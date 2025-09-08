13-ти ден продължава да гори пожарът в Рила, предаде БНТ.
Досега огнената стихия е засегнала 2600 декара.
Опасност от разпалване създават тлеещи дънери по целия фронт на пожара.
Те се гасят ръчно, като последните 2 дни не е търсена помощ по въздух.„В гасенето участват пожарникари, служители на Национален парк "Рила" и доброволци.
Днес се очаква в помощ на колегите си да се включат и служители на Национален парк "Пирин".
1 Територия на тикви
09:06 08.09.2025
2 ЕЙ ЙЙЙ ТИЯ С ДРОНОВЕТЕ ОТ Базите
09:26 08.09.2025
3 още
09:35 08.09.2025
4 Пожара е локализиран
09:40 08.09.2025
5 Естествено че
09:42 08.09.2025
6 Рада госпожина
10:04 08.09.2025
7 И в Аспарухово също
11:51 08.09.2025
8 оня с коня
и бързо се превръщаме във пепел.
И никой не разбра дори,
защо не зърваме небето светло.
Мълчим Българийо, мълчим,
задавени и все обезличени.
С невиждащи за Бог очи,
невярващи и премирени.
Търпим Българийо, търпим,
не щем да се събудим от кошмара.
Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
и йощ тътрим... влачим си самара.
06:41 09.09.2025
9 оня с коня
Лошите руснаци казват, самолета да стои колкото трябва, до изгасянето на пожарите.
За кратко време с този самолет, ситуацията е овладяна. Ес има подобни самолети, по-малко ефективни,
но наема тогава за тях е 130хил евро на летателен час, а лошите руснаци ни го пращат безплатно.
По това време министър на бедствията и авариите е Емел Етем.
Тя внася предложение за закупуването на такъв самолет и предложението така си остава
06:43 09.09.2025
10 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
06:44 09.09.2025
11 Ти си
07:25 09.09.2025
12 Гори
07:29 09.09.2025
13 Тия Заеми !
За това ли ги Теглиха ?
За да ги Усвоят !
Чрез Пожарите !?
07:42 09.09.2025