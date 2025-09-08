Новини
Бившият заместник на Благомир Коцев: Заплашиха ме веднага след като се отказах от показанията си срещу кмета

8 Септември, 2025 20:50 1 318 26

  • диян иванов-
  • показания-
  • заплахи-
  • благомир коцев

Два месеца след акцията, която остави Коцев в ареста за постоянно, заместникът му отново излезе с публикация в социалните мрежи

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият заместник-кмет на Варна Диян Иванов разкри, че са отправяни заплахи за живота му веднага след като се отказа от показанията си срещу кмета Благомир Коцев с обяснението, че ги е дал под натиск от Комисията за противодействие на корупцията.

Два месеца след акцията, която остави Коцев в ареста за постоянно, заместникът му отново излезе с публикация в социалните мрежи, в която обяснява, че след като е депозирал отказа и е поискал нов разпит в присъствието на адвокат и съдия, никой от прокуратурата не го е потърсил.

Бившият заместник-кмет обяснява, че оповестява тази информация едва сега, защото предстои Софийският градски съд да се произнесе по исканията за освобождаване и на варненския кмет, и на заместник-кмета по финансите на София Никола Барбутов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тоя

    11 7 Отговор
    търбух ли бил изплашения ?

    20:53 08.09.2025

  • 4 ОТ МАФИЯТА

    25 1 Отговор
    В БЪЛГАРИЯ НЯМА ОТЪРВАНЕ...БЯГАЙТЕ МЛАДОЦИ..КОЛКОТО ПО-ДАЛЕЧЕ ТОЛКОВА ПО-ДОБРЕ...ЖЕЛАЯ ВИ КЪСМЕТ И ЗДРАВЕ!...

    Коментиран от #15, #17, #18, #19, #20, #21

    20:55 08.09.2025

  • 5 Хипотетично

    7 4 Отговор
    Уплашен ли съм, си казвам истината и разчитам на снисхождение от правосъдието, а като ми даде кураж нотариусния ми адвокат, имам всички права да се откажа от неудобните показания и да твърдя обратното, което ни е изгодно..

    Коментиран от #6

    20:56 08.09.2025

  • 6 Обаче

    15 2 Отговор

    До коментар #5 от "Хипотетично":

    Истината се отстоява от начало, та до края само от достойните личности. Мижитурките се огъват по посока на вятъра и много мрънкат с всевъзможни обяснения.

    21:02 08.09.2025

  • 7 21.00

    15 6 Отговор
    Не знам какво да предприема по казуса! Оная, която докладва кмета, при Портних спечелила 52 обществени поръчки и това не се приема като опит за корупция, Коцев и отказал 1 поръчка и веднага в ареста! По скоро го подгониха не, че е искал, а че е отказал подкуп, за да даде 53 - та поръчка на бизнес - особата, съответната дама!?

    Коментиран от #9

    21:05 08.09.2025

  • 8 Ддд

    10 5 Отговор
    А аз мисля че са го заплашили след дадените показания, и за това ги оттегли!
    Тати и някой друга мутренска организация, са го посъветвали, той за това изчезна яко дим.

    21:11 08.09.2025

  • 9 Тома неверни

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "21.00":

    А дано е така, ама... надали. За бизнес дамата едното сега не изключва другото в миналото. Бизнесът по американски е пазарлък по нашенски.

    21:14 08.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 горски

    6 1 Отговор
    Има една дърта, много позната варненска нотариуска , дето всичките й сделки са на ръба на закона. Издава и фалшиви пълномощни и всякакви съглашения ?!? Кога ще й се потърси отговорност за имотните измами , които са с хиляди срещу високо заплащане? Диан Иванов, който е едно от главно действащите лица в ОПГ за корупция, пране на пари и рекет на варненския кмет Благомир Коцев, който лежи в ареста, поради факта, че е гепан с извършени престъпления, прави единствено възможното, за да си спаси дирника от арест, КАТО ДАВА ПОКАЗАНИЯ ЗА КОРУПЦИОННИТЕ СХЕМИ НА БЛАГОМИР КОЦЕВ И ОБЩИНА ВАРНА!

    21:31 08.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хаха

    5 2 Отговор
    АНАТОЛИ ПРАВИТЕЛСТВОТО ВЪВ ФРАНЦИЯ ПАДНА И ИДВА ЕФЕКТА НА ДОМИНОТО
    ТИНКАТО ОТГОВОРЕН ЗА ТОВА КОЕТО ИЗЛИЗА В САЙТЧЕТОНТИ КЪДЕ ЩЕ ХОДИШ
    КЪМ БЕЛЕНЕ …….

    21:32 08.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Луд

    3 1 Отговор
    Ето заради такива съдебни и раследващти акции на принципа аз съм шефа вече никои не вярва не само на нашата съдебна система но и на европейската такава.Ощте като започнаха със приватизацията на Костов се видя че всички са ,,ПУНТА МАРА,,И затова всичко стана на тъмно народа обедня но не ЦЕЛИЯТ.

    21:43 08.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Какъв е смисълът

    4 0 Отговор
    да се посещава това "фактическо wc" като масово се трият коментарите?

    21:57 08.09.2025

  • 23 очевидец

    3 0 Отговор
    Кой спретна атентата срещу Гешев
    Кой уби Трактора
    Кой уби нотариуса
    Къде е Пепи €врото
    Защо прокуратурата имаше филиал в рт 8те джуджета и VIP клуба на Нотариуса
    Защо прокуратурата си има "семейство"? Къде са 5-те млрд от КТБ? Защо турски поток е платен с 3 млрд народни пари?

    22:07 08.09.2025

  • 24 Цвете

    2 0 Отговор
    А, ЗАЩО НЕ СЕ ЗАМИСЛИ, ПРЕДИ ДА ПЛЮЕШ ПО НАЙ- ДОБРИЯТ ТИ ПРИЯТЕЛ??? ДА ТЕ НАБИЯТ ОТ ТЕБ НЯМА НИКАКВА ПОЛЗА, ЗАЩОТО СИ ПРЕДАТЕЛ.

    22:20 08.09.2025

  • 25 Цвете

    0 0 Отговор
    А, ЗАЩО НЕ СЕ ЗАМИСЛИ, ПРЕДИ ДА ПЛЮЕШ ПО НАЙ- ДОБРИЯТ ТИ ПРИЯТЕЛ??? ДА ТЕ НАБИЯТ ОТ ТЕБ НЯМА НИКАКВА ПОЛЗА, ЗАЩОТО СИ ПРЕДАТЕЛ.

    22:23 08.09.2025

  • 26 Много плашливи кметове

    0 0 Отговор
    Хахаха... бившия зам, кмет на Благо се отказал от показанията защото ги дал под наитиск, дрън, дрън, как ще му веземат под натиск та той е адвокат, ако той. не знае как да се пази здраве му кажи, това е чиста проба постановка, явно се е уплашил от нещо или някой го е заплашил да си промени показанията! Но в тактвв слупай не трябва ли да бъде съден за даване на фалшиви показания!

    22:26 08.09.2025

