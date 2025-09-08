Новини
13-ти ден продължава да гори пожарът в Рила

13-ти ден продължава да гори пожарът в Рила

8 Септември, 2025 09:05, обновена 9 Септември, 2025 06:36 1 208 13

Днес се очаква в помощ на колегите си да се включат и служители на Национален парк "Пирин"

13-ти ден продължава да гори пожарът в Рила - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

13-ти ден продължава да гори пожарът в Рила, предаде БНТ.

Досега огнената стихия е засегнала 2600 декара.

Опасност от разпалване създават тлеещи дънери по целия фронт на пожара.

Те се гасят ръчно, като последните 2 дни не е търсена помощ по въздух.„В гасенето участват пожарникари, служители на Национален парк "Рила" и доброволци.

Днес се очаква в помощ на колегите си да се включат и служители на Национален парк "Пирин".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Територия на тикви

    10 0 Отговор
    Този пожар ще го гасят до Зимата.

    09:06 08.09.2025

  • 2 ЕЙ ЙЙЙ ТИЯ С ДРОНОВЕТЕ ОТ Базите

    4 4 Отговор
    ИЗГОРИГАДЪРЖАВАТА...

    09:26 08.09.2025

  • 3 още

    0 3 Отговор
    Ох,гася си пожара в стомаха с кисело мляко,че се накльопах,като прасенце.

    09:35 08.09.2025

  • 4 Пожара е локализиран

    6 2 Отговор
    Всичко е под контрол. Продължава да гори ...и гори. Митов спи а народа врещи

    09:40 08.09.2025

  • 5 Естествено че

    7 2 Отговор
    В родната ни атлантическа кочина "гасенето" ще е почти изцяло на ръка....

    09:42 08.09.2025

  • 6 Рада госпожина

    5 0 Отговор
    Ей,пазете на принцеса Калина парка.Сакън да не се запали,че ще ни скъса от обезщетения в международния съд.

    10:04 08.09.2025

  • 7 И в Аспарухово също

    1 2 Отговор
    Включиха се вертолети от базата, рота моряци от бмф-то, самолети, курвети ракети де що има доброволци от махлата, но още дими !

    11:51 08.09.2025

  • 8 оня с коня

    2 0 Отговор
    Горим Българийо, горим,
    и бързо се превръщаме във пепел.
    И никой не разбра дори,
    защо не зърваме небето светло.

    Мълчим Българийо, мълчим,
    задавени и все обезличени.
    С невиждащи за Бог очи,
    невярващи и премирени.

    Търпим Българийо, търпим,
    не щем да се събудим от кошмара.
    Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
    и йощ тътрим... влачим си самара.

    06:41 09.09.2025

  • 9 оня с коня

    4 0 Отговор
    2007 година, Русия праща безвъзмездно на България самолета цистерна ИЛ-76.
    Лошите руснаци казват, самолета да стои колкото трябва, до изгасянето на пожарите.
    За кратко време с този самолет, ситуацията е овладяна. Ес има подобни самолети, по-малко ефективни,
    но наема тогава за тях е 130хил евро на летателен час, а лошите руснаци ни го пращат безплатно.
    По това време министър на бедствията и авариите е Емел Етем.
    Тя внася предложение за закупуването на такъв самолет и предложението така си остава

    06:43 09.09.2025

  • 10 оня с коня

    1 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    06:44 09.09.2025

  • 11 Ти си

    2 0 Отговор
    При лошия социализъм изкараха войниците от поделенията да помагат при бедствия и аварии и нещата бързо се довежда ха под контрол ......

    07:25 09.09.2025

  • 12 Гори

    1 0 Отговор
    Рила, гори Сакар - то цяла България изгоря но за пишман премиера джиляскоф е много по важно да се размотава по екскурзии! Щял да открива паметник на Батемберг! Ее нема такава държава! Нема и такъв робски народ!

    07:29 09.09.2025

  • 13 Тия Заеми !

    2 0 Отговор
    Тия Заеми !

    За това ли ги Теглиха ?

    За да ги Усвоят !

    Чрез Пожарите !?

    07:42 09.09.2025

