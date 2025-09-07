Плевенчани на нов протест срещу безводието

Жители на Плевен и региона излизат на поредния си протест заради водната криза. В следобедните часове те отново ще блокират движението по главния път София – Русе при село Ясен, а след това протестът им ще продължи пред сградата на общината в Плевен, уточнява БНР.
Протестът днес ще започне с автошествие, което ще тръгне в 14.00 ч. от паркинга край езерото в парк "Кайлъка", ще премине по централните улици в Плевен и ще завърши на пътя Сфоия –Русе след село Ясен. Очаква се около 14.30 ч. движението на автомобили там да бъде блокирано, поясни организаторът на протестите Борислав Цветанов.
"За да изразим недоволството си от всички краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки, които не са ефективни, правят се неразумни неща, вода няма и да има. Чакаме в Балкана да завали, за да имаме вода. Всичко друго просто е имитация на работа, просто сме отчаяни до безкрай“.
Протестът ще продължи в 17.00 ч. пред сградата на общината в Плевен.
"Няма как да се откажем, да се дадем на държавата. Очакваме да се намери финансиране за цялата водопроводна мрежа, а не просто за металните тръби. Ние искаме проблемът да бъде решен един път завинаги, не само да чакаме обещания и за поредна година да сме излъгани.“
Заради продължаващите проблеми с безводието обявеното частично бедствено положение в Плевен и още 14 населени места в областта беше удължено до 1 октомври.
2 хер ФЛИК
Така ли излиза ? На кого му пука ? Хайде Бойко и Делян /мислещите САМО за народа / да ги видим. Защо не посетят хората в Плевен ? Защото ще ги срещнат с камъни и дърве ли ? Те рейтинга си пазят май !
Дадоха на милиционерите 50 % увеличение , на шофьорите също , ама тез хорици - кучетата ги яли !
Коментиран от #53
08:25 07.09.2025
3 Народно Събрание
08:29 07.09.2025
4 Данчо ментата
08:29 07.09.2025
5 ДА ВИ КАЖА
08:29 07.09.2025
6 Липса на вода и мизерия, нали?!
До коментар #1 от "Полит.коректен расист":И в същото гербаво-пеевският министър-председател Желязков строи хотел-палат с огромен водопад. Решението е изземване на всичко откраднато от двете Мазни парчета Тиквата и ПееФ и от гербаво-пеевските депутати и министри. С откраднатото от тях ще се построят няколко нови Българии.
08:31 07.09.2025
7 препис
08:31 07.09.2025
8 Полит.коректен расист
До коментар #1 от "Полит.коректен расист":нАсериозно
08:31 07.09.2025
9 На БАБА фърчилото
08:33 07.09.2025
10 свиреп ОХЛЮВ
08:35 07.09.2025
11 Аз само да попитам....
на другите избори ще гласувате ли пак ?
Просто ми е интересно и любопитно наистина?!!!
Ще отидете ли пак така да си подкрепите любимите партии за да може после от благодарност дъпжавата и тока да започне да ви спира.
08:35 07.09.2025
12 Хи хи
Коментиран от #43
08:37 07.09.2025
13 ЯЗЪК
За да го пазят от ХОРСКОТО НЕДОВОЛСТВО , което си е напълно оправдано.
Коментиран от #65
08:37 07.09.2025
14 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК
08:38 07.09.2025
15 Полит.коректен расист
08:38 07.09.2025
16 В името на ВИМЕТО
Както се казваше в един партиен лозунг - ГАРАНТИРАНО от Г. Е. Р. Б. !
08:41 07.09.2025
18 муцунка
08:43 07.09.2025
19 влаха
08:43 07.09.2025
20 След 20 години на тиквата
08:44 07.09.2025
21 влък
08:45 07.09.2025
22 Пламен
В Общината няма никой .
08:45 07.09.2025
23 сайко килър
Отговорът - явно нямат такъв личен проблем и затова си мълчат.
А сигурно и се къпят и въпреки това ВОНЯТ ОТ КИЛОМЕТРИ и все повече хора разбират , че наистина РИБАТА СЕ ВМИРИСВА ОТ ГЛАВАТА !
08:45 07.09.2025
24 ООрана държава
08:46 07.09.2025
25 Гръч
08:47 07.09.2025
26 Фифи сладката
08:47 07.09.2025
27 Евхаристия
Иначе просто няма как да ги чуят май !
08:48 07.09.2025
28 ВОДСТРОЙ Дубай
08:48 07.09.2025
29 Za мнооогоя лева
Коментиран от #63
08:50 07.09.2025
30 Бойко Българоубиец
08:51 07.09.2025
31 ежко БЕЖКО
Има ли шанс тази утопия да се случи ?
08:51 07.09.2025
32 Дядо Мраз
Не че нещо , ама......
08:53 07.09.2025
33 Механик
Бас държа, че ВиК-шефа на Плевен, както и другите "отговорни другари" сега са някъде по островята и "ваканцуват" с котейлчета в ръка. Ще си прекарват безгрижно там, докато тука не почнат дъждовете и народа се успокои. После ще се приберат и ще започнат активно да търсят къде да "ваканцуват" зимната ваканция. Някъде по Алпите или ...знам ли и аз.
08:54 07.09.2025
34 Грешен адрес
08:54 07.09.2025
36 Петер Брьогел
08:55 07.09.2025
40 Министър десет процента от ада
08:59 07.09.2025
41 КарабасБарабас
Пък това , че в 21 век цял град няма вода от месец - какво толкова , нали ?
08:59 07.09.2025
42 СТИГА С ТЕЗИ ПРОТЕСТИ..
09:01 07.09.2025
43 При НРБ
До коментар #12 от "Хи хи":Средата на 80-те имаше режим на тока защото имаше индустрия и инфраструктура, а днес с половин население едва кретаме с търговийка и услугички. Правете изводи!!!
Коментиран от #55
09:02 07.09.2025
44 УнгуТилски ТронгоТап
Нали сте истинските държавници ? Нали не делите хората ? Нали сте......ИЛИ МАЙ НИКАКВИ НЕ СТЕ !
Време е да се разбере , че сте самовлюбени търгаши , мислещи за егото си , плашещи се от обикновения човек и това , което му носите лично вие !
09:04 07.09.2025
45 Герп боклуци
09:07 07.09.2025
46 Кума ЛисА
и трупове мъртви - ХВРЪКНАХА ЗАВЧАСКА "
Това ли трябва да стане , за да се реши проблема на хората ?
09:09 07.09.2025
47 Ало - Ало.....
Това трябва да е девиза на протестиращите плевенчани , а не ---- моля ви , ако обичате , бихте ли били така добри , може ли да проверите , напревете нещо за водата....... !
Не е ли така ?
09:13 07.09.2025
48 Иван Грозни
09:13 07.09.2025
49 Баба Меца
09:16 07.09.2025
50 бгполитик
09:18 07.09.2025
51 Православен
Коментиран от #59
09:19 07.09.2025
52 Иван Грозни
09:22 07.09.2025
53 Бхах
До коментар #2 от "хер ФЛИК":Да проверим, за кого глосува Плевен цели 35 години на изцорна демокрация? Пак за управлявалите ги преди това повреме на народната демокрация. Така че 80 години БКП/БСП - резултатите са налице.
Коментиран от #61
09:22 07.09.2025
54 Аква
09:24 07.09.2025
55 Пахлавш
До коментар #43 от "При НРБ":По-зле ли живеем оттогава? Имахме индустрия и празни магазини. Какво произвеждаше тази индустрия?
09:25 07.09.2025
56 Чичо Митко
09:25 07.09.2025
57 чУвал или чувАл
ТОВА ЛИ Е НАШАТА БЪЛГАРИЯ ?
09:26 07.09.2025
59 Погонат
До коментар #51 от "Православен":Верно....той ББ се моли все на НАЧАЛНИКА , че и се кръсти даже / само когато има кемери / !
Ама на , никой не се явява отгоре сега и да каже Ту Тууууу , че и дъжд да пусне !
09:29 07.09.2025
60 Чичо Митко
-недопустимо, в такъв момент човек осъзнава как е обвързан от дружества и други паразити и как само ако ти врътнат кранчето изсъхваш.
-ако бях на кмета на Плевен да съм събрал сондите на цялата държава и да съм извадил вода даже топла,а може и нефтно газ .
-
09:29 07.09.2025
61 Джо Сатриани
До коментар #53 от "Бхах":Ако кмета е от БСП , а държавате се управлява 10-15 год от правителство на ГЕРБ , дали Бойко ще му дава пари като на свой кмет ! Я кажи !
09:30 07.09.2025
62 Сватята
09:31 07.09.2025
63 МетаЛЛика
До коментар #29 от "Za мнооогоя лева":Кой за каквото се трудил ! Не всички са равни , нали ? Питай ББ да ти каже - за една къща с басейн , за други - суха чешма !
09:34 07.09.2025
64 Хвала тикво
09:34 07.09.2025
65 разбор
До коментар #13 от "ЯЗЪК":Ми той Маркс го е написал човека.Когато заплатите на полицията са по-високи от тези на учителите,говорим за признаци на диктатура.Учителката на вашето дете получава ли 3-4 хил.лв.?Не трябва на полуграмотни комплексари да им се дава власт и пари.Та кой в нормалните общества става полицай?Показателен е случая в Русе,Несебър и навсякъде където имат участие е пълно с простотии.Защо отказват да се тестват за алкохол и наркотици?Защо?Те извънземни ли са?
09:44 07.09.2025
66 Тома
09:50 07.09.2025