Запрянов и Шекеринска инспектираха многонационалната бойна група на НАТО

Заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска посети България и заедно с министъра на отбраната Атанас Запрянов инспектира Многонационалната бойна група на Алианса.

Двамата със Запрянов са обсъдили предизвикателствата, свързани с войната в Украйна, и сигурността в Черно море и на Западните Балкани, съобщават от Министерството на отбраната.

За седмица възможностите на българската армия и военните ни предприятия бяха проверени от председателите на Еврокомисията и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща, както и от Шекеринска.