"Довиждане, скоро ще ви идваме на свиждане". Плевенчани отново на протест заради продължаващото безводие

7 Септември, 2025 19:13 707 14

С протестно автошествие недоволните преминаха по централните улици на Плевен, а след това блокираха движението на главния път София-Русе в близост до село Ясен.

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Жители на Плевен отново излязоха на протест заради продължаващата водна криза в региона, съобщават от БНР. Протестът им продължава пред сградата на общината, а частичното бедствено положение в града и още 14 населени места в региона беше удължено до 1 октомври.

Протестът им продължи пред сградата на общината в Плевен, където се събраха още повече недоволни граждани.

Протестът им продължи пред сградата на общината в Плевен, където се събраха още повече недоволни граждани.

Протестите стават все по-големи.

Днешното послание: "Довиждане, скоро ще ви идваме на свиждане" е към всички, които ни управляват, казаха участници в протеста.

От сдружението "Контракорупция" бяха категорични, че протестите ще продължат до решаването на проблема с водната криза.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сталин

    17 4 Отговор
    Хората в България веднъж завинаги трябва да разберат че държавата и държавните органи са там за да упражняват геноцид над българския народ ,защо във всяко министерство има американски чиновници които определят политиките на министерството според глобалния план за редуциране на населението,хората в България трябва да разберат че държавните служители и органи са терористи които единствено се занимават да правят живота на българите труден и да убиват хора,пример Здравно министерство,в България няма такова нещо като здравеопазване ,има търговия със здравето .В България хората трябва да разберат че тези държавни терористи политици са заплаха за живота и здравето им и като такива тези държавни негодници трябва да бъдат преследвани и ликвидирани

    Коментиран от #2

    19:19 07.09.2025

  • 2 Ще те допълня

    24 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Все се е крало в България, но заради кражбите на герберските бандити и простаци начело с Тквата Борисов, българската държавност е разградена и е в насипно състояние.

    19:23 07.09.2025

  • 3 Левски

    16 0 Отговор
    Водата си я търсете от бул.Симеоновско шосе 4.Има и водопад.

    19:27 07.09.2025

  • 4 кво са им виновни хората на пътя вместо

    14 1 Отговор
    да блокират движението до парла ментата
    на тез дето са ги преизбирали

    19:28 07.09.2025

  • 5 ха ха в Брезник по кофа на човек

    15 0 Отговор
    Тия не разбраха ли, че на цялата фронтова линия е безводие и ще е така още дълго време. Да питат хотелиера Хаяши , той ще им обясни бъдещето с водопадите.

    19:29 07.09.2025

  • 6 Амбалажев

    7 0 Отговор
    Тези свикнаха да събират и предават за парички амбалажа който им трупате . Хич не им пука ,че го подарявате. Нещо по-твърдо и ненужно ще трябва.

    19:36 07.09.2025

  • 7 ООрана държава

    11 0 Отговор
    Затворете кмета в общината, какво затваряте пътища да пречите на хората. Докато се печете на магистралата кмета ви се пече на вилата си в басейна си пие уйски и пуши пура

    Коментиран от #9

    19:39 07.09.2025

  • 8 Плевнелия

    4 2 Отговор
    Като нема вода,да ни компенсират с водка !

    19:42 07.09.2025

  • 9 Съветник

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "ООрана държава":

    Той кмета ги организира да гушне средства !Схемата е ясна !

    19:43 07.09.2025

  • 10 Иван Грозни

    9 0 Отговор
    Бе да дойде големият мъж/чалгаря/ с неговите декларирани милиони/а те са повече/ и за един месец яко бачкане ще се реши въпросът с водната криза. А за по-бързо да спрат водата на ловеч ама няма да стане щото и той е от изтървания народ.

    19:44 07.09.2025

  • 11 Само да питам

    3 0 Отговор
    Къде на свиждане, в болницата или в затвора?

    19:53 07.09.2025

  • 12 Иди и виж разрухата на яве

    6 0 Отговор
    Да идат да снимат филм в отмиращия град Брезник, да видят как нещастниците като сенки се редят на опашка за водица да си наточат от водоноски и казани,без протест ,робски и смирено. Да снимат пътя в кръпки и дупки, да снимат разрухата и безхаберието, а в изчезващия цигански град Трън да снимат озъбените цигани на площада ,кучетата,разрухата и пепелищата в изгорялото трънско село и оставените селища без капка вода при изобилие от чиста планинска вода. . Идете вижте -трагедията на хората. А тия палестинци от Плевен да говорят с хотелиера Хаяши, да им прати поне водоноски и на човек по кофа вода на ден стига.

    Коментиран от #13

    19:58 07.09.2025

  • 13 Сталин

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Иди и виж разрухата на яве":

    То така е в цяла България,всичко е потънало в руини и мизерия и цървулите са потънали в американски л@йна до шията ама се подиграват на другите народи които се борят и умират за държавите си ,а цървулите се крият под масата и полите на жените си ,само лъч на надежда са тези младежи от Русе които пребиха гнусното корумпирано ченге

    20:05 07.09.2025

  • 14 Майора

    1 0 Отговор
    Ало Сталин и сие , мсй мнго си позволявате и употребявате думи заради които можете да бъдете подведено под отговорност! Явно нс вас ви харесва миналото, когато бяхме подруска власт когато искаха България дае 16 република на бившия СССР! С кой създаде мутрии олигарси , кой изнесе парите на хората , кой фалира банките и се крие в чужбина заради откраднатото!

    20:14 07.09.2025

