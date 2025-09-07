"Довиждане, скоро ще ви идваме на свиждане". Плевенчани отново на протест заради продължаващото безводие

Жители на Плевен отново излязоха на протест заради продължаващата водна криза в региона, съобщават от БНР. Протестът им продължава пред сградата на общината, а частичното бедствено положение в града и още 14 населени места в региона беше удължено до 1 октомври.
С протестно автошествие недоволните преминаха по централните улици на Плевен, а след това блокираха движението на главния път София-Русе в близост до село Ясен.
Протестът им продължи пред сградата на общината в Плевен, където се събраха още повече недоволни граждани.
Протестите стават все по-големи.
Днешното послание: "Довиждане, скоро ще ви идваме на свиждане" е към всички, които ни управляват, казаха участници в протеста.
От сдружението "Контракорупция" бяха категорични, че протестите ще продължат до решаването на проблема с водната криза.
1 Сталин
Коментиран от #2
19:19 07.09.2025
2 Ще те допълня
До коментар #1 от "Сталин":Все се е крало в България, но заради кражбите на герберските бандити и простаци начело с Тквата Борисов, българската държавност е разградена и е в насипно състояние.
19:23 07.09.2025
3 Левски
19:27 07.09.2025
4 кво са им виновни хората на пътя вместо
на тез дето са ги преизбирали
19:28 07.09.2025
5 ха ха в Брезник по кофа на човек
19:29 07.09.2025
6 Амбалажев
19:36 07.09.2025
7 ООрана държава
Коментиран от #9
19:39 07.09.2025
8 Плевнелия
19:42 07.09.2025
9 Съветник
До коментар #7 от "ООрана държава":Той кмета ги организира да гушне средства !Схемата е ясна !
19:43 07.09.2025
10 Иван Грозни
19:44 07.09.2025
11 Само да питам
19:53 07.09.2025
12 Иди и виж разрухата на яве
Коментиран от #13
19:58 07.09.2025
13 Сталин
До коментар #12 от "Иди и виж разрухата на яве":То така е в цяла България,всичко е потънало в руини и мизерия и цървулите са потънали в американски л@йна до шията ама се подиграват на другите народи които се борят и умират за държавите си ,а цървулите се крият под масата и полите на жените си ,само лъч на надежда са тези младежи от Русе които пребиха гнусното корумпирано ченге
20:05 07.09.2025
14 Майора
20:14 07.09.2025