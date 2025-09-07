"Довиждане, скоро ще ви идваме на свиждане". Плевенчани отново на протест заради продължаващото безводие

Жители на Плевен отново излязоха на протест заради продължаващата водна криза в региона, съобщават от БНР. Протестът им продължава пред сградата на общината, а частичното бедствено положение в града и още 14 населени места в региона беше удължено до 1 октомври.

С протестно автошествие недоволните преминаха по централните улици на Плевен, а след това блокираха движението на главния път София-Русе в близост до село Ясен.

Протестът им продължи пред сградата на общината в Плевен, където се събраха още повече недоволни граждани.

Протестите стават все по-големи.

Днешното послание: "Довиждане, скоро ще ви идваме на свиждане" е към всички, които ни управляват, казаха участници в протеста.

От сдружението "Контракорупция" бяха категорични, че протестите ще продължат до решаването на проблема с водната криза.