Костадинов: Инфантилизмът на ПП-ДБ струва скъпо не само на тях, но и на цялата българска политическа система

Протестът на 13 септември е само началото, обеща пред БНР лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов.

"На 13 септември организираме протест в 16 часа пред парламента. Протестът е за свалянето на правителството. Правителството трябва да си ходи. Това ще кажем ние и този протест е само началото на процес, защото този, който се бори за свободата си днес, ще бъде свободен утре", посочи той.

Относно протеста им при посещението на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, Костадинов изтъкна, че тя е дошла в България без да е поканена:

"Ние, българите, сме народ, който има самодостойнство и уважение към самия себе си. Ако ние не се уважаваме, няма да ни уважават и другите. Протестът постигна своята цел. А визитата ѝ беше пълен провал".

"Ние сме сред хората, постоянно, всеки ден, без почивен ден, защото на нас това ни е работата. Депутатите не са длъжни да работят само и единствено в парламента", отбеляза лидерът на "Възраждане" в предаването "Неделя 150". И продължи:

"При депутатите работният процес е 4 дни в избирателния район и 3 дни в парламента. Ако видите в момента парламента без "Възраждане" - той е празен, в него стоят не повече от 20-30 души, ще видите, че "Величие", МЕЧ, ПП-ДБ са тези, които правят кворума на управляващите".

"Не е важно дали един депутат получава заплата или не, защото много хора получават заплати - регистрират се в 9 часа и след това си отиват в 9.30 ч. Никой не ги пита обаче какво е свършено", коментира Костадинов и напомни предложението на парламентарната група заплащането на депутатите да бъде диференцирано.

Относно процедурите за нови членове на регулаторите, Костадинов коментира:

"Това е тема, която се влачи от 2020 г. насам. Голяма част от т.нар. регулатори са в пауза, защото са с изтекъл срок на техни ръководители и членове. За нас основният въпрос е до каква степен са нужни въобще тези регулатори. Една голяма част от тях служат като един удобен и тих политически пристан за политическо пенсиониране или за създаване на репресивни бухалки на властта, които служат само и единствено срещу опонентите на властта".

По думите му българската държавна администрация е "обраснала" с много нови изкуствени и излишни образувания, които според него няма никакъв смисъл да съществуват. И даде пример с Комисията по досиетата, Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита от дискриминация, Комисията за защита на личните данни. Той отбеляза, че проблемите на хората са други - доходите, качеството на живот, мръсния въздух, пътищата, презастрояването и т.н. За него КЗП не развива никаква дейност.

Според него полза няма и от Комисията за противодействие на корупцията:

"Много смешен е плачът на ПП-ДБ, защото тези, които в момента най-много крещят срещу КПК, са тези, които я създадоха. За съжаление, инфантилизмът на ПП-ДБ струва скъпо не само на тях, но и на цялата българска политическа система, защото сделката с Дявола, която направиха миналата година, включвайки ГЕРБ и ДПС на Пеевски в управлението, реално това струва страшно скъпо на цяла България, защото виждаме, че тези хора все по-силно се капсулират във властта".

Костадинов обясни липсата на кандидати на "Възраждане" за тези постове с мнението им, че тези институции за "излишни и дори вредни". Освен това, когато участваме в един предварително предизвестен сблъсък, няма смисъл да го правим, смята той и добави:

"Живеем в общество, в което гражданите виждат, че успяват не най-подготвените, а правилните хора. Това води до упадъка на самото общество. Хората вече са наясно или в тях се е изградило убеждението, че няма смисъл да учиш, да се развиваш, да си добър. Затова българското общество се превръща в едно пропаднало общество, общество, в което няма ценности".

Според него "мутризацията се превръща в ментален проблем".

Много често думите се разминават с делата, коментира Костадинов относно позицията на президента Румен Радев. По думите му хората са разочаровани, заради което и хората масово не гласуват.

"Видели сме голяма непоследователност в действията на президента. Видели сме и добри неща от президента. Въпросът е оттук насетне какво ще виждаме", каза депутатът за евентуална бъдеща партия на президента и взаимодействието ѝ с "Възраждане".