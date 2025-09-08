Запрянов и Шекеринска инспектираха многонационалната бойна група на НАТО

Заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска посети България и заедно с министъра на отбраната Атанас Запрянов инспектира Многонационалната бойна група на Алианса.
Двамата със Запрянов са обсъдили предизвикателствата, свързани с войната в Украйна, и сигурността в Черно море и на Западните Балкани, съобщават от Министерството на отбраната.
За седмица възможностите на българската армия и военните ни предприятия бяха проверени от председателите на Еврокомисията и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща, както и от Шекеринска.
1 Обективни истини
Коментиран от #5
08:42 08.09.2025
2 Пич
08:42 08.09.2025
3 бай Бай
Сакън да не дойде на власт някой дето няма да им се подчинява.
08:45 08.09.2025
4 Чорба каша
08:46 08.09.2025
5 Всичко си има предистория
До коментар #1 от "Обективни истини":Когато Господ ръсел акъл,
военните стояли под моста.
08:46 08.09.2025
6 Тото 1 и Тото 2
08:47 08.09.2025
7 Хмм
08:50 08.09.2025
8 Приказки за глупаци
08:50 08.09.2025
9 Хмм
08:53 08.09.2025
10 В България
Всичко ще стане!
Трябва желязна стена срещу азиатците в Източна Европа от Прибалтика до Проливите!
08:56 08.09.2025