българоубиец

    13 0 Отговор
    Споко на изборите пак ще гласуват за гербав кмет като им бутна по една двайсетачка 😎

    08:51 07.09.2025

  • 31 ежко БЕЖКО

    6 0 Отговор
    Само си представете как сега Бойко ще ги чуе , ще се трогне , ще долети с джипката и ще раздава бутилки с вода ! Как хората масово ще скандират името му със сълзи на очи. Как ще го носят на ръце . Как ще построят негов паметник , стъпил върху бидон с вода !
    Има ли шанс тази утопия да се случи ?

    08:51 07.09.2025

  • 32 Дядо Мраз

    5 0 Отговор
    То вода няма , ама ги има нужните субстанции за бомби МОЛОТОВ ! Тогава и водата ще дойде бързо-бързо. Така поне показва практиката !
    Не че нещо , ама......

    08:53 07.09.2025

  • 33 Механик

    7 0 Отговор
    Според мен от тия протести файда няма да има докато не се премине към гражданско неподчинение .
    Бас държа, че ВиК-шефа на Плевен, както и другите "отговорни другари" сега са някъде по островята и "ваканцуват" с котейлчета в ръка. Ще си прекарват безгрижно там, докато тука не почнат дъждовете и народа се успокои. После ще се приберат и ще започнат активно да търсят къде да "ваканцуват" зимната ваканция. Някъде по Алпите или ...знам ли и аз.

    08:54 07.09.2025

  • 34 Грешен адрес

    14 0 Отговор
    Не пред Общината, а пред Боковата къща в Банкя. Хем ще си наточните минерална вода. Мутри вън!

    08:54 07.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Петер Брьогел

    4 0 Отговор
    Някой знае ли дали в Банкя има вода ? И ако има .....защо не я спрат за няколко дни. Ей така , да погледаме още сеир , но на тулупо-мутренски гръб !

    08:55 07.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Министър десет процента от ада

    6 0 Отговор
    Сега разбрахте ли, че ГЕРБ е тумор с разсейки на високи заплати. Умрелите им гласуват заради подобни метастази на тумора в ЦИК, ама напразно се надяват и на оня свят да са депутати в парламента

    08:59 07.09.2025

  • 41 КарабасБарабас

    7 1 Отговор
    Важното е , че даваме помощи за Украйна ! И че изпълняваме изискванията за влизане в ЕВРОзоната !
    Пък това , че в 21 век цял град няма вода от месец - какво толкова , нали ?

    08:59 07.09.2025

  • 42 СТИГА С ТЕЗИ ПРОТЕСТИ..

    4 0 Отговор
    КОЛКО БЯХА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ. И НИЩО. ГРАБВАЙТЕ КАЛЪЧКАТА.

    09:01 07.09.2025

  • 43 При НРБ

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Хи хи":

    Средата на 80-те имаше режим на тока защото имаше индустрия и инфраструктура, а днес с половин население едва кретаме с търговийка и услугички. Правете изводи!!!

    Коментиран от #55

    09:02 07.09.2025

  • 44 УнгуТилски ТронгоТап

    4 0 Отговор
    Хайде бе Бойко и ти наш хубав Деляне , отидете при хората. Нали така обичате да правите. Да решавате проблемите им. Да им давате вяра , надежда и любов.
    Нали сте истинските държавници ? Нали не делите хората ? Нали сте......ИЛИ МАЙ НИКАКВИ НЕ СТЕ !
    Време е да се разбере , че сте самовлюбени търгаши , мислещи за егото си , плашещи се от обикновения човек и това , което му носите лично вие !

    09:04 07.09.2025

  • 45 Герп боклуци

    3 0 Отговор
    Докато пречите на хората да се придвижват, кметът ви си е на вилата и се плацика в басейна и пие уйски.

    09:07 07.09.2025

  • 46 Кума ЛисА

    4 0 Отговор
    "ГРАБВАЙТЕ ТЕЛАТА - някой се изкряска
    и трупове мъртви - ХВРЪКНАХА ЗАВЧАСКА "
    Това ли трябва да стане , за да се реши проблема на хората ?

    09:09 07.09.2025

  • 47 Ало - Ало.....

    4 0 Отговор
    Всяко дърво МЕЧ е , всекой камък - БОМБА !!!!!!!!!!!!!!!
    Това трябва да е девиза на протестиращите плевенчани , а не ---- моля ви , ако обичате , бихте ли били така добри , може ли да проверите , напревете нещо за водата....... !
    Не е ли така ?

    09:13 07.09.2025

  • 48 Иван Грозни

    4 0 Отговор
    Нямало да се дадат на държавата. Тия събуха гащ.те още на изборите като въкресиха боко. Късно е чадо, резето хлопна. Да си сърбат попарата която дробят с години. Лошото е, че заради тях ще се създават проблеми и на други населени места.

    09:13 07.09.2025

  • 49 Баба Меца

    4 0 Отговор
    Докато хората в Плевен нямат и капка вода , нас ежедневно ни заливат вълните от БОЙКОВЩИНА , при това в комбина с ПЕЕВЩИНА /за разкош / !

    09:16 07.09.2025

  • 50 бгполитик

    2 0 Отговор
    краднене краднене краднене!!!

    09:18 07.09.2025

  • 51 Православен

    1 1 Отговор
    Аз ако бях на място на плевенчани щях да протестирам в Църквата срещу безводието.

    Коментиран от #59

    09:19 07.09.2025

  • 52 Иван Грозни

    3 1 Отговор
    Дего дългия да им изпее едно парче и да ги напои с надежда. Нали е сол та..к на боко.Много чегърта тоя човек, може да изчегърта населението на цял град.

    09:22 07.09.2025

  • 53 Бхах

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "хер ФЛИК":

    Да проверим, за кого глосува Плевен цели 35 години на изцорна демокрация? Пак за управлявалите ги преди това повреме на народната демокрация. Така че 80 години БКП/БСП - резултатите са налице.

    Коментиран от #61

    09:22 07.09.2025

  • 54 Аква

    3 0 Отговор
    Гневни сме всички солидарно с вас, плевенчани. Има надежда, но ще е след няколко години с изграждането на язовир Черни Осъм. Сега се молим за дъжд.

    09:24 07.09.2025

  • 55 Пахлавш

    0 2 Отговор

    До коментар #43 от "При НРБ":

    По-зле ли живеем оттогава? Имахме индустрия и празни магазини. Какво произвеждаше тази индустрия?

    09:25 07.09.2025

  • 56 Чичо Митко

    1 0 Отговор
    Преди време когато беше кризата в Перник при мен дойде арабин не помня от коя пустиня точно ,но каза аз не мога да разбера според вас аз идвам от държава в третият свят,а там навсякъде има вода ,а вие тук в град в планината 21 век европейска държава и нямате вода,ми вика заслужавате си го!!!!

    09:25 07.09.2025

  • 57 чУвал или чувАл

    3 0 Отговор
    Бият шеф на полицията , хора нямат вода , някой кара кола с 200 в града , локали бият хора в МОЛ , деца се качват на висок 200 м кран , ало измамници вземат ежедневно хиляди и милиони от баби , хората посочват наркодилърите на полицаите / а те бездействат / , тези , които се плюят по ТВ през деня , вечерта си пият заедно питието ..................
    ТОВА ЛИ Е НАШАТА БЪЛГАРИЯ ?

    09:26 07.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Погонат

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "Православен":

    Верно....той ББ се моли все на НАЧАЛНИКА , че и се кръсти даже / само когато има кемери / !
    Ама на , никой не се явява отгоре сега и да каже Ту Тууууу , че и дъжд да пусне !

    09:29 07.09.2025

  • 60 Чичо Митко

    2 0 Отговор
    Воден режим 21 век при положение ,че купуваме самолети на хартия за милиарди да има областен град без вода.
    -недопустимо, в такъв момент човек осъзнава как е обвързан от дружества и други паразити и как само ако ти врътнат кранчето изсъхваш.
    -ако бях на кмета на Плевен да съм събрал сондите на цялата държава и да съм извадил вода даже топла,а може и нефтно газ .
    -

    09:29 07.09.2025

  • 61 Джо Сатриани

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Бхах":

    Ако кмета е от БСП , а държавате се управлява 10-15 год от правителство на ГЕРБ , дали Бойко ще му дава пари като на свой кмет ! Я кажи !

    09:30 07.09.2025

  • 62 Сватята

    3 0 Отговор
    Това са трупани с години проблеми.Пикаещия в шадравана и той беше кмет.Къде се крие?Дайте му думата.Както се очаква населението с години ще е без вода."Ревизоро"сподели,че вода има,но е замърсена и за това са виновни ГЕРБ!Кухия шоп от Банкя,да излезе и да измучи защо е така.

    09:31 07.09.2025

  • 63 МетаЛЛика

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Za мнооогоя лева":

    Кой за каквото се трудил ! Не всички са равни , нали ? Питай ББ да ти каже - за една къща с басейн , за други - суха чешма !

    09:34 07.09.2025

  • 64 Хвала тикво

    2 0 Отговор
    Да благодарят на Борисов и Герб, че са на това положение.

    09:34 07.09.2025

  • 65 разбор

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ЯЗЪК":

    Ми той Маркс го е написал човека.Когато заплатите на полицията са по-високи от тези на учителите,говорим за признаци на диктатура.Учителката на вашето дете получава ли 3-4 хил.лв.?Не трябва на полуграмотни комплексари да им се дава власт и пари.Та кой в нормалните общества става полицай?Показателен е случая в Русе,Несебър и навсякъде където имат участие е пълно с простотии.Защо отказват да се тестват за алкохол и наркотици?Защо?Те извънземни ли са?

    09:44 07.09.2025

  • 66 Тома

    1 0 Отговор
    Плевенчани да тръгват за София както румънските миньори навремето с железните пръчки пред парламента за да почне сурвакането на депутати и министри.Тогава ще дойде водата

    09:50 07.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове