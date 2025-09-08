Новини
Желязков: България е постоянен поддръжник на европейската перспектива пред Черна гора

8 Септември, 2025 15:38 398 12

  • росен желязков-
  • черна гора

Българският министър-председател от днес е на двудневно посещение в Черна гора

Мария Атанасова

От обявяването на независимостта на Черна гора България е постоянен поддръжник на европейската перспектива на тази приятелска държава и това ни задължава да интензифицираме нашите двустранни отношение по посока развитие на икономическите ни връзки, но те са предпоставени от по-добрата свързаност, каза днес в черногорската столица Подгорица премиерът Росен Желязков след подписване на двустранни документи между двете държави, пише БТА.

Българският министър-председател от днес е на двудневно посещение в Черна гора.

Премиерът Желязков пожела на Черна гора да стане 28-ият член на ЕС и достойно да замести Обединеното Кралство със своя принос в Съюза.

Черна гора получи статут на страна кандидатка за членство в ЕС през 2010 г., а преговорите за присъединяване започваха през 2012 г.

За нас най-радостният факт е, че сякаш няма друга държава, с която България да има толкова приятелски отношения и да няма нито един нерешен двустранен въпрос, добави той.

В рамките на форматите, в които участваме като съюзници в НАТО, като страна, която се надяваме да приключи преговорните процеси до края на 2026 г. за членство в ЕС, ние гледаме в една посока както в геополитически, така и в европейски и в регионален аспект. Черна гора покрива всички изисквания на преговорните глави и уверено върви в посоката на собствените си заслуги, каза още той. Ние винаги сме подкрепяли страните в процеса на разширяването, които показват, че принципът за собствените заслуги е работещият принцип – много по-работещ за развитието на обществото от политическите решение. Черна гора в това отношение е за пример и ще се радваме в най-скоро време тя да бъде част от ЕС, защото изповядваме едни и същи ценности, имаме едни и същи разбирания за предизвикателствата и за тяхното решение, допълни премиерът Желязков.


  • 1 Ками Кадзева

    8 1 Отговор
    А защо този реши, че може да се изказва от името на България?

    Смешник нищоправещ.

    Коментиран от #8

    15:40 08.09.2025

  • 2 Днеска

    7 1 Отговор
    Един офцевъд от нашия край писа за тоз ..

    15:42 08.09.2025

  • 3 тоз човечец що дрънка празни високопарни

    8 1 Отговор
    слова за някакви половин милион хора
    и кво търси там освен да получава командировъчни от изпразнената хазна

    15:44 08.09.2025

  • 4 бушприт

    4 1 Отговор
    България е постоянна поддръжничка...

    15:49 08.09.2025

  • 5 Дупничанин

    5 0 Отговор
    Тва ясно. Кажи кви пари излезна оня водопад. И по темата, колко сме платили от джоба си, та да одиш по екскурзии и да плещиш и.дио.тщини?

    Коментиран от #10

    15:51 08.09.2025

  • 6 Тоя

    3 0 Отговор
    и той се яви с вечните си клишета , които ръси къде ли не ! За фамилния хотел обаче - глас пустиня !

    15:53 08.09.2025

  • 7 пешо

    5 0 Отговор
    за толкова години така не случихме на премиер

    15:54 08.09.2025

  • 8 Защото

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ками Кадзева":

    ти НЕ СИ България !!!

    Коментиран от #12

    15:56 08.09.2025

  • 9 ГанЧо

    4 0 Отговор
    Национален празник има България, а тоз ми се подмята по други държави. Сакън да не изтърве някоя кьорсофра.

    15:56 08.09.2025

  • 10 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 11 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    КАКВО ПОДДЪРЖАШ,БЕ ИЗГНИЛ ДОМАТ! ДЪРЖИШ НА БОРСУЛА ИЗДЪХНАЛА СЛ....ИВА! ТОЗИ ЩЕ НИ ВКАРА ВЪВ ВОЙНА С БРАТУШКИТЕ! ГЕЙЗЕРИ ГНУСНИ!

    16:02 08.09.2025

  • 12 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Защото":

    Тъпан.,НОМЕР ЕДНО Е ПРАВ

    16:04 08.09.2025

