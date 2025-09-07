Новини
Министърът на икономиката: Българската отбранителна индустрия осигурява над 4 на сто от БВП на страната за 2024 г.

7 Септември, 2025 20:38 675 21

  • петър дилов-
  • отбранителна индустрия-
  • брутен вътрешен продукт

По думите на Петър Дилов износът на военни продукти нараства от 650 млн. евро през 2021 година до 2,8 млрд. евро през 2024 година. За периода 2022-2024 година приходите на страната ни от износ на продукти, свързани с отбраната, възлизат на 13 млрд. лева.

Министърът на икономиката: Българската отбранителна индустрия осигурява над 4 на сто от БВП на страната за 2024 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Българската отбранителна индустрия осигурява над 4 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната за 2024 година. Това посочи министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов в предаването "120 минути" по bTV, цитиран от БТА.

По думите на Дилов износът на военни продукти нараства от 650 млн. евро през 2021 година до 2,8 млрд. евро през 2024 година. За периода 2022-2024 година приходите на страната ни от износ на продукти, свързани с отбраната, възлизат на 13 млрд. лева. В отбранителната индустрия в момента са заети над 70 000 души, като тенденцията е за нарастване на заетите в сектора, посочи министърът.

Основна причина за този ръст в износа на продукти, свързани с отбраната, е войната между Украйна и Русия, която провокира търсенето на снаряди от съветски тип, което превърна България в основен доставчик на този вид въоръжение. В резултат на това приходите на държавния оръжеен завод ВМЗ-Сопот се очаква да надхвърлят 1 млрд. лева през настоящата 2025 година, стана известно от думите на Петър Дилов.

За сравнение, преди войната приходите на ВМЗ-Сопот са възлизали на 191 млн. лева за 2021 година.

По думите на министъра във ВМЗ-Сопот работят над 5000 души, като само за последната година броят на заетите се е увеличил с 350 души.

По данни на Министерството на икономиката и индустрията средната брутна заплата във ВМЗ-Сопот е 2500 лева.

Договореното съвместно предприятие между България и германската "Райнметал", което предвижда изграждането на два завода у нас, ще позволи на България да влезе във веригите на доставка на държавите от НАТО, стана известно от думите на Дилов.

"Има сключени договори за дуално обучение както с Техническия университет в София, така и с филиала му в Пловдив. Важно е да обезпечим препитанието в региона, очакваме да бъдат привлечени и хора от различни региони", добави Дилов по отношение на обезпечаването на новите работни места, които ще се разкрият в резултат на инвестицията.


