Костадинов: Инфантилизмът на ПП-ДБ струва скъпо не само на тях, но и на цялата българска политическа система

Протестът на 13 септември е само началото, обеща пред БНР лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов.
"На 13 септември организираме протест в 16 часа пред парламента. Протестът е за свалянето на правителството. Правителството трябва да си ходи. Това ще кажем ние и този протест е само началото на процес, защото този, който се бори за свободата си днес, ще бъде свободен утре", посочи той.
Относно протеста им при посещението на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, Костадинов изтъкна, че тя е дошла в България без да е поканена:
"Ние, българите, сме народ, който има самодостойнство и уважение към самия себе си. Ако ние не се уважаваме, няма да ни уважават и другите. Протестът постигна своята цел. А визитата ѝ беше пълен провал".
"Ние сме сред хората, постоянно, всеки ден, без почивен ден, защото на нас това ни е работата. Депутатите не са длъжни да работят само и единствено в парламента", отбеляза лидерът на "Възраждане" в предаването "Неделя 150". И продължи:
"При депутатите работният процес е 4 дни в избирателния район и 3 дни в парламента. Ако видите в момента парламента без "Възраждане" - той е празен, в него стоят не повече от 20-30 души, ще видите, че "Величие", МЕЧ, ПП-ДБ са тези, които правят кворума на управляващите".
"Не е важно дали един депутат получава заплата или не, защото много хора получават заплати - регистрират се в 9 часа и след това си отиват в 9.30 ч. Никой не ги пита обаче какво е свършено", коментира Костадинов и напомни предложението на парламентарната група заплащането на депутатите да бъде диференцирано.
Относно процедурите за нови членове на регулаторите, Костадинов коментира:
"Това е тема, която се влачи от 2020 г. насам. Голяма част от т.нар. регулатори са в пауза, защото са с изтекъл срок на техни ръководители и членове. За нас основният въпрос е до каква степен са нужни въобще тези регулатори. Една голяма част от тях служат като един удобен и тих политически пристан за политическо пенсиониране или за създаване на репресивни бухалки на властта, които служат само и единствено срещу опонентите на властта".
По думите му българската държавна администрация е "обраснала" с много нови изкуствени и излишни образувания, които според него няма никакъв смисъл да съществуват. И даде пример с Комисията по досиетата, Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита от дискриминация, Комисията за защита на личните данни. Той отбеляза, че проблемите на хората са други - доходите, качеството на живот, мръсния въздух, пътищата, презастрояването и т.н. За него КЗП не развива никаква дейност.
Според него полза няма и от Комисията за противодействие на корупцията:
"Много смешен е плачът на ПП-ДБ, защото тези, които в момента най-много крещят срещу КПК, са тези, които я създадоха. За съжаление, инфантилизмът на ПП-ДБ струва скъпо не само на тях, но и на цялата българска политическа система, защото сделката с Дявола, която направиха миналата година, включвайки ГЕРБ и ДПС на Пеевски в управлението, реално това струва страшно скъпо на цяла България, защото виждаме, че тези хора все по-силно се капсулират във властта".
Костадинов обясни липсата на кандидати на "Възраждане" за тези постове с мнението им, че тези институции за "излишни и дори вредни". Освен това, когато участваме в един предварително предизвестен сблъсък, няма смисъл да го правим, смята той и добави:
"Живеем в общество, в което гражданите виждат, че успяват не най-подготвените, а правилните хора. Това води до упадъка на самото общество. Хората вече са наясно или в тях се е изградило убеждението, че няма смисъл да учиш, да се развиваш, да си добър. Затова българското общество се превръща в едно пропаднало общество, общество, в което няма ценности".
Според него "мутризацията се превръща в ментален проблем".
Много често думите се разминават с делата, коментира Костадинов относно позицията на президента Румен Радев. По думите му хората са разочаровани, заради което и хората масово не гласуват.
"Видели сме голяма непоследователност в действията на президента. Видели сме и добри неща от президента. Въпросът е оттук насетне какво ще виждаме", каза депутатът за евентуална бъдеща партия на президента и взаимодействието ѝ с "Възраждане".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чичо Манчо
Коментиран от #3, #15
13:52 07.09.2025
2 Фен
Коментиран от #36
13:56 07.09.2025
3 1357
До коментар #1 от "Чичо Манчо":Как да каже ,той е вързан с ГЕРБ,вилата на морето с пари от субсидията по нова нали даваха ще мълчи не е Ами ще кротува,само гласуващите за тая пасмина кога ще се осъзнае
13:58 07.09.2025
4 ТИГО
13:59 07.09.2025
5 Костадинов
Коментиран от #9
14:01 07.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мегаум
14:02 07.09.2025
8 ТИГО
Дали след подобно предателство Копейкин ще заклейми публично майката на децата му или ще си затвори очите, само времето ще покаже!
Коментиран от #28
14:03 07.09.2025
9 Да не го мислим Костадинов
До коментар #5 от "Костадинов":Един обикновен предател.
За него се пази апартамент до този на Асад
14:06 07.09.2025
10 Въпросът
На първия тур всеки да си гласува за когото предпочита.
На втория тур всички трябва да се обединят зад проевропейския кандидат!
Това трябва да обяснят т.н. евроатлантически партии в България на своите хора!
Дали ще го направят?!
Коментиран от #26
14:07 07.09.2025
11 До къде я докарахме?
14:07 07.09.2025
12 гост
Коментиран от #40
14:08 07.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Даката
Спешно имаме нужда от закон, за държавната измяна и България би могла да стане Швейцария на Балканите.
14:08 07.09.2025
15 Какво
До коментар #1 от "Чичо Манчо":да каже, като им е пуделчето- ромче- слугинче и на Борисов, Пеевски и Путин.Помните ли как Десислава Атанасова ги контролираше за гласуването. Прозрачни са и са арогантни!
14:10 07.09.2025
16 Трябва
Партийните игри в случая не важат!
14:10 07.09.2025
17 ТИГО
14:10 07.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Другарю Костадинов
14:11 07.09.2025
20 Сатана Z
Коментиран от #25
14:12 07.09.2025
21 Някой
ВРАГ N1 на България и българите са ГЕРБ, ДПС, БСП, Слави Трифонов... , а не ППДБ.
ППДБ с техните под 15% от гласовете на бг избиратили на практика са умрели. Само Костадинов, Тошко Йорданов и ППДБ активистите още не са разбрали, че ППДБ са мъртви.
Народа не вярва нито на ГЕРБ, нито на БСП, нито на ДПС, нито на ППДБ, нито на Костадинов, нито на Слави Трифонов. За това 60% от народа не гласуват, защото вече на никой не вярва.
ППДБ са толкова самовлюбени в себе си и в "правотата си", че не виждат как вече никой те им вярва. Не виждатхкак на сбирките им ходят предимно роднини на депутатите и общинските им съветници. Който българин що годе има малко мозък, стои далеч от всякакви партии, особено пък от парламентарните.
14:15 07.09.2025
22 Весело
14:18 07.09.2025
23 оня с коня
14:18 07.09.2025
24 Промяна
14:18 07.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Весело
До коментар #10 от "Въпросът":Ами когато както на последните президентски избори. На втори тур на балотаж останат двама промосковски рубладжии като Анастас Герджиков и Румев Радев. Зо кого да гласуват проевропейците?
Проевропейците у нас не са кой знае колко повиче от промосковцити. И за това не трябва да издигат повече от 2 кандидатури, за да не си разпиляват прекалено много проевропейските гласове.
14:29 07.09.2025
27 След всичко изнесено
14:32 07.09.2025
28 Тъпото руско говедо Румен Р
До коментар #8 от "ТИГО":Сигурно е отвратително, за децата му да имат такова продажно същество, за баща, като Костадин Костадинов-продажната копейка?
14:32 07.09.2025
29 Колко пъти
СЕ ОГЛАВЯВАТ ОТ МЛАДИ НЕЗРЕЛИ МЪЖЕ
14:33 07.09.2025
30 Никой
Провалиха ни до дъно.
Дано се стабилизират другите партии - но засега това е най-перспективната.
14:35 07.09.2025
31 Туй циганче
14:35 07.09.2025
32 Оракула от Делфи
България ще бъде лична собственост на "Чекмеджето" и "Феномена"!
Принципа е , "Разделяй и Владей"
Коментиран от #38
14:35 07.09.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Мале кой говори
14:36 07.09.2025
35 Абсурдистан
14:39 07.09.2025
36 Не знам
До коментар #2 от "Фен":Радев беше само изпълнител. Доведеги байдън като даде явно инструкции на срещата три морета във Варшава. Което разбира се не маха отговорността на Радев като изпълнител на чужди и вредни за България интерси.
14:42 07.09.2025
37 Културен Антрополог
Заедно с Златан Златанов -Плешивата Златка и Кристиян Манекена са ИЗТОЧВАЛИ кредитни и дебитни карти от ATM банкомати на Златни Пясъци от пияни английски,полски ,германски и скандинавски турски със СКИЙминг устройство и четци.
После са тегли кинтите от Констанца и Мангалия в Румъния придвижвайки се с таксиметрови шофьори от Варна също помагачи
Така са натрупали милиони от кражбиДебелян и Лойко имат компромати по случая и ДЪРЖАТ Копейкин за 00 топките
14:44 07.09.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 ТИГО
14:48 07.09.2025
40 Оракула от Делфи
До коментар #12 от "гост":Не е тъп , следя го този шошуминга, и се оказа много хитър, "Ганьо"
сече му пипето, лае и плюе за този който му плаща,
може много добре, да чете и пише, ама само ако е " на ишлеме"!!!
Би продал и най-скъпото си за пари!
14:49 07.09.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Даката
Ако не са в затвора защо не са, а ако са в затвора искам всеки месец да чета извадка в новинарските бюлетини, че са в еди кой си затвор и им остава още еди колко си години да лежат... нали това трябва да се знае от всички, включително и от потенциалните предатели, какво ги очаква, ако предават интересите на дъжавата, която си се заклел да защитаваш?
14:52 07.09.2025
43 ТИГО
От подадените пред Сметна палата отчети на "Възраждане" за 2020 и 2021 г. е видно, че членски внос не е отчетен. Хвала на Такъви ПатрЕоти
Коментиран от #51
14:54 07.09.2025
44 Айде
14:55 07.09.2025
45 За да ти викат Копейкин
Възрожденците ни се въртят в гроба. Те, които радуваха за европейска Бългапия. И тази България бе еврохейска до 1944. Сред това отново се спусна руския мрак от който мъчително се измъкваме вече 30 години. Така или иначе родината ни се развива напук на мързели и нереализирани псевдопатриоти
14:57 07.09.2025
46 ТИГО
14:58 07.09.2025
47 Стига театър
14:59 07.09.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Нели Василева
15:01 07.09.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Руски
До коментар #43 от "ТИГО":Тази е толкова проста , че се продаде на ПП в деня на гласуване на вота на недоверие- неявявайки се заяви , че най-после се сетила , че Костадинов бил тоталитарен
15:02 07.09.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 ТИГО
Това се е случило, след като имотът с площ над 680 кв. м. първо е бил купен от частна фирма за 343 000 лева, а след това Сарафова е купила фирмата за 1000 лева!
15:04 07.09.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Руски
Баш селските тарикати мошенници от Величие
Всичките им вида са срещу Възраждане
Потърсете видеа в нета за царчето дилърче Ивелинчо
Измамило стотици
Потърсете и видеа от чужбина на наши , които Ивелинчо излъга.
Заедно с потника Киро
Къде отидоха даренията , бе ,бсводници
Дадохме ви стотици хиляди?!
Отчели сте 0 в сметната палата!!!
15:10 07.09.2025
58 Руски
Дебела Гуна , сбабичосана - също
Ивелинчо с над 600 лично на него с фризьорката!
Със запор!
Ще тролят ами- Ивелин им каза - иначе сте занулени
Този ги зароби с кредити, сега ги лъжи, че ако Възраждане не вземат по-голям процент на изборите ще си върнат парите.
Идиоти
15:16 07.09.2025