Запрянов и Шекеринска инспектираха многонационалната бойна група на НАТО

8 Септември, 2025 08:37 452 10

Двамата обсъдиха предизвикателствата, свързани с войната в Украйна

Запрянов и Шекеринска инспектираха многонационалната бойна група на НАТО - 1
Снимка: Министерство на отбраната
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска посети България и заедно с министъра на отбраната Атанас Запрянов инспектира Многонационалната бойна група на Алианса.

Двамата със Запрянов са обсъдили предизвикателствата, свързани с войната в Украйна, и сигурността в Черно море и на Западните Балкани, съобщават от Министерството на отбраната.

За седмица възможностите на българската армия и военните ни предприятия бяха проверени от председателите на Еврокомисията и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща, както и от Шекеринска.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
  • 1 Обективни истини

    3 1 Отговор
    Колко ли трябва да си проst, за да искаш и бъдеш военен и войник акъл ми не побира.

    Коментиран от #5

    08:42 08.09.2025

  • 2 Пич

    6 0 Отговор
    Кретените се раздвижиха !!! Едни кретени идват от Европа , нашите кретени инспектират...... И се сетих нещо , което подцених ! Спомняте ли си че имаше умуване дали силовите структури - МВР , надзиратели , жандармерия и т.н. да могат да бъдат прехвърляни към армията , защото били подготвени ! Не проследих докъде стигна тази дивотия и явно съм сбъркал. Сега ми изглежда важно и не случайно !!!

    08:42 08.09.2025

  • 3 бай Бай

    6 0 Отговор
    Като няма българска армия, инспектират чужди войници настанени уж да ни пазят.
    Сакън да не дойде на власт някой дето няма да им се подчинява.

    08:45 08.09.2025

  • 4 Чорба каша

    4 0 Отговор
    След инспекцията, ще преосмислят външната си политика и ще подпишат капитулацията на НАТО и Украйна.

    08:46 08.09.2025

  • 5 Всичко си има предистория

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Обективни истини":

    Когато Господ ръсел акъл,
    военните стояли под моста.

    08:46 08.09.2025

  • 6 Тото 1 и Тото 2

    5 0 Отговор
    Поредният евро-чиновник и БЮРОКРАТ идва да ни "ИНСПЕКТИРА" ! Обслужван слугински от наш МИНИСТЪР ??? Падение !

    08:47 08.09.2025

  • 7 Хмм

    7 0 Отговор
    македонка от Скопие, провален политик в Македония заместник генерален секретар на НАТО

    08:50 08.09.2025

  • 8 Приказки за глупаци

    3 1 Отговор
    Случайно идват тука разни кранти, ние във война няма да участваме. Вервайте ми!

    08:50 08.09.2025

  • 9 Хмм

    3 0 Отговор
    македонците ще пращат ли войници в украйна, откъде този военен опит, в македонската армия ли го натрупа, че и зам шеф на НАТО?

    08:53 08.09.2025

  • 10 В България

    1 0 Отговор
    трябват още няколко ВВС бази, поне още една ВМС база и една голяма сухопътна база на НАТО.

    Всичко ще стане!

    Трябва желязна стена срещу азиатците в Източна Европа от Прибалтика до Проливите!

    08:56 08.09.2025

