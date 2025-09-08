Новини
Продължава гасенето на пожари в Рила

8 Септември, 2025 09:05

Над 10 дни огнеборците гасят пламъците

Продължава гасенето на пожари в Рила - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Огнената стихия в Рила продължава да изпитва силите на огнеборците. Вече над 10 дни пожарникари, горски служители и доброволци неуморно се борят с пламъците, които обхванаха труднодостъпни терени в планината, уточнява Нова телевизия.

На помощ се включи и военен хеликоптер. Усилията на екипите са огромни, а условията – изключително тежки. Гасенето е почти изцяло на ръка. Огънят се разпространява низово, тъй като пожарът е много високо и там няма гори. Вятърът е силен и постоянно променя посоката си.

Директор на РСПБЗН Благоевград комисар Валентин Василев обясни, че пламъците са на височина над 2000 м. В рамките на вчерашния ден са изградени две много големи просеки, за да се ограничи разпространението на пламъците. Двата фронта на пожара са северозападен и южен, като и по двата днес ще се работи.

Той категорично заяви, че огънят не е локализиран. И допълни, че атмосферните условия оказват огромно влияние върху ситуацията. Използват се високопроходими машини, тъй като на места наклонът е около 70 градуса, вода за гасене има – доброволци са изградили водоснабдителна линия, а също така има и резевроар.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Територия на тикви

    2 0 Отговор
    Този пожар ще го гасят до Зимата.

    09:06 08.09.2025

  • 2 ЕЙ ЙЙЙ ТИЯ С ДРОНОВЕТЕ ОТ Базите

    2 2 Отговор
    ИЗГОРИГАДЪРЖАВАТА...

    09:26 08.09.2025

  • 3 още

    0 1 Отговор
    Ох,гася си пожара в стомаха с кисело мляко,че се накльопах,като прасенце.

    09:35 08.09.2025

  • 4 Пожара е локализиран

    1 1 Отговор
    Всичко е под контрол. Продължава да гори ...и гори. Митов спи а народа врещи

    09:40 08.09.2025

  • 5 Естествено че

    1 1 Отговор
    В родната ни атлантическа кочина "гасенето" ще е почти изцяло на ръка....

    09:42 08.09.2025

  • 6 Рада госпожина

    1 0 Отговор
    Ей,пазете на принцеса Калина парка.Сакън да не се запали,че ще ни скъса от обезщетения в международния съд.

    10:04 08.09.2025

