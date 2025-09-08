Бившият заместник на Благомир Коцев: Заплашиха ме веднага след като се отказах от показанията си срещу кмета

Бившият заместник-кмет на Варна Диян Иванов разкри, че са отправяни заплахи за живота му веднага след като се отказа от показанията си срещу кмета Благомир Коцев с обяснението, че ги е дал под натиск от Комисията за противодействие на корупцията.
Два месеца след акцията, която остави Коцев в ареста за постоянно, заместникът му отново излезе с публикация в социалните мрежи, в която обяснява, че след като е депозирал отказа и е поискал нов разпит в присъствието на адвокат и съдия, никой от прокуратурата не го е потърсил.
Бившият заместник-кмет обяснява, че оповестява тази информация едва сега, защото предстои Софийският градски съд да се произнесе по исканията за освобождаване и на варненския кмет, и на заместник-кмета по финансите на София Никола Барбутов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тоя
20:53 08.09.2025
4 ОТ МАФИЯТА
Коментиран от #15, #17, #18, #19, #20, #21
20:55 08.09.2025
5 Хипотетично
Коментиран от #6
20:56 08.09.2025
6 Обаче
До коментар #5 от "Хипотетично":Истината се отстоява от начало, та до края само от достойните личности. Мижитурките се огъват по посока на вятъра и много мрънкат с всевъзможни обяснения.
21:02 08.09.2025
7 21.00
Коментиран от #9
21:05 08.09.2025
8 Ддд
Тати и някой друга мутренска организация, са го посъветвали, той за това изчезна яко дим.
21:11 08.09.2025
9 Тома неверни
До коментар #7 от "21.00":А дано е така, ама... надали. За бизнес дамата едното сега не изключва другото в миналото. Бизнесът по американски е пазарлък по нашенски.
21:14 08.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 горски
21:31 08.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хаха
ТИНКАТО ОТГОВОРЕН ЗА ТОВА КОЕТО ИЗЛИЗА В САЙТЧЕТОНТИ КЪДЕ ЩЕ ХОДИШ
КЪМ БЕЛЕНЕ …….
21:32 08.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Луд
21:43 08.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Какъв е смисълът
21:57 08.09.2025
23 очевидец
Кой уби Трактора
Кой уби нотариуса
Къде е Пепи €врото
Защо прокуратурата имаше филиал в рт 8те джуджета и VIP клуба на Нотариуса
Защо прокуратурата си има "семейство"? Къде са 5-те млрд от КТБ? Защо турски поток е платен с 3 млрд народни пари?
22:07 08.09.2025
24 Цвете
22:20 08.09.2025
25 Цвете
22:23 08.09.2025
26 Много плашливи кметове
22:26 08.09.2025