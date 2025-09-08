Новини
Характерните грешки, които допускат старите ергени  

8 Септември, 2025 15:06

Докато редовия сваляч е изкарал всичко на показ, ремонтирал е жилището си по последна мода, дал е и последната стотинка за максимално висок клас кола, то стария ерген поддържа мебелировка в къщи от соц.-а, кара раздрънкана кола и къта всичко по банкова сметка

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изследване на Банчо Банов, Финансов експерт

Имаше един виц от соца. На 20-30г. ергенът го жени семейството му. До 40г. го женят колегите му. До 50г. го женят приятелите му. След това и Господ не може да го ожени.

И все пак, нека да видим, кои са характерните грешки, които допускат старите ергени:

1. Той е стиснат. Като чичо Скруч. Гледа къде отива стотинката.

2. Като следствие от 1, той е много хитър. Водещо е да не се прецака. Във всяко отношение – не прави услуги, пести си пари, усилия, даже съвети. И…се прецаква – знаете поговорката за хитрата сврака – с двата крака. Но има още една: „В казармата идва един момент, когато тарикатите носят вода на баламите.“

3. Като следствие от 1 и 2 той не излиза по заведения, не е инициативен да организира приятели за излет с колата, а да отиде сам на кафе /И сам войнът е войн/ - абсурд – трябва да има твърди, едва ли не банкови гаранции, че на масата му ще дойдат поне две „Мис“ Българии.

4. Докато редовия сваляч е изкарал всичко на показ, ремонтирал е жилището си по последна мода, дал е и последната стотинка за максимално висок клас кола, то стария ерген поддържа мебелировка в къщи от соц.-а, кара раздрънкана кола и къта всичко по банкова сметка.

5. Като следствие от 4 старият ерген се ужасява някоя да се привърти около него, да се ожени и да му „издърпа“ паричките. Затова и в редките случаи назад във времето, когато е имал за малко гадже, е чакал поне 2 години да ѝ сподели за вила край София или 35-те декара земя в Северна Балгария, от които ежегодно „папка“ рента.

6. Като следствие от 1 и 2, дори и да е в някой сайт за запознанства, той чака да се запознае с Идеалната, за да излезе на среща. Покани от типа „Да се срещнем, ела да ме вземеш с колата.“ Го ужасяват, защото ще похарчи бензин, „коя е тя, че ще я вземам, няма толкова добра визия/ или не е достатъчно млада“ са дежурните му оправдания за пред себе си. А забравя, той на колко години е и как изглежда. Забравя че мъжа уважавайки жената по този начин уважава и себе си, независимо от възрастта на двамата. Както имаше една планинарска песен: „Ще те целуна с такваз наслада/ каквато ако беше млада…“ Тук е и още една капитална и колосална грешка. Много от авторите на книги по личностно себеразвитие, казват, че Вселената е „Глух сервитьор“. Вижда какво правиш и ти дава още от същото. Тук е и закона за привличането. И какво става. Вижда Вселената, че стария ерген прекарва свободното си време легнал на дивана в хола пред телевизора и му праща още от същото – безцелно лежане пред телевизора. Точно обратно е правилния подход – човек трябва да улавя всяка възможност, дори дамата да не е 100% подходяща за него. Така Вселената ще го види, че излиза с жени и ще му изпрати още излизания с жени. И така от среща на среща, ще намери подходящата. Както пише и в Библията: „Този, който има – ще му се даде. А този, който няма, ще му се отнеме и туй що има.“

7. Като следствие от 1 и 2 и от горното, старият ерген не ходи по „бързи срещи“ с жени. Как ще дава 25 лв. такса – „ами ако дойдат все неподходящи?“ Другият вариант е старият ерген да е ходил на една „бърза среща“, от 10 жени, и да е срещнал 1 подходящау но тя да „не го е отразила“ – айде разочарование, че е похарчил пари на вятъра и затова, той не повтаря.

8. Не се облича добре и по модата. Може нещо да е било ок, което носи и да е запазено, но модата му е изтекла преди 20-30г.

9. Майката на стария ерген. Обикновено стария ерген живее с майка си. Някои майки са добри и кротки, но други са войнствени като древно номадско племе и усилни. От една страна постоянно му „набиват“ едни и същи разговори. Колко ценен и елитен е той. Как завършил с висок успех, западни езици ако знае – това се подчертава. Ако е висок – колко бил снажен и той и т.н. Т.е. колко елитен бил старият ерген. От друга страна колко дефекти имат всички кандидатки. Как не го заслужават и така нататък и така нататък. Като резултат старият ерген влиза в комуникацията с евентуални жени за среща със силно напомпано и надценено самочувствие, а от друга – е склонен да подценява жените от отсрещната страна.

10. Дали от самотата, или ако живее с усилна майка, която постоянно му набива „теми“ в главата и му се меси, гледайки да го форматира „по свой образ и подобие“, старият ерген е доста напрегнат (изнервен) мозъчно. Старите гларуси казват „Малка жена – малки проблеми, голяма жена – големи проблеми.“ Та, жените, с които се заподнава старият ерген са около 40г. и нагоре. Те не са живели на розови облачета. Животът е труден. Някои са разведени, други имат трудности в службата. Трети имат деца без брак и ги е напуснал партньора. Четвърти са в объркан развод. Старият ерген като чуе на първа среща някоя дама да го „товари“ с нейните си проблеми, му идва да хукне и да избяга. Това и прави. След срещата се „покрива“ в нелегалност и не се обажда повече. А трябва да прояви малко съпричастност – жената не търси само мъж, но и надежда, разбиране, духовна и друга подкрепа, за да е с този мъж.

11. Старият ерген на първа среща си дели с дамата сметката. Мотивът му е „Тя не ми е никаква.“ Това пък е най-сигурния начин той да си остане „никакъв“ за нея. Не само дели сметката, но и не оставя бакшиши. Вади примерно петолевка от единия и цяла шепа стотинки от другия джоб с мотива, че „имал дребни.“

12. Стария ерген е и със стари разбирания – за брака и/или съжителството с жена. Неговият идеален вариант е от преди Втората световна война – мъжът да командва в семейството, а жената „да го слуша“.

13. Стария ерген не търси съвети за любовния си живот или обратна връзка (извън майка си). Той няма дами – с които са само приятели, да му кажат къде да изправи поведението си. Не склонен да пита приятели защо не му върви. Не е склонен – например излиза с някоя дама 3-4 пъти и тя му казва, че нещата няма да потръгнат – не я пита „Кажи като на приятел, какви грешки допускам?“ Не – той се мисли за самото съвършенство.

Затова е и тази статия – не само за старите ергени, а и за дамите, с които те излизат. Ако някоя го харесва, но той има „трески за дялане“ – просто да му изпрати тази статия.


  • 1 честен ционист

    10 1 Отговор
    Бог да те опази от лошите жени, от добрите сам се спасявай.

    15:07 08.09.2025

  • 2 любопитен кръшкач

    11 0 Отговор
    Дрън-дрън,че пляс.

    15:11 08.09.2025

  • 3 очевидец

    13 1 Отговор
    Бойко Борисов е скромен... Позволил е на Лукойл да нанесе щети на държавния бюджет за МИЛИАРДИ (неплатени данъци)... а в замяна поискал една къщичка в Барселона за няколко МИЛИОНА... След като го изгониха от Испания - Бойко си купи имоти при Ердоган в Турция...

    15:11 08.09.2025

  • 4 Докато редовия сваляч е

    6 1 Отговор
    дал е и последната си семка за максимално висок клас первезни кифли

    15:15 08.09.2025

  • 5 Дупничанин

    9 1 Отговор
    Баце, доколко знам, и он е ергенин.

    15:17 08.09.2025

  • 6 1488

    5 2 Отговор
    "Той е стиснат. Като чичо Скруч. Гледа къде отива стотинката."

    като кара с 20 лв на седмица и скандали за невърнати жьлти стотинки даже ше дига

    15:17 08.09.2025

  • 7 Стенли

    8 1 Отговор
    Тъй тъй пък те жените еле пък ако са малко по засукани претенции до небето но ако си чичко паричко няма проблеми

    Коментиран от #16

    15:17 08.09.2025

  • 8 мьрсуль

    10 2 Отговор
    авторКАТА е на 45 стара мома
    познах ли ?

    15:18 08.09.2025

  • 9 ...

    1 4 Отговор
    Колко добре са ме описали! Само ме ужасява представата да съм женен и деца ... ооо ужас!

    15:20 08.09.2025

  • 10 Гошо хубавеца

    11 0 Отговор
    Айде сега,една статия за старите моми

    15:26 08.09.2025

  • 11 1337

    3 0 Отговор
    старогрьцки митове и легенди

    15:28 08.09.2025

  • 12 мьрсуль + разбойко 💋❤️

    5 2 Отговор
    само жена може да има толкоз много омраза

    Коментиран от #17

    15:29 08.09.2025

  • 13 знам им номерцата. Кихам а после нищо

    2 1 Отговор
    11. Старият ерген на първа среща си дели с дамата сметката. Мотивът му е „Тя не ми е никаква.“

    15:34 08.09.2025

  • 14 не е ясно на кой са тез брътвежи

    4 1 Отговор
    на писарката до украсени от някъде си кьор фишек
    или уж измислено
    Изследване на Банчо Банов, Финансов експерт

    15:38 08.09.2025

  • 15 Всичко

    4 0 Отговор
    Съм виждал в живота и доста жени съм имал, но тая простотия от този финансово любовен експерт ми е в повече. Маро спри се с лансирането на сърдечните си партньори! Па били те и финансисти с други наклони!

    15:45 08.09.2025

  • 16 Даже

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Стенли":

    Не умит го лапат

    15:47 08.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 това са

    0 0 Отговор
    сравнително точни разсъждения, ако старият ерген е финансов експерт! Ако е например брадясал вечно безпаричен и в окян вид като хипар, представител на местната ,,художествено - творческа интелигенция", написаното няма нищо общо с него! Напротив!

    15:52 08.09.2025

  • 19 Шмиргел

    0 0 Отговор
    Хард запой ергените ходят в Тайланд..... , експертите гледат ергена по тв и клюкарят... та кой за каквото е учил ....

    15:54 08.09.2025

  • 20 Знае

    0 0 Отговор
    По официалнастатистика дадена от руското гражданско за първите 6 месеца на 2024 година на всеки 100 сключени граждански брака има 103 разторгнати !!! 80 процента от заявленията за разторгване на брака се подават от съпругите. В почти от 98 процента от случаите съдът оставя децата с майката , а голям процент от совместнопридобитото имущество на майката. На явни анкети сред жени , дори и ученички , те ЗА или ПРОТИВ каза задължителен тест на ДНК за новородени , около 80 процента от тях заявяват, че са ПРОТИВ. След откриването на ДНК тестовете американска фирма прави безплатни ДНК тестове на около 100 хиляди семейства. Оказва се , че 30 процента от мъжете не отглеждат и възпитават свои деца . На въпрос ,защо сте ПРОТИВ ДНК тест за новородени, жените отговарят . Защо да живея с мъж който ми няма доверие? На въпрос , защо искате да водите мъж в гражданското след като му имате доверие , мълчат . Бракът е за пари , а не за любов .

    15:57 08.09.2025

