Костадинов: Инфантилизмът на ПП-ДБ струва скъпо не само на тях, но и на цялата българска политическа система

7 Септември, 2025 13:46 1 204 58

"Видели сме голяма непоследователност в действията на президента. Видели сме и добри неща от президента. Въпросът е оттук насетне какво ще виждаме", каза Костадинов за евентуална бъдеща партия на президента и взаимодействието ѝ с "Възраждане".

Костадинов: Инфантилизмът на ПП-ДБ струва скъпо не само на тях, но и на цялата българска политическа система - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Протестът на 13 септември е само началото, обеща пред БНР лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов.

"На 13 септември организираме протест в 16 часа пред парламента. Протестът е за свалянето на правителството. Правителството трябва да си ходи. Това ще кажем ние и този протест е само началото на процес, защото този, който се бори за свободата си днес, ще бъде свободен утре", посочи той.

Относно протеста им при посещението на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, Костадинов изтъкна, че тя е дошла в България без да е поканена:

"Ние, българите, сме народ, който има самодостойнство и уважение към самия себе си. Ако ние не се уважаваме, няма да ни уважават и другите. Протестът постигна своята цел. А визитата ѝ беше пълен провал".

"Ние сме сред хората, постоянно, всеки ден, без почивен ден, защото на нас това ни е работата. Депутатите не са длъжни да работят само и единствено в парламента", отбеляза лидерът на "Възраждане" в предаването "Неделя 150". И продължи:

"При депутатите работният процес е 4 дни в избирателния район и 3 дни в парламента. Ако видите в момента парламента без "Възраждане" - той е празен, в него стоят не повече от 20-30 души, ще видите, че "Величие", МЕЧ, ПП-ДБ са тези, които правят кворума на управляващите".

"Не е важно дали един депутат получава заплата или не, защото много хора получават заплати - регистрират се в 9 часа и след това си отиват в 9.30 ч. Никой не ги пита обаче какво е свършено", коментира Костадинов и напомни предложението на парламентарната група заплащането на депутатите да бъде диференцирано.

Относно процедурите за нови членове на регулаторите, Костадинов коментира:

"Това е тема, която се влачи от 2020 г. насам. Голяма част от т.нар. регулатори са в пауза, защото са с изтекъл срок на техни ръководители и членове. За нас основният въпрос е до каква степен са нужни въобще тези регулатори. Една голяма част от тях служат като един удобен и тих политически пристан за политическо пенсиониране или за създаване на репресивни бухалки на властта, които служат само и единствено срещу опонентите на властта".

По думите му българската държавна администрация е "обраснала" с много нови изкуствени и излишни образувания, които според него няма никакъв смисъл да съществуват. И даде пример с Комисията по досиетата, Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита от дискриминация, Комисията за защита на личните данни. Той отбеляза, че проблемите на хората са други - доходите, качеството на живот, мръсния въздух, пътищата, презастрояването и т.н. За него КЗП не развива никаква дейност.

Според него полза няма и от Комисията за противодействие на корупцията:

"Много смешен е плачът на ПП-ДБ, защото тези, които в момента най-много крещят срещу КПК, са тези, които я създадоха. За съжаление, инфантилизмът на ПП-ДБ струва скъпо не само на тях, но и на цялата българска политическа система, защото сделката с Дявола, която направиха миналата година, включвайки ГЕРБ и ДПС на Пеевски в управлението, реално това струва страшно скъпо на цяла България, защото виждаме, че тези хора все по-силно се капсулират във властта".

Костадинов обясни липсата на кандидати на "Възраждане" за тези постове с мнението им, че тези институции за "излишни и дори вредни". Освен това, когато участваме в един предварително предизвестен сблъсък, няма смисъл да го правим, смята той и добави:

"Живеем в общество, в което гражданите виждат, че успяват не най-подготвените, а правилните хора. Това води до упадъка на самото общество. Хората вече са наясно или в тях се е изградило убеждението, че няма смисъл да учиш, да се развиваш, да си добър. Затова българското общество се превръща в едно пропаднало общество, общество, в което няма ценности".

Според него "мутризацията се превръща в ментален проблем".

Много често думите се разминават с делата, коментира Костадинов относно позицията на президента Румен Радев. По думите му хората са разочаровани, заради което и хората масово не гласуват.

"Видели сме голяма непоследователност в действията на президента. Видели сме и добри неща от президента. Въпросът е оттук насетне какво ще виждаме", каза депутатът за евентуална бъдеща партия на президента и взаимодействието ѝ с "Възраждане".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чичо Манчо

    33 10 Отговор
    А ти кога ще кажеш нещо против Пеевски и Тулупа.

    Коментиран от #3, #15

    13:52 07.09.2025

  • 2 Фен

    15 25 Отговор
    И да не забравяме комплексарят Радев, който ги доведе.

    Коментиран от #36

    13:56 07.09.2025

  • 3 1357

    28 12 Отговор

    До коментар #1 от "Чичо Манчо":

    Как да каже ,той е вързан с ГЕРБ,вилата на морето с пари от субсидията по нова нали даваха ще мълчи не е Ами ще кротува,само гласуващите за тая пасмина кога ще се осъзнае

    13:58 07.09.2025

  • 4 ТИГО

    12 9 Отговор
    Ако търсите индивидуален подход, помощ в подготовката на уроци, домашни, проекти и език за вашите деца, то занималня „Дарба” е точно за вас”, написа във Фейсбук Костадинов.!Народният трибун се е рекламирал !!! Опа как сме добре ли сме смешник0?

    13:59 07.09.2025

  • 5 Костадинов

    33 13 Отговор
    Е долен лакей и национален предател. Това в нормална държава се наказва, след, като преследваш чужди ненационарнали интереси

    Коментиран от #9

    14:01 07.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мегаум

    21 12 Отговор
    то си е комично когато елементарник и продажник като Костадинов нарича другите “инфантили”.

    14:02 07.09.2025

  • 8 ТИГО

    24 12 Отговор
    Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов, който обича да лепи звучния етикет „соросоиди“ на неудобните му медии и граждански организации заради получаваното от тях финансиране от чужди фондации, май ще се окаже в конфликт на интереси.Използвайки лексиката на партията на Копейкин, това автоматично прави съпругата му чужд агент и „соросоид“.
    Дали след подобно предателство Копейкин ще заклейми публично майката на децата му или ще си затвори очите, само времето ще покаже!

    Коментиран от #28

    14:03 07.09.2025

  • 9 Да не го мислим Костадинов

    21 14 Отговор

    До коментар #5 от "Костадинов":

    Един обикновен предател.
    За него се пази апартамент до този на Асад

    14:06 07.09.2025

  • 10 Въпросът

    14 10 Отговор
    кой кого ще подкрепи на втория тур?
    На първия тур всеки да си гласува за когото предпочита.
    На втория тур всички трябва да се обединят зад проевропейския кандидат!
    Това трябва да обяснят т.н. евроатлантически партии в България на своите хора!
    Дали ще го направят?!

    Коментиран от #26

    14:07 07.09.2025

  • 11 До къде я докарахме?

    24 14 Отговор
    Чист сто процентов сиганин да се представя за баш патриот и българи да му вярват! Нищо не става от нас! Жалко за героите дали живота си за това ограничено племе!

    14:07 07.09.2025

  • 12 гост

    20 13 Отговор
    Тъп копанар в деисвие

    Коментиран от #40

    14:08 07.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Даката

    20 13 Отговор
    Боклуците, български русофили никога не са мислели за доброто на България, а за това, за което са им платили от руското посолство....
    Спешно имаме нужда от закон, за държавната измяна и България би могла да стане Швейцария на Балканите.

    14:08 07.09.2025

  • 15 Какво

    16 10 Отговор

    До коментар #1 от "Чичо Манчо":

    да каже, като им е пуделчето- ромче- слугинче и на Борисов, Пеевски и Путин.Помните ли как Десислава Атанасова ги контролираше за гласуването. Прозрачни са и са арогантни!

    14:10 07.09.2025

  • 16 Трябва

    14 13 Отговор
    да гласуваме по френски - на втори тур всички против кремълския кандидат!

    Партийните игри в случая не важат!

    14:10 07.09.2025

  • 17 ТИГО

    13 11 Отговор
    Лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов наскоро е придобил имот на първа линия край село Тюленово. Имотът от 500 кв. м. е закупен за 78 800 лв., като сделката е осъществена без ипотечен кредит! Тъй като в документацията липсва вписана ипотека, може да се предположи, че Костадинов е спестил значителна част от депутатската си заплата !

    14:10 07.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Другарю Костадинов

    13 10 Отговор
    Ако цялото ни общество не беше инфантилно ти щеше да блъскаш с кирка към пътното

    14:11 07.09.2025

  • 20 Сатана Z

    1 12 Отговор
    Дори не ме е-бе,че ще пращат българско пушечно месо в Украйна.Тая територия трябва да се изчисти от бокуци

    Коментиран от #25

    14:12 07.09.2025

  • 21 Някой

    14 11 Отговор
    Абе този рубладжия, менте патриот кога ще разбере кои са истинските врагова на България? "Смелчагата" Костадинов "На умряло куче(ПП), нож вади". Страх го е да каже нещо срещу Пеевски или Борисов.

    ВРАГ N1 на България и българите са ГЕРБ, ДПС, БСП, Слави Трифонов... , а не ППДБ.

    ППДБ с техните под 15% от гласовете на бг избиратили на практика са умрели. Само Костадинов, Тошко Йорданов и ППДБ активистите още не са разбрали, че ППДБ са мъртви.

    Народа не вярва нито на ГЕРБ, нито на БСП, нито на ДПС, нито на ППДБ, нито на Костадинов, нито на Слави Трифонов. За това 60% от народа не гласуват, защото вече на никой не вярва.

    ППДБ са толкова самовлюбени в себе си и в "правотата си", че не виждат как вече никой те им вярва. Не виждатхкак на сбирките им ходят предимно роднини на депутатите и общинските им съветници. Който българин що годе има малко мозък, стои далеч от всякакви партии, особено пък от парламентарните.

    14:15 07.09.2025

  • 22 Весело

    14 10 Отговор
    Костя, бегом марш в родната Индия и никога повече не се връщай в България.

    14:18 07.09.2025

  • 23 оня с коня

    7 11 Отговор
    Йесссс- Костадинов - Президент!!!ВРЕМЕ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ- другите часовници не са верни...

    14:18 07.09.2025

  • 24 Промяна

    12 9 Отговор
    ПРОПУТИНСКИЯТ ВЪН ПРОПУТИНСКИЯТ ДА БЪДЕ ЗАБРАНЕН СЪС ЗАКОН ЦИНИК ЛЕЖИ И ПРИБИРА 20 К И ЛЪЖЕ МАЛОУМНИЦИТЕ ХАХАХАХА

    14:18 07.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Весело

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "Въпросът":

    Ами когато както на последните президентски избори. На втори тур на балотаж останат двама промосковски рубладжии като Анастас Герджиков и Румев Радев. Зо кого да гласуват проевропейците?

    Проевропейците у нас не са кой знае колко повиче от промосковцити. И за това не трябва да издигат повече от 2 кандидатури, за да не си разпиляват прекалено много проевропейските гласове.

    14:29 07.09.2025

  • 27 След всичко изнесено

    8 6 Отговор
    за ППДБ е публично познато се учудвам, че има симпатизанти на това сдружение, защото не е партия! Явно има доста ge6uлu или мозъчно ампутирани за да им вярват! Как беше поговорката - това което човек сам си направи, друг не може да му стори! Страдайте, но вече без мен!

    14:32 07.09.2025

  • 28 Тъпото руско говедо Румен Р

    11 6 Отговор

    До коментар #8 от "ТИГО":

    Сигурно е отвратително, за децата му да имат такова продажно същество, за баща, като Костадин Костадинов-продажната копейка?

    14:32 07.09.2025

  • 29 Колко пъти

    4 3 Отговор
    Ви казвам че тези от ПОДБ
    СЕ ОГЛАВЯВАТ ОТ МЛАДИ НЕЗРЕЛИ МЪЖЕ

    14:33 07.09.2025

  • 30 Никой

    2 3 Отговор
    Еми по-добре да е той - не може с другите да се издържа.

    Провалиха ни до дъно.

    Дано се стабилизират другите партии - но засега това е най-перспективната.

    14:35 07.09.2025

  • 31 Туй циганче

    10 4 Отговор
    Абе ти луд ли си, кой ще ти даде на тебе властта.Твоята партия е Измислена, вие сте едни лумпени жалки

    14:35 07.09.2025

  • 32 Оракула от Делфи

    4 4 Отговор
    Докато такива , като този шпионин под прикритие , се прави на политик,
    България ще бъде лична собственост на "Чекмеджето" и "Феномена"!
    Принципа е , "Разделяй и Владей"

    Коментиран от #38

    14:35 07.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Мале кой говори

    7 4 Отговор
    Този е по-корумпиран от ПП и ГЕРБ взети заедно. Но не му личи толкоз защото още не е пипал власт.

    14:36 07.09.2025

  • 35 Абсурдистан

    7 3 Отговор
    Да си чужда подлога е много по-престижно отколкото инфантилен!

    14:39 07.09.2025

  • 36 Не знам

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Фен":

    Радев беше само изпълнител. Доведеги байдън като даде явно инструкции на срещата три морета във Варшава. Което разбира се не маха отговорността на Радев като изпълнител на чужди и вредни за България интерси.

    14:42 07.09.2025

  • 37 Културен Антрополог

    4 1 Отговор
    Копейкин освен че е ТЪМРН сиганин ИМА тъмно минало
    Заедно с Златан Златанов -Плешивата Златка и Кристиян Манекена са ИЗТОЧВАЛИ кредитни и дебитни карти от ATM банкомати на Златни Пясъци от пияни английски,полски ,германски и скандинавски турски със СКИЙминг устройство и четци.
    После са тегли кинтите от Констанца и Мангалия в Румъния придвижвайки се с таксиметрови шофьори от Варна също помагачи
    Така са натрупали милиони от кражбиДебелян и Лойко имат компромати по случая и ДЪРЖАТ Копейкин за 00 топките

    14:44 07.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ТИГО

    4 2 Отговор
    За около година като депутат председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов е успял да изплати около 110 000 лв. от кредитите си за къща и кола. Според декларираното това е станало "от заплата". Сумата обаче надвишава доходите му като депутат!

    14:48 07.09.2025

  • 40 Оракула от Делфи

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "гост":

    Не е тъп , следя го този шошуминга, и се оказа много хитър, "Ганьо"
    сече му пипето, лае и плюе за този който му плаща,
    може много добре, да чете и пише, ама само ако е " на ишлеме"!!!
    Би продал и най-скъпото си за пари!

    14:49 07.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Даката

    5 0 Отговор
    Живо ме интересува... Какво се случи с българските офицери-русофили, клели се във фългарския флааг, да защитават род и родина, които бяха уличени, че са доставяли секретна военна информация в руското посолство?
    Ако не са в затвора защо не са, а ако са в затвора искам всеки месец да чета извадка в новинарските бюлетини, че са в еди кой си затвор и им остава още еди колко си години да лежат... нали това трябва да се знае от всички, включително и от потенциалните предатели, какво ги очаква, ако предават интересите на дъжавата, която си се заклел да защитаваш?

    14:52 07.09.2025

  • 43 ТИГО

    5 1 Отговор
    Според бившата депутатка от "Възраждане" Елена Гунчева партията събира членски внос, който обаче не се отчита пред Сметната палата. Не било ясно колко са партийните членове и дори местните структури нямали списъци с членовете. Нямало и регистър на даренията за партията.

    От подадените пред Сметна палата отчети на "Възраждане" за 2020 и 2021 г. е видно, че членски внос не е отчетен. Хвала на Такъви ПатрЕоти

    Коментиран от #51

    14:54 07.09.2025

  • 44 Айде

    3 1 Отговор
    Само за регулаторите е прав! Другото са глупости!

    14:55 07.09.2025

  • 45 За да ти викат Копейкин

    3 0 Отговор
    Това е доволно ясно!
    Възрожденците ни се въртят в гроба. Те, които радуваха за европейска Бългапия. И тази България бе еврохейска до 1944. Сред това отново се спусна руския мрак от който мъчително се измъкваме вече 30 години. Така или иначе родината ни се развива напук на мързели и нереализирани псевдопатриоти

    14:57 07.09.2025

  • 46 ТИГО

    4 0 Отговор
    През март 2020 г. Софийската районна прокуратура образува досъдебно производство срещу Костадинов за всяване на смут и безпокойство в обществото в условията на извънредното положение. Наложена му е гаранция от 20 000 лв., която в последствие е отменена от съда. Тогава лидерът на "Възраждане" се жалва, че не разполагал с такива доходи и обявява фондонабиране. „Възраждане” успява да събере от симпатизанти около 40 000 лева, които след отмяната на гаранцията Костадинов лично обещава да им бъдат върнати, но няма информация дали това е станало.

    14:58 07.09.2025

  • 47 Стига театър

    4 1 Отговор
    Абе Коце, само ти ли не разбра, че татко Петко и Борисов са приятели и имат общ приятел Спас Русев.

    14:59 07.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Нели Василева

    1 1 Отговор
    Коце ще ме водиш ли на Гърция през септември, къде си в Гърция ли си днес или в Русия къде си!

    15:01 07.09.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Руски

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "ТИГО":

    Тази е толкова проста , че се продаде на ПП в деня на гласуване на вота на недоверие- неявявайки се заяви , че най-после се сетила , че Костадинов бил тоталитарен

    15:02 07.09.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ТИГО

    0 1 Отговор
    ООО я вижте има и по нагли от Коцето!!Бившата съпруга на временния главен прокурор Борислав Сарафов – Евгения Сарафова, е придобила имот в столичния квартал „Драгалевци“ срещу 1000 лева!

    Това се е случило, след като имотът с площ над 680 кв. м. първо е бил купен от частна фирма за 343 000 лева, а след това Сарафова е купила фирмата за 1000 лева!

    15:04 07.09.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Руски

    0 0 Отговор
    Вижте кои плюят срещу Възраждане
    Баш селските тарикати мошенници от Величие
    Всичките им вида са срещу Възраждане
    Потърсете видеа в нета за царчето дилърче Ивелинчо
    Измамило стотици
    Потърсете и видеа от чужбина на наши , които Ивелинчо излъга.
    Заедно с потника Киро
    Къде отидоха даренията , бе ,бсводници
    Дадохме ви стотици хиляди?!
    Отчели сте 0 в сметната палата!!!

    15:10 07.09.2025

  • 58 Руски

    0 0 Отговор
    Всички тролове на Величие тролят против Възраждане
    Дебела Гуна , сбабичосана - също
    Ивелинчо с над 600 лично на него с фризьорката!
    Със запор!
    Ще тролят ами- Ивелин им каза - иначе сте занулени
    Този ги зароби с кредити, сега ги лъжи, че ако Възраждане не вземат по-голям процент на изборите ще си върнат парите.
    Идиоти

    15:16 07.09.2025

